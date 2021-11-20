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Новости Политика Украины
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СБУ (18679) Семенченко Семен (380) Шевченко Евгений (141)

"Более феерического бреда я не встречал, но на основе этого я уже 7 месяцев в тюрьме", - Семенченко опубликовал документы СБУ в деле против него. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Экс-нардеп Семен Семенченко опубликовал документы СБУ в деле против него, где он обвиняется в подготовке захвата правительственного квартала, слежке за Владимиром Зеленским и Офисом президента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук Семенченко.

"Сейчас, когда опубликовано расследование Bellingcat, расследование Юрия Бутусова и Янины Соколовой - все обсуждают, как Офис президента выкручивается из данной ситуации. Но мало кто обсуждает, как СБУ пыталась уничтожить тех, кто об этом говорил и скрыть произошедшую измену.

Как я уже рассказывал, фабрикование дела против нас началось в день, когда мой бывший помощник народного депутата ветеран Донбасса Евгений Шевченко опубликовал пост. Далее вышло уже подробное расследование Юрия Бутусова со всеми подробностями. В этот же день было внесено в ЕРДР уголовное производство по ст. 258-3, "создание террористической группы". Тогда еще не было ни "НВФ", ни "терроризма против Медведчука", ни "Казахского бизнесмена", ни обвинений в "работе на Коломойского". Все это еще придумают через полгода, когда крики Лукашенко о нашей работе с белорусской оппозицией станут громче, а желания торговать битумом с белорусским диктатором (и для этого свалить все на радикала Семенченко) совсем невыносимыми.

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А в августе 2020 года СБУ сразу обвинила нас в подготовке захвата правительственного квартала, слежке за Зеленским и Офисом президента. И все это мы должны были сделать "на волне протестных настроений осенью 2020 года". В первых комментариях к посту письмо СБУ, где излагается вся эта веселая история. Евгений Шевченко, по версии сказочников из "квартала 95", снабжал нас оружием для захвата власти.

Цитирую: Так, согласно объяснению гражданина Украины Мелии Р.З и гражданина Грузии Надирадзе И.Р., пользуясь протестными настроениями в Украине и под видом протестующих планируют захватить здания центральных органов власти Украины в г. Киеве с целью свержения конституционного строя и захвата власти в Украине".

"Захват правительственных зданий представители ООО "Донкорп Украина" отрабатывают на территории тренировочного лагеря в с. Сувид. Это военный городок закрытого типа, расположенный на частной территории с системой обороны и наблюдения, направленной на выявление посторонних лиц, в первую очередь связанных с правоохранительными органами Украины".

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"Для координации своих противоправных действий по свержению конституционного строя и захвату власти, а также сбору информации о деятельности высшего руководства Украины была приобретена квартира по адресу: г.Киев, ул. Шелковичная, 24, кв. 14, где проводится наблюдение в непосредственном окружении Офиса президента Украины".

"В настоящее время организовано незаконное наблюдение за Офисом президента Украины".

И весь этот бред работники СБУ даже не собираются доказывать. Им достаточно команды с Банковой и показаний двух "свидетелей" – сексотов СБУ: Надирадзе и Мелия. "Свидетели" синхронно раскручивают тему о "государственном перевороте, захвате Зеленского и правительственного квартала. И при этом эти "свидетели" даже не сообщают, откуда им об этом известно. И главное (если кто уже начал переживать за судьбу украинской власти) - не бойтесь. Мы "планировали ЭТО сделать" осенью ПРОШЛОГО ГОДА.)).

А для этого один из активных комментаторов "вагнергейта" Евгений Шевченко "должен был поставить мне... русскую бронетехнику и 100 комплектов русской формы"... Более феерического бреда я не встречал. И все же, на основе ЭТОГО я уже 7 месяцев в тюрьме, а ветеранская организация (работавшая с ГУР МО Украины) - уничтожена ФСБУ.

