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Новости Политика Украины
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Гройсман (4830) ЧВК Вагнера (1281)

"Предатели должны быть строго наказаны!", - партия "Украинская Стратегия Гройсмана" о срыве операции по "вагнеровцам"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Политическая партия "Украинская Стратегия Гройсмана" выступила с официальным заявлением по поводу ситуации, связанной со срывом операции по задержанию террористов из ЧВК "Вагнер".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке партии.

В тексте заявления отмечается: "В связи с обнародованием расследования Bellingcat и информацией, озвученной экс-главой Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василием Бурбой о срыве спецоперации по задержанию так называемых "вагнеровцев", требуем

От Президента страны:

  1. Для объективного расследования, немедленно отстранить всех возможных причастных к провалу операции
  2. Гарантировать проведение честного и беспристрастного расследования дела правоохранительными органами
  3. Обеспечить защиту уволенных разведчиков и их семей.

От Верховной Рады:

В рамках парламентского контроля немедленно создать новую Временную следственную комиссию, которая по своему персональному составу будет способна провести объективное парламентское расследование.

Если же этот состав Верховной Рады не может эффективно работать в пользу народа, мы будем требовать досрочных парламентских выборов.

Украинцы имеют право знать, есть ли предатели в высших эшелонах власти и их фамилии.

Предатели должны быть строго наказаны!"

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18 ноября 2021 года журналистка Янина Соколова обнародовала документы по подготовке и проведению спецоперации по задержанию наемников ЧВК "Вагнер": Обращение к Тарану о санкционировании и отчет о проведении.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

15 ноября 2021 года Временная следственная комиссия ВР представила отчет по расследованию срыва спецоперации по задержанию боевиков ППК "Вагнер": "Операцию по "вагнеровцам" проводило ГУР МО. Кто ее отменил - неизвестно, но точно не Зеленский".

