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В Украине за сутки от COVID-19 умерло 377 человек, зафиксировано 10 635 новых случаев заражения, 14 450 человек выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 умерло 377 человек, зафиксировано 10 635 новых случаев заражения, 14 450 человек выздоровели

В Украине за сутки 20 ноября зафиксировано 10 635 новых случаев заболевания COVID-19 (из них детей – 894, медработников – 99).

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

По данным министерства, за сутки госпитализировано 4 048 человек, летальных исходов – 377; поправилось 14 450 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 332 943 человека;
  • поправилось – 2 762 950 человек;
  • летальных исходов – 81 272;
  • проведено ПЦР-тестирований – 15 542 112.

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С начала вакцинальной кампании привито 12 805 746 человек, из них получили одну дозу 12 805 744 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы 9 763 865 человек. В общей сложности проведено 22 569 609 прививок.

Также сообщается, что 88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе невакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины.

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В Украине за сутки от COVID-19 умерло 377 человек, зафиксировано 10 635 новых случаев заражения, 14 450 человек выздоровели 01
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Топ комментарии
+7
Вакцинируйтесь і буде вам радість можете бухати, палити, жерти що хочете, порушувати режим сну, не дотримуватись гігієни. Вакцина зробить вас безсмертними за будь яких обставин.
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21.11.2021 09:45
+7
Щодо кремлеботів то за якими ознаками ви їх розпізнаєте? Я наприклад вважаю що кремлеботи завжди закликають до насилля над людьми, порушення Конституції та законів України. Нетерпимі до думок та переконань інших людей якщо вони відрізняються від їхніх методичок.
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21.11.2021 10:33
+6
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21.11.2021 09:04
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14 450 выздоровели....интересно чем лечили их...
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21.11.2021 09:02 Ответить
главное как узнали что они выздоровели - неужели все в больницах лежали
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21.11.2021 09:32 Ответить
тупим.

є багато протоколів симптоматичного лікування.(допомогти імунітету побороти ковід)
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21.11.2021 10:03 Ответить
Їм потрібно писати у 14450 від*ємний тест на корону,а то *одужали *це відносно,у більшості проблеми тільки починаються.
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21.11.2021 13:16 Ответить
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21.11.2021 09:04 Ответить
Лучше в кармане, чем как Бенина рука в жопе клоуна
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21.11.2021 09:28 Ответить
Згадаймо в якому шоці перебували європейські країни, коли в них була смертність від ковіду 600-700 чоловік.
І порівняємо зі ставленням нашої влади і співгромадян.
Вважаєте себе безсмертними ?
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21.11.2021 09:12 Ответить
в европе все только начинается
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21.11.2021 09:23 Ответить
Загалом,Все,тільки,Розпочинається...
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21.11.2021 09:40 Ответить
троль,ПНХ!
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21.11.2021 09:57 Ответить
Ну да в еропе на 10 тыс больных 20 смертей. В Украине 380. В европе вакцинировано 60-75% населения, а в Украине- 20%
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21.11.2021 10:07 Ответить
В Европе местами тоже хватает дегенератов, к сожалению (как, например, в Австрии, где мракобесы митинги и протесты устраивали).
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21.11.2021 13:21 Ответить
Благодаря проведению кампании по вакцинации израильтян третьей дозой прививки правительству удалось добиться снижения заболеваемости и побороть четвертую волну заболеваемости COVID-19, однако по словам экспертов, на очереди уже новый рост числа больных.

Благодаря стремительной и масштабной кампании по вакцинации, число новых больных COVID-19 удалось свести до 500 человек ежедневно.(в Україні 15 000)

https://cursorinfo.co.il/israel-news/smi-v-pravitelstve-gotovyatsya-k-sleduyushhej-volne-zabolevaemosti-covid-19/


Однако на прошлой неделе спад заболеваемости в Израиле приостановился, а коэффициент инфицирования таки достиг единицы, что означает, что число новых инфицированных коронавирусной инфекцией вновь начало увеличиваться.

По словам экспертов, в данный момент нагрузка на систему здравоохранения не значительная, поскольку количество тяжелых пациентов с COVID-19 не превышает 140 человек.
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21.11.2021 14:43 Ответить
Вот что "вакцина" животворящая делает
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21.11.2021 09:29 Ответить
Начиталися О.Генрі...
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21.11.2021 09:42 Ответить
Та ні фільм " Иван Васильевич меняет профессию" згадала.
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21.11.2021 09:51 Ответить
«После захвата Казани Иван Грозный крестил татар ...

в русское православие..

-------------------------------------

а РПЦвУ Активно агітує в Україні проти вакцинації..