Не путайте! Это – не "клоуны" – это ВРАГИ, которые ориентируются на методы школы КГБ СССР и ФСБ РФ. И так же в 1937 году люди сначала смеялись (читая безграмотные липовые доносы), пока репрессии не захватили всю страну. Не хочу, чтобы, когда они проработают эти методы на нас, они пришли за всеми вами.

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Поэтому не надо сидеть и трястись в ожидании, "что это касается только Семенченко, меня пронесет". Не пронесет. И никого здесь бояться. Это просто подлые и трусливые люди, которые по недоразумению истории получили власть. Сейчас нужно объединять усилия всем свободным украинцам. Бояться можно только одного – собственного страха. И не надо быть Рузвельтом, чтобы это понять)) Слава Украине!

В комментариях оставлю часть доказательной базы. Персональные данные в некоторых документах – зарисованы.

Более феерического бреда я не встречал, но на основе этого я уже 7 месяцев в тюрьме, - Семенченко опубликовал документы СБУ в деле против него 01
Более феерического бреда я не встречал, но на основе этого я уже 7 месяцев в тюрьме, - Семенченко опубликовал документы СБУ в деле против него 02
Более феерического бреда я не встречал, но на основе этого я уже 7 месяцев в тюрьме, - Семенченко опубликовал документы СБУ в деле против него 03
Более феерического бреда я не встречал, но на основе этого я уже 7 месяцев в тюрьме, - Семенченко опубликовал документы СБУ в деле против него 04
Более феерического бреда я не встречал, но на основе этого я уже 7 месяцев в тюрьме, - Семенченко опубликовал документы СБУ в деле против него 05

Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, чтоСБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко. Кроме того, 25 марта в рамках расследования суд также отправил под домашний арест трех фигурантов дела, добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича. 29 марта суд отправил под домашний арест бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля стало известно, что в деле также фигурирует директор охранной фирмы "Донкорп Украина", ветеран АТО, бывший боец батальона "Донбасс" Сергей Ружицкий.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.

Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.

14 июля экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.

26 июля судья Соломенского райсуда Киева Максим Вишняк изменил меру пресечения Семенченко с домашнего ареста на содержание под стражей в СИЗО. 8 сентября голодающему Семенченко продлили арест на 2 месяца.
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Топ комментарии
+29
та шо ты обижаешься?из тебя жертву растят,рейтинг подымают...шоб было кому подхватить зеленое знамя
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20.11.2021 19:48
+20
а ты думал тебе бочку варенья выкотят за то шо зеленскому помагал?
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20.11.2021 19:58
+16
...Абсолютно ясно, в каком направлении течет зловонная зеленая жижа - в канализацию истории. То, что вам болтают с умным лицом про какие-то там рейтинги - не ведитесь. Например, Ренат Леонидович не ориентируется ни на какие рейтинги, прекрасно зная будущую траекторию этой власти, и уже активно подталкивает ее в нужном направлении. И не только он. Так что и мы должны снимать лапшу с ушей.
Перенесем эти теоретические рассуждения на нашу реальность. Будет тяжело, потому что в этой борьбе за власть, а по большому счету и за Украину, скоро столкнутся разные силы с разными интересами. Это будут ошметки зеленой команды, главным оружием которых будет ложь. Чем дальше, тем больше они будут врать с экранов и в интернете, пока не запутаются в собственной лжи. Они будут уверять, что переживают за Украину, набиваться в союзники, может, даже, каяться в содеянном, давить на жалость. Они будут говорить, что не ведали, что творили, что их обманули. Не верьте ни единому их слову. Всегда помните, что это дилетантский сброд, начавший в 2019 году свой позорный поход за властью и деньгами по указке бородатой бабушки и его подельников исключительно для решения хотелок мстительного олигарха...
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20.11.2021 19:58
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Правила форума Совет форумчан
та шо ты обижаешься?из тебя жертву растят,рейтинг подымают...шоб было кому подхватить зеленое знамя
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20.11.2021 19:48 Ответить
а да...и покажитя харю арестанта
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20.11.2021 19:50 Ответить
На, козломордий, дивись. А свою харю, лапоть обриганий, не покажеш?
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20.11.2021 20:07 Ответить
Сэмэн -- засунь ей под ребро!
Гляди, не обломай перо
Об это каменное сердце
Суки подколодной... (с)
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20.11.2021 19:49 Ответить
Буваєй гірше.Пригадую , як один Генпрокурор розповідав у В,Р. ЩО Савченко 2 мінометами з баржі мала вбити в Києві 80 тисяч людей. і ВР також.
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20.11.2021 19:49 Ответить
Все оживились и неспроста. Ниже будет многа букафф, но советую прочитать с начала и до конца.
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20.11.2021 19:50 Ответить
Прогноз погоды. DOMINO 20 ЛИСТОПАДА, 2021

