Разведка США предупредила союзников о вероятности вторжения России в Украину, - New York Times
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Разведка Соединенных Штатов предупредила союзников, что Европа и США имеют все меньше времени, чтобы разработать пакет экономических и военных мер, которые могли бы сдержать Россию в ее планах по развертыванию военных действий против Украины.
Об этом The New York Times заявили источники из американских и европейских чиновников, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".
Издание отмечает, что западные чиновники пока не склоняются к мнению, что РФ уже определилась со своими планами: "РФ еще не решила, что она намерена делать с накопившими вблизи Украины войсками, но накопление воспринимается серьезно и США не считают, что это блеф".
Также акцентируется внимание, что британская и американская разведки "все больше убеждены", что Владимир Путин рассматривает возможность военных действий для захвата большей части Украины, или же для дестабилизации ситуации в Украине, что, по его убеждению, может способствовать смене власти в Киеве на более пророссийскую.
В то же время США стремятся разработать общую модель действий, к которым прибегут совместно с ЕС, в случае полномасштабной войны РФ против Украины.
При этом должностные лица в США и Европе считают, что "любой ответ на размещение войск Россией должен быть тщательно взвешен во избежание эскалации ситуации и создания дальнейшей угрозы для Украины". Другие собеседники New York Times располагают данными о том, что Путин не воспринимает всерьез угрозу жесткого ответа со стороны Запада.
"Соединенным Штатам нужно заручиться поддержкой в Европе, чтобы обеспечить эффективность новых санкций", – пишет издание.
Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщило о том, что США предупредили партнеров в Европе о возможном вторжении России в Украину.
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А сейчас Украина обезглавлена и деморализована ЗЕлеными гнидами..
в сети ретвитят
аэропорт Борисполь. погранцы получили стоп на Бурбу
Что касается размещения техники, обнаруженной американцами, фото которой были опубликованы, то следует сказать, что обнаруженное просто неправильно интерпретируют.
Просмотрев внимательно фото, можно прийти к выводу, что это не полевой парк (ПП это территория для размещения, обслуживания и ремонта БТТ, говоря проще, ПП это место, где воинская часть, размещенная вне пределов постоянной дислокации, хранит, готовит к бою, обслуживает и ремонтирует свою технику): нет признаков, характерных для ПП. Но, это и не стоянка техники. На фото видно, что техника размещена в определенном порядке: последовательно (в затылок друг другу) БМП мотострелкового батальона, танки танковой роты, автомобили МТО (около 2 автомобильных рот). Т.е. стоит такая себе батальонная тактическая группа (на фото видно их три). Ремонтировать и обслуживать их при таком расположении нельзя (вплотную стоят друг к другу и плотно в затылок), хранить тоже (при хранении технику по типам расставляют). Назначение такого размещения? Только одно - выдвижение куда-либо. Т.е. это некий исходный район: подвозим штатный л/с, заводим технику, совершаем марш (а плотно поставили, т.к. ударов противника не опасаемся, а при плотном расположении охранять легче).
Назначение? Я вижу только одно: у российского руководства существует мысль официально признать лугандон, а после признания официально ввести на его территорию воинские части РФ (по типу Абхазии и Ю.Осетии.
Такой вариант, кстати, вполне возможен и вот почему (я так думаю): о том, что переговоры между Украиной и США идут, известно с лета. Характер и направленность тоже известна была (не бином Ньютона, да и на высшем уровне у вас откровенно говоря "крыша протекает"). Вот и сосредоточили для давления. В начале ноября совместная (Украина и США) хартия была принято (и достаточно жесткая): "US-Ukraine Charter on Strategic Partnership" (можно на сайте Госдепа прочитать).
По результатам хартии РФ остается либо пойти на обострение (вот для чего техника), либо засунуть язык в попу (в т.ч. ничего и не делать). РФ на днях признала сертификаты товаров лугандона и вывела их из под экспортных квот. Это ответ на Хартию, как и вышеуказанная техника.
"два дня до киева" но с закосом под украинцев.
Виртуально
И я почему-то со скепсисом отношусь к таким"да я, да мы, да пусть только попробуют" воякам
А в ЗСУ в настоящее время ощущается нехватка кадров
Журавель теж так само думав, чи просто захищав Батьківщіну не дивлячись хто при владі?
Перший крок до поразки - це недооцінка ворога та "шапкозакидательсткие настроения"
Таких как ты как раз и не хватает.
Развей мои сомнения, докажи что ты не диванный интернетный патриот
Ты в ЗСУ идешь или тут сражаться будешь, дурачек форумный?
Если тебе адрес не интересен, то заткни свой половой орган, и не отсвечеивай, интеренетный "геройчик" )))