Тому,Юлєчка,.не треба "пєрєводіть стрєлкі!"
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21.11.2021 10:02 Ответить
Я вам про фільм який до релігії взгалі не чого не має а ви мені про рпц?
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21.11.2021 10:05 Ответить
іван грозний хіба католик?
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21.11.2021 14:39 Ответить
Це мабуть про вас? https://www.youtube.com/watch?v=TAhLdCA5zeA
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21.11.2021 17:00 Ответить
Ви ще скажіть що фільм на історичних фактах.
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21.11.2021 10:06 Ответить
Умножайте эти цифры на 2. На выходных большая часть лабораторий и медучреждений - отдыхают
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21.11.2021 10:03 Ответить
Чтят субботу, поэтому не убивают?
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21.11.2021 10:59 Ответить
жіночка заявляє,що вакцина від правця насправді-для зменшення популяції через переривання вагітності.

я виключив цю муйню...
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21.11.2021 14:38 Ответить
Вообще-то все вакцины увеличивают риск выкидышей. Поэтому рекомендуется планировать беременность не раньше, чем через месяц после вакцинации, а иногда (в случае введения ослабленного вируса) - через три месяца.
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21.11.2021 15:56 Ответить
Доктор Тарас Жиравецький
Знову новий штамм і знову нові виклики для медиків та пацієнтів!

Цього разу хочу написати про те що мабуть у нас таки вже з'явився новий штамм Дельта плюс, про який ви могли прочитати кілька днів тому.

Особливості протікання ковіду при цьому штамі:

1. Висока температура, яка може триматись більше 10 днів. Пацієнти намагаються її збити, а вона знову за кілька годин може повертатись і створювати значний дискомфорт для пацієнта.
2. Нудота, при чому тривала, яка впливає на апетит і пацієнт може нічого не їсти більше кількох днів, що призводить до втрати ваги та виснаження.
3. Виснажливий сухий кашель, який важко піддається лікуванню.
4. Біль в спині, деколи дуже сильний.
5. Діарея, при чому може з'являтись не з першого дня захворювання.
6. Головний біль, який часто стає нестерпним.
7. Важкість дихання навіть при нормальній сатурації.
8. Швидке падіння сатурації у старших пацієнтів. Цей стан важко контролювати без можливості отримувати кисень, тому така велика кількість госпіталізацій.
9. Дуже стрімкий стрибок догори показників ЦРП (ц реактивний протеїн або білок) та феритину - за один чи два дні при попередніх добрих показниках.
10. Без інструментальних обстежень (узд легень, кт легень) та лабораторних аналізів лікарю дуже важко об'єктивно оцінити стан пацієнта. Часто аналізи є в нормі, але є висока температура більше 10 днів, сатурація також може бути нормальною вище 94, але за кілька годин опуститись нижче 90. Рентген та прослуховування пацієнта часто є малоінформативними.
11. Непрогнозованість перебігу ковіду при новому штамі є найбільшим викликом для медиків, нам дійсно важко зробити будь який прогноз.
12. Противірусні препарати в стаціонарі не такі ефективні при новому штамі, те саме можна сказати про антибактерійні, які часто застосовували раніше.
13. Нюх і смак зникає у пацієнтів, як і при попередніх штамах.
14. Насправді можна стверджвати, що новий штамм вірусу просто вимотує пацієнта і створює умови для того, щоб з'явилось більше ускладнень ковіду.
15. Новий штамм зневоднює і створює умови для виникнення тромбозів.
16. Може викликати запалення перикарда та міокарда.
17. Вцілому він переноситься значно важче ніж попередні штами.
18. Групи ризику ті ж самі - пацієнти з надміром ваги, алергічними захворюваннями, цукровим діабетом, серцевосудинними захворюваннями, аутоімунними системними захворюваннями.
19. За моїми спостереженнями жінки легше переносять ковід зараз ніж чоловіки, але це мої особисті спостереження.

Основне, що вам потрібно запам'ятати з цього посту, що самолікування зараз ковіду може обернутись для вас трагедією, тому вчасно звертайтесь до медиків, робіть обстеження та не затягуйте з госпіталізацією, якщо бачите, що ваш стан різко погіршується і ви явно не справитесь з цим невидимим ворогом наодинці вдома!

Лікарні зараз переповнені по всій країні, тому ті хто є в групі ризику і ще не хворів на ковід - перечекайте цей складний період пандемії вдома, забави, концерти, футболи, дні народження ще будуть, а от проста необачність може позбавити вас життя.

Вакцинуйтесь, але пам'ятайте, що жодна вакцина не захищає з першого дня і немає 100% гарантії захисту від нових штамів.

Ліків від вірусу немає, тому не намагайтесь перебороти його травами, вітамінами та імуномодуляторами - це на жаль тільки допоможе виробникам цих ліків, а не вам.

Боремось разом і не сваримось між собою по жодній темі пов'язаній з ковідом, включаємо людяність та взаємопідтримку тільки разом ми українці є сила і ми легко здолаємо ворога, який я впевнений зникне так само несподівано, як і з'явився в нашому житті!

t.me/doctor_taras/348
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21.11.2021 15:04 Ответить
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