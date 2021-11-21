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Новости За рубежом
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граница (4740) мигранты (951) Россия (91262) Эстония (1164)

Из-за миграционного кризиса Эстония решила защититься от РФ заграждением из колючей проволоки

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Из-за миграционного кризиса Эстония решила защититься от РФ заграждением из колючей проволоки

Эстонцы решили защититься от России заграждением из колючей проволоки. Военнослужащие сил обороны и сотрудники Департамента полиции и пограничной охраны (PPA) начали строительство временных пограничных заграждений на северо-востоке страны в Нарве в русле Куйвайыги, на юго-востоке в Меремяэ и по берегу реки Пиуза.

Об этом сообщает ЕЭR, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По словам начальника оперативного штаба Идашской префектуры Урмаса Эльма, эстонско-российская граница в Ида-Вирумаа в основном имеет естественные водные преграды.

"Поэтому полицейские и военнослужащие сегодня укрепляют единственный сухой участок здесь, в бывшем русле реки Нарвы, где риск незаконного пересечения границы наиболее велик…" - сообщил Эльм.

По словам заместителя гендиректора Департамента полиции и погранохраны Эгерта Беличева, в настоящее время миграционное давление на Эстонию не увеличилось, но, если оно изменится, быстрое установление временных заграждений станет важным компонентом предотвращения массовой нелегальной иммиграции и всей операции по охране границы.

Эксперты отметили на карте до десяти участков, где с помощью резервистов и военнослужащих можно протянуть 120 км колючей проволоки на протяжении 40 километров. Один картографированный участок находится в Нарве, остальные на сухопутной границе на юго-востоке Эстонии. Строительство ведется на тех участках, где риск незаконного пересечения границы наиболее высок.
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Топ комментарии
+15
Я завжди поважав Яценюка - він хотів відгородитися від параші ще в 2014р. Тому рускіє і почали його цькувати з допомогою місцевих гнид під завивання недолугого бидла , яке в 2019р. вибрало зе .
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21.11.2021 07:50
+12
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21.11.2021 06:13
+9
Все соседи с рашей начали строить стены на границе с рашей - Литва, Эстония, Латвия, Финляндия
война в Украине 7 лет .
Как проходит строительство стены на украинской границе ? Хотелось бы увидеть фото и комменты специалистов . И узнать причины отставания от графика если он есть
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21.11.2021 07:13
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може, слід всю рашку загородити колючкою? Щоб там було видно: там зона уражених касапізмом.
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21.11.2021 02:03 Ответить
Президент Украины оказался предателем - нардеп
20 ноября, 2021Без рубрикиКомментарии: 22






Это пост главы президентской фракции, в котором он утверждает, что раскрытие деталей спецоперации по задержанию террористов, убивших украинцев, приводит к падению имиджа Украины.
Об этом сообщает в Фейсбуке нардеп Гео Лерос.

