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Ситуация на границе с Россией напряженная, но признаков наступления мы не видим - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Ситуация на границе с Россией напряженная, но признаков наступления мы не видим - Шмыгаль

Премьер-министр успокоил, что украинские военнослужащие и наша разведка следят за ситуацией на украинско-российской границе.

Ситуация на границе Украины и России остается напряженной из-за большого скопления и перемещения войск РФ, однако пока нет никаких признаков наступления. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Россия проводит перемещение значительного количества войск у границы.

"Это подтверждают иностранные партнеры и все специальные службы. Ситуация напряженная, но признаков наступления мы не видим", – заявил он.

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Министр уверен, что украинские военнослужащие и наша разведка следят за ситуацией на украинско-российской границе. Вооруженные силы каждый день передают соответствующие данные представителям правительства.

"С точки зрения возможных атак, я хочу заверить, что ВСУ, украинская разведка работают. Мы ежедневно получаем информацию. Мы также в координации с нашими иностранными партнерами", - отметил Шмигаль.

По словам главы правительства, ситуация на белорусско-литовской и белорусско-польской границах напряженная, как никогда.

"Миграционный кризис, вызванный определенными действиями, мы эти действия расцениваем как гибридную атаку, сложившуюся и вызванную Россией на белорусской территории в частности", - добавил он.

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Глава правительства отметил, что Российская Федерация уже в течение семи лет ведет тяжелую войну на востоке Украины, а Крым, часть территории нашей страны, временно оккупирована РФ.

