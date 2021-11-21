Из-за миграционного кризиса Эстония решила защититься от РФ заграждением из колючей проволоки
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Эстонцы решили защититься от России заграждением из колючей проволоки. Военнослужащие сил обороны и сотрудники Департамента полиции и пограничной охраны (PPA) начали строительство временных пограничных заграждений на северо-востоке страны в Нарве в русле Куйвайыги, на юго-востоке в Меремяэ и по берегу реки Пиуза.
Об этом сообщает ЕЭR, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По словам начальника оперативного штаба Идашской префектуры Урмаса Эльма, эстонско-российская граница в Ида-Вирумаа в основном имеет естественные водные преграды.
"Поэтому полицейские и военнослужащие сегодня укрепляют единственный сухой участок здесь, в бывшем русле реки Нарвы, где риск незаконного пересечения границы наиболее велик…" - сообщил Эльм.
По словам заместителя гендиректора Департамента полиции и погранохраны Эгерта Беличева, в настоящее время миграционное давление на Эстонию не увеличилось, но, если оно изменится, быстрое установление временных заграждений станет важным компонентом предотвращения массовой нелегальной иммиграции и всей операции по охране границы.
Эксперты отметили на карте до десяти участков, где с помощью резервистов и военнослужащих можно протянуть 120 км колючей проволоки на протяжении 40 километров. Один картографированный участок находится в Нарве, остальные на сухопутной границе на юго-востоке Эстонии. Строительство ведется на тех участках, где риск незаконного пересечения границы наиболее высок.
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20 ноября, 2021Без рубрикиКомментарии: 22
Это пост главы президентской фракции, в котором он утверждает, что раскрытие деталей спецоперации по задержанию террористов, убивших украинцев, приводит к падению имиджа Украины.
Об этом сообщает в Фейсбуке нардеп Гео Лерос.
Нагадаю, Президент України виявився зрадником, який зірвав беспрецендентну спецоперацію, яка могла змінити хід історії нашої держави!
Це він зробив в інтересах Кремля і крапка.
Саме такі дії шкодять іміджу України та несуть загрозу нашій незалежності.
Чим швидше Зеленський подасть у відставку, тим швидше Україна зможе оговтатись від шкоди, яку нанесли державі чумою під назвою «Слуга народу»!
Что тут можно добавить, эта татаро - угро - финская лапотная - ********* паРаша под руководством фашиста - фюрера маньяка )(уйла, так она со своими захватническими войнами против Украины и многих других государств и почти полностью стала фашистской, и это ясно уже всем и во всем мире, что и подтверждает заявления К.Маркса.
война в Украине 7 лет .
Как проходит строительство стены на украинской границе ? Хотелось бы увидеть фото и комменты специалистов . И узнать причины отставания от графика если он есть
И еще - проволоку и сетку рабицу танк даже не замечает...
Тільки мінування полосою в 250 метрів зупинить всю ту нечисть!
Тоді навіть натяків не буде до порушень кордону!
1. Познакомить их с участковым и паспортисткой и их расценками.
2. Сводить их в магазин шоб они увидели цены на продукты.
3. И самое главное: зарезервировать на их карточке оплату на проезд обратно на их благополучную родины.