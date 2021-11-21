После пафосного подписания контракта с "Газпромом" Венгрия получает из Украины в 2 раза больше газа, чем по "Турецкому потоку", - Макогон
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Основная часть газа, поставляемого в Венгрию, идет из Украины. В настоящее время Венгрия получает из нашей страны почти в 2 раза больше газа, чем из Сербии по "Турецкому потоку".
Об этом на своей странице в фейсбуке написал глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон, передает Цензор.НЕТ.
"После пафосного подписания долгосрочного контракта с "Газпромом" и запуска Турецко-Болгарско-Сербского потока Венгрия по-прежнему продолжает получать большую часть газа для нужд страны через Украину, но это не транзит из РФ. В настоящее время Венгрия получает из Украины почти в 2 раза больше газа, чем из Сербии по "Турецкому потоку", - отметил он.
По его словам, на графике видно, что после взрыва нового газопровода в Болгарии, основную часть газа Венгрия получает из Украины, но не от "Газпрома".
"Стоит отметить, что "Газпром" не транзитирует газ через Украину в Венгрию, начиная с 1 октября. Хотя имеет полностью уплаченные мощности для транзита в объеме 24 млн м3 ЧС в сутки. Понятно, что зависимость от газопровода, не имеющего резервных ветвей, несет значительные риски для Венгрии. Но Украина всегда готова прийти на помощь", - резюмировал Макогон.
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"Венгрия нанесла удар по украинско-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставок газа из России. Это удар и мы должны отвечать на него соответственно. Не может быть сожалений и соболезнований", - подчеркнул Кулеба.
Это росийский газ закупленный европейскими фирмами и хранящийся в ПХГ Украины.(обьем 33млрд.м3.)
Эти фирмы и поставляют газ куда надо и по цене которую установят(в том числе и в Украину).
Тепер слугує іншому (*****).
Якась карма висить над цією нєдодержавою.
Мабуть імперська свідомість не може вивітриться з голів і через століття.
"Благодаря быстрой реакции и усилиям сотрудников "Булгартрансгаза", ремонтные работы были завершены, а транспортировка природного газа в Сербию и Венгрию возобновлена в 24:00 2 ноября 2021 года. В то же время будет увеличен транзит в Румынию", - сообщили в компании.
Вперше в історії Україна почала імпорт тепличних огірків з Росії
Про це повідомляє Уніан з посиланням на East-fruit.com.
Імпорт російського огірка виявився вигідним, навіть з урахуванням 10% мита.
«Пропозиція огірка українського виробництва на ринку дуже обмежена - лише кілька комбінатів ведуть відвантаження, тому ціни на український огірок порівняно високі-38-45 грн/кг ($1,44−1,70 доларів США за кг)», - зазначив керівник міжнародних проектів Fruit-Inform.com Євген Кузін.
Російський огірок надходить на ринок за найнижчими цінами серед усіх конкурентів, тому що в Росії зараз спостерігається тенденція зниження цін на огірок», - зазначив Кузін.
Гладкий огірок в Росії можна купити навіть по $0,82 - 1,09 за кг, а короткий горбкуватий − по $1,23-1,64 за кг.