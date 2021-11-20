РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10209 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
12 764 81
Болгария (617) Радев (19)

Заявления президента Болгарии Радева по Крыму - удар по отношениям с Украиной, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Заявления президента Болгарии Радева по Крыму - удар по отношениям с Украиной, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал заявления президента Болгарии Румена Радева о якобы "российском" Крыме ударом по двусторонним отношениям.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал заявления президента Болгарии Румена Радева о якобы "российском" Крыме ударом по двусторонним отношениям.

Об этом Кулеба заявил в своем твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я расскажу Румену Радеву, что такое драма: это если бы Россия напала на Болгарию, отхватила кусок территории и убила тысячи людей. Своими опрометчивыми изречениями он нанес удар дружеским украинско-болгарским отношениям, подставил Болгарию под критику ЕС и подыграл российской пропаганде", - написал министр.

Читайте также: Президент Болгарии Радев призвал Украину сохранить целостность Болградского района на Одесчине

Напомним, 19 ноября Радев в ходе дебатов со своим оппонентом на президентских выборах заявил, что Крым на данный момент якобы принадлежит России и санкции против Москвы неэффективны. 20 ноября Радев объяснил свои слова о Крыме, заявив, что у них "нет никакой драмы". При этом президент Болгарии еще раз подчеркнул, что оккупированный Россией полуостров – это российская территория.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+26
Заява президента Болгарії Радева щодо Криму- перш за все, дипломатична бездарність кулеби та всієї пліснявої влади.
показать весь комментарий
20.11.2021 19:24
+18
Вирішив підібрати прапор, який випадає з рук вмираючого Зємана.
показать весь комментарий
20.11.2021 19:23
+13
Хто в Болгарії був, той з Совка не сміється!
показать весь комментарий
20.11.2021 19:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вирішив підібрати прапор, який випадає з рук вмираючого Зємана.
показать весь комментарий
20.11.2021 19:23 Ответить
Ризикну висловити думку, що болгари та росіяни - давні друзі, з часів звільнення від турків. Дивно, що ця країна вступила в НАТО та ще запоребрікивських шпіонів ловить. Чесно кажучи, у моїй макітрі наразі когнітивний дисонанс.
показать весь комментарий
20.11.2021 19:23 Ответить
Эх,Яковлевич,друзи друзями,но две мировых войны братушки провели на стороне Германии (1МВ) и гитлеровского Рейха ("МВ) против этих самых российско-советских друзей..
Так что "говорите и вы " (с)
показать весь комментарий
20.11.2021 19:34 Ответить
Про вторую Мировую знаю, что Болгария была союзницей в Германии (про Первую, кстати - не знаю, и выглядит странно - тогда православная Сербия была на стороне запоребрика). В 2002 мы с женой отдыхали в Болгарии, так один мужик, ссылаясь на свою бабушку, очень тепло отзывался о гитлеровской Германии, которая платила за каждый день пребывания своих войск - в отличие от советских солдат, которые у местных золото отбирали.
Но то таке. Пусть даже Болгария и была на стороне Германии, но я нигде не читал, чтобы болгары с русскими воевали. А вот когда русские воевали на стороне болгар - это было.
показать весь комментарий
20.11.2021 19:43 Ответить
расиянцам вообще не главное,на чьей стороне воевать,для них важен сам процесс..
что касается Болгарии,то предоставив в распоряжение Алоизыча всю военную инфраструктуру и участвуя в оккупации части территорий Югославии,Сев.Греции и Македонии - она высвободила много дивизий Вермахта для Восточного Фронта в т.ч.
Но это,конечно,пустяки,просто так неудобно получилось..
показать весь комментарий
20.11.2021 19:51 Ответить
показать весь комментарий
20.11.2021 19:52 Ответить
а вот братушки,кстати,на быстрокрылых ястребках (Ме-109) летят сбивать американцев и англичан,ну то тоже такэ..
показать весь комментарий
20.11.2021 19:54 Ответить
Судя по кресту, это Ме-109 ВВС Болгарии.
