В Украине за сутки от COVID-19 умерло 377 человек, зафиксировано 10 635 новых случаев заражения, 14 450 человек выздоровели

В Украине за сутки 20 ноября зафиксировано 10 635 новых случаев заболевания COVID-19 (из них детей – 894, медработников – 99).

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

По данным министерства, за сутки госпитализировано 4 048 человек, летальных исходов – 377; поправилось 14 450 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 332 943 человека;

поправилось – 2 762 950 человек;

летальных исходов – 81 272;

проведено ПЦР-тестирований – 15 542 112.

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С начала вакцинальной кампании привито 12 805 746 человек, из них получили одну дозу 12 805 744 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы 9 763 865 человек. В общей сложности проведено 22 569 609 прививок.

Также сообщается, что 88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе невакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины.

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