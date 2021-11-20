Украина будет покупать уголь в США: первый корабль придет на следующей неделе, - Шмыгаль
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украина договорилась с США о поставках угля из-за перекрытия Россией маршрутов поставок. На следующей неделе придет первый корабль.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Угольные компании США готовы поставлять этот уголь. Наша делегация договорилась об этом", - сказал Шмигаль.
По его словам, первый корабль с углем из США должен прийти в Украину на следующей неделе. Он доставит топливо для "Центрэнерго". Премьер добавил, что в правительстве прошло совещание по оплате и закупке следующих партий угля на декабрь, январь и февраль, и деньги для этого есть.
"Есть информация о том, что уголь из Казахстана через Тамань через порт выходит и будет направляться в Украину. Железнодорожное сообщение действительно заблокировано, но морским транспортом, есть информация, что первый корабль отправят в ближайшие дни", - добавил глава правительства.
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тоді так і пишіть 😂
Вчера ж писали шо 20.11.2021. ночью прибудет в Одессу балкер "Singapor Eagle" з 60 тыс.т. угля.
вкрали,
негри,
вночі,
мовчки
щоб не блестіли зуби....
Это три раза разгружать-загружать в портах-фигня.
Фуры, контйнеры, еще можно.
а для ЗЕ-льоных барыг ?
Но, барыги на то и барыги...
Отследили мол по какомо то приложению- "Нахождение судна онлайн".
а гудосик снимет видосик?
Affinity Mine - это самая крупная из его шахт в Америке.
Не Украина, а Ахметов.
Шмыгаль все просрал и нихрена не закупил. Уголек из США везет Ахметка для своих ТЕС. Шмыгаль и ЗЕ-власть к этим закупкам никаким боком.
Государственные ТЕС стоят без угля.
... пососать полезно сладость перед сном