Заявления президента Болгарии Радева по Крыму - удар по отношениям с Украиной, - Кулеба
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал заявления президента Болгарии Румена Радева о якобы "российском" Крыме ударом по двусторонним отношениям.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал заявления президента Болгарии Румена Радева о якобы "российском" Крыме ударом по двусторонним отношениям.
Об этом Кулеба заявил в своем твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я расскажу Румену Радеву, что такое драма: это если бы Россия напала на Болгарию, отхватила кусок территории и убила тысячи людей. Своими опрометчивыми изречениями он нанес удар дружеским украинско-болгарским отношениям, подставил Болгарию под критику ЕС и подыграл российской пропаганде", - написал министр.
Напомним, 19 ноября Радев в ходе дебатов со своим оппонентом на президентских выборах заявил, что Крым на данный момент якобы принадлежит России и санкции против Москвы неэффективны. 20 ноября Радев объяснил свои слова о Крыме, заявив, что у них "нет никакой драмы". При этом президент Болгарии еще раз подчеркнул, что оккупированный Россией полуостров – это российская территория.
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Так что "говорите и вы " (с)
Но то таке. Пусть даже Болгария и была на стороне Германии, но я нигде не читал, чтобы болгары с русскими воевали. А вот когда русские воевали на стороне болгар - это было.
что касается Болгарии,то предоставив в распоряжение Алоизыча всю военную инфраструктуру и участвуя в оккупации части территорий Югославии,Сев.Греции и Македонии - она высвободила много дивизий Вермахта для Восточного Фронта в т.ч.
Но это,конечно,пустяки,просто так неудобно получилось..
Вряд ли они с американцами сражались
Кулєба просто козачок Єрмака.
Сусіди регіонів України.
Польща
Словаччина
Угорщина
Румунія
Молдова
Росія
Білорусь
По Киеву 34 украинских школы, 88 смешанных (плохо понимаю, как это - есть разные классы?) и 152 русские. Чисто украинских действительно почти в 5 раз меньше, чем русских, но там, где я жил (на Нивках), было так - абсолютно одинаковые русская и украинская школы в пределах одного квартала (между школами был общий стадион). Даже номера помню - 27 (русская) и 95 (украинская). Как видите, я пытаюсь быть честным и объективным, так что неплохо бы и извиниться.
Оце і є відповідь на питання, чому Радєв робить такі заяви - відробляє гроші, якими кремль фінансує ліві партії.
Хараша, страна Балгария
Но, Расия лучше Всех
Після т.з. "асвабаждєнія" Півдня України в 1944 р. Сталін не мобілізовував болгарів (і гагаузів) до лав Червоної Армії і не довіряв їм зброю з мотивації "склонны к предательству".