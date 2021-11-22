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"Когда власть не слышит свой народ, тогда бывает слишком громко", - Зеленский записал новое видеообращение к украинцам. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский записал видео к украинцам по случаю Дня достоинства и свободы, который отмечается 21 ноября в Украине.
Соответствующее видеообращение появилось на странице президента в соцсети "Фейсбук", сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы прекрасный, сильный, смелый, умный, талантливый народ. Непобедимый. Именно потому, что у нас есть достоинство. Для нас рабство – унижение. Потеря свободы – это потеря чести. Потеря чести – это потеря сердца. Потеря сердца – это потеря души. А потеря души для нас – это потеря жизни. Поэтому мы готовы бороться ценой своей жизни", – отметил Зеленский.
Топ комментарии
+112 Настя Мозгова
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Пожалуйста, подождите...
https://www.youtube.com/watch?v=I4bGBWcgBvU
https://www.youtube.com/watch?v=zJxOVACLEpo
"полная власть ВР" - это кого? Кивы? Арахамии? Богуцкой или Безуглой?
хорошая попытка - но нет
А Обама и Клинтон?
Аааа, вам больше Президент Путин нравится...
Президентская модель исчерпала себя везде в мире.
Може запропонуєте, щоб рада проголосувала секономіти гроши, не проводити чергові вибори та залишити Зеленського Президентом на другій термін?
Справа в тому, що у наш час дуже багато шарів сцен медіїно- понятійної реальності.
Ваш приклад невдалий, там Королеві належить вся земля і люди під присягою (навіть без війни).
Вихід для римлян був би автоматичне відсторонення Диктатора після 4-5 років. Виграв чи не виграв. Але там можуть бути інсценування нападу...
Не треба плутати із "диктаторським" ******** образом.
Грубо кажучи тоді Диктаор = тепер Верховний головокомандувач.
представляю себе этот цирк, да еще при наличии коалиции разных сил))
Человек всегда был на вторых ролях - вторым секретарем обкома у Тигипко, первым заместителем в партии Лазаренко, потом заместителем в партии Тимошенко, а когда ее посадили, то не возглавил, а стал заместителем у Яценюка. Всегда ВТОРОЙ, а не Первый, с его ответственностью.
Вот поначалу и собирал собрания политических сил.
Ну а потом, уже в апреле, вошел в колею и руководил толковее тех, кто его сменил.
Вспоминаем 2014-й, когда Рада сняла Рыбака со Спикеров и назначила Турчинова. Очень быстро назначила.
Вот вам на выбор три фамилии депутатов, имеющие военный опыт и бывшие первыми, а не вторыми.
- генерал-лейтенант Забродский, экс командующий ДШВ, ЛИЧНО повел в рейд 95-ю бригаду (Европейская солидарность)
- полковник СБУ Костенко, "Альфа", Киборг, Герой Украины (Голос)
- Валентин Наливайченко, кадровый дипломат, дважды экс руководитель СБУ (Батькивщина)
Как по мне, то временно справится любой из них.
А потом принять через референдум новую Конституцию Украины и провести новые, досрочные выборы, уже под полномочия по новой Конституции. Думаю, что за год можно вполне управиться - было бы желание нардепов. Уж если нардепы ПР, после бегства Януковича не сильно сопротивлялись, то нынешние кнопочники тоже не станут.
такое впечатление что он думает что его дети или глупые смотрят.
Сірко, в якого він позичив очі, напевне вже помер від сорому.
В ексклюзивному коментарі "Прямому" Бондаренко розповів, що поліція не зв'язувалася з ним особисто та не надала жодних пояснень.
"Офіційно я не знаю, хто ці люди і що вони хочуть. Мені ніхто не телефонує, хоча мої контакти у правоохоронців є. Схоже це все на якесь "кошмарення". Коли я учора їхав з Банкової, я отримав такий "стабільний" дзвінок, мені постійно дзвонять, зокрема, через мої розслідування, а також погрожують чи просять видалити якесь розслідування. І прозвучав дзвінок і було сказано - говорили російською, номер прихований - "ми пропонуємо вам видалити ваш Ютуб-канал, даємо три години, якщо ні, то будуть наслідки", - розповів активіст.
Того ж дня, як розповів активіст, пізно ввечері йому подзвонила активістка Юлія Цептун і розповіла, що близько 11 вечора до її мами прийшли правоохоронці, які шукали самого Бондаренка чомусь вдома у її матері. Згодом поліція намагалася вломитися і до помешкання самої Юлії.
При цьому правоохоронці не оголошують Бондаренку офіційного звинувачення і взагалі жодних пояснень не надають. Однак активіст розповів, що має інформацію, що на нього хочуть скласти адмінпротокол за пост у Facebook і участь у акції на Алеї Героїв Небесної Сотні, під час якої там був присутній Володимир Зеленський, а Бондаренко вигукував "Ганьба!". Разом з тим, подробиць поліція не повідомляє.