Вряд ли они с американцами сражались
показать весь комментарий
20.11.2021 20:41 Ответить
показать весь комментарий
20.11.2021 21:17 Ответить
100% - немцы болгарских лётчиков за свои сбитые,наверное,награждали Железными Крестами
показать весь комментарий
20.11.2021 21:18 Ответить
ВВС Болгарии воевали на восточном фронте.
показать весь комментарий
20.11.2021 21:21 Ответить
Ага
показать весь комментарий
20.11.2021 19:38 Ответить
На секундочку про освобождение Болгарии расеей. При освобождении Болгарии, а в частности взятии Плевны, на передовых позициях находились Киевский гренадерский полк; с флангов их прикрывали Таврический и Малороссийский полки и именно прибывший на подкрепление Малороссийский полк создал для турок критическое положение. Так ,что "видущаярольрасеи" в освобождении Болгарии слегка преувеличена. Болгарию освобождали и румыны. Как то так.
показать весь комментарий
20.11.2021 21:35 Ответить
Киевский, Таврический, Малороссийский полки какой страны?
показать весь комментарий
20.11.2021 22:01 Ответить
А ты загугли в какой стране находится Киев.
показать весь комментарий
20.11.2021 22:05 Ответить
Ну так страна все равно называлась Российской Империей, как ни гугли. И Киев был столицей Киевской губернии аж по 1925 год, но никак не государства Украина.
показать весь комментарий
21.11.2021 18:06 Ответить
Назви полкам давали по місцям формування. Тому в них служили по більшості українці.
показать весь комментарий
20.11.2021 23:49 Ответить
Коли Болгарія знаходилася у стані війни з СРСР і воювала на боці Райху - вона була частиною країни НІмеччини?
показать весь комментарий
21.11.2021 11:29 Ответить
Заява президента Болгарії Радева щодо Криму- перш за все, дипломатична бездарність кулеби та всієї пліснявої влади.
показать весь комментарий
20.11.2021 19:24 Ответить
Вы неразборчивы. Кулеба - возможно, единственный из них, кто радеет за Украину
показать весь комментарий
20.11.2021 19:40 Ответить
зупинися...помовч... далі вже позоритись нема куди...
Кулєба просто козачок Єрмака.
показать весь комментарий
20.11.2021 19:48 Ответить
Лол вот причём тут Кулеба вообще? он виноват что Украина слабая страна? Он виноват что Народ Украины голосует за популистов-балаболов 20+ лет?...Сильного уважают Слабого используют...вот и этот гаврик попиарился на "Российском крыму" в пользу Рашки за её деньги на наших костях станцевал...чему удивлятся? и Что может Кулеба кроме как ответить словесно?
показать весь комментарий
20.11.2021 19:44 Ответить
а хто НЕ продав свободу уйгурів?
показать весь комментарий
20.11.2021 20:00 Ответить
яка різниця вже хто не продав, якщо Україна в обли́ччі зрадника та кулєби продала свободу уйгурів?
показать весь комментарий
20.11.2021 20:08 Ответить
А тебе не похрен те уйгуры? Да нас рать на них! Меня волнуют интересы Украины, а не уйгуров. И это, как раз, был тот момент, когда Украина только выиграла.
показать весь комментарий
20.11.2021 21:39 Ответить
До прикладу, Австралія, Германія, Франція, Великобританія, Америка, Канада, Япония. Більше 40 країн.
показать весь комментарий
20.11.2021 20:35 Ответить
США та ВБ погрожують відмовитись від участі в Олімпіаді, що ще? Глибоке занепокоєння? Що інші? Глибока стурбованність? ***** дали право провести ЧС з футболу коли агресія проти України була в розпалі! Навіщо казати про якусь ефімерну стурбованність, якщо просто не треба було надавати КНР право на проведення Олімпіади!
показать весь комментарий
20.11.2021 23:09 Ответить
Непогана спроба, подіє на зєлоха.
