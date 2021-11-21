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Возможность оперативного развертывания до 5 тыс. военных в случае кризисных ситуацій, - CNN раскрыл детали военной концепции ЕС "Стратегический компас"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Возможность оперативного развертывания до 5 тыс. военных в случае кризисных ситуацій, - CNN раскрыл детали военной концепции ЕС

Первоначальный проект военной концепции ЕС "Стратегический компас" представили странам-членам на этой неделе. Документ предусматривает возможность быстро развернуть до пяти тысяч военных для реагирования на кризисные ситуации.

Об этом сообщает телеканал CNN, передает Цензор.НЕТ.

В распоряжении телеканала оказался первоначальный проект военной концепции ЕС "Стратегический компас безопасности и обороны". В документе говорится, как страны блока будут сотрудничать в условиях возникновения кризисных ситуаций.

В частности, предусмотрена возможность быстрого развертывания до 5 тысяч военных для реагирования на кризисные ситуации. При этом вместо постоянных вооруженных сил это будут группы оперативного реагирования, в которые войдут военнослужащие от стран-участниц ЕС. Формироваться группы будут для решения конкретной задачи.

Эти задачи могут состоять как в эвакуационной миссии, так и в поддержании порядка на границах или оказании гуманитарной помощи.

При этом в конкретной операции могут участвовать представители не всех 27 стран ЕС, однако развертывание военных от имени Евросоюза потребует одобрения всех членов блока.

Как отмечает телеканал, некоторые страны ЕС, включая Польшу, Эстонию и Литву, готовы поддержать проект военной концепции, но при условии, что в документе будет упомянута угроза, которую представляют Россия и Китай.

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Топ комментарии
+10
5 тис солдатів повинні бути породистими геями, озброєні екологічно чистою зброєю та гуманними кулями. І цим всим повинна командувати бородата лізбіянка. І саме головне, побільше озабоченості
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21.11.2021 06:37
+9
Они пока проведут дебаты, общественные слушания, согласуют, проголосуют в 27 странах - то танки Хй@la уже возле Ла-Манша будут
это я такозабоченность выражаю
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21.11.2021 01:56
+8
А що до речі з тією "журналісткою" яка "дорогенька"?
Нарешті насолоджується новим світом, де бужанський називає її колегу тупою вівцею, а лещенки і арестовічі закликають до фізичної розправи над Соколовою?
Це нарешті той самий Плезантвіль?
Хеппі таун?
Journalist friendly zone?
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21.11.2021 00:42
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Правила форума Совет форумчан
А що до речі з тією "журналісткою" яка "дорогенька"?
Нарешті насолоджується новим світом, де бужанський називає її колегу тупою вівцею, а лещенки і арестовічі закликають до фізичної розправи над Соколовою?
Це нарешті той самий Плезантвіль?
Хеппі таун?
Journalist friendly zone?
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21.11.2021 00:42 Ответить
Зажирела Европа.. Зря так недооценивать плешивого полоумного
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21.11.2021 00:46 Ответить
Европа не зажирела. Европа, в большинстве - пособница *****. Германия, Франция, Австрия, Чехия, Болгария, Греция, Венгрия, Италия это сходу на ум пришли.
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21.11.2021 00:52 Ответить
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21.11.2021 09:15 Ответить
С Чехией конечно не соглашусь, но лучше бы Европа держала войска и не 5 тысяч а тысяч 100, платя хорошие контрактные деньги. Ведь это лучше чем платить социалку всякой эммигранской нечисти, которая в придачу не хочет работать.
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21.11.2021 09:24 Ответить
"кризовою сітуацією" назвати можливу війну з ЄС
можуть тільки зебіли (єврозебіли)
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21.11.2021 00:49 Ответить
5 000 ? Они вообще сдурели ? А воевать значит за них украинцы будут ?
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21.11.2021 00:51 Ответить
Є ще стратегічні запаси стурбованісті
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21.11.2021 00:54 Ответить
Цікаво, за який час вони розгорнуть цей контингент і ДЕ, і для ЧОГО?
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21.11.2021 00:53 Ответить
5 тыс. человек на всю Европу?

