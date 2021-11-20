Заявления президента Болгарии Радева по Крыму - удар по отношениям с Украиной, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал заявления президента Болгарии Румена Радева о якобы "российском" Крыме ударом по двусторонним отношениям.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал заявления президента Болгарии Румена Радева о якобы "российском" Крыме ударом по двусторонним отношениям.

Об этом Кулеба заявил в своем твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я расскажу Румену Радеву, что такое драма: это если бы Россия напала на Болгарию, отхватила кусок территории и убила тысячи людей. Своими опрометчивыми изречениями он нанес удар дружеским украинско-болгарским отношениям, подставил Болгарию под критику ЕС и подыграл российской пропаганде", - написал министр.

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Напомним, 19 ноября Радев в ходе дебатов со своим оппонентом на президентских выборах заявил, что Крым на данный момент якобы принадлежит России и санкции против Москвы неэффективны. 20 ноября Радев объяснил свои слова о Крыме, заявив, что у них "нет никакой драмы". При этом президент Болгарии еще раз подчеркнул, что оккупированный Россией полуостров – это российская территория.