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К концу зимы от коронавируса в Европе могут умереть 500 тысяч человек, – прогноз ВОЗ

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

К концу зимы от коронавируса в Европе могут умереть 500 тысяч человек, – прогноз ВОЗ

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге прогнозирует, что до конца зимы в европейских странах от COVID-19 могут умереть 500 тыс. человек, если срочно не будут приняты меры.

Об этом он сказал в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, в ВОЗ "очень озабочены" распространением COVID-19 в Европе, поскольку на континенте наблюдается новая волна заболевания.

Клюге отметил, что распространению заболевания способствуют такие факторы, как зимний сезон, недостаточный охват населения вакцинацией и региональное преобладание более заразного штамма коронавируса "Дельта".

Он призвал к ускорению темпов вакцинации, принятию противоэпидемических мер и внедрению новых методов лечения коронавирусной болезни.

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Топ комментарии
+9
Глобальный процент смертей от КОВИДа по континентам распределяется следующим образом Европа 29% , Америка 46% , Африка 3% . В Африканской стране Нигерии с населением в 200 миллионов , жертв короновируса 3000 человек . Вопрос почему в Африке с низшим в мире уровнем вакцинации процент смертности ниже чем в вакцинированных Европах и Америках ?
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21.11.2021 02:08
+9
Нет тестов на ковид, "нет" ковида.
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21.11.2021 02:24
+8
Заборонена на даному ресурсі інфа про протести.

https://www.bbc.com/news/world-europe-59363256
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21.11.2021 08:43
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На каждого умершего европейца найдется десяток желающих въехать арабов и азиатов.
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21.11.2021 01:40 Ответить
Глобальный процент смертей от КОВИДа по континентам распределяется следующим образом Европа 29% , Америка 46% , Африка 3% . В Африканской стране Нигерии с населением в 200 миллионов , жертв короновируса 3000 человек . Вопрос почему в Африке с низшим в мире уровнем вакцинации процент смертности ниже чем в вакцинированных Европах и Америках ?
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21.11.2021 02:08 Ответить
Там нет коронобесия
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21.11.2021 08:38 Ответить
Нет тестов на ковид, "нет" ковида.
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21.11.2021 02:24 Ответить
потому что нету у них коронобесов вот и весь ответ
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21.11.2021 06:04 Ответить
не такой интенсивный туристический и деловой людообмен (кроме того, изначально достаточно жестко отреагировали на возможности перемещения в самих странах), не в последнюю очередь - средний возраст... континент достаточно молодой по сравнению с "развитыми" странами, где пенсионеров 60+ (более рискующая часть) неизмеримо больше..., где климат помог - у нас летом типа корона тоже в отпуск уходит... может, истерии поменьше в сми...
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21.11.2021 07:24 Ответить
Відсутній турпотік
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21.11.2021 09:05 Ответить
"корона тоже в отпуск уходит"... Ви плутаєте наслідки з причинами. До того ж надаєте примітивному вірусу антропоморфних ознак, що є вже психіатрією.

Влітку розповсюдження корони значно менше з дуже простої причини - основні розповсюдники коронавірусу масово не скупчуються та не розповсюджують інфекцію в експоненціальному режимі. Погода тут взагалі ні до чого.

Аби не гадали, хто в нас зараз основний розповсюдник інфекції, зразу кажу: це діти.

Школи закриваються - хвиля корони спадає. Школи відкриваються - хвиля корони через 3 тижні накриває країну.
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21.11.2021 10:44 Ответить
во-первых... я имел ввиду снижение заболеваемости (неважно по каким причинам, но статистика об этом вещает) по сравнению с осенне-зимним прохладным периодом... ну, а во-вторых - жители прикурортненых городов совершенно не будут согласны с тезисом о массовом нескоплении потенциаоьных распространителей... говорю из первых рук...
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21.11.2021 18:02 Ответить
Ответ на данный вопрос крайне сложен, причин крайне много:
1) (И основная, на мой взгляд) "Господь кидает кости" (С) - естественный отбор никто не в состоянии исключить.
2) В условиях концентрации (городской агломерации) - вирусная инфекция работает сильнее.
3) Концентрация означает изменение среды обитания, т.е. увеличение эффективности инфекции.
4) Возрастное распределение - европа более пожилая, от этого и мрет веселее.
5) Концентрация и возрастное распределение вкупе порождают обвальную нагрузку на стационарное лечение, и отказ от лечения гомеопатического (профилактики болезней).
Можно еще 20 совокупных причин привести....
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21.11.2021 10:20 Ответить
Це надзвичайно складне питання...
Середній вік населення Нігерії становить 18,3 року (211-те місце у світі): для чоловіків - 18,2, для жінок - 18,4 року[1]. Очікувана середня тривалість життя 2015 року становила 53,02 року (213-те місце у світі), для чоловіків - 52 роки, для жінок - 54,1 року[1].
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21.11.2021 10:39 Ответить
1)

у Африці переважно не існує вакцинації..плюс висока дитяча смертність.вижили найстійкіші до вірусів.а Ковід-вірус.

