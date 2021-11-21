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Петиция о надписи "за деньги налогоплательщиков" на билбордах, где речь идет о расходах бюджетных средств, набрала 25 тысяч подписей

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Петиция о надписи

Петиция о том, чтобы на всех информационных материалах об использовании бюджетных средств указывалась фраза "за средства налогоплательщиков", набрала 25 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения президентом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке организация "Цена государства".

Автор петиции, директор аналитического центра CASE Украина Дмитрий Боярчук пояснил, что "работа, которую чиновники и депутаты должны выполнять в ежедневном режиме… в соответствии с условиями найма работодателями (т.е. избирателями) представляется как личное достижение отдельно взятых людей".

Он считает, что необходимо указывать происхождение средств, за которые производятся работы, чтобы не создавать "обманчивое впечатление" у граждан.

Согласно петиции, размер надписи о том, что работы производятся за деньги налогоплательщиков, должен составлять не менее 25% от площади информационного материала. Требование также касается объектов, которые создаются за одолженные средства, поскольку "государство получает кредиты под гарантию будущих налоговых поступлений".

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Топ комментарии
+61
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20.11.2021 18:28
+59
Петиція про те, щоб на всіх інформаційних матеріалах про використання бюджетних коштів зазначалася фраза "за кошти платників податків", набрала 25 тисяч підписів, необхідних для розгляду президентом. Джерело: https://censor.net/ua/n3300672


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20.11.2021 18:28
+58
Та і найвеличнішому самому табличку між роги - "Утримується коштом платників податків".
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20.11.2021 19:09
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20.11.2021 18:26 Ответить
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20.11.2021 18:28 Ответить
Не буду про вчорашню передачу писати:
Бурбу всі бачили, і Вову теж всі не бачили.
Натомість пропоную вам звернути увагу на цю мега актуальну петицію.
Кожен підпис - маленька петарда під сидінням Зе.
Він своїм головним нервом відчує кожен голос.
Приєднуйтеся!
https://petition.president.gov.ua/petition/127298
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20.11.2021 22:53 Ответить
Петиція про те, щоб на всіх інформаційних матеріалах про використання бюджетних коштів зазначалася фраза "за кошти платників податків", набрала 25 тисяч підписів, необхідних для розгляду президентом. Джерело: https://censor.net/ua/n3300672


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20.11.2021 18:28 Ответить
не может быть, разве не об этом эта новость? или ботам дали фас для СЕО крутить комменты ключевиками? Цирк
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21.11.2021 16:38 Ответить
Оце🐷 "зеленим"🐖 підсунули.🤗
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20.11.2021 18:30 Ответить
ОЙ, та й оком не моргнуть. Придумають чергову відмазку. (((
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20.11.2021 18:35 Ответить
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20.11.2021 18:47 Ответить
Зараз Данілоф збудиться і заявить що українці невдячні і треба писати про особисту роль "найвеличнішого"...
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20.11.2021 18:33 Ответить
Та і найвеличнішому самому табличку між роги - "Утримується коштом платників податків".
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20.11.2021 19:09 Ответить
👏👏👏👏👏👏👏😊
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20.11.2021 19:18 Ответить
На лбу места мало. Можно еще целофановыми лентами обвязать...
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20.11.2021 19:35 Ответить
Есть еще одно место у зеледента, куда можно засунуть все его обещания, видосики, госизмену, ну фонтаном все это полить.
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20.11.2021 20:07 Ответить
И гвоздями, гвоздями соткой
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20.11.2021 19:41 Ответить
Геніально!
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20.11.2021 18:34 Ответить
Як там рейтинг клоуна поживє?
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20.11.2021 18:42 Ответить
вибачте клоуна-зрадника
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20.11.2021 18:43 Ответить
шось ніхто не провыв опитування))))
підозріло якось))) мать шось знають? ))))
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20.11.2021 19:02 Ответить
какой рейтинг у трупа,каким стал осёл после вчерашней Свободы слова?!
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20.11.2021 20:10 Ответить
А про таможенные сборы забыли? О них тоже информацию на бигборды и чтоб размер шрифта не меньше, чем основной текст. ДБ пля.
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20.11.2021 18:46 Ответить
А якщо хоч трошки подумати, то виявиться що митний, акцизний, решта зборів входить у кінцеву вартість товару. Тобто, за все це урешті решт платить простий громадянин, тобто платник податків.
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20.11.2021 18:58 Ответить
Доходная часть бюджета формируется за счет налоговых и неналоговых поступлений. В процентном соотношении где-то 85% + 15%. То есть практически все траты - это "гроші платників податків". И писать об этом на каждом бигборде идиотизм. Составьте еще петицию, чтоб все госслужащие носили бейджики с надписью "я проедаю деньги плательщиков налогов".
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20.11.2021 19:12 Ответить
- то є нагадування для тих , у кого (владна) коротка пам"ять ...
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20.11.2021 19:17 Ответить
Ідіотизм це піаритися за гроші платників податків, та писати на кожному білборді: програма президента України. При тому розраховуючи що хтось в цю муйню вірить. Хоча один індивід бачу є.
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20.11.2021 19:22 Ответить
Идиотизм - это когда дороги стоят в колдобинах и умники бздят, что власть ничего не делает. А если отремонтирует, то биться в истерике и орать о растраченных народных деньгах.
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20.11.2021 19:59 Ответить
Да-да, хорошие дороги на кладбище за офшоры найвэлычнишего. Язык подлизывать еще не устал?
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21.11.2021 06:28 Ответить
Ідіотизм соєвого олігарха це піаритися за гроші платників податків, та кричати, що це - з "фонда Порошенка".
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21.11.2021 08:29 Ответить
У Порошенко есть собственные деньги.
Которые он тратит на благотворительность, в частности - борьбу с ковид.
Если ты заметил?
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21.11.2021 13:21 Ответить
Може я такий неуважний, адже бачав щедрість лише з "фонду Порошенка". Тоді вибачте.
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21.11.2021 15:15 Ответить
а шо? нащет бейджиков с надписью"я проедаю деньги плательщиков налогов" очень неплохо придумано, но только для депутадлов и подобного подажного дерьма
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20.11.2021 20:11 Ответить
смысл не в надписи ДБ, а в том, что за наши деньги всякие зебилы пиарятся
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20.11.2021 20:08 Ответить
ДБ, тебе не нравится, что власть отчитывается о своих делах? Деньги с плательщиков налогов собрали и направили на ремонт дорог. Да, деньги налогоплательщиков. Да, инициатива Зеленского. Дороги строят те, которые еще с советской власти только заплатками латались. ДБ, чем ты не доволен?
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20.11.2021 21:16 Ответить
В два раза дороже чем "попередники"? Вибать ты сам с тех самых крыс
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21.11.2021 06:29 Ответить
Слухайте розповідь про не такі дороги і мости. От якби" найвеличнийший" будував тоді да.
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21.11.2021 15:29 Ответить
Надо там ещё писать, сколько %% из них украдены зебильём, в т.ч. на сами билборды.
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20.11.2021 18:54 Ответить
як же це "найвеличніший" переживе?
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20.11.2021 18:56 Ответить
Допише що це відбувається під його мудрим керівництвом.
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20.11.2021 19:01 Ответить
там Голiк кeрує i Зe самe словами Голiка на початку рeкламував цeй проeкт
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21.11.2021 10:43 Ответить
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20.11.2021 19:03 Ответить
...але за рахунок потняків податків...

