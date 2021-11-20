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ТЭС (240) энергетика (2034) уголь (989) ДТЭК (407)

Первый корабль с импортированным углем для прохождения отопительного сезона прибыл в Украину, - ДТЭК

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Первый корабль с импортированным углем для прохождения отопительного сезона прибыл в Украину, - ДТЭК

Сегодня, 20 ноября, в Украину прибыло первое из семи законтрактованных судов с углем из США и Колумбии. Судно класса "Панамакс" причалило в порт "Южный" и предназначено для нужд государственных ТЭС ПАО "Центрэнерго". Объем первой поставки составил 60,5 тыс. тонн.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается в сообщении, есть договоренности с международными поставщиками об импорте в Украину 7 судовых партий с углем. Из них 5 поставок с углем из США и 2 поставки – из Колумбии. Объем каждой судовой партии составляет от 40 до 75 тыс. т. Суммарный объем договорных поставок, предусмотренных для покрытия потребностей украинских ТЭС, составляет почти 470 тыс. тонн.

Ожидается, что все судовые партии прибудут в Украину в течение ноября 2021 – января 2022 года. Следующая партия ожидается в конце ноября, четыре – в декабре и одна – в январе. Все они предназначены для нужд ТЭС ДТЭК Энерго.

"Импорт угля для компании является временной мерой покрытия дефицита топлива, в то время как использование угля украинской добычи остается приоритетным", - сказано в сообщении.

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Ранее в своем видеообращении президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина ожидает 7 кораблей с углем и благодаря этому обеспечит свои ТЭС углем предстоящей зимой.

"Помимо нашего украинского угля, будет 7 кораблей класса "Панамакс", которые уже в пути и прибудут в украинские порты в ближайшее время. Уголь, который мы поставляем морем, полностью обеспечивает потребность энергетического сектора в угле до конца года", - отметил Владимир Зеленский.
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Топ комментарии
+10
Селямчик, друже. Этому они хорошо научились - создать бедственную ситуацию, а потом хвастаться тем, шо ее разрулили.
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20.11.2021 22:43
+8
У Ахмерова с Малхасяном(который **** православная) в США несколько угольных шахт, в том числе одна из крупнейших в стране. Так шо уголек наверняка оттуда.
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20.11.2021 22:28
+8
Селям, Максе !

но при чем некие Ахмеров с Малхасяном?

Слава Великому Кормчему "мудрогельного украинського нарида" ЗЕ !

это он провел корабель с драгоценным углем через бурлящую Атлантику
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20.11.2021 22:38
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Есть очень большие сомнения в американском происхождении этого угля.. Скорее это американо-днровский
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20.11.2021 22:22 Ответить
У Ахмерова с Малхасяном(который **** православная) в США несколько угольных шахт, в том числе одна из крупнейших в стране. Так шо уголек наверняка оттуда.
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20.11.2021 22:28 Ответить
Покупка в штатах нескольких акций угольной компании делает не означает , что ЛЮБОЙ ахметовский уголь из америки
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20.11.2021 22:37 Ответить
"Нескольких акций"
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20.11.2021 22:41 Ответить
Селям, Максе !

но при чем некие Ахмеров с Малхасяном?

Слава Великому Кормчему "мудрогельного украинського нарида" ЗЕ !

