Делегация на Галифакском форуме ознакомит мировое сообщество с ситуацией по безопасности в Украине и у наших границ, - ОПУ

По поручению президента Владимира Зеленского украинская делегация, участвующая в Галифакском международном форуме безопасности в Канаде, проинформирует мировое сообщество о ситуации в сфере безопасности в Украине и вокруг нашего государства.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента, информирует Цензор.НЕТ.

"В состав делегации, возглавляемой секретарем Совета национальной безопасности и обороны Алексеем Даниловым, вошли: заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец, председатель Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай, заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко", - отмечают в Офисе Президента.

Кроме того, сообщается, что в рамках визита в Канаду, начиная с 19 ноября, украинская делегация проводит ряд встреч с представителями политического и военно-политического руководства, политических элит и бизнес-структур страны. Ситуацию по безопасности в Украине и мире представители нашего государства также обсудят с делегацией Сената Соединенных Штатов Америки и руководителями государственных органов стран-участниц форума.

"Помимо ситуации по безопасности вблизи украинских границ, во время встреч обсуждается развитие сотрудничества Украины с другими государствами в сфере безопасности и обороны и вопросы украинско-канадского сотрудничества по развитию космической отрасли. Также запланированы встречи с высшим руководством Канады: министром национальной обороны Анитой Ананд и президентом Канадского космического агентства Лесой Кэмпбелл, поскольку космической отрасли уделяется особое внимание", - говорится в сообщении.

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Напомним, что 19 ноября состоялась презентация и торжественная церемония начала строительства космической пусковой площадки. В ней приняли участие председатель Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай, министр инноваций, науки и промышленности Канады Франсуа-Филипп Шампань, министр по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады Шон Фрейзер, президент Канадского космического агентства Лиса Кэмпбелл, министр экономического развития провинции Нова Скош Коркум-Грик и другие.

Проект предусматривает создание на Атлантическом побережье, в провинции Новая Скошия, коммерческого космодрома для ракеты-носителя "Циклон-4М" разработки и производства украинских государственных предприятий "КБ "Южное" и ГП "Южный машиностроительный завод". Проект будет реализовывать канадская компания Maritime Launch Services Ltd (MLS).