Войска РФ обстреляли украинские позиции в районе Песков из СПГ и крупнокалиберных пулеметов, боевых потерь за сутки нет, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 20 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, в направлении Песков противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие действий врага нет.

"Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы", - подчеркнули в штабе ООС.

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По состоянию на 7:00 21 ноября нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.