Возможность оперативного развертывания до 5 тыс. военных в случае кризисных ситуацій, - CNN раскрыл детали военной концепции ЕС "Стратегический компас"

Первоначальный проект военной концепции ЕС "Стратегический компас" представили странам-членам на этой неделе. Документ предусматривает возможность быстро развернуть до пяти тысяч военных для реагирования на кризисные ситуации.

Об этом сообщает телеканал CNN, передает Цензор.НЕТ.

В распоряжении телеканала оказался первоначальный проект военной концепции ЕС "Стратегический компас безопасности и обороны". В документе говорится, как страны блока будут сотрудничать в условиях возникновения кризисных ситуаций.

В частности, предусмотрена возможность быстрого развертывания до 5 тысяч военных для реагирования на кризисные ситуации. При этом вместо постоянных вооруженных сил это будут группы оперативного реагирования, в которые войдут военнослужащие от стран-участниц ЕС. Формироваться группы будут для решения конкретной задачи.

Эти задачи могут состоять как в эвакуационной миссии, так и в поддержании порядка на границах или оказании гуманитарной помощи.

При этом в конкретной операции могут участвовать представители не всех 27 стран ЕС, однако развертывание военных от имени Евросоюза потребует одобрения всех членов блока.

Как отмечает телеканал, некоторые страны ЕС, включая Польшу, Эстонию и Литву, готовы поддержать проект военной концепции, но при условии, что в документе будет упомянута угроза, которую представляют Россия и Китай.

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