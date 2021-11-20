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Новости Политика Украины
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Украина будет покупать уголь в США: первый корабль придет на следующей неделе, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина будет покупать уголь в США: первый корабль придет на следующей неделе, - Шмыгаль

Украина договорилась с США о поставках угля из-за перекрытия Россией маршрутов поставок. На следующей неделе придет первый корабль.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Угольные компании США готовы поставлять этот уголь. Наша делегация договорилась об этом", - сказал Шмигаль.

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По его словам, первый корабль с углем из США должен прийти в Украину на следующей неделе. Он доставит топливо для "Центрэнерго". Премьер добавил, что в правительстве прошло совещание по оплате и закупке следующих партий угля на декабрь, январь и февраль, и деньги для этого есть.

"Есть информация о том, что уголь из Казахстана через Тамань через порт выходит и будет направляться в Украину. Железнодорожное сообщение действительно заблокировано, но морским транспортом, есть информация, что первый корабль отправят в ближайшие дни", - добавил глава правительства.
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Топ комментарии
+14
ЧЕРЕЗ ТАМАНЬ...ДЛЯ 73% ДОЛБО..ОВ НЕ ЗНАЮЩИХ ГЕОГРАФИИ ТАМАНЬ ЭТО ПОРТ НЕ В КАЗАХСТАНЕ....
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20.11.2021 19:33
+13
ні,це велике вугільство...
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20.11.2021 19:33
+10
Лучше бы Украина покупала уголь у украинских добывающих компаний.
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20.11.2021 19:34
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ні,це велике вугільство...
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20.11.2021 19:33 Ответить
від Маленького ЗЕ-гіганта 😂
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20.11.2021 19:42 Ответить
це телеканал "Україна" Ріната Леонідовича купить ?
тоді так і пишіть 😂
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20.11.2021 19:44 Ответить
вугільництво
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20.11.2021 19:47 Ответить
Або велике 3.14здiвництво.
Вчера ж писали шо 20.11.2021. ночью прибудет в Одессу балкер "Singapor Eagle" з 60 тыс.т. угля.
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20.11.2021 20:34 Ответить
вугілля з корабля ...
вкрали,
негри,
вночі,
мовчки
щоб не блестіли зуби....
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20.11.2021 21:06 Ответить
Ну хоть не голандия++
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20.11.2021 19:36 Ответить
Ага. Даешь новую цену "Беня&Ахметка (+++)". Лохи должны молча платить