Очень скоро нас ожидает легкий шторм. Не надо быть супер-аналитиком или профессиональным политологом, чтобы понять, куда движется вся сегодняшняя картинка нашей с вами жизни. Это ясно даже весьма далёким от политики людям. И если при этом они ничего вам не говорят, это не значит, что они ничего не замечают или не делают выводов. Присмотритесь внимательно к своим соседям. Пусть они не могут внятно сформулировать свои мысли, но подсознательно все (ну или почти все) понимают, что песенка девяностопятой власти спета. Многие даже хронически аполитичные обыватели вдруг с тревогой стали задавать вопрос: "А что будет дальше?". Это маркер того, что все всё понимают. Характерно, что этот вопрос хомячки адресуют не своим собратьям по разуму, а как раз таки активному меньшинству, потому что чисто звериным чутьем понимают, за кем сила и кто может дать хоть какую-то почву под ногами в период очередных потрясений. Отвечать им надо кратко, выражаясь большевистской терминологией - "конец неизбежен, как и крах капитализма" (кстати, на практике все оптимистичные прогнозы коммунистов оказались совершенно противоположны)...
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20.11.2021 19:52 Ответить
...Чтоб нам не грузиться лишней заумной терминологией, скажем проще -народ (в широком смысле) больше не верит своему правительству (правителю) и перестает ему подчиняться. Обычно это происходит из-за того, что власть не реализовала интересы социума и возникает дефицит доверия, недовольство, которое перерастает в разочарование. Оно множится, ширится, разгоняется заинтересованными субъектами и среди людей возникает запрос на перемены, который должен охватить большинство (хотя вслух они этого не говорят). Только при таких условиях происходит принудительная смена власти, иного не дано. Утратившей легитимность власти не на кого опереться (штыков не хватит), и она проигрывает (с кровью или без, но неизбежно). Реализует этот запрос активное меньшинство, силком вынося старых правителей. При этом обязательно появляется политический субъект, обретающий власть (им может быть человек, группа людей, политическая партия, организация, а может быть какой-нибудь ситуативный "комитет национального спасения")...
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20.11.2021 19:54 Ответить
...Почему это важно? Потому что к плохой погоде надо быть подготовленным, а она надвигается. Надвигается, потому что из описанного выше механизма чётко видно, что запрос на перемены вот-вот созреет, турбулентность растет. А это значит, что дальше заработают остальные элементы принудительной смены власти.