это он провел корабель с драгоценным углем через бурлящую Атлантику
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20.11.2021 22:38 Ответить
Селямчик, друже. Этому они хорошо научились - создать бедственную ситуацию, а потом хвастаться тем, шо ее разрулили.
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20.11.2021 22:43 Ответить
United Coal Company, 3 шахти, то коксівне вугілля для Метінвеста. Ніхто його на ТЕЦ палити не буде. Це приплило енергетичне вугілля.
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20.11.2021 22:40 Ответить
ОК. Не знал, дякую.
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20.11.2021 22:44 Ответить
Ни в одном сообщении нет информации о происхождении угля, только страна -поставщик США... США поставляют российский газ из УстьЛуги прибалтам как вполне американский сжиженный и те платят как за американский +доставка..
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20.11.2021 23:09 Ответить
Я поняття не маю звідки саме вугілля. Якщо дуже треба, то дізнаюсь. Може, й з діри, хоч і малоймовірно, дуже вже складний фінт його через США везти, оформили б через Польщу. Мій комент про те, що воно не з шахт Ахметова, хоч такі в США й присутні, добувають на рік вугілля приблизно на 35 Панамаксів і все везуть в Україну.
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20.11.2021 23:18 Ответить
Его незачем везти через США... Оформлять через американскую компанию- да, везти через США -нет. Никто не посмеет обвинить американскую компанию в поставках угля из лднр..., да и зачем?
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20.11.2021 23:31 Ответить
Та ні, Singapore Eagle реально приплив з США, з Луїзіани. Не так то просто двухсотметровому кораблю підробити порт відправки, ще й щоб на всіх трекінгових ресурсах GPS показав невірні дані.
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20.11.2021 23:47 Ответить
Если не трудно сбрось скрины его маршрута..
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20.11.2021 23:50 Ответить
Pas de soucis.
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21.11.2021 00:01 Ответить
Убедительно. Спасибо. Соглашусь , что в этом случае уголь не ДНРовский. Скорее всего у Ахметова есть договорняк с США, типа - если хочешь продать нам металл, то купи у нас уголь.. Толково..
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21.11.2021 00:07 Ответить
В даному випадку все простіше Є біржа, плати там ринкову ціну, контрактуй і вези. Американцям все одно кому продавати. Хоч Ахметову, хоч Папі Римському. Комплаєнс зроблять, перевірять чи ні під які санкції не попали (Ахметов не попадає) і відправлять скільки зможуть добути.
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21.11.2021 00:18 Ответить
Возможно и так , но меня терзают вопросы будет ли это дешевле, чем взять в ЛДНР или в России, а раз не дешевле , а скорее всего дороже, то должно быть какое-то объяснение. Американский рынок - дорогой рынок, как для продаж , так и для покупок и находится далеко. и это все влияет на цену...
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21.11.2021 00:29 Ответить
Це питання не складне для фахівця. Platts публікує ціни на енергетичну сировину і метали. Далі рахуємо логістику (фрахт, перевалку), митні платежі можемо не рахувати, там нема різниці звідки привезли. З мордора вугілля зазвичай трохи дешевше EXW, але їхній тариф РЖД інколи робив його дорожчим, ніж з інших джерел, в тому числі морем. Та вугілля досить ліквідний товар і ціни на нього кругом приблизно однакові, ринкові. Але надійність постачання з мордора і транзитом через мордор низька. Тож обов'язково треба мати запаси та інших постачальників.
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21.11.2021 00:40 Ответить
В принципе согласен, но когда наш днепродзержинский коксохим принадлежал еще до Ахметова,
кажется Мордашову, то возили уголь аж из Печоры и тариф не был высоким и надежность поставок достаточная.. Да и сейчас китайцы у россиян выкупают все объемы..
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21.11.2021 00:46 Ответить
На зовсім Мордашову, а таки Абрамову, та яка різниця. Поки вони оперували на ДКХЗ, то жд тариф їхній ще був в адекваті. Та й ринок коксівного вугілля то окрема цікава розмова. Там і UCC, і Краснодон (в якому вже нічого не добувають)і ШУ Покровське, і при цьому мільйони тон заходять морем через ТІС. Євраз не боявся, що мордор перекриє шлагбаум і міг дозволити собі не диверсифікувати, але інші диверсифікували ще до майдана, бачили ризики.
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21.11.2021 00:57 Ответить
Пусть вас не терзают смутные вопросы о стоимости этого угля. Он куплен частным предпринимателем для своих частных нужд и, конечно, не в убыток себе.
Ахметов же не величайший лидер всей вселенной, ему видосики о том, что спас всю Украину запиливать не нужно, он бизнесом занимается.
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21.11.2021 01:56 Ответить
Та вроді він в США кілька шахт купив, точно не буду стверджувати, але це можливо.
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21.11.2021 07:13 Ответить
В Украине тоже самое. Пользуемся росийским газом, а по бумажках он как бы Словацкий или там Французский.
Хотя он туда и не доходит,а хранится в ПХГ Украины.
Какой дурень будет гнать через всю страну газ в Европу, а потом обратно.
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20.11.2021 23:43 Ответить
Дурни платят за "доставку" и до Словакии и "оттуда.".
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20.11.2021 23:48 Ответить
Нет
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21.11.2021 07:12 Ответить
Если кто-то купил что-то,то собственником покупки есть покупатель. Никогда российский газ не станет российским,если она его продала.
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21.11.2021 11:39 Ответить
Железобетонная логика.
Женская логика отдыхает.
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21.11.2021 11:44 Ответить
Собственник может меняться, а страна происхождения товара не меняется..
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21.11.2021 11:57 Ответить
Пеньку русские продовали в Англию.в старые добрые времена,.из которой делали морские канаты. Так что ,эти канаты русские? Газ пришедший в Евпопу,им пользуется европеец.но никак не русский человек. Собственник и страна происхождения это тоже что гонорар и гонорея. Такое утверждают постоянно опзж и большинство слуг народа.которые хотят нас поставить а экономическую зависимость от РФ.
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21.11.2021 15:43 Ответить
