Европа находится в опасности. Нам нужна более унифицированная политика в сфере обороны, - Боррель
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Евросоюз нуждается в более унифицированной политике в сфере обороны, однако речь не идет о создании общей армии Европы.
Об этом заявил в интервью телеканалу CNN глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Нам нужна более унифицированная политика в сфере обороны. Если сложить оборонные затраты всех 27 государств-членов ЕС, мы тратим в четыре раза больше, чем Россия, и на уровне, эквивалентном затратам Китая", - сказал он.
При этом ЕС не получает "тех же результатов" от подобных трат, посетовал Боррель. Однако, подчеркнул он, Брюссель не добивается создания общеевропейской армии: вооруженные силы отдельных государств Европы останутся, но ЕС нужен общий "потенциал" для совместного реагирования при определенных обстоятельствах.
"Европа находится в опасности", - отметил Боррель, добавив, что в данный момент наблюдается процесс "превращения в оружие" различных проблем. При этом он упомянул миграционный кризис на границе Польши и Беларуси.
Пожалуйста, подождите...
Починайте масово виготовляти білі прапори.
неживым окажецца !
в крайнем случае- в тюрьме,
в лучшем случае - в дерьме...
Объявите перемирие, отведите войска от границ и наблюдайте. Ведь Украине вы именно это все время советуете.
зато Дерьмо и Кратия...
Складывается впечатление, что в "некоррумпированной" Европе неравнодушных к распилу бюджетных средств клерков и менегеров тоже предостаточно. Только при этом они ещё умеют вовремя выразить "озабоченность" и "обеспокоенность", автоматически становясь "честными и принципиальными". При этом не забывая поучать других, как хорошо живётся, когда в стране нет коррупции. ))
Вспомнился анекдот про Вовочку: "И эти люди запрещают мне ковыряться в носу".