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20.11.2021 21:41 Ответить
дэбiл??? ты знаешь что такое логистика...ты хоть триллион тонн кинь в день..логистика больше 10 тысяч тонн в день не перевезет
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20.11.2021 19:39 Ответить
ЧЕРЕЗ ТАМАНЬ...ДЛЯ 73% ДОЛБО..ОВ НЕ ЗНАЮЩИХ ГЕОГРАФИИ ТАМАНЬ ЭТО ПОРТ НЕ В КАЗАХСТАНЕ....
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20.11.2021 19:33 Ответить
Нормально было бы - из казахстанского порта во львовский порт, а так - да, фигня какая-то
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20.11.2021 19:37 Ответить
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20.11.2021 19:39 Ответить
Ну "Шолковый путь" не для угля.
Это три раза разгружать-загружать в портах-фигня.
Фуры, контйнеры, еще можно.
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20.11.2021 20:42 Ответить
17.11.2021 Самая мощная в России линия по погрузке угля мощностью 8 тыс. т/час запущена в порту Тамань группой компаний ОТЭКО. Это один из последних шагов к выводу навалочных терминалов ОТЭКО в порту Тамань на проектную мощность в 72 млн т грузов/год.В компании планируют достигнуть этого показателя в 2022 г. - после ввода в эксплуатацию еще 1 высокопроизводительной линии и еще 1 угольного склада.
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20.11.2021 19:38 Ответить
Через Тамань можно купить только ОРДЛОВский уголь.. Зеленые по указу Каламойского специально создали дефицит угля в стране не закупая его весной ми летом по дешевым ценам,чтобы сейчас Украина вынуждена была втридорога покупать Ахметовский уголь из США(добытый там на шахтах принадлежащих Ахметову) и ОРДЛОвскй уголь в РФ и РБ
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20.11.2021 22:35 Ответить
Лучше бы Украина покупала уголь у украинских добывающих компаний.
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20.11.2021 19:34 Ответить
для наших шахтеров лучше.
а для ЗЕ-льоных барыг ?
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20.11.2021 21:08 Ответить
И для государства лучше - рабочие места, ВВП и т.д.
Но, барыги на то и барыги...
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20.11.2021 21:28 Ответить
Может вы хотите еще чтобы Украина покупала электричествуо у своих производителей? А может вы еще хотите чтобы Украина производила вакцины а не тратила по пол-миллиарда долларов каждый год на изх импорт? Может вы еще пожелаете производство Украиной собственного массового автомобиля для внутреннего рыка? Производства в Украине оцинкованной стали для внутреенего рынка, производства титана и титановых изделий из украинской руды? Все это очень выгодно для Украины но при Зеленых-все это нереально. Будем покупать импортное,а Украинцы в Украинее будкт бнз работы. Ведь на закупках импорта-столько можно намутить,такие шикарные откаты и СЕЙЧАС. А строить завод-это 5 лет а Президент уже другой
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20.11.2021 22:39 Ответить
Ото буде Україна, першою Державою в Світі, що відмовилась від вугілля!
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20.11.2021 19:39 Ответить
Странно, а как уголь попадает в Тамань если ЖД заблокировано. И почему он закупки угля в США приписывает себе если это уголь Ахметова.
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20.11.2021 19:41 Ответить
На оба ваши вопроса ответ один. И мы оба его знаем, как и большинство остальных читателей.
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20.11.2021 19:49 Ответить
А в якому році урочисто зустрічали корабель з вуглем з Пенсильванії?
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22.11.2021 12:13 Ответить
спасибо товарищу Байдину за наше светлое будущее!
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20.11.2021 19:45 Ответить
а ***** когда поблагодаришь? или это не твои проблемы,то пусть дети с внуками морщатся?
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20.11.2021 20:00 Ответить
У него есть личній ******* - кожуфлейтович, пусть он и старается.
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20.11.2021 22:16 Ответить
шо то Шмыга брешет . если договорились только сейчас то за неделю через Атлантику его не привезти . а если бы договорились раньше то про это достижение и кричали бы еще раньше когда их в Ахметкины пароходы тыкали носом . неувязочка получается
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20.11.2021 19:45 Ответить
Это еще летние контракты Ахметова..
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20.11.2021 21:49 Ответить
Ой что-то нам врут. А казахстанский ли уголь попрет в Украину через новые терминалы в Тамани?
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20.11.2021 19:47 Ответить
Будем покупать уголь в США за деньги США
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20.11.2021 19:47 Ответить
Будем покупать уголь из американских шахт принадлежащих Ахметову а деньги США.
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20.11.2021 20:49 Ответить
Не пропечаталось "за деньги"
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20.11.2021 20:56 Ответить
Меньше бояры проливай на клаву... будет пропечатываться
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20.11.2021 21:11 Ответить
Це вже краще ніж у сепарів
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20.11.2021 19:48 Ответить
посмотри по карте расстояние от сепаров до тамани .и сравни с расстоянием до караганды.
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20.11.2021 20:02 Ответить
Когда Петя встречал з хлебом-солью баржу з углем из Пансильвании некоторые блогеры писали шо она пришла из Новоросийска. А после разгрузки опять туда отправилась.
Отследили мол по какомо то приложению- "Нахождение судна онлайн".
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20.11.2021 20:49 Ответить
"Африканське" вугілля вже купували.
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20.11.2021 19:49 Ответить
Под либерийским флагом из новороссийска с углем ордло?

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20.11.2021 19:53 Ответить
создаем трудности посредством нецелевого расходования средств, а потом их героически преодолеваем.