17 ноября вышло расследование Bellingcat и The Insider по операции против "вагнеровцев". Согласно опубликованному 17 ноября 2021 года расследованию Bellingcat, Ермак на завершающем этапе операции по задержанию наемников ЧВК Вагнера, в конце июля 2020 года, "предложил отложить" ее на неделю. В это время президент Владимир Зеленский достиг договоренности о прекращении огня на Донбассе. По словам тогдашнего директора ГУР Василия Бурбы, ОП считал, что если спецоперация будет продолжаться в соответствии с планом и завершится задержаниями 25 июля, тишина на Донбассе не будет установлена.
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Топ комментарии
+29
Вот и Гросю достали из нафталина. Значится скоро будут выборы.
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20.11.2021 18:12
+25
ну если даже приспособленец Гройсман начал пинать Зе-чма, то ему по ходу скорый пипец..., или Ермаку - или всему лягушатнику
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20.11.2021 18:18
+22
Звіздєц зємєлі. Якщо навіть євреї проти нього, порятунку немає.
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20.11.2021 18:12
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Шо, обісрані труси тут показуєш? Так і так відомо що ти всрався ще тоді коли голосував за Осла. В чому новина?
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20.11.2021 18:49 Ответить
не гори, дуняша. клоун срок обязательно получит. лет 15
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20.11.2021 19:03 Ответить
Простите, второй срок в какой тюрьме?
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20.11.2021 19:10 Ответить
смотрю, клоуны ботов прикупили. истерика
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20.11.2021 19:01 Ответить
От ті партії які публічно зачвлять свою позицію щодо кубла зрадників в ОП і є тими силами з якими ЄС потрібно блокуватися і виробляти спільну стратегію.
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20.11.2021 19:04 Ответить
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20.11.2021 19:07 Ответить
Предатель Гройсман с Яценюком которые прикрывались войной, вершили свои грязные делишки, и становились богаче. Пусть "праведник" Гройсман расскажет на каком основании он сделал газ для населения по 8 гр и с 2019 г хотел сделать по 12 гривен, хорошо что его сменили - жители Украины хорошо всё помнят.
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20.11.2021 19:09 Ответить
оля ********* и ты уже здесь.
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21.11.2021 08:28 Ответить
а в данной ситуации молчать нельзя - потом обязательно припомнят. украинцы хоть и не злопамятные, но злые, и память хорошая.
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20.11.2021 19:12 Ответить
"не злопамятные, но злые, и память хорошая" - like it!
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20.11.2021 22:49 Ответить
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20.11.2021 19:16 Ответить
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21.11.2021 09:07 Ответить
Гросю не трогайте! Лучше не обделайтесь на следующих выборах!
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20.11.2021 19:21 Ответить
Не, ну мне непонятно! Почему по отношению к Гройсману я не есть антисимитка?! А по отношению к зельцману , так удавила б нах! Шо со мной не так в еврейском вопросе?!
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20.11.2021 19:34 Ответить
Знаете. Личное это личное. А дела говорят сами за себя. Кому то на досках спать ровнее.
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20.11.2021 19:44 Ответить
Тема моего антисемитизма по отношению вавы зельцмана не раскрыта! А так же, почему мне пофиг , что Гройсман - еврей? Ну вот пофиг и всьо тут! Наверное, я - неправильная антисимитка?!
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20.11.2021 20:06 Ответить
Гройсман - палітічєскій українєц!
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20.11.2021 20:45 Ответить
Мурка, Маруся Клімова, прасті любімава. За чей счьот банкет? Низка моїх знайомих по ФБ просять лайкнути сторінку Гроймана. Хто дєвушку танцює, поясніть, грамотні люди?
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20.11.2021 21:11 Ответить
Гена, я тебя давно простила. А ты не бухай.
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20.11.2021 21:35 Ответить
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20.11.2021 21:40 Ответить
Боже, як цікаво! Я точно не Гєна)) Це ж треба, особиста драма вилізла. От Гройсман жару дає на Рінатові гроші!
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20.11.2021 21:45 Ответить
Капец..иди работай
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20.11.2021 23:52 Ответить
Бо ...
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20.11.2021 21:51 Ответить
Ну от нафига мою фотку без Фотошопу постити?!
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20.11.2021 22:09 Ответить
Разве это первое предательство и работа на врагов у зеленского?Все началось еще с киношки "слуга народа"- заказной приманки для идиотов от кремлевских упырей, с участием кровавого клоуна, с того , как Ленка- зеленка сливала позиции ВСУ ,с того, когда был отдан кацапам свидетель сбитого Боинга,в обмен на сепаратюг, видя что народ терпит и молчит,предатель пошел дальше и начал играть в открытую.Думаю ,что все его "законы об импичментах "и "неприкосновенности" были приняты в первую очередь ,чтобы развязать себе руки.
Если не остановить чудовище он пойдет по трупам,люди мои.
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20.11.2021 19:36 Ответить
https://youtu.be/yRmWKfdMpAw. Дмитро Чекалкін,про " шашлик з зеленським".
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20.11.2021 19:40 Ответить
И эти чмошники старые повылазили
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20.11.2021 19:41 Ответить
А ты из секты 73 за молодых чмошников.
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20.11.2021 20:00 Ответить
Есть у нас такая линия Гордона в политике. Если Гордон уже кричит, что я ошибался, значит можно готовится к политическим похоронам, а вот если уже Грося, то это вынос тела
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20.11.2021 20:11 Ответить
Весь ахметовский нафталин сейчас повылазил. Директор винницкой бани и базара Грося из которого лепят'' крепкого хозяйственника и прохвессионанала'' один из них
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20.11.2021 20:45 Ответить
да, а бенесосы с зеломойцами как с цепи сорвались. сутки беснуются и каждый час новых присылают. подгорело у госизменников?
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20.11.2021 23:09 Ответить
Гондон вчора у Шустера мочив клоуна як ніхто інший. Знає до чого все йде і себе відбілює, бо не так давно, на початку жовтня у того ж Шустера розперізувався, що "зєлєнскій чєснєйшій чєловєк".
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20.11.2021 20:46 Ответить
Ця істота перша перезулася і зрадила Президента. Зароз жидочок виліз? Хоче до владного корита?)
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20.11.2021 20:26 Ответить
Нам хлеба не нада, Гройсмана давай!
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20.11.2021 20:43 Ответить
Америку ви не відкрили. Так, Гройсман єврей. Але він перед кацапами не називав Україну порноактрисою, без стида і сорому не грав перед людьми пісюном на роялі, не розважав у бані голого Зека, не зливав ворогу спецоперацію по вагнерівцях, а залишив після себе в держказні купу грошей, які клоун-жидок просвистів за два роки. Людину красять добрі справи.
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20.11.2021 21:01 Ответить
Назвіть хоча б одну із цих справ. І ще, Ви, шановний, мабуть не з Вінниці... Тут все в добрих справах.
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21.11.2021 12:50 Ответить
О..... И Грося решил хайпануть нак модной теме, а то про него уже почти забыли)))
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20.11.2021 21:15 Ответить
Зрадники повинні бути суворо покарані!", - партія "Українська Стратегія Гройсмана" про зрив операції щодо "вагнерівців" Джерело: https://censor.net/ua/n3300671
.
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20.11.2021 21:27 Ответить
неужели ося таки закончил среднюю школу?
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20.11.2021 21:41 Ответить
на манеже одни и те же)) друг дружку подменяют)) пока не грохнут пидаров, все будет идти по накатаной
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20.11.2021 22:04 Ответить
ЗВЕРНЕННЯ ГОНЧАРЕНКО В ПРЯМОМУ ЕТЕРI.

