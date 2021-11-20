"Предатели должны быть строго наказаны!", - партия "Украинская Стратегия Гройсмана" о срыве операции по "вагнеровцам"

Политическая партия "Украинская Стратегия Гройсмана" выступила с официальным заявлением по поводу ситуации, связанной со срывом операции по задержанию террористов из ЧВК "Вагнер".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке партии.

В тексте заявления отмечается: "В связи с обнародованием расследования Bellingcat и информацией, озвученной экс-главой Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василием Бурбой о срыве спецоперации по задержанию так называемых "вагнеровцев", требуем

От Президента страны:

Для объективного расследования, немедленно отстранить всех возможных причастных к провалу операции Гарантировать проведение честного и беспристрастного расследования дела правоохранительными органами Обеспечить защиту уволенных разведчиков и их семей.

От Верховной Рады:

В рамках парламентского контроля немедленно создать новую Временную следственную комиссию, которая по своему персональному составу будет способна провести объективное парламентское расследование.

Если же этот состав Верховной Рады не может эффективно работать в пользу народа, мы будем требовать досрочных парламентских выборов.

Украинцы имеют право знать, есть ли предатели в высших эшелонах власти и их фамилии.

Предатели должны быть строго наказаны!"

Читайте также: "Ложь унижает – защитим Достоинство", - Движение сопротивления капитуляции зовет людей на Майдан 21 ноября после скандала с "вагнергейтом"

18 ноября 2021 года журналистка Янина Соколова обнародовала документы по подготовке и проведению спецоперации по задержанию наемников ЧВК "Вагнер": Обращение к Тарану о санкционировании и отчет о проведении.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

15 ноября 2021 года Временная следственная комиссия ВР представила отчет по расследованию срыва спецоперации по задержанию боевиков ППК "Вагнер": "Операцию по "вагнеровцам" проводило ГУР МО. Кто ее отменил - неизвестно, но точно не Зеленский".

17 ноября вышло расследование Bellingcat и The Insider по операции против "вагнеровцев". Согласно опубликованному 17 ноября 2021 года расследованию Bellingcat, Ермак на завершающем этапе операции по задержанию наемников ЧВК Вагнера, в конце июля 2020 года, "предложил отложить" ее на неделю. В это время президент Владимир Зеленский достиг договоренности о прекращении огня на Донбассе. По словам тогдашнего директора ГУР Василия Бурбы, ОП считал, что если спецоперация будет продолжаться в соответствии с планом и завершится задержаниями 25 июля, тишина на Донбассе не будет установлена.