Канат, это не пенька, а изделие на основе пеньки и он с полным основанием может именоваться по месту изготовления. А газ или уголь не подвергаются НИКАКОЙ обработке в отличии от пеньки.. Обработке подвергаются мозги майданутых , которые считают, что газ вполне может быть словацким или швейцарским , если фирма их поставлющая,
зарегистрирована в этих странах
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21.11.2021 16:55 Ответить
Ни ума.ни малейшего образования.Если эти фирмы платят налоги в которых они зарегистрированы,то хозяевами газа являются эти страны.А также,если фирмачи живут например в Англии имея вилы и яхты купленные в Англии и их дети учатся там в школе и не знают русского,то газ никогда не станет российским!!! Надо заметить.С самым большим на протяжении столетий потенциалом России в мире, а народ в ней живёт без соответствующей цивилизованной и в материальности значительно уступает даже малюсеньким странам. Приведу слова Михайло Ломоносова из книги по истории *пусть последний европеец нас обзавёт самыми паскудными словами,если этими богатствами не будет пользоваться русский человек,ради мира на земле.Газ всегда будет у европейца,а у русского под большим вопросам может через 10летия.Да и К.Маркс подробно в своих трудах описал,что такое товар.что такое добавленная стоимость,собственность и много ценного по вопросам экономики. И такие не образованные как ты и власть комуняк ничего общего с его учениями не имело.И обьяснение этому генетическая приобретённая веками русским человеком шовиниста.99% населения России независимо от гражданской позиции таковыми и являются.
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21.11.2021 20:54 Ответить
Ого, сколько накропал! Похоже, детка, тебе платят за количество букв, а наличие ума и знаний в твоем тексте не обязательны. Еще раз не для тебя , а для других читающих- Происхождение товара в данном случае , газа, измениться не может в отличии от собственника, коих может быть хоть 10500 Дошло?
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21.11.2021 21:11 Ответить
Ты выдающийся и гениальный как наш ********** и все русские шовинисты. Наверное я старше тебя.От таких дебилов всегда был на большой дистанции в трудовой деятельности и всегда и во все времена был востребован при любой власти и в более 25 стран приходилось в одном лице сдавать не конкурентную и убогую продукцию изготовленную совковыми умниками на подобия тебя..Из-за такого быдла в бедности и рабстве находится и находился народ России.Но для тебя тупого ещё раз повторю-СОБСТВЕННИК и ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТОВАРА это абсолютно различные понятия.Ещё скажу: такую глупость и невежество из твоих уст можно в жизни обойти,а в технике не прощается,происходит чернобыльская трагедия.Можешь себя не напрягать,читать и отвечать тебе не буду. Сыт по горло за продолжительную трудовую деятельность от коллег-шизофреников.
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21.11.2021 23:18 Ответить
Если тебе кажется, что тебя окружают шизофреники, то может это ты ид...т...
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21.11.2021 23:47 Ответить
Шизофрения медицинский термин.Это когда у человека на одно определение два диаметрально противоположная мысль.Точно как у тебя.Власть в России,особенно комуняки прививали нашему народу этот наркотик.От этого и самое лживое государство в мире это Россия.Отсюда и слова путлера мальчику*запомни у России нет границ*.А также в развитых странах на нас до сих пор смотрят как на дикарей в лучшем случае,и часто считают за свиней.Исторически приобретённый шовинизм и не этическое поведение тоже от властителей на нашей земле.Только это зародилось гораздо раньше.Пусть буду со стороны идиотом,правда у меня в разных слоях общества замечательные отношения, доказал и сделал на практике то,что это удавалась единицам.Отсюда приходилось читать лекции преподавателям высших учебных заведений,эксплуатации оборудования,фирмачам и пр.Всегда брал ответственность на себя.Работатая с коллегами на объектах мне зачастую было стыдно было за них и как правило качественную кашу не сварить.Поэтому и живут постоянно в нищете и рабстве.А товара,кроме как сырья,в России как не было,так ещё долго не будет.И ещё долго там будет выпускаться условный запорожец,но ни как не мерседес.От этого у власти сегодня гнилая зелень и очень много гнид- сепаратистов симпатизирующих опзж,мураевым,шариям и пр нечисти .Они все хотят попасть в родную сферу обитания.
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22.11.2021 10:18 Ответить
Скорее всего
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20.11.2021 23:50 Ответить
Кацапы в позе 69))) Все хорошо у вас, голубки, кто сейчас сверху?))
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21.11.2021 07:14 Ответить
Я не знаю в какой позе Россия, но Украину похоже подвергают групповому изнасилованию... и в первую очередь наши собственные власти, а не Россия
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21.11.2021 12:05 Ответить
Поки наші шахтарі без солі доїдають бюджет на вугіллі пиляють
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20.11.2021 22:22 Ответить
Зеля пробу снимет..
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20.11.2021 23:10 Ответить
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20.11.2021 22:31 Ответить
так чей уголек ?
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20.11.2021 22:39 Ответить
Чайковский ,ахмет ну никак уж не не от зебов, он дружбан вашего начальника, на крайняк кролика так что ни ту картинку ты на прогон поставил , на крайняк гугли по уму
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20.11.2021 23:01 Ответить
"Forbes: у червні 2020 року статки Ахметова становили 2,8 млрд доларів. З того часу вони зросли до 7,6 млрд доларів."
Упс !!!
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20.11.2021 23:14 Ответить
а в 2013 были 14 миллиардов долларов
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21.11.2021 02:51 Ответить
По сравнению с другими олигархами,Ахметов в лучшей половине
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21.11.2021 11:55 Ответить
А кролик это кто?
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21.11.2021 08:25 Ответить
Уважаемый одессит, это тот у которого депутат Барна с прошлого созыва решил проверить вес
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25.11.2021 23:33 Ответить
Ура-а-а! Погреемся. На день или на два хватит?
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20.11.2021 22:38 Ответить
Там, за словами ДТЕК, 7-м кораблів зафрахтовано:

