"Более феерического бреда я не встречал, но на основе этого я уже 7 месяцев в тюрьме", - Семенченко опубликовал документы СБУ в деле против него. ДОКУМЕНТ
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Экс-нардеп Семен Семенченко опубликовал документы СБУ в деле против него, где он обвиняется в подготовке захвата правительственного квартала, слежке за Владимиром Зеленским и Офисом президента.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук Семенченко.
"Сейчас, когда опубликовано расследование Bellingcat, расследование Юрия Бутусова и Янины Соколовой - все обсуждают, как Офис президента выкручивается из данной ситуации. Но мало кто обсуждает, как СБУ пыталась уничтожить тех, кто об этом говорил и скрыть произошедшую измену.
Как я уже рассказывал, фабрикование дела против нас началось в день, когда мой бывший помощник народного депутата ветеран Донбасса Евгений Шевченко опубликовал пост. Далее вышло уже подробное расследование Юрия Бутусова со всеми подробностями. В этот же день было внесено в ЕРДР уголовное производство по ст. 258-3, "создание террористической группы". Тогда еще не было ни "НВФ", ни "терроризма против Медведчука", ни "Казахского бизнесмена", ни обвинений в "работе на Коломойского". Все это еще придумают через полгода, когда крики Лукашенко о нашей работе с белорусской оппозицией станут громче, а желания торговать битумом с белорусским диктатором (и для этого свалить все на радикала Семенченко) совсем невыносимыми.
А в августе 2020 года СБУ сразу обвинила нас в подготовке захвата правительственного квартала, слежке за Зеленским и Офисом президента. И все это мы должны были сделать "на волне протестных настроений осенью 2020 года". В первых комментариях к посту письмо СБУ, где излагается вся эта веселая история. Евгений Шевченко, по версии сказочников из "квартала 95", снабжал нас оружием для захвата власти.
Цитирую: Так, согласно объяснению гражданина Украины Мелии Р.З и гражданина Грузии Надирадзе И.Р., пользуясь протестными настроениями в Украине и под видом протестующих планируют захватить здания центральных органов власти Украины в г. Киеве с целью свержения конституционного строя и захвата власти в Украине".
"Захват правительственных зданий представители ООО "Донкорп Украина" отрабатывают на территории тренировочного лагеря в с. Сувид. Это военный городок закрытого типа, расположенный на частной территории с системой обороны и наблюдения, направленной на выявление посторонних лиц, в первую очередь связанных с правоохранительными органами Украины".
"Для координации своих противоправных действий по свержению конституционного строя и захвату власти, а также сбору информации о деятельности высшего руководства Украины была приобретена квартира по адресу: г.Киев, ул. Шелковичная, 24, кв. 14, где проводится наблюдение в непосредственном окружении Офиса президента Украины".
"В настоящее время организовано незаконное наблюдение за Офисом президента Украины".
И весь этот бред работники СБУ даже не собираются доказывать. Им достаточно команды с Банковой и показаний двух "свидетелей" – сексотов СБУ: Надирадзе и Мелия. "Свидетели" синхронно раскручивают тему о "государственном перевороте, захвате Зеленского и правительственного квартала. И при этом эти "свидетели" даже не сообщают, откуда им об этом известно. И главное (если кто уже начал переживать за судьбу украинской власти) - не бойтесь. Мы "планировали ЭТО сделать" осенью ПРОШЛОГО ГОДА.)).
А для этого один из активных комментаторов "вагнергейта" Евгений Шевченко "должен был поставить мне... русскую бронетехнику и 100 комплектов русской формы"... Более феерического бреда я не встречал. И все же, на основе ЭТОГО я уже 7 месяцев в тюрьме, а ветеранская организация (работавшая с ГУР МО Украины) - уничтожена ФСБУ.
Не путайте! Это – не "клоуны" – это ВРАГИ, которые ориентируются на методы школы КГБ СССР и ФСБ РФ. И так же в 1937 году люди сначала смеялись (читая безграмотные липовые доносы), пока репрессии не захватили всю страну. Не хочу, чтобы, когда они проработают эти методы на нас, они пришли за всеми вами.
Поэтому не надо сидеть и трястись в ожидании, "что это касается только Семенченко, меня пронесет". Не пронесет. И никого здесь бояться. Это просто подлые и трусливые люди, которые по недоразумению истории получили власть. Сейчас нужно объединять усилия всем свободным украинцам. Бояться можно только одного – собственного страха. И не надо быть Рузвельтом, чтобы это понять)) Слава Украине!
В комментариях оставлю часть доказательной базы. Персональные данные в некоторых документах – зарисованы.
Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, чтоСБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко. Кроме того, 25 марта в рамках расследования суд также отправил под домашний арест трех фигурантов дела, добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича. 29 марта суд отправил под домашний арест бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля стало известно, что в деле также фигурирует директор охранной фирмы "Донкорп Украина", ветеран АТО, бывший боец батальона "Донбасс" Сергей Ружицкий.
По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.
Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.
Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.
14 июля экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.
