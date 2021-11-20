Ситуация на границе с Россией напряженная, но признаков наступления мы не видим - Шмыгаль
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Премьер-министр успокоил, что украинские военнослужащие и наша разведка следят за ситуацией на украинско-российской границе.
Ситуация на границе Украины и России остается напряженной из-за большого скопления и перемещения войск РФ, однако пока нет никаких признаков наступления. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.
По его словам, Россия проводит перемещение значительного количества войск у границы.
"Это подтверждают иностранные партнеры и все специальные службы. Ситуация напряженная, но признаков наступления мы не видим", – заявил он.
Министр уверен, что украинские военнослужащие и наша разведка следят за ситуацией на украинско-российской границе. Вооруженные силы каждый день передают соответствующие данные представителям правительства.
"С точки зрения возможных атак, я хочу заверить, что ВСУ, украинская разведка работают. Мы ежедневно получаем информацию. Мы также в координации с нашими иностранными партнерами", - отметил Шмигаль.
По словам главы правительства, ситуация на белорусско-литовской и белорусско-польской границах напряженная, как никогда.
"Миграционный кризис, вызванный определенными действиями, мы эти действия расцениваем как гибридную атаку, сложившуюся и вызванную Россией на белорусской территории в частности", - добавил он.
Глава правительства отметил, что Российская Федерация уже в течение семи лет ведет тяжелую войну на востоке Украины, а Крым, часть территории нашей страны, временно оккупирована РФ.
"И, конечно, нужно не забывать, что уже седьмой год Украина ведет тяжелую войну на востоке Украины, мы имеем временно оккупированный Крым. Все эти угрозы реализовались в Украине. Что касается активизации военных действий, то, конечно, это уже вопрос наших военных, нашей разведки. И мы эти вопросы контролируем каждый день", - подчеркнул Шмигаль.
Пожалуйста, подождите...
Таке (чи щось подібне) ми вивчали на уроках історії в савєцкіх школах. А тоді було 22 червня 1941 р.
а ваще,у шмыгаля есть допуск к развединформации?
зеленые боты также некомпетентны,что и их работодатели...впрочем,как и ольгинцы,или как их тепрь называют
Не за Ідею, а за "ковбасу" -- платіжки -- .
Бо посварилися Олігархи Зелею керувати. Це ж очікувано було...
Систему ніхто міняти не буде -- бо домагатися ЄС і НАТО -- це Святе!
Порох впишеться в цю Картину олією...
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Свои своих не палят
Киев бомбили нам объявили что началася война..... (тьху, тьху не дай Боже)
а навіщо, він ще не стріляє
Может вы там и для того,чтобы ничего не видеть.
в Датском королевстве
Почему на тему обороны трепится премьер ? Где дерьмокамондующий? Где мЫнЫстр обороны?
васёк голобородько- лучше друга,
в "скотах" : митяй - отец , валюха - мать,
а "лига смеха " - передок ...
подруги
все зеленые ничего не видят кроме бабла.