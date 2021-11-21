Россия планирует нападение на Украину в конце января - начале февраля 2022 года, - руководитель ГУР Минобороны Буданов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов обнародовал информацию, что Россия готовит нападение на Украину зимой 2022 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в субботу главному редактору американского издания "Military Times" Говарду Олтмену.
"Полномасштабная атака России против Украины запланирована на конец января или начало февраля 2022 года. Она, вероятно, будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, десантно-штурмовые операции на востоке, высадки десанта в Одессе и Мариуполе и вторжение меньшего масштаба", – заявил генерал Кирилл Буданов.
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Пожалуйста, подождите...
это случайно не тот генералисимус 86 года рождения который сразу как только всплыл вагнергейт побежал давать интервью Люсе? о том, что это всё выдумка и вообще абсурд и вместе насмехались даже с мысли подобной, ведь это невозможно итд итп.
p.s. Опасность вторжения никуда не девается и война с РФ уже давно идет, сейчас перед очередной зимой - очередное обострение для торга и самое время для пугалок да ещё и поводы какие... самое время сместить акценты.
Треба пустити чутки, що нащі бандерівці Північний кровоток - 2 підірвуть. Нехай теж сидять чекають.
І навіщо лізти у воду, коли у одної кацапської річки, до купи сходяться всі їх чотири газогіна!!! Ось туда наш спезназ і може нанести декілька ударів. А ось тоді не буде газа у Москві, у Пітері, Новгородах, Смоленську, Рязані...
Літаками своїми, вони гніди, нас пугають!!! У разі прямого вторгнення дії наших ДРГ на території самої Московії, мають повне правове поле.
Хай краще мудаки згадають, як їх декілька років чеченци кошмарили.
Можно подумать, что Зеленский подписывал Минские договорённости, выгодные Кремлю и не выгодные Украине.
1. Нестабильной политической ситуации в Украине (отсутствия власти).
2. Смерти президента США (пока передача власти будет проходить).
3. Дестабилизации в Европе (Ковид, мигранты).
4. Ждет еще других потрясений, сам пока не зная каких.
Если сбудется второй пункт, уже можно будет ***** действовать. Европа в страхе будет только наблюдать.
Главное, что он будет готов действовать немедленно. Украинским генералам, офицерам-патриотам, которые отстранены от власти Дерьмаком должны быть готовы немедленно взять власть в свои руки и дать решительный отпор. Мобилизация всех, кто в состоянии взять оружие в руки. ***** захлебнется в крови. Это вам не Грузия и даже не Афганистан. Гореть земля под ногами у кацапов будет!
А вот вместо вашего второго пункта, вставить вариант нападения Китая на Тайвань, вот это реально оттянет внимание США от Украины, потому что там именно Китай сейчас считают противником номер один. Не даром недавно создан союз США, ВБ и Австралии.
Звісно, що Зелі не хочеться втрачати владу, він відчув смак "авторитаризму" .
Ось ця вся показушність вже просто дістала людей. Ця влада зае***!
Тому погоджуся з коментом вище "Вторжение кацапских войск - это единственный шанс кремлефашистов удержать в кресле преза Украины своего холуя - зеленского. Потому как скоро его и его шоблу сепаров вынесут на вилах граждане Украины."
Також в найближчий час будуть збори резервістів. Так що думайте, хто залишиться захищати Україну, а хто втече в цей важкий для Украіїни час!
Слава Україні! І чекаємо сьогодні всіх на Майдані в 17:00
Роза ветров, так сказать, такая ))))
Навчання офіцерів. Виступає начальник хімічної служби, розповідає про аварію, про наслідки, про рівень зараженності з газеті "Красная звезда" і тут йому хтось з нас задав питання - "а що, у наших підручниках "для службового використання" невірна інформація? Бо пожежні втрачали свідомість за 15 хвилин, а це як що рівень радіації більше 600 рентген, по підручнику".
Як начхім не втратив на трибуні свідомість, не розумію, бо його обліччя стало білим, білим. Він не відповів, бо йому треба було сказати, що радяньска війскова газета, як і "Правда", нагло брешуть. Но ми все зрозуміли.
Фінляндія колись виграла в ссрашці .. , а що говорити про Рашку..))
Будет нападения, а в руководстве предатели засели, ермаки, демченки, подаляки и т.д.
Товарищ Зеленский - вам и вашему окружению нужно готовиться к судебному процессу за предательство и государственную измену.
Но я не переживаю за Зеленского. Экс-генпрокурор, он же экс-голова Верховного суда Украины, он же экс-член Конституционного суда Украины Виктор Шишкин, еще за лично и ночью протянутый Зеленским закон о рыке земли, подготовил обвинение, по одинадцати нарушений, совершенным Зеленским, по статье 111 Кримінального кодексу України "Державна зрада". Так що треба лише дочекатися, коли Зеленський складе повноваження Президента.
Ну як що до нього прийдуть генерали, та як сто років тому, запропонували Миколі Другому добровільно відриктися від престолу і Зеленський, вобмін на вільний виліт собі та родині, без судового процесу і особисто віднесе свою заяву до ВР, а Рада підтримує...
Але тоді треба буде негайно зняти Стефанчука та призначити, наприклад, генерала Забродського, або полковника Костенко, або Налівайченко...
А як тоді всесильного Берію, у 1954-му брали? На засіданні Політбюро заарештован тоді ще генералом Батіцьким, та його бойовими офіцерами, по команді Хрущова та Жукова. Ну а зараз, наприклад, таку команду даст Секретар РНБО Данілов...
А як заарештувала охорона Хрущова, в його літаку, у 1964-му? Чому зараз це не зробить Держохорона, як що якась група вирішить, що Зеленський вже довів Україну до грані...
Европа вздохнет с облегчением - конфликту конец.
Спуститесь с небес господа - кроме нас самих мы никому не нужны.
Із за таких дурнів як ти ми не готуемося до відсічі бо телепні тільки язиком геройськи ляпають - вони ж нічого не бояться бо дурні.