Первый корабль с импортированным углем для прохождения отопительного сезона прибыл в Украину, - ДТЭК

Сегодня, 20 ноября, в Украину прибыло первое из семи законтрактованных судов с углем из США и Колумбии. Судно класса "Панамакс" причалило в порт "Южный" и предназначено для нужд государственных ТЭС ПАО "Центрэнерго". Объем первой поставки составил 60,5 тыс. тонн.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается в сообщении, есть договоренности с международными поставщиками об импорте в Украину 7 судовых партий с углем. Из них 5 поставок с углем из США и 2 поставки – из Колумбии. Объем каждой судовой партии составляет от 40 до 75 тыс. т. Суммарный объем договорных поставок, предусмотренных для покрытия потребностей украинских ТЭС, составляет почти 470 тыс. тонн.

Ожидается, что все судовые партии прибудут в Украину в течение ноября 2021 – января 2022 года. Следующая партия ожидается в конце ноября, четыре – в декабре и одна – в январе. Все они предназначены для нужд ТЭС ДТЭК Энерго.

"Импорт угля для компании является временной мерой покрытия дефицита топлива, в то время как использование угля украинской добычи остается приоритетным", - сказано в сообщении.

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Ранее в своем видеообращении президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина ожидает 7 кораблей с углем и благодаря этому обеспечит свои ТЭС углем предстоящей зимой.

"Помимо нашего украинского угля, будет 7 кораблей класса "Панамакс", которые уже в пути и прибудут в украинские порты в ближайшее время. Уголь, который мы поставляем морем, полностью обеспечивает потребность энергетического сектора в угле до конца года", - отметил Владимир Зеленский.