а гудосик снимет видосик?
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20.11.2021 19:58 Ответить
посмотрим. еще бы узнать по какой цене и будет ли это антрацит
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20.11.2021 20:00 Ответить
Ахметов купил себе в Штатах шахты именно добывающие антрацит, но только не для Украины, а для своих в буквальном смысле вонючих коксохимов.
Affinity Mine - это самая крупная из его шахт в Америке.
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20.11.2021 21:08 Ответить
І чого в цьому поганого? Бізнес завжди шукає, де краще.
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20.11.2021 21:50 Ответить
Пагане те, що розвивати видобуток та виробництво можна і в Україні. Тим більше, маючи такі важелі впливу на державу. Але в 2008 році ахмєтка вирішив витратити мільярди баксів, вичавлених з вугільної та металургійної галузі України, на реанімацію напівзакритих шахти США. Причому тоді навіть мови не йшлося про імпорт того вугілля з США до України, звісно. Це була виключно схемна "інвестиція" для легалізації своїх статків. Але все змінюється. І поступово ця інвестиція стала приносити неабияку синергію з залишками бізнесу в Україні. Звісно, в особливості там, де можна примусити державу платити за імпорт недешевого продукту з США. Що ми й спостерігаємо.
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21.11.2021 08:41 Ответить
Простите, а к чему тут антрацит и коксохимы...
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20.11.2021 22:48 Ответить
Ахметка покупал антрацит, а не коксующийся уголь. Пенсильванский антрацит немного дороже чем африканский. Для Ахметки обошёлся наверное по той же цене что и африканский.
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21.11.2021 09:06 Ответить
"Роттердам+" злочинне, а "'Тамань+ " це ну дуже добре... Молодець клоун, надіємось що на платну камеру ти вже записався....
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20.11.2021 20:06 Ответить
Олигархи при клоуне используют Амстердам+ для нефтепродуктов. На этом накручивают 5000 гривен с тонны.
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21.11.2021 09:07 Ответить
ніяк зрада не виходить )
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20.11.2021 20:14 Ответить
ЖД заблокировано но в Тамани будут грузить якобы казахстанский уголь, кто в такое поверит.
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20.11.2021 20:18 Ответить
Зрада в том, что Шмыгаль приписывает себе закупки частной компании ДТЕК Ахметова для его же ТЕС.
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20.11.2021 21:12 Ответить
Мощность шахты Покровское 4 млн тонн в год,интересно куда этот уголек улетает в таком количестве?
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20.11.2021 20:15 Ответить
На сколько дней работы ТЭС хватает угля с одного корабля?
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20.11.2021 20:18 Ответить
Хрен его знает...бандуры здоровая не менне 300м которые в Южном выгружались..и выгружают более суток грейферами...на сколько хватит тоже не понятно...
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20.11.2021 20:22 Ответить
210 метров. Панамаксы самые большие 230.
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21.11.2021 09:14 Ответить
Не буду спорить... Когда в видеонаблюдении работал они на камеру казались больше
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21.11.2021 20:00 Ответить
Много, если запустить все ТЭС то корабля 60 тыс тонн хватит на 1-2 дня.
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20.11.2021 20:25 Ответить
этих 600 000 тонн хватит на 10 дней работы ВСЕХ ТЭЦ и ТЭС Украины., Ахметовским примерно на 20
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20.11.2021 21:51 Ответить
600 тыс. тонн? А может все таки 60?
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20.11.2021 22:30 Ответить
Прибывает 60 , а законтрактовано 600
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20.11.2021 22:35 Ответить
Шахта Терновская в год добыча 1 млн 400 000 тон...
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20.11.2021 20:20 Ответить
Шахты Добропольеуголь...годовая добыча 5 млн тонн...
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20.11.2021 20:22 Ответить
Шахты Павлоградуголь годовая добыча 24 % всей добычи в Украине...все это коксующие сорта угля...
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20.11.2021 20:24 Ответить
В мене якесь дежавю з цим вугіллям.
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20.11.2021 20:34 Ответить
О... Вугілля з США поставляти в Україну ну це дууууже вигідно.. Як раніше до такого не додумались... Це перемога!
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20.11.2021 20:59 Ответить
Украинский уголь с учётом Роттердама+ обходится нам дороже.
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21.11.2021 09:11 Ответить
Ещё дешевле покупать африканский антрацит.
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21.11.2021 09:12 Ответить
Ще гетьман урочисто зустрічав пароплав з вугіллям з Америки. Ти все проспав.
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22.11.2021 12:16 Ответить
Опять...

Не Украина, а Ахметов.
Шмыгаль все просрал и нихрена не закупил. Уголек из США везет Ахметка для своих ТЕС. Шмыгаль и ЗЕ-власть к этим закупкам никаким боком.

Государственные ТЕС стоят без угля.
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20.11.2021 21:03 Ответить
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20.11.2021 21:30 Ответить
В 2020 г. СЭС и ВЭС сэкономили 4,6 млн тонн каменного угля . В 2018 г. Украина покупала уголь США по $ 174 за тонну. Экономия на угле Э=4,6 *174= 800,4 млн долл .
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20.11.2021 21:23 Ответить
Знову якісь манси злодіїв. В Україні свого вугілля достатньо, достатньо газу то нахрена цей цирк на дроті з вугіллям. Видно, щоб зробити шаленні накрутки ахметову, ще по якомусь видуманому Вротдам ++++++.
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20.11.2021 21:46 Ответить
(слова из песни)
... пососать полезно сладость перед сном
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21.11.2021 05:06 Ответить
Звісно "з США". Нагадую, в Р.Ахмєтова в США декілька десятків шахт... Купувались в 2008 році - витрачено на них мільярд баксів ще тоді. А так як в тих же США газ дешевше використовувати - то, звісно, треба угольок кудись дівати. Коксовий - вже давно везеться в Україну. А тут така нагода і для енергетичного.
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21.11.2021 08:31 Ответить
 
 