ПАТРIОТИ В СБУ! АРЕШТОВУЙТЕ дЕРЬМАКА! НЕ ЗВОЛIКАЙТЕ!

https://www.youtube.com/watch?v=ayrttRAFCsM
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20.11.2021 23:00 Ответить
Грося має сидіти на лаві підсуднхих! Микитась розказав скільки міністр- трусів відмив бабла!!!
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21.11.2021 00:06 Ответить
хто такий микитась?
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21.11.2021 08:41 Ответить
Гройсман.. Вы серьезно? Аххах.. не смешно
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21.11.2021 01:33 Ответить
по мне Гройсман один из лучших премьеров Украины и полностью поддерживаю коментарий Myko. а те кто пишет гадости про Гройсмана, то те боты зеленой плесени или из секты 73%, забыв, что у нас война 8й год.
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21.11.2021 08:39 Ответить
частково підтримую, але скажіть, а на що сподівається Гройсман? Хіба не шиза так назватись:" "Українська Стратегія Гройсмана"?
Об'єднуватись треба, а не викаблучуватись та пролетіти...
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21.11.2021 09:16 Ответить
Согласен. Должны наконец понести наказание те кто вел ПРЕСТУПНЫЕ переговоры с врагом( Иловайск и Дебальцево) и при этом ПОГИБЛИ сотни ЛУЧШИХ украинцев. Или это не в счет? А минские? Это капитуляция в чистом виде и растяжка Украины( это и Байден подтвердил и всякие Меркели с Макронами).А взрывы складов? В случае агрессии нам просто НЕЧЕМ обороняться,все ловко взорвано. И Вы "управители сраные" за это несете ответственность и за дела и за отсутствие расследований. За пренебрежение( преступное,демотивирующее) к самым ЛУЧШИМ из украинцев( ДОБРОВОЛЬЦАМ) При этом зеленов сделали ВСЕ для них,а при вас ,"патриотах" НЕ СДЕЛАЛИ! Почему? А тут вы воспарили гневно Зрада! Конечно и зрада и дурость. Но ведь это вы привели эту зелень к власти со своим "гетманом" хамелионом. К корыту хотите? Опять? Мало,не нажрались,не накрали? Выводите на улицу людей когда РФ изготовила войска на границе. Способствуйте параличу власти именно сейчас. Ваша "лолита", опытна,она уже получила команду( ну от туда где папочка лежит,если что) И все под лозунгами патриотов( ну правильно,уничтожим Украину ее же руками) А эти украинцы как всегда когда надо протестовать ( ЗА СААКАШВИЛИ,например, ибо он НИЧЕГО не украл у украинцев и хотел реформировать страну) их нет. А когда политикан беспринципный,хамелион( трудно даже перечислить политсилы противоположной направлености,где он был) кидает лозунгами( которые НЕ есть патриотизм,а просто пиар,что бы получить власть и красть...красть..красть) то почему то этих пустышек( что не исключает что они способные ) принимают за гетманов. Маемо те що маемо. А за срыв по вагнеравцем нужно отвечать не этому клоуну который перепутал сьемочную площадку и управление государством,а украинцам,тем 73% процентам,которые избрали человека БЕЗ ИДЕОЛОГИИ,КОМАНДЫ( сверх тупость) и тех 25% упоротых,которые не хотят видеть что государству Украина нужны не пиар и лозунги,а ЦЕЛЬ,ЧЕСТНЫЕ ЭЛИТЫ для строительства Украины. Грязное,беспринципное,продажнее животное НЕ СПОСОБНО построить Украину. Ну и те кто СИТУАТИВНО в ее команде,этого свина.
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21.11.2021 11:50 Ответить
Грося - молодец!
Ему бы собрать всех вменяемых в одну партию.....
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21.11.2021 12:41 Ответить
я вообще не понимаю, как президент Украины сознательно мог отпустить тех, кто убивал украинцев???
может он президент не Украины а какой то другой страны?
он же должен был быть первым заинтересованным в аресте этих преступников
тем более что всё сделали за него, ему только не надо было звонить лукашенку срывать спецоперацию
родственники погибших ему этого никогда не простят!
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21.11.2021 12:44 Ответить
О, оруженосец Гетьмана всплыл)
С кричалкой Вагнергейта пойду на работу с требованиями о повышении зп и тд))
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21.11.2021 13:43 Ответить
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