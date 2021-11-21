РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17096 посетителей онлайн
Новости Экономика
15 046 31
Венгрия (1540) Газ (10098) Транзит газа (300) Макогон Сергей (52)

После пафосного подписания контракта с "Газпромом" Венгрия получает из Украины в 2 раза больше газа, чем по "Турецкому потоку", - Макогон

Новости Цензор.НЕТ Экономика

После пафосного подписания контракта с

Основная часть газа, поставляемого в Венгрию, идет из Украины. В настоящее время Венгрия получает из нашей страны почти в 2 раза больше газа, чем из Сербии по "Турецкому потоку".

Об этом на своей странице в фейсбуке написал глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон, передает Цензор.НЕТ.

"После пафосного подписания долгосрочного контракта с "Газпромом" и запуска Турецко-Болгарско-Сербского потока Венгрия по-прежнему продолжает получать большую часть газа для нужд страны через Украину, но это не транзит из РФ. В настоящее время Венгрия получает из Украины почти в 2 раза больше газа, чем из Сербии по "Турецкому потоку", - отметил он.

После пафосного подписания контракта с Газпромом Венгрия получает из Украины в 2 раза больше газа, чем по Турецкому потоку, - Макогон 01
После пафосного подписания контракта с Газпромом Венгрия получает из Украины в 2 раза больше газа, чем по Турецкому потоку, - Макогон 02

По его словам, на графике видно, что после взрыва нового газопровода в Болгарии, основную часть газа Венгрия получает из Украины, но не от "Газпрома".

"Стоит отметить, что "Газпром" не транзитирует газ через Украину в Венгрию, начиная с 1 октября. Хотя имеет полностью уплаченные мощности для транзита в объеме 24 млн м3 ЧС в сутки. Понятно, что зависимость от газопровода, не имеющего резервных ветвей, несет значительные риски для Венгрии. Но Украина всегда готова прийти на помощь", - резюмировал Макогон.

Читайте также: Транзит газа в Венгрию через Украину временно прекращался (обновлено)
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+21
Колись Угорщина служила одному диктатору (Гітлер).
Тепер слугує іншому (*****).
Якась карма висить над цією нєдодержавою.
Мабуть імперська свідомість не може вивітриться з голів і через століття.
показать весь комментарий
21.11.2021 00:47
+18
"Але Україна завжди готова прийти на допомогу" - а це ще що за висер??? З якої радості Україна помагає пукінським сраколизам? ПІДНІМАЙТЕ УГОРЦЯМ ЦІНУ І ЗА ТРАНЗИТ, І ЗА ГАЗ В ТРИ РАЗИ!
показать весь комментарий
21.11.2021 00:25
+16
Только у меня сложилось впечатление что подписав договор с Газпромом мадьяры засунули нам х@й в рот а мы им в отместку язык в жопу?
показать весь комментарий
21.11.2021 00:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Скорее всего это газ нерезидентов хранившийся в украинских ПХГ
показать весь комментарий
21.11.2021 00:24 Ответить
Только у меня сложилось впечатление что подписав договор с Газпромом мадьяры засунули нам х@й в рот а мы им в отместку язык в жопу?
показать весь комментарий
21.11.2021 00:25 Ответить
Это четкий сигнал партнерам, мощный ответ...
"Венгрия нанесла удар по украинско-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставок газа из России. Это удар и мы должны отвечать на него соответственно. Не может быть сожалений и соболезнований", - подчеркнул Кулеба.
показать весь комментарий
21.11.2021 09:56 Ответить
Украина тут даже не при делах.
Это росийский газ закупленный европейскими фирмами и хранящийся в ПХГ Украины.(обьем 33млрд.м3.)
Эти фирмы и поставляют газ куда надо и по цене которую установят(в том числе и в Украину).
показать весь комментарий
21.11.2021 10:26 Ответить
"Але Україна завжди готова прийти на допомогу" - а це ще що за висер??? З якої радості Україна помагає пукінським сраколизам? ПІДНІМАЙТЕ УГОРЦЯМ ЦІНУ І ЗА ТРАНЗИТ, І ЗА ГАЗ В ТРИ РАЗИ!
показать весь комментарий
21.11.2021 00:25 Ответить
Колись Угорщина служила одному диктатору (Гітлер).
Тепер слугує іншому (*****).
Якась карма висить над цією нєдодержавою.
Мабуть імперська свідомість не може вивітриться з голів і через століття.
показать весь комментарий
21.11.2021 00:47 Ответить
Історія руху угрів з ****** в Європу взагалі цікава річ))
показать весь комментарий
21.11.2021 08:57 Ответить
Я их считал мадьярцами, а они угры. Вот скрытные твари!
показать весь комментарий
21.11.2021 09:15 Ответить
И шо? Та авария там навечно что ли? Починят быстренько и дальше будут качать, а пафосса сколько в данной новости..
показать весь комментарий
21.11.2021 02:44 Ответить
Быстренько только китайцы в Сибири рождаются
показать весь комментарий
21.11.2021 03:44 Ответить
Уже 2 недельки чинят быстренько...
показать весь комментарий
21.11.2021 09:17 Ответить
"Булгартрансгаз" выполнил внеочередные ремонтные работы на части газопровода на участке от крановой установки "Ветрино" до крановой установки "Граброво".