"И, конечно, нужно не забывать, что уже седьмой год Украина ведет тяжелую войну на востоке Украины, мы имеем временно оккупированный Крым. Все эти угрозы реализовались в Украине. Что касается активизации военных действий, то, конечно, это уже вопрос наших военных, нашей разведки. И мы эти вопросы контролируем каждый день", - подчеркнул Шмигаль.
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Топ комментарии
+16
это какая розвидка?которую зелебобик разогнал и уволил?
а ваще,у шмыгаля есть допуск к развединформации?
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20.11.2021 20:05
+13
Це не ви повинні бачити ...😠 для цього має працювати розвідка...та, яку знищив гов#окомандующій ...
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20.11.2021 20:01
+13
"... ознак наступу ми не бачимо..."
Таке (чи щось подібне) ми вивчали на уроках історії в савєцкіх школах. А тоді було 22 червня 1941 р.
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20.11.2021 20:03
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ВИ не бачите, понімаШ...
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20.11.2021 19:58 Ответить
...а я ощущаю, що на Україну з тилу наступають...
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20.11.2021 19:59 Ответить
А когда ,на конец -то увидите , будете драпать ???Или втирать ,что это просто"Передвижение границ "
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20.11.2021 21:02 Ответить
Це не ви повинні бачити ...😠 для цього має працювати розвідка...та, яку знищив гов#окомандующій ...
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20.11.2021 20:01 Ответить
💯🎯
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20.11.2021 21:03 Ответить
Нордическое спокойствие нашей политической элиты вызвано исключительно тем что им плевать на судьбу Украины а в качестве оберега у них израильский паспорт.
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20.11.2021 20:01 Ответить
Кто - "мы"? Шмыгаль даже в состав РНБО не входит...
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20.11.2021 20:01 Ответить
...он и его вошки
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20.11.2021 20:07 Ответить
"... ознак наступу ми не бачимо..."
Таке (чи щось подібне) ми вивчали на уроках історії в савєцкіх школах. А тоді було 22 червня 1941 р.
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20.11.2021 20:03 Ответить
краще перебдеть ніж недобдеть..
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20.11.2021 20:04 Ответить
это какая розвидка?которую зелебобик разогнал и уволил?
а ваще,у шмыгаля есть допуск к развединформации?
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20.11.2021 20:05 Ответить
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20.11.2021 20:33 Ответить
Вот неужели так трудно, прежде чем писать свое "компетентное" мнение, изучить предмет? Разведка, которую со слов бывшего СБУшника разгонявшего майдан Бурбы, уволил Зеленский - это ГУР, она же военная разведка. А разведка, которая наблюдает за концентрацией войск на границе и оценивает их готовность к наступлению по признакам, которые известны специалистам именно в военной тактике, называется "войсковая". Совсем другая организация.
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20.11.2021 21:23 Ответить
Войсковая разведка один из элементов как таковой,есть еще куча других разведок в т.ч.авиационная,спутниковая,агентурная..В.Р.эффективна на удалении рейдов РГ,РО,ДРГ(до 70-100км)..ГУР собирает,анализирует данные от всех видов разведок, выдает численность,местоположение и характер действия вероятного пр-ка,разрабатывает операции в его глубоком тылу с докладом в ГШУ и лично ВГК. Недооценивать и игнорировать работу ГУР и его руководителя,как это делается у нас главковерхом и ОП в военное время,чревато очень нехорошими последствиями..
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21.11.2021 11:24 Ответить
та я и смотрю,шо вам трудно изучить предмет...вы ваще в курседела,что ГУР входит в состав МО?это и есть часть военной разведки.
зеленые боты также некомпетентны,что и их работодатели...впрочем,как и ольгинцы,или как их тепрь называют
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21.11.2021 18:02 Ответить
Шмига, ты куда лезешь, фуфел? Твое дело деньги давать на Армию, а комментарии свои засунь себе в ОПу
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20.11.2021 20:06 Ответить
В ОПу нельзя, там накуренный зеледент в опу от дерьмака принимает со всех сторон.
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20.11.2021 20:53 Ответить
Прогнози таки: Буде Йолка!
Не за Ідею, а за "ковбасу" -- платіжки -- .
Бо посварилися Олігархи Зелею керувати. Це ж очікувано було...
Систему ніхто міняти не буде -- бо домагатися ЄС і НАТО -- це Святе!
Порох впишеться в цю Картину олією...
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20.11.2021 20:07 Ответить
Отож бо й воно. Натовпи хом'ячків на цензорі вірять, що, вийшовши на вулиці змінять щось крім дупи Зе на дупу Пороха у кріслі на банковій.
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20.11.2021 21:25 Ответить
здається зелені не бачать взагалі ні-чо-го
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20.11.2021 20:08 Ответить
После вчерашних откровений у Савика, Шмыгаль доживает последние дни на посаде... Так что, - мели Емеля, - твоя неделя.
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20.11.2021 20:09 Ответить
Ще один Казковий довбо_б.
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20.11.2021 20:09 Ответить