показать весь комментарий
21.11.2021 09:44 Ответить
Хто в Болгарії був, той з Совка не сміється!
показать весь комментарий
20.11.2021 19:25 Ответить
Особливо в промзонах Варни)))
показать весь комментарий
21.11.2021 09:46 Ответить
Очередная насадка на газовую трубу
показать весь комментарий
20.11.2021 19:26 Ответить
Та зараз мода не президентів-дебілів по всьому світі. Не звертайте уваги.
показать весь комментарий
20.11.2021 19:27 Ответить
іноді і Кулеба вистрелюе, не можу з ним не соґласитися....
показать весь комментарий
20.11.2021 19:27 Ответить
...не погоджуюсь з тобою, що Кулеба, лише "іноді" -- бо він завжди інколи...*)
показать весь комментарий
20.11.2021 19:31 Ответить
Патамушта зелено брехуна ніхто і в нюх не ставить.
показать весь комментарий
20.11.2021 19:27 Ответить
Сказочный д@лбо@б , зачем его только с больницы выпустили?...
показать весь комментарий
20.11.2021 19:29 Ответить
ви за болґара?
показать весь комментарий
20.11.2021 19:31 Ответить
Еще бы
показать весь комментарий
20.11.2021 19:36 Ответить
Кстати он сегодня давал интервью и вновь подтвердил что считает Крым российским.
показать весь комментарий
20.11.2021 19:31 Ответить
показать весь комментарий
20.11.2021 19:42 Ответить
https://youtu.be/vv5CxVDRScQ...а это видосик,где Путлер просил Кучму назначить Витьку Индюковича президентом Украины...,классная штука Ютьюб...все помнит...
показать весь комментарий
20.11.2021 19:35 Ответить
эту гнилую власть никто не уважает. Спасибо 73, что выбрали телевизор
показать весь комментарий
20.11.2021 19:35 Ответить
булгари идуть на хм, зі своім алешею під ґорою - вiйсько на мiсцi.

Сусіди регіонів України.

Польща
Словаччина
Угорщина
Румунія
Молдова
Росія
Білорусь
показать весь комментарий
20.11.2021 19:36 Ответить
Земан в Чехии сошел с дистанции,остались Орбан в Венгрии,Вучич в Сербии,Макрон во Франции,фрау Штази уже сошла...
показать весь комментарий
20.11.2021 19:41 Ответить
Додона уже и не вспоминают, это радует
показать весь комментарий
20.11.2021 19:51 Ответить
Пам"ятаю, як колись у школі при Совку вчитель россійськоі мови нас, дітей, вчив, що "болгарский язык это искажённый язык-наречие русского языка, как и украинское наречие русского языка". Тоді у нас в Україні у школах було всього 4 години уроків Ураїнської мови та літератури на тиждень. А у 400 000 місті була всього одна українська школа. Добре хоч у селах де інде уроки вели на украінській мові.
показать весь комментарий
20.11.2021 19:42 Ответить
Не знаю, коли Ви вчились у школі. Я пішов в 1-й клас в 1971-му, російська школа №27 (м. Київ) була приблизно в 600 м. від української № 95. Обидві школи зроблені за одним проектом (ззовні - абсолютно однакові), на дві ці школи був спільний шкільний стадіон. Мій друг (жили в одному будинку) вчився в школі № 95. Коротше, у батьків був вибір.
показать весь комментарий
20.11.2021 19:56 Ответить
вьі шутите, например в Кременчуге бьіло 2 укр школьі, уакой вьібор ? да и учиться в укр школе бьіло мягко говоря не очень перспективно ... просто чудо, что эти школы вообще были ...
показать весь комментарий
20.11.2021 20:21 Ответить
И опять не пишете, про какой год идет речь. Я пишу про 1970-е - 1980-е. И я писал про Киев, здесь за свои слова отвечаю. Но надо признать, что, имея выбор, многие родители выбирали русскую школу. И тут дело даже не в неперспективности (многие мои знакомые закончили украинские школы и смогли поступить в ВУЗы), Звучало другое: наболею сильные и опытные учителя шли в русские школы. Здесь не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, потому что сложно сравнивать, ибо про обучение в украинских школах слышал только от друзей и знакомых, но те вроде как не жаловались.
