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Новости За рубежом
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Беларусь (7524) мигранты (951) Польша (7474)

За сутки мигранты почти 200 раз пытались прорваться из Беларуси в Польшу

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

За сутки мигранты почти 200 раз пытались прорваться из Беларуси в Польшу

В течение пятницы, 19 ноября, было предпринято 195 попыток нелегального пересечения границы Польши со стороны Беларуси.

Об этом сообщает  Пограничная служба Польши, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По сообщению Пограничной службы, обнародованном 20 ноября, за предыдущие сутки было совершено 195 попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы", - отмечают польские пограничники.

Кроме того, зафиксировано несколько попыток силового вторжения на польскую территорию. В связи с этим были задержаны пять мигрантов, а в отношении 82 человек изданы постановления о выдворении с территории Республики Польша.

В главной комендатуре Пограничной службы уточнили, что самая многочисленная группа мигрантов, пытавшихся прорваться в Польшу, состояла примерно из 200 человек.

Также сообщается о госпитализации женщины с 8-месячным ребенком, пострадавших, "вероятно, потому, что против польских служащих применялся слезоточивый газ".

Смотрите также: Мигранты снова предприняли попытку прорвать границу. Повреждены два наших автомобиля, - польская полиция. ФОТОрепортаж

Всего с начала года Пограничная служба Польши зафиксировала более 34 тысяч попыток нелегального пересечения границы со стороны Беларуси, из которых шесть тысяч имели место в ноябре.
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Топ комментарии
+5
кажуть бульбаші там гарний бізнес мають - 100 баксів щоб зарядити мобільник
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21.11.2021 03:35
+4
Vot interesno v Litve sto privezli i spasli afgancev s aeroporta ix,tak teper oni polucili politiceskoje ubezyce,mogut daze ujexat v ES.Tak iz pocti 200 celovek ne odin nexocet rabotat,govorit tak sto ix kvalifikacija jest gorazdo vyse predlogajemix rabot Nasi govoriat sto imejucyje ix diplomi miagko govoria nesotvetsvujet ix znanijem..Eti sto priniali ecio ix znali rabotali perevocikami i znajet angliski,a sto govorit pro drugix,
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21.11.2021 10:08
+3
нажаль Дуда не читав настанови найвеличнішого генералісімуса, його план простий - проста пірістать стрілять і атвісті вайска, он нє лог.
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21.11.2021 05:54
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Коли за 3к зелених навіть брусниці не покуштував, так собі тур
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21.11.2021 01:21 Ответить
дык , не сезон
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21.11.2021 02:31 Ответить
Ща разве за 3к зеленки пенделя получить, если быковать. Но по-любому, лохом нужно быть, шобы так дорого себя преподносить..
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21.11.2021 02:34 Ответить
кажуть бульбаші там гарний бізнес мають - 100 баксів щоб зарядити мобільник
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21.11.2021 03:35 Ответить
Шаурма по 10 $😂
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21.11.2021 11:03 Ответить
нажаль Дуда не читав настанови найвеличнішого генералісімуса, його план простий - проста пірістать стрілять і атвісті вайска, он нє лог.
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21.11.2021 05:54 Ответить
Датишооо! А шо Дуда ужестрiляв?!
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21.11.2021 08:52 Ответить
Стріляв, з водометів.
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21.11.2021 09:14 Ответить
Ну слава Богу ! А то ви мене уже налякали .Скажем так,поливав.
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21.11.2021 09:26 Ответить
І чого прориватися! Там же Гейєвропа!
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21.11.2021 07:21 Ответить
Так самі бєларуси нікуди не прориваються. Бо знають, що там Гейропа і вже привчені до стійла та жвачки. На прорив "кидають" завезених з всіляких сирій, іраків, палестин тощо. Більшість з яких теж в районі 80-90-00х вибрали замість нескрєпних гейропейців скрєпних ортодоксальних послідовників махмудомєтанщини, за якими скрізь стирчать вуха совкових та постсовкових "гєополітиків" з кацапії.