Импотенты сраные...
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21.11.2021 01:44 Ответить
50 000 військовослужбовців ще можуть на щось вплинути. Ніяк не 5 000.
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21.11.2021 05:25 Ответить
Они пока проведут дебаты, общественные слушания, согласуют, проголосуют в 27 странах - то танки Хй@la уже возле Ла-Манша будут
это я такозабоченность выражаю
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21.11.2021 01:56 Ответить
пів мільярда жителів, 4.5 млн кв км площі, 15 трильйонів доларів ,і аж δлядь одна бригада.
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21.11.2021 05:35 Ответить
Остальные пьют пиво 😀
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21.11.2021 07:15 Ответить
5 тис солдатів повинні бути породистими геями, озброєні екологічно чистою зброєю та гуманними кулями. І цим всим повинна командувати бородата лізбіянка. І саме головне, побільше озабоченості
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21.11.2021 06:37 Ответить
... вони мають бути толерантними та поважати права і свободи нападників...
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21.11.2021 09:22 Ответить
Поки будете кормити вояк Макшанії, їх сімї - поки й будуть вам постійні загрози. Нащадки татаро-монгол можуть тільки красти вбивати захоплювати. Така їх сутність.
Чи може німцям італійцям французам подобаеться коли їх жінок насилують буряти?
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21.11.2021 07:38 Ответить
Для РАБссии ГУЛАГовской достаточно имени Степан Бандера и пуканы рвутся страшнее ядерной бомбы... причем с 23 августа 1939 года...,когда Молотов-Риббентроп в Москве подписали браццкий договор на 10 лет...
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21.11.2021 09:14 Ответить
достаточно имени Степан Бандера и пуканы рвутся страшнее ядерной бомбы... причем с 23 августа 1939 года...,
В 1936−1939 годах отбывал наказание в польских тюрьмах, свободу получил в сентябре 1939 года 39 благодаря нападению Германии на Польшу.
В 1940 - первой половине 1941 года организовал подготовку вооружённого националистического подполья к восстанию и войне против СССР совместно с нацистской Германией.
Т.е 23 августа 1939 года он был "простой советский заключённый и мой товарищ угрозы РАБсийским пуканам не представлял.
Ради красного словца - придумал сына, молодца
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21.11.2021 10:21 Ответить
"простой советский польский заключённый"
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21.11.2021 10:23 Ответить
"27 стран ЕС, однако развертывание военных от имени Евросоюза потребует одобрения всех членов блока."

Очередная мертворождённая писулька...
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21.11.2021 09:18 Ответить
5 тысяч это одна бригада.Да рашка поднимет ногу и пос...т на ваши 5 тысяч.
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21.11.2021 09:22 Ответить
И обделается жидким поносом.
Министр обороны дружественной Кацапстану Германии недавно сделал заявление, что НАТО должно говорить о нанесении ПРИВЕНТИВНОГО ядерного удара по войскам РФ, в случае начала вторжения.
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21.11.2021 14:02 Ответить
Один чех, що тікав із захопленої совками Праги у 1968-му, згадував, як перетинаючи австрійський кордон побачив аж 1 австрійський танк який стояв у напрямку чеського кордону...приблизно так і ці 5000 - дуже адекватна відповідь на наміри і дії орди.
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21.11.2021 10:31 Ответить
Тут головний термін - "оперативно".
Путін не зможе міттево погнати війська на Літву чи Польщу. До таких дій завжди проводиться підготовка по багатьом напрямкам.
Кордони під щільним наглядом супутників, тому завжди особлива увага до військових навчань, обовязок заздалегіть попередити військових атташе і по той бік кордону також проводять адекватні навчання.

Мають держави Західу і агентуру у РФ. Ось вам приклад, з так званими плівками Мельниченко. Там була одна доповідь тодішнього Голови СБУ Деркача, Президенту Кучмі, що керівник військової розвідки РФ співпрацює з СБУ... Був провал, але це і доказ того, що не тільки вони в нас мають агентуру на високих посадах...

5000, на напрямку нанесення противником удару, коли Польща та Літва, Германія та ВБ, мають потужні сили ПВО та на відміну від нас потужню бойову авіацію, яка нанесе авіації РФ значно більший урон, на відміну від можливостей України, а потім з бойових гвінтокрилів, які є дуже мобільним військом, будуть закапувати агресора у землю, назавжди. Так ось ціх, ******* озброєних і впевнен найбільш боєздатних, достатньо для зриву бліц-кріга.
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21.11.2021 14:00 Ответить
Не,ну если эти 5 000 лётчики современных Спитфайров,тогда нормально
Nightwish Wishmaster Pearl Harbor https://youtu.be/Y9xPgUB_v5A
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21.11.2021 11:50 Ответить
500 000 треба,що таке 5000?Така біда насувається,а вони аж 5 тисяч вирішили зібрати!!!
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21.11.2021 12:34 Ответить
Так насувається ж не на них. Чому їм особливо турбуватись?
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21.11.2021 18:14 Ответить
 
 