показать весь комментарий
20.11.2021 21:15 Ответить
PS У моїй російській школі №27 (повторюсь, м. Київ) українська мова та література викладались дуже жорстко. Скільки уроків на тиждень - вже не згадаю, але загалом явно більше, ніж 4. Пам'ятаю, що день, коли я не приносив двійку з укр. мови чи з укр. літератури, для мене був майже святом. Але вчили нас, хоч і жорстко, але добротно. Навіть ім'я та по-батькові цієї вчительки досі пам'ятаю - Віра Піменовна.
показать весь комментарий
20.11.2021 20:01 Ответить
Не брешіть, ігор Яковлевіч, у нашій, не останній у місті школі у Центрі нашого тодішнього 400 000 українського Південого міста була всього ОДНА украінська школа на все місто, як і одна польська школа, як і одна англійська школа. На тиждень у нас в школі було всього " 2 уроки украінськоі мови та 2 уроки украінськоі літератури. І Все. Так що не *******.
показать весь комментарий
20.11.2021 20:11 Ответить
Я не брешу, і за свої слова відповідаю. Я кажу про Київ 1970-х та 80-х років, за інші часи та міста України сказати не можу
показать весь комментарий
20.11.2021 21:17 Ответить
Вот статистика по Киеву на 1987 г.
По Киеву 34 украинских школы, 88 смешанных (плохо понимаю, как это - есть разные классы?) и 152 русские. Чисто украинских действительно почти в 5 раз меньше, чем русских, но там, где я жил (на Нивках), было так - абсолютно одинаковые русская и украинская школы в пределах одного квартала (между школами был общий стадион). Даже номера помню - 27 (русская) и 95 (украинская). Как видите, я пытаюсь быть честным и объективным, так что неплохо бы и извиниться.

показать весь комментарий
20.11.2021 22:04 Ответить
Ойц, ну вже й Болгарія себе великим цобе відчуло на тлі нашого бубачкі!
показать весь комментарий
20.11.2021 19:45 Ответить
А что ожидать от кремлядских подстилок? Сербов туда же. Болгары так подрачивали на совок, что чуть не вошли в этот концлагерь.
показать весь комментарий
20.11.2021 19:45 Ответить
Болгарский язык Мавзолейные болваны срисовали себе,кстати много для этого сделал эфиопский поэт Сашка Пушкин...не знавший рюсскага Гаречия аж до 12 лет...говорил и учился только французскому...,на РАБссии все ворованное...
показать весь комментарий
20.11.2021 19:45 Ответить
А кто же его научил болгарскому?
показать весь комментарий
20.11.2021 19:53 Ответить
Филя Киркоров
показать весь комментарий
21.11.2021 02:56 Ответить
Тобто "весьсвітзнами" накрився "мідним тазком"?
показать весь комментарий
20.11.2021 19:46 Ответить
Болгария это незаконно отторгнутая территория Турции
показать весь комментарий
20.11.2021 19:49 Ответить
100%
показать весь комментарий
20.11.2021 20:05 Ответить
Пане Кулеба, а Ви дасте показання в суді на Єрмака про те, як він втручався не в сої справи й перевищував службові офісні обо"вязки?
показать весь комментарий
20.11.2021 20:07 Ответить
Румен Радев, не бухай ракию на работе, а то на свино-собаку стал похож
показать весь комментарий
20.11.2021 20:08 Ответить
Да там 100 % все проще , ФСБшники траванули Радева "новичком" а за антидот потребовали сморозить херню про Крым.
показать весь комментарий
20.11.2021 20:12 Ответить
Те що там вважає якийсь ********** , якоїсь Болгарії , нікого не хвилює . Це лише один із способів - поцілувати імперську дупу . . В реалі - Крим залишається і надалі - українським . Лише - тимчасово окупованим паРашою .