2.)Несмотря на то, что только около 6 процентов людей в Африке вакцинированы, этот континент был одним из наименее пострадавших регионов, что сбивает с толку ученых.

Когда в прошлом году разразилась пандемия COVID-19, многие эксперты предсказывали, что вирус будет распространяться по Африке, но до сих пор на континенте не было серьезных вспышек, что сбило ученых с толку.

«В Африке нет вакцин и ресурсов для борьбы с COVID-19, которые есть у них в Европе и США, но каким-то образом они, кажется, чувствуют себя лучше».

Исследователи полагают, что меньшее количество случаев может быть связано с тем, что население моложе (средний возраст составляет 20 лет) или с более низкими темпами урбанизации и более продолжительным пребыванием на открытом воздухе.
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21.11.2021 14:48 Ответить
Потрібно пришвидшити темпи вакцинації, бо до весни вже всім стане очевидно, що король голий.
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21.11.2021 05:23 Ответить
Они не знают шо уже еще придумать.
Як до штама "Omega" дойдем, тогда пандэмия закончится- бо дальше букв нету.
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21.11.2021 07:48 Ответить
в Ирландии 93% уколотых и снова карантин вводят, куда уж больше
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21.11.2021 07:53 Ответить
,Воно,саме...
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21.11.2021 09:07 Ответить
https://m.youtube.com/watch?v=lGT1WpqUiqA&t=39s

Сравнение иммунитета уколотых и переболевших
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21.11.2021 05:32 Ответить
Ойой ,боюс...
...и воз и моз вместе взятыми...
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21.11.2021 05:47 Ответить
ВОЗ- Всемирня ОрганизацияЗапугивния.
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21.11.2021 07:29 Ответить
Шарлотатани...
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21.11.2021 09:09 Ответить
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21.11.2021 06:10 Ответить
Ну таки ВОЗ и создавался фондом Рокфеллера изначально . А насчёт коронавируса Клаус Швааб " ковид 19 , великая перезагрузка" . Никто ни чего не скрывает говорят в открытую , что это коронобесие искусственное и повод загнать людей в загон . Всегда удивляла тупость людская ,им открыто говорят наша цель загнать вас под плинтус и процентов 70 кричат Ура
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21.11.2021 08:12 Ответить
В газовые камеры шли и не верили ,что там травят - это просто дезинфекция ,нам плохо не сделают, и кидались на тех кто их предупреждал ( воспоминания выживших) .
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21.11.2021 08:34 Ответить
Завжди,йдуть з стягами,й радісними співми..Стань нашляху затпчуть,в лютій ненависті
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21.11.2021 09:13 Ответить
Прогноз погоды неутешительный...,от СПИДов, раков, инсультов, инфарктов,куряче-свинячых гриппов и прочей сибирской язвы уже не прогнозируют...,денег нет,но вы держитесь там...,Цирк Шапито продолжается...
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21.11.2021 07:29 Ответить
Меня почему то всегда напрягают действия и заявления ВОЗ. То навязывают убийственные протоколы лечения, то рекламируют "новые лекарства" от ковида, которые были запрещены совсем от других болезней ввиду высокой токсичности и побочных эффектов. И сейчас, это заявление, посыл тем, кто в теме. Ребята, делайте все, прикроем, но к концу зимы на европейском континенте должны умереть 500 тыс. В накладе ВОЗ не останется. На выходе уже новые "вакцины и лекарства".
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21.11.2021 07:44 Ответить
Для тебя есть средство по Малахову! Засунуть огурец в анус КОВИД не пройдет!
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21.11.2021 07:52 Ответить
Огурец это от гемороя, и зачем ты публично пишешь о своих пристрастиях? Играй с огурцами без признаний
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21.11.2021 09:06 Ответить
Нет это у вас у ЗЕбилов играть с огурцами принято! Вот и Ермак говорять любит в свой анус что не попадя засовывать!
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21.11.2021 09:29 Ответить
Вмедиків ,завше,-безстроква й,виключна ліцензія на санкціоновані вбивства...
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21.11.2021 09:17 Ответить
Всё норм судя по статистике антиваксеры это избиратели Слуги Урода и Жопоблока! Нехай дохнут их не жалко!
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21.11.2021 07:50 Ответить
Согласен с тобой. Так развести 13.5 млн. нормальных людей, и превратить их в конченных лошар Бене удалось. Некоторые из них потом прозрели и поняли, какого конченного идиота и наркошу они выбрали. То-же самое и с этими убогими антиваксерами.
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21.11.2021 08:50 Ответить
Вы ничего не перепутали? Те, 73%, свято поверивше в самые нелепые обещания человека с наполеоновским комплексом, теперь антиваксеры? Методички и темники как то согласуйте между собой! Антиваксеры, это люди, умеющие думать и анализировать, и они не побегут ширяться всякой непроверенной дрянью,еще и подписывая бумаги,что он это делают добровольно и претензий никому предьявлять не будут. В первых рядах желающих получить первые свои две дозы бесплатно, именно избиратели Голобородька, которым все равно, что на ушах, лапша или маска.
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21.11.2021 10:09 Ответить
Вот как то тут на цензоре приводили готовность привится в зависимости от предпочтений политических так вот антиваксеров больше всего среди ЗЕбилов и ватников так что вопрос не ко мне а к составителям этого рейтинга!
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21.11.2021 10:45 Ответить
Что то я в последнее время перестал доверять рейтингам и соцопросам, и больше сужу по косвенным признакам.Чем меньше доверяют власти, тем власть вводит больше ограничений и красных зон, тем сильнее нагнетание паники.
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21.11.2021 10:53 Ответить
Вы хотите сказать что за Пороха голосовали? Кстати я Голосовал за Пороха и сделал прививку лиш потому что это защита от короновируса а лютый звиздешь что она не проверенна. Проверенна! И отношение к прививке как к бронежелету да он безполезен против Дашки но от Покемона или Весла может спасти!
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21.11.2021 10:50 Ответить
А о последствиях этой "защиты" не задумывались? Против быстро мутирующих сезонных короновирусов, вакцины просто не существует. Она эфективна только среди практически немутирующих вирусов. Нет, можно конечно изменить ДНК человека, и сделать его невосприимчивым к определенному типу, но реальность УВЫ? Одно время на рынке появился картофель, которую не ест колорадский жук, прошел год, и жук уже не замечал, что перед ним кактофель, который он не ест, ел как обычно.
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21.11.2021 11:02 Ответить
Бульбафюрер и Путлер ГУЛАГовский хотел через польскую границу занести в ЕС и НАТО с "беженцами" и новый вид Ковида...,даже с беженцами-детьми...,а по сути это была контрольная по математике Гибридной войны...
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21.11.2021 08:12 Ответить
Европа слишком обобщенное понятие, в кацапстане умрет 400 тис, а в Германии 4 тис. Черномая обезьяна все в кучу лепит.
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21.11.2021 08:23 Ответить
Каццапердич-не-Європа
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21.11.2021 09:20 Ответить
Ну как можно прогнозировать то что никак не поддается прогнозу, впечатление величайшего лохотрона и манипуляций!!! Создается впечатление что даже воспаление пятки приравнивается к короновирусу, хотя от гриппа умирало и умирает людей больше но об этом замалчивается. За эти пару лет прибыль мега корпораций производящих эти вакцины выросли в разы и уже 9 владельцев их стали миллиардерами. Не настаиваю, но ощущение глобального заговора, да болезнь есть но по-моему идет манипуляция с цифрами, ведь проверить их не возможно!!!!!
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21.11.2021 08:35 Ответить
Почему впечатление если есть методика подсчёта по рекомендации ВОЗ - перитонит, инфаркт, инсульт, аппендицит, саркома, туберкулёз- причина смерти ковид . Травма мозга, дтп - ковид сопутствующее заболевание.
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21.11.2021 08:55 Ответить
Я БАЧУ,КРЕМЛЄБОТАМ-АНТИВАКСЕРАМ У ТЕМІ"як медом намазано"
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21.11.2021 14:56 Ответить
Заборонена на даному ресурсі інфа про протести.

