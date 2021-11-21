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Новости За рубежом Задержание Саакашвили в Грузии
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Конгресс США должен рассмотреть вопрос введения санкций против нарушителей прав человека в Грузии, - Саакашвили

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Конгресс США должен рассмотреть вопрос введения санкций против нарушителей прав человека в Грузии, - Саакашвили

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили через своих адвокатов направил письмо международному изданию Politico, в котором рассказал об антидемократических властях Грузии, рекомендовал Конгрессу США рассмотреть вопрос введения санкций в отношении нарушителей прав человека в республике.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Интерфакс-Украина.

Экс-президент отмечает, что вернулся в Грузию, чтобы спасти ее от антидемократических, авторитарных властей, но его арестовали по политическим мотивам. В знак протеста он голодал 50 дней.

Саакашвили утверждает, что правящая партия "Грузинская мечта" взяла под свой контроль судебную систему и многие СМИ, с помощью которых проводит сфальсифицированные выборы. По мнению экс-президента, действующие грузинские власти "отказываются от западного курса и приближают страну к России".

"Грузинский народ неоднократно заявлял о желании вступления страны в члены НАТО, но вместо этого нынешние власти заигрывают с Ираном и Россией по поводу создания платформы "регионального сотрудничества", которое возрождает идею устранения западного влияния в стратегическом регионе Южного Кавказа", - написал экс-президент.

Читайте также: Призываю власти Грузии перевезти Саакашвили в больницу в третьей стране, - Денисова

В письме Саакашвили обращается к администрации президента и Конгрессу США с просьбой защиты демократии и прав человека в Грузии. "Прежде всего, США должны открыто осудить грузинское правительство за попытки подорвать демократию в стране, а Конгресс должен рассмотреть вопрос введения санкций против нарушителей прав человека в Грузии в соответствии с глобальным законом Магницкого", - считает Саакашвили.

Он советует администрации США отменить приглашение правительству Грузии посетить следующий саммит (не уточняет какой. - Ред.), так как такое приглашение посылает "неверный сигнал и рискует узаконить антидемократические методы".

Читайте также: Саакашвили доставили в военный госпиталь, он прекратил голодовку

Как сообщал Цензор.НЕТ, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.

10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экс-президента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.

20 ноября стало известно, что бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили доставили в военный госпиталь в городе Гори, расположенном в 80 км от Тбилиси. После этого он прекратил голодовку.
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Топ комментарии
+14
У цього грузинського телепня дах поіхав вже давно , але щоби так пакостити своі краіні , це вже занадто ! 😡
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21.11.2021 10:06
+12
Ще один найвеличніший лідор **********.
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21.11.2021 10:05
+12
вчера бьіл при смерти, а сегодня уже на броневике. силён
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21.11.2021 10:26
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Це означає, що санкції введуть і проти Грузії. Швидко їх не знімуть, навіть за зміни влади.
Міша офанарєл..
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21.11.2021 10:02 Ответить
против руководства - НЕ против Грузии
быстро написать, не тоже самое что и быстро думать
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21.11.2021 10:06 Ответить
От і навчись думать.
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21.11.2021 10:07 Ответить
уже - и тебе советую
или для тебя московские ставленники Иванашвили то же самое что и Грузия, да?
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21.11.2021 10:13 Ответить
Ти живеш під зеленським проросійським лайном. Подобається ?
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21.11.2021 10:19 Ответить
мне нет
но причем здесь Зе-чмо к Иванашвили и про-московской власти Грузии?
- Мишка поддержал Зе-чма из за желания получить должность и ненависти к Порошенко
- я его не осуждаю потому что он грузин и ему сильно похер на украинцев - Порошенко сделал бы тоже самое в Грузии, если бы для грузин как и для украинцев национальность тоже не имела бы значения - (лишьбычеловекбылхоршим)., если бы грузины сошли с ума и допустим захотели выбрать себе в президенты не грузина
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21.11.2021 10:29 Ответить
Тобто єврей і грузин пошили тебе в дурні у власній країні, заробили на тобі, а ти їх не засуджуєш ?
Ще питання. Хто буде їхнє лайно розгрібати ?
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21.11.2021 10:38 Ответить
а зачем я должен их осуждать?
- на это была сознательная воля большинства украинского обчества - они сами захотели что бы их юзали без всяких сантиментов представители этих мудрых народов

Глупо осуждать сутенеров из за того что проституток полный квартал и эти проститутки хотят менеджеров..
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21.11.2021 10:55 Ответить
А ви в стороні чи що ? Вас не юзають ?
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21.11.2021 12:18 Ответить
юзают конечно за компанию..
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21.11.2021 12:21 Ответить
А я тобі у 2019-му казав: Прийде час - і ти будеш проклинать Зеленського! То хто правим виявився? Га? "Лео Кот" - хоч зараз визнай що "всрався"!!!
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21.11.2021 13:00 Ответить
Для начала их надо против самого Михо ввести.