Это видим не только мы. Возбудился запоребрик, активизировались на нашем направлении США с союзниками, наш олигархат и мафиозные кланы спешно формируют новые партии и политические проекты, наиболее хитрые уже бегут с тонущего корабля. Градус откровений и неприкрытой критики от всех, кто имеет зуб на эту власть, растет ежедневно, а враги множатся каждую неделю. Их перестают бояться, а скоро перестанут и подчиняться. Соломинка может сломать спину верблюду. Попытки силового и правоохранительного давления властей на неугодных только добавят перца и ускорят процесс...
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20.11.2021 19:55 Ответить
...Абсолютно ясно, в каком направлении течет зловонная зеленая жижа - в канализацию истории. То, что вам болтают с умным лицом про какие-то там рейтинги - не ведитесь. Например, Ренат Леонидович не ориентируется ни на какие рейтинги, прекрасно зная будущую траекторию этой власти, и уже активно подталкивает ее в нужном направлении. И не только он. Так что и мы должны снимать лапшу с ушей.
Перенесем эти теоретические рассуждения на нашу реальность. Будет тяжело, потому что в этой борьбе за власть, а по большому счету и за Украину, скоро столкнутся разные силы с разными интересами. Это будут ошметки зеленой команды, главным оружием которых будет ложь. Чем дальше, тем больше они будут врать с экранов и в интернете, пока не запутаются в собственной лжи. Они будут уверять, что переживают за Украину, набиваться в союзники, может, даже, каяться в содеянном, давить на жалость. Они будут говорить, что не ведали, что творили, что их обманули. Не верьте ни единому их слову. Всегда помните, что это дилетантский сброд, начавший в 2019 году свой позорный поход за властью и деньгами по указке бородатой бабушки и его подельников исключительно для решения хотелок мстительного олигарха...
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20.11.2021 19:58 Ответить
да - но вы не поверите , но аХмЭдка будет в "шеколаде" при любых....- и это доказано историей....- что из всего это Украине ...Людям....
Что , снова Майдан.... и далее подлецы к корыту....
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20.11.2021 20:25 Ответить
Дело даже не в Ахметке. Говнокалолиция в ВР должны быть развалена. Немедленно.
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20.11.2021 22:47 Ответить
...Также это будет пассивно-агрессивная масса большинства населения. Вечные "хатаскрайники" и ленивые люмпены, которые будут вопить - "они все там одинаковые", "какая разница". Эти хотят халявы и социализма, нулевых тарифов и бесплатный пломбир, большие зарплаты за сидение на диване. Они будут голосовать за того, кто скажет магическое слово "тарифы" и продадут родную мать за пакет гречки. Одним словом, недалёкие манкурты и малороссы. Они ненавидят всех вокруг, особенно тех, кто умнее и успешнее. И у них всегда во всем будет виноват кто-то другой, но не они. Им поможет только животный страх, именно тогда они готовы делегировать вам власть, но как только вы делаете им хорошо, они вас сжирают. В общем, это та масса, которую сейчас называют актуальным мемом "мудрий нарід" (прошу не кидать тапки)...

...Короче, как говорил Парубий, "буде весело". Шторм приближается и очень важно в этих условиях не потерять фундамент под ногами, не утонуть в этом море бушующих страстей, лжи и пропаганды....
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20.11.2021 20:00 Ответить
Не верьте никому, углубите свой окопчик, поправьте бруствер и будьте начеку. Сохраняйте принципы, убеждения, взгляды и будьте стойкими. Вас попробуют в очередной раз сбить с панталыку, обмануть, соблазнить перспективами, подсовывая псевдосоюзников и тонны вранья, похожего на искренность. Вас и народ будут отвлекать на второстепенные вещи, вроде антивакцинаторов и прочую чепуху. В шторм важно удержать лодочку на плаву.

 Помните про механизмы смены власти, подвергайте критическому анализу все процессы и не ведитесь на пропаганду. Не принимайте поспешных решений и включайте голову, поменьше эмоций и резких реакций. Именно этого ждут враги.