показать весь комментарий
20.11.2021 20:27 Ответить
что значит "нiбито"? в крыму русские, украми там не пахнет, и не будет. уже все, бай бай *****)))
показать весь комментарий
20.11.2021 20:49 Ответить
страна лохов, крым ********. выбрали какого-то гуся во власть, теперь сидят тут, размазывают сопли друг другу))
показать весь комментарий
20.11.2021 20:50 Ответить
кулєба, чючєло з платочком в кармані, а діяльність зєбидла не є ударом по країні?
показать весь комментарий
20.11.2021 20:52 Ответить
болгарское чудоюдо просто идёт на выборы... и шота надо же говорить для местного лохтората, среди которых ватнозадых пруд пруди...а болгарския язык, хоть и считается славянским, сложен для славянского уха... сербский и то попроще для восприятия
показать весь комментарий
20.11.2021 21:28 Ответить
Балканський "булгарин" підіграє "булгарину" мокшанському. Все таки "братья"
показать весь комментарий
20.11.2021 21:51 Ответить
Ну, садись, болгарин ****...
показать весь комментарий
20.11.2021 21:51 Ответить
У серпні 2016 року опозиційна Болгарська соціалістична партія висунула Радєва, як кандидата на президентських виборах в листопаді 2016 року.
Оце і є відповідь на питання, чому Радєв робить такі заяви - відробляє гроші, якими кремль фінансує ліві партії.
показать весь комментарий
20.11.2021 23:40 Ответить
А шо? Все деняг у Путина берут, а оно рыжее? Оно тоже деняг хочеть.
показать весь комментарий
21.11.2021 00:06 Ответить
Есть в Украине болгарские товары? Хорошо-бы от них отказаться,бойкотировать их покупку. Болгары не только подлые но и глупые. Видимо хотят выторговать хорошую скидку на российский газ облизывая Путина. Болгары не знают что дружить с Рашкой-это всеравно что дружить с аферистом-уголовником. Чехи тоже хотели лизать жопу России а потом оказалось что за это Россия подожгла у них военный склад и погибли граждане Чехии. Теперь Чехия не любит Россию и выступает за Украину. Россия всегда обманет и поимеет-Больгары настолько тупые что на чужих примерах не хотят учится:на примере доверчивых Чехии Украины,Грузии. Да и Украинцы до 14 года в отношении Рашки и "братства" были наивны как дети.
показать весь комментарий
21.11.2021 02:08 Ответить
...тю, какой наивный, ведь даже пэня есть где такие слова:
Хараша, страна Балгария
Но, Расия лучше Всех
показать весь комментарий
21.11.2021 05:09 Ответить
Болгари у всі часи і віки були продажними боягузами. І коли століттями служили туркам, допомагаючи силами і ресурсами (у т.ч. у війнах проти Росії). І коли після т.з. "асвабаждєнія" різко зробилися "братушками" москалям. І коли у Першій світовій війні прислужували німцями, австріяками і, доречі - турками(!) проти тих же московських "братушок". І коли у Другій Світовій прислужували нацистам. І коли, як лиш московська рать взяла Варну і Софію - люто пострілювали у спину (щоправда - здалеку...)своїм колишнім німецьким господарям, вчергове прислужуючи москалям. І коли з 1945 по 1990 р.р. інтимно лизали сраку Кремлю, проклинаючи проклятих імперіалістів. І коли після розвалу РЕВ, Варшавського пакту і СРСР лизали і продовжують лизати очко "проклятим західним імперіалістам" (знедавна - демократам), руйнуючи пам"ятники радянським солдатам. І зараз - коли похитнувся ЄС і фундаментальні основи т.з. "демоклатії "- пробують знову (здалеку) соснути ***** *****.
Після т.з. "асвабаждєнія" Півдня України в 1944 р. Сталін не мобілізовував болгарів (і гагаузів) до лав Червоної Армії і не довіряв їм зброю з мотивації "склонны к предательству".
показать весь комментарий
21.11.2021 11:04 Ответить
 
 