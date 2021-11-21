После пафосного подписания контракта с "Газпромом" Венгрия получает из Украины в 2 раза больше газа, чем по "Турецкому потоку", - Макогон

Основная часть газа, поставляемого в Венгрию, идет из Украины. В настоящее время Венгрия получает из нашей страны почти в 2 раза больше газа, чем из Сербии по "Турецкому потоку".

Об этом на своей странице в фейсбуке написал глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон, передает Цензор.НЕТ.

"После пафосного подписания долгосрочного контракта с "Газпромом" и запуска Турецко-Болгарско-Сербского потока Венгрия по-прежнему продолжает получать большую часть газа для нужд страны через Украину, но это не транзит из РФ. В настоящее время Венгрия получает из Украины почти в 2 раза больше газа, чем из Сербии по "Турецкому потоку", - отметил он.





По его словам, на графике видно, что после взрыва нового газопровода в Болгарии, основную часть газа Венгрия получает из Украины, но не от "Газпрома".

"Стоит отметить, что "Газпром" не транзитирует газ через Украину в Венгрию, начиная с 1 октября. Хотя имеет полностью уплаченные мощности для транзита в объеме 24 млн м3 ЧС в сутки. Понятно, что зависимость от газопровода, не имеющего резервных ветвей, несет значительные риски для Венгрии. Но Украина всегда готова прийти на помощь", - резюмировал Макогон.

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