Уж так нарушать права людей, как при Михо - это надо очень постараться - киднеппинг, силовой разгон мирных демонстраций, силовой захват телеканалов.
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21.11.2021 10:47 Ответить
Мені дуже цікава одна штука: Не секрет що Саакашвілі "піднявся" за рахунок американського кредитування Вони його спонсорували під час "революції троянд" , вклали купу грошей в грузинську економіку А він їх обдурив і замість демократичної країни , за американські гроші почав будувать свою власну автократію А тепер хоче щоб США його підтримали? Та вони вже на нього "рукою махнули" і налаштували стосунки з теперішнім керівництвом Грузії!
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21.11.2021 12:58 Ответить
Шось пороблено цьому громадянину
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21.11.2021 10:03 Ответить
живучий гад....
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21.11.2021 10:03 Ответить
Це ти часом не про російського олігарха Іванішвілі? Я ж не знаю, про кого ти подумав.
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21.11.2021 11:14 Ответить
про твоего тефлоновога нарика михуила...до иванишвили мне дела нет никакого - он живет в своей стране - я в своей
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21.11.2021 15:14 Ответить
Ще один найвеличніший лідор **********.
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21.11.2021 10:05 Ответить
У цього грузинського телепня дах поіхав вже давно , але щоби так пакостити своі краіні , це вже занадто ! 😡
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21.11.2021 10:06 Ответить
Шо, вже не вмирає ???
А розписували ж, що всЬО, точка неповернення, мало не кома ...

Це воно шість років колотитиме ? Нічого собі активність в тюрязі.
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21.11.2021 10:08 Ответить
вот же ш *****
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21.11.2021 10:15 Ответить
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21.11.2021 10:35 Ответить
А говорили ему врачи нельзя синьку с веществами мешать!
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21.11.2021 10:57 Ответить
вчера бьіл при смерти, а сегодня уже на броневике. силён
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21.11.2021 10:26 Ответить
Вообще-то, сидеть - это не твое право, а твоя обязанность.
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21.11.2021 10:26 Ответить
багатопаспортний аферист
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21.11.2021 10:27 Ответить
Ты благородного идальго с тупым аферистом перепутал тут скорей Киса Воробьянинов!
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21.11.2021 10:39 Ответить
Господи...Повний НЕАДЕКВАТ!!!
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21.11.2021 10:34 Ответить
А в чем нарушение то? Что заключенным кокаин и Яско на ночь не дают?! Но тогда это будет не тюрьма а курорт!
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21.11.2021 10:38 Ответить
Боец. Продолжает дело Тихановской.
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21.11.2021 10:40 Ответить
Тихановская тоже для своих опонентов килллеров нанимала а потом их миловала?!
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21.11.2021 10:56 Ответить
Пусть против Саакашвілі введуть, за то что не давал себе есть.
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21.11.2021 10:45 Ответить
Шо там порохоботи? Ану давайте ватну владу Грузії зашищати, можете такого ж поца дубінського до себе підтягувати - він теж сміється з санкцій.
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21.11.2021 10:50 Ответить
А за что вводить санкции? Карсона осудил им же реформированный суд и осудил за помилование убицы и коорупцию! Кстати сам Карсон свой приговор в ЕСПЧ не обжаловал! Так за что вводить санкции?
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21.11.2021 10:53 Ответить
Да плевать они на тебя хотели. Ты уже использованный Мишико.)
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21.11.2021 10:51 Ответить
"Мишка, в эту грустную минуту
Так тебе мне хочется сказать:
Мишка, Мишка,будет тебе крышка,
Жидкая баланда, кружка чифиря.
Самая нелепая ошибка, Мишка -
То, что нету швабры у тебя.
Самая нелепая ошибка, Мишка -
То, что нету швабры у тебя."
🤣
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21.11.2021 11:09 Ответить
Перевірка пам'яті. Вставте ім'я з 10 літер:
7 серпня 2008 року ********** наказав бомбити російські танки, які намагалися перетнути кордон між Південною Осетією та Грузією.
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21.11.2021 11:26 Ответить
Маленький, мерзкий, самовлюбленный клоп. Счаз, Конгресс США все бросит, вошь эту описывать будет.
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21.11.2021 11:41 Ответить
не маленький. а большой и толстый
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21.11.2021 12:58 Ответить
Хахаха, какого ему еще хрена нужно, уже и больницу перевели симулянта.
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21.11.2021 11:47 Ответить
Йому потрібна влада , бабло і дешеві хвойди ,
а в Грузіі йому цього не дАють 😡
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21.11.2021 11:56 Ответить
@уже и больницу перевели@

но, согласитесь, что в гостиннице 5 звезд, лучше
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21.11.2021 12:06 Ответить
Не може бути! Нещодавно адвокат заявляв, що Міхо вже нікого не впізнає. Це вже хтось використовує його "священе" ім*я.
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21.11.2021 12:22 Ответить
О каких правах пишет Саакашвили? О праве нелегально пересекать границу государства? Или о праве не отбывать вынесенный судом срок в тюрьме? Если Саакашвили считает себя невиновным, то почему он за столько лет не оспорил свой приговор в международных судах? Нет. Он жил по заграницам, ОТКАЗАЛСЯ от грузинского гражданства. О каких правах он пишет? Хотел голодать - ему дали полную возможность. Хочет в комфортабельную больницу? Тогда и остальных заключенных тоже надо переводить в городские больницы. Или тело Саакашвили чем-то отличается от тел иных осужденных?
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21.11.2021 12:57 Ответить
А чьи права в Грузии нарушили?
Или этот горный козёл, нагадивший моей стране, имеет в виду, что нарушили его права на нелегальный въезд в Грузию с целью вмешательства в выборы? так ни у кого в мире таких прав нет. Он, что, считает себя багоравным? Вот что кокс с такими как он делает.
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21.11.2021 17:47 Ответить
Уже ожил, только что ведь померал - одной ногой в могиле стоял.
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21.11.2021 23:46 Ответить
Жутко отвратительный типчик.
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21.11.2021 23:50 Ответить
этот типчик не прижился в культурной и спокойной Балтии. пытался поселиться в Литве - не вышло. там таких бешеных истеричек и психопатов, которые глоткой берут - не любят.
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22.11.2021 15:13 Ответить
 
 