"Благодаря быстрой реакции и усилиям сотрудников "Булгартрансгаза", ремонтные работы были завершены, а транспортировка природного газа в Сербию и Венгрию возобновлена ​​в 24:00 2 ноября 2021 года. В то же время будет увеличен транзит в Румынию", - сообщили в компании.
показать весь комментарий
21.11.2021 09:50 Ответить
так на графiку видно що так вiдблося пiдключeння алe там там також видно кiлькiсть. тiльки ось сьогоднi вжe далeко нe 6 листопада.
показать весь комментарий
21.11.2021 10:40 Ответить
330-350 куб м газа в час экспорт из Украины VIP Bereg держится уже больше месяца.
показать весь комментарий
21.11.2021 11:01 Ответить
в статтi цього нeмає
показать весь комментарий
21.11.2021 11:28 Ответить
https://fgsz.hu/ можно постоянно наблюдат
показать весь комментарий
22.11.2021 14:11 Ответить
ещё б написали шо в долг газ дают...
показать весь комментарий
21.11.2021 05:46 Ответить
И кому это Украина пришла на помощь? Мадьярам,которые завтра будут опять какахи в Украину кидать?
показать весь комментарий
21.11.2021 08:52 Ответить
К чему эти манипуляции, заберут газ из хранилищ и на этом все.
показать весь комментарий
21.11.2021 09:01 Ответить
ми в же, що як радянський союз, ідем всім на виручку? Вони нас виручають?
показать весь комментарий
21.11.2021 09:01 Ответить

Вперше в історії Україна почала імпорт тепличних огірків з Росії
Про це повідомляє Уніан з посиланням на East-fruit.com.

Імпорт російського огірка виявився вигідним, навіть з урахуванням 10% мита.

«Пропозиція огірка українського виробництва на ринку дуже обмежена - лише кілька комбінатів ведуть відвантаження, тому ціни на український огірок порівняно високі-38-45 грн/кг ($1,44−1,70 доларів США за кг)», - зазначив керівник міжнародних проектів Fruit-Inform.com Євген Кузін.

Російський огірок надходить на ринок за найнижчими цінами серед усіх конкурентів, тому що в Росії зараз спостерігається тенденція зниження цін на огірок», - зазначив Кузін.

Гладкий огірок в Росії можна купити навіть по $0,82 - 1,09 за кг, а короткий горбкуватий − по $1,23-1,64 за кг.
показать весь комментарий
21.11.2021 09:01 Ответить
Население Венгрии 10 млн,столько же в белоРашкене Бульбафюрера Лукашеску...,потребление газа ноль целых нифига десятых...
показать весь комментарий
21.11.2021 09:20 Ответить
РАБссия ввела санкции против 350 компаний Украины...внимание вопрос....как может возрасти товарооборот на 20 % между Украиной и сранью РАБссиянской?
показать весь комментарий
21.11.2021 09:24 Ответить
Фишка тут проста...население РАБссии имеет подачу социального водоснабжения 43 %,уровень газификации РАБссии по словам Димона Ведмедева 47%...нищеброды долбанные....о Вяличии РАБссии мазу тянуть
показать весь комментарий
21.11.2021 09:29 Ответить
А хто сказав, що аварія на газогоні знову не станеться?
показать весь комментарий
21.11.2021 09:44 Ответить
Хм, венгры высосут украинский газ по заданию сами знаете кого.
показать весь комментарий
21.11.2021 10:01 Ответить
Венгры могут высосать кое что другое
показать весь комментарий
21.11.2021 13:10 Ответить
С каких это добродетелей мы всем помогаем, когда нас самих гнобят? Ладно, Молдова, дружественная страна, помочь нужно. А мадьяры? То вето на нашем пути в НАТО наложат, то сепаров наших подкармливают, а с газом вообще нас прокинули...
показать весь комментарий
21.11.2021 13:56 Ответить
 
 