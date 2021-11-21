За сутки от COVID-19 в Киеве скончались 46 человек, выявлено 559 новых случаев заболевания, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки выявлено 559 больных коронавирусом (в общей сложности 287 705), умерли 46 человек (в общей сложности 7 182).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в соцсети "Фейсбук".

Заболели 298 женщин от 18 до 89 лет, 224 мужчины от 18 до 88 лет, 25 девочек от 2 до 16 лет и 12 мальчиков от 1 до 17 лет.

Также зафиксировано 46 летальных исходов от вируса (в общей сложности 7 182): 28 женщин от 47 до 87 лет, 18 мужчин от 56 до 87 лет.

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В больницы столицы госпитализировали 83 больных коронавирусом и 220 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Тем временем 545 человек преодолели коронавирус (в общей сложности 245 194).

Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском (146), Дарницком (119) и Деснянском (62) районах.