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21.11.2021 11:29 Ответить
Єдине і останнє досягнення у Бубочи хочете відібрати.
Ну і на чомі йому піднімати рейтинг серед зетіпілів?
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20.11.2021 19:00 Ответить
цe трeбa бути рeальним дiбiлом щоб думати що будується за бaбки ***********
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21.11.2021 10:45 Ответить
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20.11.2021 19:00 Ответить
И на видосиках клоунских чтобы титровали внизу "на гроши платников податков"
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20.11.2021 19:13 Ответить
А шо там шо Маргарет Тетчер говорила про гроші,?
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20.11.2021 19:13 Ответить
мало хто чув і бачив ту промову Тетчер, тому мало лайків. А її потрібно кожен день по всіх тв і радіо каналах транслювати
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20.11.2021 23:10 Ответить
Ось тому мені здається що на форумі коменти шпарять ті хто життя ще не бачів.
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21.11.2021 15:25 Ответить
А вот возьмут и напишут на 25% !
Только буквы будут толщиной с нитку на камуфляжной поверхности.)
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20.11.2021 19:23 Ответить
Так надо сюда включить и чиновников, судей, депутатов, что они существуют на деньги налогоплательщиков.
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20.11.2021 19:26 Ответить
пошить зеленскому форму с большими надписями "Утримується за гроші платників податків".
Шоб видно было со всех сторон и издалека. И прицепить такие стикеры везде в ОПе, ВР, КМ.
Шоб даже на дне стаканов. Память прочистить.
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20.11.2021 19:26 Ответить
Зарубит и бортанет, как и все предидущие петиции. "Енто не праильные петиции и удовлетворению не подлежат!"
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20.11.2021 19:31 Ответить
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20.11.2021 19:41 Ответить
25%
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20.11.2021 19:44 Ответить
Все правильно
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20.11.2021 19:53 Ответить
придворные шныри и опекуны эту петицию Зеле не покажут
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20.11.2021 19:56 Ответить
Якби його в дитинстві мама Рима навчила читати українською мовою, то він і сам прочитав би петицію. Оскільки він не прочитав жодної книги в житті, то шансів немає.
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20.11.2021 21:16 Ответить
або є вибір - " ЗА ОФШОРНЕ БАБЛО ВОВИ ТА БЄНІ "
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20.11.2021 20:08 Ответить
не понял. это где идет великое строительство дорох? у нас на юге ни одного сантиметра не построено за это время.
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20.11.2021 21:00 Ответить
на юге Украиньі в крьіму?
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21.11.2021 11:45 Ответить
Вчора в Шустера з Клоуна змили макіяж. Виявилось що в нього банальна кацапська мордда
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20.11.2021 21:54 Ответить
так просто. а попал сразу в 10ку.
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20.11.2021 22:49 Ответить
Ща Подоляк заявит, что это гос измена )))))
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21.11.2021 09:40 Ответить
намагання збити iснуючий владний стрiй - цe ж iх улюблeна стаття
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21.11.2021 10:46 Ответить
А ще скільки вони крадуть на будівництві.
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21.11.2021 11:44 Ответить
Хорошая идея.
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21.11.2021 12:03 Ответить
Мер Чернигова на чем будет париться? Ещё нужно добавить, поделился украденным у народа?
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21.11.2021 12:04 Ответить
Так це корисна штука, яку обов'язково треба буде зробити. Якщо не за нинішньої влади, так за наступної.
Я б ще хотів побачити на обговоренні ідею з розмежування плати за товар на 2 чека в усіх магазинах. Перший сплата за покупку. Другий окремий чек сплата податків. Можливо якби людям окремо нароховувавли податки вони б почались цікавитись куди і хто їх витрачає.
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21.11.2021 13:39 Ответить
 
 