Возможность оперативного развертывания до 5 тыс. военных в случае кризисных ситуацій, - CNN раскрыл детали военной концепции ЕС "Стратегический компас"
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Первоначальный проект военной концепции ЕС "Стратегический компас" представили странам-членам на этой неделе. Документ предусматривает возможность быстро развернуть до пяти тысяч военных для реагирования на кризисные ситуации.
Об этом сообщает телеканал CNN, передает Цензор.НЕТ.
В распоряжении телеканала оказался первоначальный проект военной концепции ЕС "Стратегический компас безопасности и обороны". В документе говорится, как страны блока будут сотрудничать в условиях возникновения кризисных ситуаций.
В частности, предусмотрена возможность быстрого развертывания до 5 тысяч военных для реагирования на кризисные ситуации. При этом вместо постоянных вооруженных сил это будут группы оперативного реагирования, в которые войдут военнослужащие от стран-участниц ЕС. Формироваться группы будут для решения конкретной задачи.
Эти задачи могут состоять как в эвакуационной миссии, так и в поддержании порядка на границах или оказании гуманитарной помощи.
При этом в конкретной операции могут участвовать представители не всех 27 стран ЕС, однако развертывание военных от имени Евросоюза потребует одобрения всех членов блока.
Как отмечает телеканал, некоторые страны ЕС, включая Польшу, Эстонию и Литву, готовы поддержать проект военной концепции, но при условии, что в документе будет упомянута угроза, которую представляют Россия и Китай.
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Нарешті насолоджується новим світом, де бужанський називає її колегу тупою вівцею, а лещенки і арестовічі закликають до фізичної розправи над Соколовою?
Це нарешті той самий Плезантвіль?
Хеппі таун?
Journalist friendly zone?
можуть тільки зебіли (єврозебіли)
Импотенты сраные...
это я такозабоченность выражаю
Чи може німцям італійцям французам подобаеться коли їх жінок насилують буряти?
В 1936−1939 годах отбывал наказание в польских тюрьмах, свободу получил в сентябре 1939 года 39 благодаря нападению Германии на Польшу.
В 1940 - первой половине 1941 года организовал подготовку вооружённого националистического подполья к восстанию и войне против СССР совместно с нацистской Германией.
Т.е 23 августа 1939 года он был "простой советский заключённый и мой товарищ угрозы РАБсийским пуканам не представлял.
Ради красного словца - придумал сына, молодца
советскийпольский заключённый"
Очередная мертворождённая писулька...
Министр обороны дружественной Кацапстану Германии недавно сделал заявление, что НАТО должно говорить о нанесении ПРИВЕНТИВНОГО ядерного удара по войскам РФ, в случае начала вторжения.
Путін не зможе міттево погнати війська на Літву чи Польщу. До таких дій завжди проводиться підготовка по багатьом напрямкам.
Кордони під щільним наглядом супутників, тому завжди особлива увага до військових навчань, обовязок заздалегіть попередити військових атташе і по той бік кордону також проводять адекватні навчання.
Мають держави Західу і агентуру у РФ. Ось вам приклад, з так званими плівками Мельниченко. Там була одна доповідь тодішнього Голови СБУ Деркача, Президенту Кучмі, що керівник військової розвідки РФ співпрацює з СБУ... Був провал, але це і доказ того, що не тільки вони в нас мають агентуру на високих посадах...
5000, на напрямку нанесення противником удару, коли Польща та Літва, Германія та ВБ, мають потужні сили ПВО та на відміну від нас потужню бойову авіацію, яка нанесе авіації РФ значно більший урон, на відміну від можливостей України, а потім з бойових гвінтокрилів, які є дуже мобільним військом, будуть закапувати агресора у землю, назавжди. Так ось ціх, ******* озброєних і впевнен найбільш боєздатних, достатньо для зриву бліц-кріга.
Nightwish Wishmaster Pearl Harbor https://youtu.be/Y9xPgUB_v5A