Кого поддерживать, вы знаете. Ну а своих мы и так чувствуем спинным мозгом.
Прорвемся. Полностью читаем: https://defence-line.org/2021/11/prognoz-pogody/
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20.11.2021 20:03 Ответить
Эх Семён, Семён, не говорили тебе в детстве - "Костя, не плюй в колодец..."?
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20.11.2021 19:50 Ответить
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20.11.2021 19:51 Ответить
Тримайся Семене ! Впевнений , скоро тебе звільнять , а на твоє місце сядуть прокурори , ФСБУшники , судді і всі ті хто причетний до фальсифікації справи .
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20.11.2021 19:55 Ответить
Сиди Сема. Ты твврюка ещё та
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20.11.2021 19:56 Ответить
а ты думал тебе бочку варенья выкотят за то шо зеленскому помагал?
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20.11.2021 19:58 Ответить
Так не всім подобається соєвий "шіколад"
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21.11.2021 10:31 Ответить
- Они надеются нас взять живьём, дети! Они не знают, что теперь нас трое. Я дам вам парабеллум. Мы будем отходить в горы. Сможете нас прикрыть?
- Не смогу...
- Почему?
- Видите ли, я совершенно не знаком с военным делом, но посильную финансовую помощь я оказать могу.
- Вы верный друг отечества!
- Я думаю, что двести рублей...
- Пятьсот рублей могут спасти гиганта мысли.
- Скажите, а двести рублей не могут спасти гиганта мысли?
- Я полагаю, что торг здесь неуместен!
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20.11.2021 19:59 Ответить
До речі нормальна маячня) Майже така як була у біхуса про свінарчукєє.
Але та маячня семену подобалась, а ця шось не зайшла.
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20.11.2021 20:05 Ответить
Подоляку, чи хто у вас там зараз головний, привіт передавай!
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20.11.2021 20:17 Ответить
да, в оп ще ті ********. одін сєрлєщ чого вартий
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20.11.2021 20:27 Ответить
Ну впевнився , і шо далі ,, гнилий поцрєотішко , лісічанський ..? А тепер можеш "чухати" звідси , на свою срувєсну .
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20.11.2021 20:57 Ответить
Ай-я-яй! аж 7 місяців! Що, вже нажерся свого "аби не Порох"? А як топив, як топив! Тепер жери від пуза те, що на твоїх плечах до влади прийшло.

А Ріф сидів набагато більше! І по звинуваченням набагато безглуздішим, ніж твої. То ж жери, Сьома, жери!
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20.11.2021 20:15 Ответить
Бутусов: Самое страшное, что наши политические руководители как при прошлом президенте, так и при этом боятся назвать Путина убийцей и вынести ему приговор

Бутусов у пирамидального гондона
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20.11.2021 20:27 Ответить
Ах да, они связаны с Лысым одним общим позором- топили за Зеленского
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20.11.2021 20:30 Ответить
зеленский зря посадил Семенченко, видимо кукуха паламатая,
после Кузьменко и Антоненко ему вообще не место в президентах
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20.11.2021 20:27 Ответить
этот дегенерат поливал грязью Порошенко... поэтому никто за него теперь не заступится,
пусть пожинает плоды своей тупости
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20.11.2021 20:31 Ответить
да пецу и поливать то не надо ,шо он шо беня шо ахмет выкормыши кучмы ,а зеля ,зеля у них на подтанцовках,да кстати ,как там 2 апача обещанные эксгенплокулолом перед выборами пецы,все еще летят в Украину....????
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20.11.2021 22:45 Ответить
а как хорошо воевалося под чужой фамилией, да, фальшивый полковник? бабла наметал?
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20.11.2021 20:32 Ответить
Свободу Семену Семенченко!.Он не интересен Шустеру,Схемам,Бигусу ,Гордону и другим кликушам? Почему?
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20.11.2021 20:34 Ответить
Сиди, насиння, будешь знать как по заказу Кобломойского организовывать расстрельные коридоры рашистами. Почему ты там не сдох, *****?
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20.11.2021 20:38 Ответить
Я б поспівчував тобі Насіння , вірю що - сидиш ти в кутузці як цап-відбувайло ,, аби сидіти . Але не можу тобі пробачити твого безгуздого" гонєва " на Порошенка ,, і як наслідок - приходу до влади зелених виродків . То ж - сиди Сєня ... ! За все треба платити .
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20.11.2021 20:48 Ответить
А я еще раз напишу то, что уже здесь писал

Д -а-а, бабломойский памперс семен лушпайка, который участвовал в организации похода с беней на Зугрэс , повел вооруженных фактически одними пистолетами добровольцев на бойню, чтобы бене отломить еще кусок "пирога" под сурдинку, а потом первый оттуда сбежал от трусости, энто, канеха, бААльшой авторитет, на которого нужно ссылаться и чье продажное "мнение" надо учитывать. Плюс поддержка гринпоца на выборах в 2019 году и травля Пороха.