https://www.bbc.com/news/world-europe-59363256
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21.11.2021 08:43 Ответить
Ну зачем запрещать? Можно слегка подкорректировать. Сказать, что эти протесты замутила рашка, финансирование из рашки.... И как говорил О. Бендер - "Все довольные расходятся по домам"))
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21.11.2021 09:15 Ответить
не бреши..

ніхто ВВС тут не цензурує..

просто відвертих брехунів-антиваксерів відразу викидується на..уй у спам.

НЕПОТРІБНО ЦЕНЗУРУВАТИ ПРИКЛАДИ ІДІОТИЗМУ
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21.11.2021 14:54 Ответить
Лише подивіться, хто її лайкнув. Бригада!
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21.11.2021 20:11 Ответить
Повальная вакцинация даже для смертельно больных,а весной будет повальный карантин и запрет выходить из дома даже за булкой хлеба...

Весело живем и вперед идем...
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21.11.2021 09:00 Ответить
Стадо'прорєживают'...Сухий осад-загадка...
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21.11.2021 09:24 Ответить
а можуть і не померти.. как же вы забибикали..
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21.11.2021 09:28 Ответить
Корона - это вишенка на торте. Вакцинация - вот главный приз.
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21.11.2021 10:07 Ответить
Чувак просто получил шифровку из центра.И знает как успокоить европейцев
Он продолжил свою работу в MSF в области борьбы с туберкулезом, получив должность в Сибири, где координировал программы по борьбе с туберкулезом в тюрьмах. Позже он работал региональным советником MSF по борьбе с туберкулезом в странах бывшего Советского Союза, после чего перебрался в Москву, Россия.
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21.11.2021 11:22 Ответить
 
 