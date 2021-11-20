К концу зимы от коронавируса в Европе могут умереть 500 тысяч человек, – прогноз ВОЗ
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Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге прогнозирует, что до конца зимы в европейских странах от COVID-19 могут умереть 500 тыс. человек, если срочно не будут приняты меры.
Об этом он сказал в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По его словам, в ВОЗ "очень озабочены" распространением COVID-19 в Европе, поскольку на континенте наблюдается новая волна заболевания.
Клюге отметил, что распространению заболевания способствуют такие факторы, как зимний сезон, недостаточный охват населения вакцинацией и региональное преобладание более заразного штамма коронавируса "Дельта".
Он призвал к ускорению темпов вакцинации, принятию противоэпидемических мер и внедрению новых методов лечения коронавирусной болезни.
Пожалуйста, подождите...
Влітку розповсюдження корони значно менше з дуже простої причини - основні розповсюдники коронавірусу масово не скупчуються та не розповсюджують інфекцію в експоненціальному режимі. Погода тут взагалі ні до чого.
Аби не гадали, хто в нас зараз основний розповсюдник інфекції, зразу кажу: це діти.
Школи закриваються - хвиля корони спадає. Школи відкриваються - хвиля корони через 3 тижні накриває країну.
1) (И основная, на мой взгляд) "Господь кидает кости" (С) - естественный отбор никто не в состоянии исключить.
2) В условиях концентрации (городской агломерации) - вирусная инфекция работает сильнее.
3) Концентрация означает изменение среды обитания, т.е. увеличение эффективности инфекции.
4) Возрастное распределение - европа более пожилая, от этого и мрет веселее.
5) Концентрация и возрастное распределение вкупе порождают обвальную нагрузку на стационарное лечение, и отказ от лечения гомеопатического (профилактики болезней).
Можно еще 20 совокупных причин привести....
Середній вік населення Нігерії становить 18,3 року (211-те місце у світі): для чоловіків - 18,2, для жінок - 18,4 року[1]. Очікувана середня тривалість життя 2015 року становила 53,02 року (213-те місце у світі), для чоловіків - 52 роки, для жінок - 54,1 року[1].
у Африці переважно не існує вакцинації..плюс висока дитяча смертність.вижили найстійкіші до вірусів.а Ковід-вірус.
2.)Несмотря на то, что только около 6 процентов людей в Африке вакцинированы, этот континент был одним из наименее пострадавших регионов, что сбивает с толку ученых.
Когда в прошлом году разразилась пандемия COVID-19, многие эксперты предсказывали, что вирус будет распространяться по Африке, но до сих пор на континенте не было серьезных вспышек, что сбило ученых с толку.
«В Африке нет вакцин и ресурсов для борьбы с COVID-19, которые есть у них в Европе и США, но каким-то образом они, кажется, чувствуют себя лучше».
Исследователи полагают, что меньшее количество случаев может быть связано с тем, что население моложе (средний возраст составляет 20 лет) или с более низкими темпами урбанизации и более продолжительным пребыванием на открытом воздухе.
Як до штама "Omega" дойдем, тогда пандэмия закончится- бо дальше букв нету.
Сравнение иммунитета уколотых и переболевших
...и воз и моз вместе взятыми...
https://www.bbc.com/news/world-europe-59363256
ніхто ВВС тут не цензурує..
просто відвертих брехунів-антиваксерів відразу викидується на..уй у спам.
НЕПОТРІБНО ЦЕНЗУРУВАТИ ПРИКЛАДИ ІДІОТИЗМУ
Весело живем и вперед идем...
Он продолжил свою работу в MSF в области борьбы с туберкулезом, получив должность в Сибири, где координировал программы по борьбе с туберкулезом в тюрьмах. Позже он работал региональным советником MSF по борьбе с туберкулезом в странах бывшего Советского Союза, после чего перебрался в Москву, Россия.