Хотя чести ради признаю- что обвинения против него - курам на смех. Но наказание невиновных и награждение непричастных - это конек зеленожопой власти.
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21.11.2021 00:29 Ответить
Семенченко -патриот. Его должны были посадить за то, что он остонавливал торговлю на крови. Но в тюрьму посадили сначала пионеров или первопроходцев блокады торговли с Московией батальона "Торнадо". Но идея Зели посадить Семенченко из -за большого уважения Лукашенко, тоже не должна унижать нашего героя ведь Зеля по блату к Лукашенко пустил свору следователей с ищейками по ложному следу и "убийцами" Шеремета стали участники АТО и волонтёры.
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20.11.2021 21:09 Ответить
Ты хоть не свисти- Торнадовцев посадили за киднепинг и фактический бандитизм. Насточертели вы- товарисчи,с руцким дерьмом на губах, которым снова насрал Порох в штаны. Чего их - правильных и замученных Порошенко ,твой зельц оманский не освободил?
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21.11.2021 00:34 Ответить
Это кто сказал ? Военный прокурор Матис? И ему поверили? А как парнуху и Садо-Мазо он собирал по всему постсоветскому пространству !
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21.11.2021 08:58 Ответить
Это тебе скажет матиас, я так подозреваю. Что- был соучастником с некоторыми торнадовцами, защищаешь?
Вы какие то все, мрази, еще и сексуально озабоченные уроды.
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21.11.2021 11:44 Ответить
Тебе он, похоже, это сделал прямо в рот.
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21.11.2021 10:33 Ответить
А тебе не только в рот но, и в зад?
Совсем быдло ты конченное
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21.11.2021 11:41 Ответить
СБУ очередную партию дури конфисковало.
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20.11.2021 21:16 Ответить
К сожалению Семён, феерический бред - это выбор украинцев. У него много бредовых последствий... И твоё шитое белыми нитками дело - одно из них. Уроды тупо запирают всех, кто личность, кто патриот, у кого есть мнение и нету страху... Это всё опасные для уродов люди...ПРоще говоря : нормальные люди опасны для уродов
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20.11.2021 21:27 Ответить
феерический бред - это выбор украинцев.-И помощи путинской проститутки. Нетаньяху приехал в Украину .Нетаньяху похвалил Зеленского: страна начала развиваться вдвое быстрее ./Это интересно.В статье "Нетаньяху приехал в Украину" была фраза "Глава еврейского государства хороший друг Коломойского".Сейчас этой фразы нет.

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20.11.2021 22:05 Ответить
Засранцам засраное
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20.11.2021 23:14 Ответить
"Это просто подлые и трусливые люди, которые по недоразумению истории получили власть"---- я рада, что хоть сейчас ты это осознал. Семен, жаль, что не понял этого раньше, два с половиной года назад...
Ты сидишь не за то, что тебе вменяет зелена недовлада, ты сидишь за свою дурость и продажность! Не служил бы бене, не поливал бы Пороха--был бы на воле, а так...сиди, пока не поумнеешь!
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20.11.2021 23:18 Ответить
Перестаньте гадити. не важно як ви про нього думаєте. важливо - слідуючим може бути кожен з вас.зараз мусимо захищати один одного.а не радіти чухій біді
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21.11.2021 11:03 Ответить
Підхуjловники, як завжди, задоволені фсбушною маячнею.
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22.11.2021 09:59 Ответить
Твоя хата не с краю. Твоя хата - следующая.
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22.11.2021 12:04 Ответить
 
 