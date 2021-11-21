Петиция о надписи "за деньги налогоплательщиков" на билбордах, где речь идет о расходах бюджетных средств, набрала 25 тысяч подписей
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Петиция о том, чтобы на всех информационных материалах об использовании бюджетных средств указывалась фраза "за средства налогоплательщиков", набрала 25 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения президентом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке организация "Цена государства".
Автор петиции, директор аналитического центра CASE Украина Дмитрий Боярчук пояснил, что "работа, которую чиновники и депутаты должны выполнять в ежедневном режиме… в соответствии с условиями найма работодателями (т.е. избирателями) представляется как личное достижение отдельно взятых людей".
Он считает, что необходимо указывать происхождение средств, за которые производятся работы, чтобы не создавать "обманчивое впечатление" у граждан.
Согласно петиции, размер надписи о том, что работы производятся за деньги налогоплательщиков, должен составлять не менее 25% от площади информационного материала. Требование также касается объектов, которые создаются за одолженные средства, поскольку "государство получает кредиты под гарантию будущих налоговых поступлений".
Пожалуйста, подождите...
Бурбу всі бачили, і Вову теж всі не бачили.
Натомість пропоную вам звернути увагу на цю мега актуальну петицію.
Кожен підпис - маленька петарда під сидінням Зе.
Він своїм головним нервом відчує кожен голос.
Приєднуйтеся!
https://petition.president.gov.ua/petition/127298
підозріло якось))) мать шось знають? ))))
Которые он тратит на благотворительность, в частности - борьбу с ковид.
Если ты заметил?
Ну і на чомі йому піднімати рейтинг серед зетіпілів?
Только буквы будут толщиной с нитку на камуфляжной поверхности.)
Шоб видно было со всех сторон и издалека. И прицепить такие стикеры везде в ОПе, ВР, КМ.
Шоб даже на дне стаканов. Память прочистить.
Я б ще хотів побачити на обговоренні ідею з розмежування плати за товар на 2 чека в усіх магазинах. Перший сплата за покупку. Другий окремий чек сплата податків. Можливо якби людям окремо нароховувавли податки вони б почались цікавитись куди і хто їх витрачає.