Коли заплатив останні гроші на дорогу через мацквабад, нема чого жерти, а добренькі пси лукаша тицяють тобі в спину стволами (точно так же, як тицяли рідненькі ХАМАС-и та ХЕЗБОЛЛ-и, примушуючи рити під вікнами свого дома позицію для пускової установки ракет в напряму Ізраїлю), то будеш дисципліновано "прориватись" кожного дня.
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21.11.2021 09:48 Ответить
Наскільки відомо нелегали з Сирії і Іраку, а не з Палестини, а Мінску перед тим як їх приймати слід було погодити питання з Євросоюзом про прийом таких осіб, а не в прямому розумінні штовхати їх в ЄС, влаштовуючи провокації на кордоні. Це рівнозначно як в приватне житло помимо волі господаря пхаються незвані гості.
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21.11.2021 10:06 Ответить
А я як написав?!? Чи ви через 3 слова читаєте? Цитую: "..з всіляких сирій, іраків, палестин тощо". І прочитайте 2й абзац, аби зрозуміти, як це відбувається.
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24.11.2021 21:29 Ответить
Це не особливо суттєво звідки вони і з яких причин. Я акцентую увагу на наявність згоди європейських країн приймати таких нелегалів.
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24.11.2021 21:37 Ответить
Никому не пришло в голову
Мигранты ехали не пустое место
В Германии их кто должен был принять
Просто где-то разорвалась цепочка
Или ещё специально разорвали
Очень мало людей способны поехать в неизвестность
Поставь Себя на их место /мигранты просто оказались заложниками/
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21.11.2021 09:41 Ответить
Бізнес з трафіку незаконних мігрантів ніяких гарантій нікому не дає. Бере гроші і везе "клієнтів", як баранів, доти, доки везеться. Кожна складова цього бізнесу - нецінний "видатковий матеріал" і працює в тому режимі, в якому дозволяють місцеві для складової режимі.

Тому для того, аби "потік" цих мігрантів створив тисячні натовпи на території жвачних бєларусів - достатньо було:
1. на 20% знизити жорсткість візових перевірок в аеропортах мацквабаду (бо майже всі ці мігранти прилетіли легально звичаними комерційними рейсами з всіляких Дамасків).
2. дати вказівку бєларуським мєнтам, аби не чіпали тих, в кого немає документів, під час їх пересування до західного кордону.

Профіт - все інше сталося "саме собою". Бо, сподіваюся, ви ж розумієте, що місткість слідчих ізоляторів ********* та бєларуссії така, що з легістю вмістить і в 10 разів більшу кількість "відвідувачів". А потрібно буде - і в 20 разів більшу. Нічого страшного - просто спати будуть стоячи. Перший раз для тюрем *********, чи що?
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21.11.2021 09:57 Ответить
Едут члены семей, родственники,друзья,знакомые тех мигрантов и беженцев кто уже укоренился в ЕС.Посему, их поток никогда не иссякнет. Западно- европейцам надо было раньше головами думать о последствиях их премудрой мультикультуризации
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21.11.2021 15:10 Ответить
Vot interesno v Litve sto privezli i spasli afgancev s aeroporta ix,tak teper oni polucili politiceskoje ubezyce,mogut daze ujexat v ES.Tak iz pocti 200 celovek ne odin nexocet rabotat,govorit tak sto ix kvalifikacija jest gorazdo vyse predlogajemix rabot Nasi govoriat sto imejucyje ix diplomi miagko govoria nesotvetsvujet ix znanijem..Eti sto priniali ecio ix znali rabotali perevocikami i znajet angliski,a sto govorit pro drugix,
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21.11.2021 10:08 Ответить
А другие будут сидеть на шее налогоплательщиков и тупо размножаться в геометрической прогрессии...
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21.11.2021 12:12 Ответить
Как ето не хотят?а есть то хоть хотят?пускай идут на строительство,дорог,инфраструктуры,там нужно иметь навыки роботы с лопатой,и как показывают кадры с границы Польши,ети ребята хорошо лопатами орудуют,и видно что здоровые как буйволы,у меня бы они работали,просто им нужен стимул для того что бы работать,а нехватка пособий,и помощи я думаю была бы прекрасной стимуляцией,и билет домой если ты хочеш вернуться сам на себя тоже не заработает)))я бы даже датчики gps к ним прикриплял,что бы не уходили)))со временем когда бы они сдали екзамен на гражданина страны я бы датчики бы снял,я бы интегрировал их в общество,ах да чуть не забыл они бы получали белую зарплату,платили налоги,и исчесления в пенсионный фонд,и за то что рождаються у них дети,то дети были бы не литовцы,за ребенка бы не платил пока екзамен не сдадут 2ое родителей)))
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21.11.2021 19:52 Ответить
холодно черножопым...ну чай не в Африке,мть иху ети...
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21.11.2021 10:57 Ответить
 
 