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20.11.2021 22:47 Ответить
слава зюзяденту. І терміново відосік як з Епіцентром)
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20.11.2021 22:40 Ответить
а яким боком до цього вугілля обкурений зелений зрадник? членограй вміє тільки відосики пиляти для зебілів про вугілля до якого не має жодного відношення, а само ненажерливо розкрадає все що бачить
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20.11.2021 22:50 Ответить
короче, так, сценарій відосіку:

- величезна бетонна злітка у Гостомелі.
- купка чуваков у чорних розстібнутих пальтах йдуть проти лєдєнящего душу буревію.
- камера наїздть - вау ! то фігачать ЗЄ з дьЄрмаком та прочою ОПною шпаною!
- камера розвертається, назустрічь шпані фігачить по зльотці, підіймаючи бетонні плити всторчь, сухогрузний балкер ПанАм (чи щось таке, ну тіпа Америка).
- чуваки зупиняються, балкер тормозить, із нього пада вугільний кокс

заставка: гайда всі в Епіцентр! ЗЕ-ля кокс завіз !
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20.11.2021 22:51 Ответить
Злітку жалко, та і потім розкрадуть більше ніж вартість вугілля під гаслом "Велике будівництво злітки".
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21.11.2021 07:17 Ответить
Молодец, поддерживает экономику Западной Вирджинии
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20.11.2021 23:38 Ответить
а говорили шо мы у терр организаций просили **** уголь ахаххахахх
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21.11.2021 02:27 Ответить
Атомна енергетика в жопі, вугілля не має зовсім, імбіцил-клоун керує 40-ка мільйонною країною.
Чому не регочете? Адже ви його вибрали.
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21.11.2021 07:29 Ответить
А ведь лозунг большинства был-хоть посмеёмся.
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21.11.2021 09:09 Ответить
Беня комика не спас а спас его враг Ахметов.
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21.11.2021 07:32 Ответить
Радужные мечты немытых о замерзающих хохлах медленно растворяются и теперь им придется сосредоточиться на участии в акции "подари дрова бабушке"...дбл блт
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21.11.2021 08:49 Ответить
А как браво Зелёные рапортовали летом о полной готовности до отопительного сезона.И ведь ошибок за собой не признают.До сих пор лапшу вешают-мол всё под контролем и ничего сташного.Но это пока тепло на улице.
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21.11.2021 09:08 Ответить
А скільки подаруночків везе корблик в колумбійському вуглику! Вже шмигають шмигалі шнобелями.
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21.11.2021 09:43 Ответить
Немного цифр.

Украина в январе-октябре 2021 года увеличила валютные расходы на импорт каменного угля и антрацита, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 17,8% - до 1,741 млрд долл.

Соответствующие данные размещены на сайте Государственной таможенной службы.

Согласно данным таможни, за отчетный период в Украину было импортировано 16 млн тонн угля, а годом ранее - 13,9 млн тонн (+15,1%). Крупнейшими поставщиками в указанный период являлись Россия, США и Казахстан.

Импорт угля из России в денежном выражении за десять месяцев составил 1 млрд 141 млн долл. (65,5%), из США - 322,3 млн долл. (18,5%). Из Казахстана Украина импортировала угля на 195,4 млн долл. (11,2%). Из других стран было импортировано угля на сумму 82,3 млн долл.

Стоит отметить, что в сравнении с январем-октябрем 2020 года, в этом году доля импорта угля из России выросла с 60 до 65,5%.
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21.11.2021 13:16 Ответить
 
 