Американська розвідка бачить, а наші - нє! )))) В біноколь не видно!.. Дебіле, коли ти побачиш "ознаки", то буде пізно! *ь, замість кричати на весь світ, воно грає варята. Ну, скільки можна, крвмть??? Краще завали морду як твій найвеливичнішій гівнокомандувач і слухай, що тобі американці кажуть. Аналітік *раний.
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20.11.2021 20:11 Ответить
Оригінальна у вас лайка- крвмть, такої ще не чув.
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20.11.2021 20:27 Ответить
Вилучаєте голосні, залишаєте приголосні. Дещо схожий принцип у ПТН ПНХ. Даруйте.
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20.11.2021 20:33 Ответить
По всякому, але ще не чув щоб так називали гулящу мать.
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20.11.2021 20:49 Ответить
Американська розвідка бачить, а наші - нє! ))))
-----------------------------------------------------------
Свои своих не палят
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20.11.2021 20:35 Ответить
Где таких тупиц берут?
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20.11.2021 20:21 Ответить
Так а для чого ж тоді скупчення військ як не до наступу, не для параду їх скупчили і не для здивування дураків.
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20.11.2021 20:23 Ответить
Ви зелені дебіли, не бачили ознак пандемії (хоча вважали себе чемпіонами боротьби з КОВІДом), не передбачали енергетичної кризи (не закуповували вугілля та газ улітку, а, навпаки, уклали договори на постачання електроенергії до Молдови та Угорщини), не передбачили чергової хвилі ковіду, коли увесь світ готувався до неї... Я втомлюсь стверджувати десятки ваших зашкварів, вірніше, мені не вистачить мого життя. Самий недієздатний уряд за усю новітню історію України зберегається криворогулем тільки з-за того, що вони знають хто отримав більше усіх відкатів з "Великого крадівництва".
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20.11.2021 20:26 Ответить
а де головні шмигалєві хазяєва? в запої чи в Ростові ?
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20.11.2021 20:33 Ответить
...чи валізи пакуюють?
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20.11.2021 20:34 Ответить
а какие признаки наступления должен увидеть шмыгалка чтоб разнервничаться???
Киев бомбили нам объявили что началася война..... (тьху, тьху не дай Боже)
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20.11.2021 20:35 Ответить
странный дяд шмыгаль, признаков наращивания не видим, потом после того как весьмир об этом говорит , он сразу видит, тоже самое и с наступлением будет похоже, когда уже будут под Киевом такни он увидит, такое ощущение что шмыгаль и команда давно не вУкраине, а представители США в Украине...
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20.11.2021 20:36 Ответить
а приближение отопительного сезона видел?
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20.11.2021 20:38 Ответить
у него скоро весна
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20.11.2021 20:44 Ответить
Еще один зедебильный разведчик.Гос.секретарь США видит , шмыгаль не видит. Хотя что им боятся? У них родина в с нелохом в другой стране.
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20.11.2021 20:43 Ответить
еще один военный эксперт, шавка пдраса ахметова.
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20.11.2021 20:49 Ответить
жінка чоловіку. іван, малий грається твоєю рушницею і патронами, забари швидше.
а навіщо, він ще не стріляє
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20.11.2021 20:50 Ответить
Когда увидите,будет уже поздно...
Может вы там и для того,чтобы ничего не видеть.
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20.11.2021 20:51 Ответить
Начало феерическое. "Премьер-министр успокоил...."
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20.11.2021 21:01 Ответить
Вообще-то эта не тема Шмыгаля. Но видать, Зеле, Резя и Бакан на день рождения Дермака гуляют
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20.11.2021 21:14 Ответить
прогнило что-то
в Датском королевстве
Почему на тему обороны трепится премьер ? Где дерьмокамондующий? Где мЫнЫстр обороны?
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20.11.2021 21:12 Ответить
Унас нет никого!!У власти предательи кодло,что им говорить?
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20.11.2021 21:17 Ответить
Чем глубже прячет голову в песок,тем беззащитней сверху жопа
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20.11.2021 21:16 Ответить
зебобов от квартала -не отнять,
васёк голобородько- лучше друга,
в "скотах" : митяй - отец , валюха - мать,
а "лига смеха " - передок ...
подруги
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20.11.2021 21:53 Ответить
Що ви взагалі, зелені жаби, можете бачити?
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20.11.2021 22:15 Ответить
Разведки США, Британии и ЕС и т.д. - все мля видят а этот чепушило нет !!! не, ну это ни пздц !!!
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20.11.2021 23:13 Ответить
Пиз...ц, и эти комментаторы говноеды считают себя патриотами! Там каждого надо опросить с притрастием! Гадят не хуже врагов!
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21.11.2021 01:05 Ответить
шмигаль, заткни свій шмигаль.
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21.11.2021 05:37 Ответить
*****, еще один игрок в военные нарды высказалься и опорожнился!
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21.11.2021 07:52 Ответить
Одеть очки и ткнуть мордой - все равно ничего не увидит.И не только он -
все зеленые ничего не видят кроме бабла.
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21.11.2021 10:05 Ответить
 
 