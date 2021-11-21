За сутки мигранты почти 200 раз пытались прорваться из Беларуси в Польшу
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В течение пятницы, 19 ноября, было предпринято 195 попыток нелегального пересечения границы Польши со стороны Беларуси.
Об этом сообщает Пограничная служба Польши, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"По сообщению Пограничной службы, обнародованном 20 ноября, за предыдущие сутки было совершено 195 попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы", - отмечают польские пограничники.
Кроме того, зафиксировано несколько попыток силового вторжения на польскую территорию. В связи с этим были задержаны пять мигрантов, а в отношении 82 человек изданы постановления о выдворении с территории Республики Польша.
В главной комендатуре Пограничной службы уточнили, что самая многочисленная группа мигрантов, пытавшихся прорваться в Польшу, состояла примерно из 200 человек.
Также сообщается о госпитализации женщины с 8-месячным ребенком, пострадавших, "вероятно, потому, что против польских служащих применялся слезоточивый газ".
Всего с начала года Пограничная служба Польши зафиксировала более 34 тысяч попыток нелегального пересечения границы со стороны Беларуси, из которых шесть тысяч имели место в ноябре.
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Коли заплатив останні гроші на дорогу через мацквабад, нема чого жерти, а добренькі пси лукаша тицяють тобі в спину стволами (точно так же, як тицяли рідненькі ХАМАС-и та ХЕЗБОЛЛ-и, примушуючи рити під вікнами свого дома позицію для пускової установки ракет в напряму Ізраїлю), то будеш дисципліновано "прориватись" кожного дня.
Мигранты ехали не пустое место
В Германии их кто должен был принять
Просто где-то разорвалась цепочка
Или ещё специально разорвали
Очень мало людей способны поехать в неизвестность
Поставь Себя на их место /мигранты просто оказались заложниками/
Тому для того, аби "потік" цих мігрантів створив тисячні натовпи на території жвачних бєларусів - достатньо було:
1. на 20% знизити жорсткість візових перевірок в аеропортах мацквабаду (бо майже всі ці мігранти прилетіли легально звичаними комерційними рейсами з всіляких Дамасків).
2. дати вказівку бєларуським мєнтам, аби не чіпали тих, в кого немає документів, під час їх пересування до західного кордону.
Профіт - все інше сталося "саме собою". Бо, сподіваюся, ви ж розумієте, що місткість слідчих ізоляторів ********* та бєларуссії така, що з легістю вмістить і в 10 разів більшу кількість "відвідувачів". А потрібно буде - і в 20 разів більшу. Нічого страшного - просто спати будуть стоячи. Перший раз для тюрем *********, чи що?