В Украине за сутки от COVID-19 умерло 377 человек, зафиксировано 10 635 новых случаев заражения, 14 450 человек выздоровели
Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье
В Украине за сутки 20 ноября зафиксировано 10 635 новых случаев заболевания COVID-19 (из них детей – 894, медработников – 99).
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.
По данным министерства, за сутки госпитализировано 4 048 человек, летальных исходов – 377; поправилось 14 450 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 332 943 человека;
- поправилось – 2 762 950 человек;
- летальных исходов – 81 272;
- проведено ПЦР-тестирований – 15 542 112.
С начала вакцинальной кампании привито 12 805 746 человек, из них получили одну дозу 12 805 744 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы 9 763 865 человек. В общей сложности проведено 22 569 609 прививок.
Также сообщается, что 88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе невакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины.
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Пожалуйста, подождите...
є багато протоколів симптоматичного лікування.(допомогти імунітету побороти ковід)
І порівняємо зі ставленням нашої влади і співгромадян.
Вважаєте себе безсмертними ?
Благодаря стремительной и масштабной кампании по вакцинации, число новых больных COVID-19 удалось свести до 500 человек ежедневно.(в Україні 15 000)
https://cursorinfo.co.il/israel-news/smi-v-pravitelstve-gotovyatsya-k-sleduyushhej-volne-zabolevaemosti-covid-19/
Однако на прошлой неделе спад заболеваемости в Израиле приостановился, а коэффициент инфицирования таки достиг единицы, что означает, что число новых инфицированных коронавирусной инфекцией вновь начало увеличиваться.
По словам экспертов, в данный момент нагрузка на систему здравоохранения не значительная, поскольку количество тяжелых пациентов с COVID-19 не превышает 140 человек.
Зараз це наче про вакцину
в русское православие..
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а РПЦвУ Активно агітує в Україні проти вакцинації..
Тому,Юлєчка,.не треба "пєрєводіть стрєлкі!"
я виключив цю муйню...
Знову новий штамм і знову нові виклики для медиків та пацієнтів!
Цього разу хочу написати про те що мабуть у нас таки вже з'явився новий штамм Дельта плюс, про який ви могли прочитати кілька днів тому.
Особливості протікання ковіду при цьому штамі:
1. Висока температура, яка може триматись більше 10 днів. Пацієнти намагаються її збити, а вона знову за кілька годин може повертатись і створювати значний дискомфорт для пацієнта.
2. Нудота, при чому тривала, яка впливає на апетит і пацієнт може нічого не їсти більше кількох днів, що призводить до втрати ваги та виснаження.
3. Виснажливий сухий кашель, який важко піддається лікуванню.
4. Біль в спині, деколи дуже сильний.
5. Діарея, при чому може з'являтись не з першого дня захворювання.
6. Головний біль, який часто стає нестерпним.
7. Важкість дихання навіть при нормальній сатурації.
8. Швидке падіння сатурації у старших пацієнтів. Цей стан важко контролювати без можливості отримувати кисень, тому така велика кількість госпіталізацій.
9. Дуже стрімкий стрибок догори показників ЦРП (ц реактивний протеїн або білок) та феритину - за один чи два дні при попередніх добрих показниках.
10. Без інструментальних обстежень (узд легень, кт легень) та лабораторних аналізів лікарю дуже важко об'єктивно оцінити стан пацієнта. Часто аналізи є в нормі, але є висока температура більше 10 днів, сатурація також може бути нормальною вище 94, але за кілька годин опуститись нижче 90. Рентген та прослуховування пацієнта часто є малоінформативними.
11. Непрогнозованість перебігу ковіду при новому штамі є найбільшим викликом для медиків, нам дійсно важко зробити будь який прогноз.
12. Противірусні препарати в стаціонарі не такі ефективні при новому штамі, те саме можна сказати про антибактерійні, які часто застосовували раніше.
13. Нюх і смак зникає у пацієнтів, як і при попередніх штамах.
14. Насправді можна стверджвати, що новий штамм вірусу просто вимотує пацієнта і створює умови для того, щоб з'явилось більше ускладнень ковіду.
15. Новий штамм зневоднює і створює умови для виникнення тромбозів.
16. Може викликати запалення перикарда та міокарда.
17. Вцілому він переноситься значно важче ніж попередні штами.
18. Групи ризику ті ж самі - пацієнти з надміром ваги, алергічними захворюваннями, цукровим діабетом, серцевосудинними захворюваннями, аутоімунними системними захворюваннями.
19. За моїми спостереженнями жінки легше переносять ковід зараз ніж чоловіки, але це мої особисті спостереження.
Основне, що вам потрібно запам'ятати з цього посту, що самолікування зараз ковіду може обернутись для вас трагедією, тому вчасно звертайтесь до медиків, робіть обстеження та не затягуйте з госпіталізацією, якщо бачите, що ваш стан різко погіршується і ви явно не справитесь з цим невидимим ворогом наодинці вдома!
Лікарні зараз переповнені по всій країні, тому ті хто є в групі ризику і ще не хворів на ковід - перечекайте цей складний період пандемії вдома, забави, концерти, футболи, дні народження ще будуть, а от проста необачність може позбавити вас життя.
Вакцинуйтесь, але пам'ятайте, що жодна вакцина не захищає з першого дня і немає 100% гарантії захисту від нових штамів.
Ліків від вірусу немає, тому не намагайтесь перебороти його травами, вітамінами та імуномодуляторами - це на жаль тільки допоможе виробникам цих ліків, а не вам.
Боремось разом і не сваримось між собою по жодній темі пов'язаній з ковідом, включаємо людяність та взаємопідтримку тільки разом ми українці є сила і ми легко здолаємо ворога, який я впевнений зникне так само несподівано, як і з'явився в нашому житті!
t.me/doctor_taras/348