Нагадаю, Президент України виявився зрадником, який зірвав беспрецендентну спецоперацію, яка могла змінити хід історії нашої держави!
Це він зробив в інтересах Кремля і крапка.
Саме такі дії шкодять іміджу України та несуть загрозу нашій незалежності.
Чим швидше Зеленський подасть у відставку, тим швидше Україна зможе оговтатись від шкоди, яку нанесли державі чумою під назвою «Слуга народу»!
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21.11.2021 05:54 Ответить
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21.11.2021 06:18 Ответить
А той "беркут" зараз не в особистій охороні?
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21.11.2021 07:26 Ответить
События на польской границе показали , что забор из колючей проволоки без рва с крокодилами не работает )
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21.11.2021 06:06 Ответить
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21.11.2021 06:13 Ответить
Колючий дріт не допоможе, потрібно копати рів, бетонну огорожу метрів 5-7 і колючий дріт під струмом.
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21.11.2021 06:17 Ответить
В свое время даже Бог кацапов и коммуняк Карл Маркс пророчески писал: российские коварные методы и тактика менялись и будут меняться, но путеводная звезда российской политики - стремится «покорить весь мир и править в нем - есть и будет неизменной». Придуманный Московский панславизм - это лишь одна из форм московского захватничества. Для достижения этой цели используют различные средства: от грубой силы до подлых исторических вымыслов, которые оправдывают захватнические цели и действия....(к примеру уничтожение и покорение белорусского государства, ставшего кацапской колонией).
Что тут можно добавить, эта татаро - угро - финская лапотная - ********* паРаша под руководством фашиста - фюрера маньяка )(уйла, так она со своими захватническими войнами против Украины и многих других государств и почти полностью стала фашистской, и это ясно уже всем и во всем мире, что и подтверждает заявления К.Маркса.
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21.11.2021 06:33 Ответить
Все соседи с рашей начали строить стены на границе с рашей - Литва, Эстония, Латвия, Финляндия
война в Украине 7 лет .
Как проходит строительство стены на украинской границе ? Хотелось бы увидеть фото и комменты специалистов . И узнать причины отставания от графика если он есть
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21.11.2021 07:13 Ответить
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21.11.2021 07:27 Ответить
Надо китайцев нанять на Большую Стройку Большой Украинской Стены!
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21.11.2021 09:59 Ответить
Источник чего? Заданного вопроса?
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21.11.2021 14:21 Ответить
Как можно отгораживаться от такой красоты???
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21.11.2021 07:22 Ответить
Я завжди поважав Яценюка - він хотів відгородитися від параші ще в 2014р. Тому рускіє і почали його цькувати з допомогою місцевих гнид під завивання недолугого бидла , яке в 2019р. вибрало зе .
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21.11.2021 07:50 Ответить
А помешал влюбленным оленям и кабанам ходить к возлюбленным в сопредельном лесу! Враги как жиди, так и живут в Конче-Заспе и к друзьям, родственникам и хозяевам летают самолетами высоко над дурацкой проволокой...
И еще - проволоку и сетку рабицу танк даже не замечает...
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21.11.2021 10:03 Ответить
А мигранты уже танки купили, в супермаркетах наверное?😁😁😁
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21.11.2021 10:43 Ответить
Естонцям вистачає розуму-респект...
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21.11.2021 07:51 Ответить
Имеет ли самостоятельная страна право со своей стороны отгородиться от соседней минными заграждениями?
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21.11.2021 08:03 Ответить
Смысл есть только тогда, когда минные заграждения - ядерные!
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21.11.2021 10:04 Ответить
Від лепрозорія і потрібно відгородитися, тим більше що не дуже протяжні кордони, не 2000 км.
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21.11.2021 08:39 Ответить
Напряжение еще 10 тысяч Вольт надо пропускать.
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21.11.2021 09:06 Ответить
Суслики и зайцы квтегорически против! А падлюки летают самолетами через Борисполь!
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21.11.2021 10:05 Ответить
Колючка і інше не допоможе!
Тільки мінування полосою в 250 метрів зупинить всю ту нечисть!
Тоді навіть натяків не буде до порушень кордону!
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21.11.2021 09:06 Ответить
А с какой стороны миновать?
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21.11.2021 10:10 Ответить
Как бороться с незаконными мигрантами в Украине.
1. Познакомить их с участковым и паспортисткой и их расценками.
2. Сводить их в магазин шоб они увидели цены на продукты.
3. И самое главное: зарезервировать на их карточке оплату на проезд обратно на их благополучную родины.
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21.11.2021 10:09 Ответить
Они сюда не приедут ни за какие деньги. Там люди тратили на переезд в Германию такие суммы, какие у нас многие за жизнь не зарабатывают, это ещё те мигранты))))
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21.11.2021 10:45 Ответить
Ця "колючка" допоможе Естонії, як мертвому припарка...
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21.11.2021 10:31 Ответить
Забора мало, надо укрепрайон! Старина Маннергейм в этом неплохо разбирался.
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21.11.2021 11:19 Ответить
 
 