26 июля судья Соломенского райсуда Киева Максим Вишняк изменил меру пресечения Семенченко с домашнего ареста на содержание под стражей в СИЗО. 8 сентября голодающему Семенченко продлили арест на 2 месяца.
Пожалуйста, подождите...
Гляди, не обломай перо
Об это каменное сердце
Суки подколодной... (с)
Очень скоро нас ожидает легкий шторм. Не надо быть супер-аналитиком или профессиональным политологом, чтобы понять, куда движется вся сегодняшняя картинка нашей с вами жизни. Это ясно даже весьма далёким от политики людям. И если при этом они ничего вам не говорят, это не значит, что они ничего не замечают или не делают выводов. Присмотритесь внимательно к своим соседям. Пусть они не могут внятно сформулировать свои мысли, но подсознательно все (ну или почти все) понимают, что песенка девяностопятой власти спета. Многие даже хронически аполитичные обыватели вдруг с тревогой стали задавать вопрос: "А что будет дальше?". Это маркер того, что все всё понимают. Характерно, что этот вопрос хомячки адресуют не своим собратьям по разуму, а как раз таки активному меньшинству, потому что чисто звериным чутьем понимают, за кем сила и кто может дать хоть какую-то почву под ногами в период очередных потрясений. Отвечать им надо кратко, выражаясь большевистской терминологией - "конец неизбежен, как и крах капитализма" (кстати, на практике все оптимистичные прогнозы коммунистов оказались совершенно противоположны)...
Это видим не только мы. Возбудился запоребрик, активизировались на нашем направлении США с союзниками, наш олигархат и мафиозные кланы спешно формируют новые партии и политические проекты, наиболее хитрые уже бегут с тонущего корабля. Градус откровений и неприкрытой критики от всех, кто имеет зуб на эту власть, растет ежедневно, а враги множатся каждую неделю. Их перестают бояться, а скоро перестанут и подчиняться. Соломинка может сломать спину верблюду. Попытки силового и правоохранительного давления властей на неугодных только добавят перца и ускорят процесс...
Перенесем эти теоретические рассуждения на нашу реальность. Будет тяжело, потому что в этой борьбе за власть, а по большому счету и за Украину, скоро столкнутся разные силы с разными интересами. Это будут ошметки зеленой команды, главным оружием которых будет ложь. Чем дальше, тем больше они будут врать с экранов и в интернете, пока не запутаются в собственной лжи. Они будут уверять, что переживают за Украину, набиваться в союзники, может, даже, каяться в содеянном, давить на жалость. Они будут говорить, что не ведали, что творили, что их обманули. Не верьте ни единому их слову. Всегда помните, что это дилетантский сброд, начавший в 2019 году свой позорный поход за властью и деньгами по указке бородатой бабушки и его подельников исключительно для решения хотелок мстительного олигарха...
Что , снова Майдан.... и далее подлецы к корыту....
...Короче, как говорил Парубий, "буде весело". Шторм приближается и очень важно в этих условиях не потерять фундамент под ногами, не утонуть в этом море бушующих страстей, лжи и пропаганды....
Помните про механизмы смены власти, подвергайте критическому анализу все процессы и не ведитесь на пропаганду. Не принимайте поспешных решений и включайте голову, поменьше эмоций и резких реакций. Именно этого ждут враги.
Кого поддерживать, вы знаете. Ну а своих мы и так чувствуем спинным мозгом.
Прорвемся. Полностью читаем: https://defence-line.org/2021/11/prognoz-pogody/
- Не смогу...
- Почему?
- Видите ли, я совершенно не знаком с военным делом, но посильную финансовую помощь я оказать могу.
- Вы верный друг отечества!
- Я думаю, что двести рублей...
- Пятьсот рублей могут спасти гиганта мысли.
- Скажите, а двести рублей не могут спасти гиганта мысли?
- Я полагаю, что торг здесь неуместен!
Але та маячня семену подобалась, а ця шось не зайшла.
А Ріф сидів набагато більше! І по звинуваченням набагато безглуздішим, ніж твої. То ж жери, Сьома, жери!
Бутусов у пирамидального гондона
после Кузьменко и Антоненко ему вообще не место в президентах
пусть пожинает плоды своей тупости
Д -а-а, бабломойский памперс семен лушпайка, который участвовал в организации похода с беней на Зугрэс , повел вооруженных фактически одними пистолетами добровольцев на бойню, чтобы бене отломить еще кусок "пирога" под сурдинку, а потом первый оттуда сбежал от трусости, энто, канеха, бААльшой авторитет, на которого нужно ссылаться и чье продажное "мнение" надо учитывать. Плюс поддержка гринпоца на выборах в 2019 году и травля Пороха.
Хотя чести ради признаю- что обвинения против него - курам на смех. Но наказание невиновных и награждение непричастных - это конек зеленожопой власти.
Вы какие то все, мрази, еще и сексуально озабоченные уроды.
Совсем быдло ты конченное
Ты сидишь не за то, что тебе вменяет зелена недовлада, ты сидишь за свою дурость и продажность! Не служил бы бене, не поливал бы Пороха--был бы на воле, а так...сиди, пока не поумнеешь!