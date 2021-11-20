Первый корабль с импортированным углем для прохождения отопительного сезона прибыл в Украину, - ДТЭК
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Сегодня, 20 ноября, в Украину прибыло первое из семи законтрактованных судов с углем из США и Колумбии. Судно класса "Панамакс" причалило в порт "Южный" и предназначено для нужд государственных ТЭС ПАО "Центрэнерго". Объем первой поставки составил 60,5 тыс. тонн.
Об этом говорится в сообщении ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается в сообщении, есть договоренности с международными поставщиками об импорте в Украину 7 судовых партий с углем. Из них 5 поставок с углем из США и 2 поставки – из Колумбии. Объем каждой судовой партии составляет от 40 до 75 тыс. т. Суммарный объем договорных поставок, предусмотренных для покрытия потребностей украинских ТЭС, составляет почти 470 тыс. тонн.
Ожидается, что все судовые партии прибудут в Украину в течение ноября 2021 – января 2022 года. Следующая партия ожидается в конце ноября, четыре – в декабре и одна – в январе. Все они предназначены для нужд ТЭС ДТЭК Энерго.
"Импорт угля для компании является временной мерой покрытия дефицита топлива, в то время как использование угля украинской добычи остается приоритетным", - сказано в сообщении.
Ранее в своем видеообращении президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина ожидает 7 кораблей с углем и благодаря этому обеспечит свои ТЭС углем предстоящей зимой.
"Помимо нашего украинского угля, будет 7 кораблей класса "Панамакс", которые уже в пути и прибудут в украинские порты в ближайшее время. Уголь, который мы поставляем морем, полностью обеспечивает потребность энергетического сектора в угле до конца года", - отметил Владимир Зеленский.
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но при чем некие Ахмеров с Малхасяном?
Слава Великому Кормчему "мудрогельного украинського нарида" ЗЕ !
это он провел корабель с драгоценным углем через бурлящую Атлантику
кажется Мордашову, то возили уголь аж из Печоры и тариф не был высоким и надежность поставок достаточная.. Да и сейчас китайцы у россиян выкупают все объемы..
Ахметов же не величайший лидер всей вселенной, ему видосики о том, что спас всю Украину запиливать не нужно, он бизнесом занимается.
Хотя он туда и не доходит,а хранится в ПХГ Украины.
Какой дурень будет гнать через всю страну газ в Европу, а потом обратно.
Женская логика отдыхает.
зарегистрирована в этих странах
Упс !!!
- величезна бетонна злітка у Гостомелі.
- купка чуваков у чорних розстібнутих пальтах йдуть проти лєдєнящего душу буревію.
- камера наїздть - вау ! то фігачать ЗЄ з дьЄрмаком та прочою ОПною шпаною!
- камера розвертається, назустрічь шпані фігачить по зльотці, підіймаючи бетонні плити всторчь, сухогрузний балкер ПанАм (чи щось таке, ну тіпа Америка).
- чуваки зупиняються, балкер тормозить, із нього пада вугільний кокс
заставка: гайда всі в Епіцентр! ЗЕ-ля кокс завіз !
Чому не регочете? Адже ви його вибрали.
Украина в январе-октябре 2021 года увеличила валютные расходы на импорт каменного угля и антрацита, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 17,8% - до 1,741 млрд долл.
Соответствующие данные размещены на сайте Государственной таможенной службы.
Согласно данным таможни, за отчетный период в Украину было импортировано 16 млн тонн угля, а годом ранее - 13,9 млн тонн (+15,1%). Крупнейшими поставщиками в указанный период являлись Россия, США и Казахстан.
Импорт угля из России в денежном выражении за десять месяцев составил 1 млрд 141 млн долл. (65,5%), из США - 322,3 млн долл. (18,5%). Из Казахстана Украина импортировала угля на 195,4 млн долл. (11,2%). Из других стран было импортировано угля на сумму 82,3 млн долл.
Стоит отметить, что в сравнении с январем-октябрем 2020 года, в этом году доля импорта угля из России выросла с 60 до 65,5%.