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Новости За рубежом
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Европа находится в опасности. Нам нужна более унифицированная политика в сфере обороны, - Боррель

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Европа находится в опасности. Нам нужна более унифицированная политика в сфере обороны, - Боррель

Евросоюз нуждается в более унифицированной политике в сфере обороны, однако речь не идет о создании общей армии Европы.

Об этом заявил в интервью телеканалу CNN глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Нам нужна более унифицированная политика в сфере обороны. Если сложить оборонные затраты всех 27 государств-членов ЕС, мы тратим в четыре раза больше, чем Россия, и на уровне, эквивалентном затратам Китая", - сказал он.

При этом ЕС не получает "тех же результатов" от подобных трат, посетовал Боррель. Однако, подчеркнул он, Брюссель не добивается создания общеевропейской армии: вооруженные силы отдельных государств Европы останутся, но ЕС нужен общий "потенциал" для совместного реагирования при определенных обстоятельствах.

"Европа находится в опасности", - отметил Боррель, добавив, что в данный момент наблюдается процесс "превращения в оружие" различных проблем. При этом он упомянул миграционный кризис на границе Польши и Беларуси.

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Топ комментарии
+13
План Штайнмайера вам в помощь.

Объявите перемирие, отведите войска от границ и наблюдайте. Ведь Украине вы именно это все время советуете.
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21.11.2021 01:42
+12
До тошноти все передбачувано, огидно, навіть, читати, Європейські лідери, хоча, які вони лідери, не просто продажні і імпотентні, вони вже живі трупи, які рокладаються.
Починайте масово виготовляти білі прапори.
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21.11.2021 01:02
+7
кто с кацапом свяжецца -
неживым окажецца !
в крайнем случае- в тюрьме,
в лучшем случае - в дерьме...
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21.11.2021 01:02
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До тошноти все передбачувано, огидно, навіть, читати, Європейські лідери, хоча, які вони лідери, не просто продажні і імпотентні, вони вже живі трупи, які рокладаються.
Починайте масово виготовляти білі прапори.
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21.11.2021 01:02 Ответить
Щоб не було тошноти, виправ помилку у слові "лідери". І тоді по перше, не буде помилки, а по друге, пройде тошнота
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21.11.2021 05:11 Ответить
не фотошоп между прочим..

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21.11.2021 06:59 Ответить
Отсосны, отсосны, отсосны, оторви иголочку ..... поет Настя Каменских.
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21.11.2021 07:42 Ответить
Ну и??? В чем проблема? А вот как это выглядит после коррекции горизонта. Согласись, выглядит совершенно иначе.
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21.11.2021 10:23 Ответить
кто с кацапом свяжецца -
неживым окажецца !
в крайнем случае- в тюрьме,
в лучшем случае - в дерьме...
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21.11.2021 01:02 Ответить
Якщо не створюється армія ЄС, то навіщо ці порожні балачки?
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21.11.2021 01:10 Ответить
Чмошники, других слов нет😁
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21.11.2021 01:19 Ответить
План Штайнмайера вам в помощь.

Объявите перемирие, отведите войска от границ и наблюдайте. Ведь Украине вы именно это все время советуете.
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21.11.2021 01:42 Ответить
Прикрутить пуйло газ і за Ламанш відведуть , правда, і там спокою може не бути, з*явиться ще один бажаючий дійти до Лондона.
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21.11.2021 07:36 Ответить
да да еще и ВЫБОРЫ ПРОВЕДУТ МИГРАНТЫ НИГЕРЫ КУРДЫ СИРИЙЦЫ свою армию суды полицию... и Мечетей наклепают как киоски с шаурмой...
зато Дерьмо и Кратия...
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21.11.2021 10:03 Ответить
Луке орден давать надо что за неделю этих продажных еврожаб палочкой расшевелил ....а то семь лет одни озабоченности выражают Украине...,или 7 лет!!!! за СВОЙ же сбитый самолёт свидетелей ищут....что в первый день все знали..
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21.11.2021 02:20 Ответить
Дві світові війни починалися в Європі. Завжди потурали агресору. Тепер це саме, нічого не змінилося
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21.11.2021 06:21 Ответить
І обидві світові війни розпочала Підорашка.
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21.11.2021 07:44 Ответить
А ви висловіть стурбовність і все буде ОК.
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21.11.2021 08:02 Ответить
_Идейные, убеждённые тормоза! Пустозвоны всячески уклоняются от принятия необходимых решений и мер, хотя именно это, а не трепотня, и есть их работа. Избегают ответственности - но не власти! Мерзавцы.
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21.11.2021 08:34 Ответить
типовий "професійний політик" чинуша-пустозвон на окладі.
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21.11.2021 09:03 Ответить
нужно просто подписать Бангладешский меморандум и для пущей безопасности засунуть в дупу кажному европейсу 😄
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21.11.2021 09:57 Ответить
Пустопорожній гнилий смердючий старий ********.
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21.11.2021 10:34 Ответить
дело в том что европейцы не будут воевать за свои страны, в случае войны раша пройдет их маршем))) англия и сша наши настоящие друзья, все остальные пыль, особенно германия и франция, они первыми предадут, вот увидите
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21.11.2021 12:41 Ответить
"Если сложить оборонные затраты всех 27 государств-членов ЕС, мы тратим в четыре раза больше, чем Россия, и на уровне, эквивалентном затратам Китая", - сказал он. При этом ЕС не получает "тех же результатов" от подобных трат, посетовал Боррель".

Складывается впечатление, что в "некоррумпированной" Европе неравнодушных к распилу бюджетных средств клерков и менегеров тоже предостаточно. Только при этом они ещё умеют вовремя выразить "озабоченность" и "обеспокоенность", автоматически становясь "честными и принципиальными". При этом не забывая поучать других, как хорошо живётся, когда в стране нет коррупции. ))
Вспомнился анекдот про Вовочку: "И эти люди запрещают мне ковыряться в носу".
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21.11.2021 12:46 Ответить
 
 