Конгресс США должен рассмотреть вопрос введения санкций против нарушителей прав человека в Грузии, - Саакашвили
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили через своих адвокатов направил письмо международному изданию Politico, в котором рассказал об антидемократических властях Грузии, рекомендовал Конгрессу США рассмотреть вопрос введения санкций в отношении нарушителей прав человека в республике.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Интерфакс-Украина.
Экс-президент отмечает, что вернулся в Грузию, чтобы спасти ее от антидемократических, авторитарных властей, но его арестовали по политическим мотивам. В знак протеста он голодал 50 дней.
Саакашвили утверждает, что правящая партия "Грузинская мечта" взяла под свой контроль судебную систему и многие СМИ, с помощью которых проводит сфальсифицированные выборы. По мнению экс-президента, действующие грузинские власти "отказываются от западного курса и приближают страну к России".
"Грузинский народ неоднократно заявлял о желании вступления страны в члены НАТО, но вместо этого нынешние власти заигрывают с Ираном и Россией по поводу создания платформы "регионального сотрудничества", которое возрождает идею устранения западного влияния в стратегическом регионе Южного Кавказа", - написал экс-президент.
В письме Саакашвили обращается к администрации президента и Конгрессу США с просьбой защиты демократии и прав человека в Грузии. "Прежде всего, США должны открыто осудить грузинское правительство за попытки подорвать демократию в стране, а Конгресс должен рассмотреть вопрос введения санкций против нарушителей прав человека в Грузии в соответствии с глобальным законом Магницкого", - считает Саакашвили.
Он советует администрации США отменить приглашение правительству Грузии посетить следующий саммит (не уточняет какой. - Ред.), так как такое приглашение посылает "неверный сигнал и рискует узаконить антидемократические методы".
Как сообщал Цензор.НЕТ, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.
8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.
10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экс-президента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.
20 ноября стало известно, что бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили доставили в военный госпиталь в городе Гори, расположенном в 80 км от Тбилиси. После этого он прекратил голодовку.
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Міша офанарєл..
быстро написать, не тоже самое что и быстро думать
или для тебя московские ставленники Иванашвили то же самое что и Грузия, да?
но причем здесь Зе-чмо к Иванашвили и про-московской власти Грузии?
- Мишка поддержал Зе-чма из за желания получить должность и ненависти к Порошенко
- я его не осуждаю потому что он грузин и ему сильно похер на украинцев - Порошенко сделал бы тоже самое в Грузии, если бы для грузин как и для украинцев национальность тоже не имела бы значения - (лишьбычеловекбылхоршим)., если бы грузины сошли с ума и допустим захотели выбрать себе в президенты не грузина
Ще питання. Хто буде їхнє лайно розгрібати ?
- на это была сознательная воля большинства украинского обчества - они сами захотели что бы их юзали без всяких сантиментов представители этих мудрых народов
Глупо осуждать сутенеров из за того что проституток полный квартал и эти проститутки хотят менеджеров..
Уж так нарушать права людей, как при Михо - это надо очень постараться - киднеппинг, силовой разгон мирных демонстраций, силовой захват телеканалов.
А розписували ж, що всЬО, точка неповернення, мало не кома ...
Це воно шість років колотитиме ? Нічого собі активність в тюрязі.
Так тебе мне хочется сказать:
Мишка, Мишка,будет тебе крышка,
Жидкая баланда, кружка чифиря.
Самая нелепая ошибка, Мишка -
То, что нету швабры у тебя.
Самая нелепая ошибка, Мишка -
То, что нету швабры у тебя."
🤣
7 серпня 2008 року ********** наказав бомбити російські танки, які намагалися перетнути кордон між Південною Осетією та Грузією.
а в Грузіі йому цього не дАють 😡
но, согласитесь, что в гостиннице 5 звезд, лучше
Или этот горный козёл, нагадивший моей стране, имеет в виду, что нарушили его права на нелегальный въезд в Грузию с целью вмешательства в выборы? так ни у кого в мире таких прав нет. Он, что, считает себя багоравным? Вот что кокс с такими как он делает.