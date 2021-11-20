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Новости Политика Украины
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Делегация на Галифакском форуме ознакомит мировое сообщество с ситуацией по безопасности в Украине и у наших границ, - ОПУ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Делегация на Галифакском форуме ознакомит мировое сообщество с ситуацией по безопасности в Украине и у наших границ, - ОПУ

По поручению президента Владимира Зеленского украинская делегация, участвующая в Галифакском международном форуме безопасности в Канаде, проинформирует мировое сообщество о ситуации в сфере безопасности в Украине и вокруг нашего государства.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента, информирует Цензор.НЕТ.

"В состав делегации, возглавляемой секретарем Совета национальной безопасности и обороны Алексеем Даниловым, вошли: заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец, председатель Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай, заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко", - отмечают в Офисе Президента.

Кроме того, сообщается, что в рамках визита в Канаду, начиная с 19 ноября, украинская делегация проводит ряд встреч с представителями политического и военно-политического руководства, политических элит и бизнес-структур страны. Ситуацию по безопасности в Украине и мире представители нашего государства также обсудят с делегацией Сената Соединенных Штатов Америки и руководителями государственных органов стран-участниц форума.

"Помимо ситуации по безопасности вблизи украинских границ, во время встреч обсуждается развитие сотрудничества Украины с другими государствами в сфере безопасности и обороны и вопросы украинско-канадского сотрудничества по развитию космической отрасли. Также запланированы встречи с высшим руководством Канады: министром национальной обороны Анитой Ананд и президентом Канадского космического агентства Лесой Кэмпбелл, поскольку космической отрасли уделяется особое внимание", - говорится в сообщении.

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Напомним, что 19 ноября состоялась презентация и торжественная церемония начала строительства космической пусковой площадки. В ней приняли участие председатель Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай, министр инноваций, науки и промышленности Канады Франсуа-Филипп Шампань, министр по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады Шон Фрейзер, президент Канадского космического агентства Лиса Кэмпбелл, министр экономического развития провинции Нова Скош Коркум-Грик и другие.

Проект предусматривает создание на Атлантическом побережье, в провинции Новая Скошия, коммерческого космодрома для ракеты-носителя "Циклон-4М" разработки и производства украинских государственных предприятий "КБ "Южное" и ГП "Южный машиностроительный завод". Проект будет реализовывать канадская компания Maritime Launch Services Ltd (MLS).
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Порох уже все сделал, можете дома сидеть ОПешные бездари
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20.11.2021 20:19 Ответить
шо там той Порох ?

тут такі пєрци !
"До складу делегації, яку очолює секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, увійшли: заступник керівника Офісу президента Роман Машовець, голова Державного космічного агентства України Володимир Тафтай, заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко"

володіють англійською..... із словарем
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21.11.2021 00:46 Ответить
Это не тот Данилов, который обвинял западные СМИ в дезинформации по поводу сосредоточения войск московии у границ Украины?
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20.11.2021 20:23 Ответить
не он - в Украине перекрашиваемых даниловых - не плачте мамо!
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20.11.2021 20:26 Ответить
Це на тому форумі, де Порошенко вже закликав західних партнерів надати Україні ПДЧ??? А де в той час була "українська делегація" від найвеличнішого??? Шопінг?
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20.11.2021 20:23 Ответить
Шаурма.
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21.11.2021 00:33 Ответить
яка яка делегация - гали фак шо?
буба дав наказ - вже смiшно...
а щелбан мальцу, промеж кривих рог?
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20.11.2021 20:23 Ответить
Главно, шо Єрмака нема! Сібір підкорює, мабудь? *)
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20.11.2021 20:31 Ответить
Kobsar Alexander -"Сібір підкорює, мабудь? *)"
Карпати. Разом с zеЛеніним.
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20.11.2021 22:16 Ответить
За дорученням президента Володимира Зеленського...

Вот нахрена так откровенно врать? В Галифаксе Порох выступал по поручению ЗЕ?


А вот эта массовка из обеЗЕьянника могла с таким же успехом и в Трускавце потусить.
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20.11.2021 20:54 Ответить
"За дорученням президента Володимира Зеленського"...

Всё очень безопасно, не сейте панику, президент-предатель держит всё на личном контроле...
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20.11.2021 21:05 Ответить
Офиса Президента - "По поручению президента ......... украинская делегация, участвующая в международном форуме безопасности в Канаде"
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20.11.2021 22:10 Ответить
Порох їх там перевербує разом з Трюдо та Христею Флірянд
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20.11.2021 23:22 Ответить
Христя - так. А Трюдо то такий шо "і нашим і вашим". Канадійський Зєля.
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21.11.2021 00:36 Ответить
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21.11.2021 00:48 Ответить
То позорисько зеленський з шоблою вже так обгадились на міжнародному рівні що я не знаю що вони там можуть "информировать"..Тільки ще більше обгадити країну.
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21.11.2021 01:38 Ответить
Ну что, в Новой Шотландии (по местному Nova Scotia) развивается бизнес, включая компьютерные технологии. В данный момент эта провинция конкурирует с индийскими "аустсорсерами", что в принципе хорошо. Если ещё пойдёт сотрудничество с Украиной, то будет совсем шикарно!
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21.11.2021 07:18 Ответить
 
 