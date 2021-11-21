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Киев (24537) Кличко (4512) коронавирус (17041)

За сутки от COVID-19 в Киеве скончались 46 человек, выявлено 559 новых случаев заболевания, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество Здоровье

За сутки от COVID-19 в Киеве скончались 46 человек, выявлено 559 новых случаев заболевания, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки выявлено 559 больных коронавирусом (в общей сложности 287 705), умерли 46 человек (в общей сложности 7 182).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в соцсети "Фейсбук".

Заболели 298 женщин от 18 до 89 лет, 224 мужчины от 18 до 88 лет, 25 девочек от 2 до 16 лет и 12 мальчиков от 1 до 17 лет.

Также зафиксировано 46 летальных исходов от вируса (в общей сложности 7 182): 28 женщин от 47 до 87 лет, 18 мужчин от 56 до 87 лет.

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В больницы столицы госпитализировали 83 больных коронавирусом и 220 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Тем временем 545 человек преодолели коронавирус (в общей сложности 245 194).

Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском (146), Дарницком (119) и Деснянском (62) районах.
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Топ комментарии
+5
Это хорошо, но с понедельника молодежь в школу выйдет. Может быть, стоило старшие классы (которые сейчас болеют почти как и взрослые) оставить дома?
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21.11.2021 11:26
+5
Интересно, если у человека плохо с сердцем, и он попадает в реанимацию, но у него уже начинались симптомы грипа, и он умирает. То от чего он умер, и что напишут в заключении от гриппа, или от проблем с сердцем? Учитывая то, что ковид новое сезонное ОРВИ, которое можно обнаружить у каждого несколько раз за год, а в реанимации попадают и с почками, и с отравлениями, с сердечно-сосудистыми..., то это очень удобный повод для власти сеять панику и разделять народ Украины на ваксеров и антиваксеров, на майдановцев и антимайдановцев, на за НАТО или против НАТО, за руский язык или против, ты оранжевый или голубой. Ничего нового власть не придумала. РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ!
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21.11.2021 12:04
+3
Пенси то якраз і щеплюються. А от 30 -50 брикаються. Нам треба винищити людей працездатного віку ? Ковід якраз їх і атакує.
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21.11.2021 12:17
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Это хорошо, но с понедельника молодежь в школу выйдет. Может быть, стоило старшие классы (которые сейчас болеют почти как и взрослые) оставить дома?
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21.11.2021 11:26 Ответить
Вы реально считаете, что нужно пожертвовать образованием детей из-за пенсов, которые не захотели прививаться? Эта болезнь уже никуда не денется ни в этом году, ни в следующем, ни через 5 лет. Переболеют или привьются все. К тому же не один раз. Карантин лишь растягивает заболеваемость во времени. Если больницы не перегружены, то смысла в нем нет. Времени вакцинироваться было достаточно.
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21.11.2021 12:13 Ответить
Пенси то якраз і щеплюються. А от 30 -50 брикаються. Нам треба винищити людей працездатного віку ? Ковід якраз їх і атакує.
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21.11.2021 12:17 Ответить
Нет, как раз пенсы - самая упоротая часть населения в Украине. Вы еще раз перечитайте и попытайтесь понять смысл. Все равно болеть будут все, и по многу раз. Какой смысл растягивать этот процесс во времени, если больницы справляются? Это уже с нами навсегда. Всю жизнь сидеть на карантине? Уже половина людей в битком набитых маршрутках без масок ездит, но дети должны сидеть дома? Где логика? Людей уничтожает не дети в школах, а собственная тупость.
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21.11.2021 17:48 Ответить
Не только пенсы болеют. А образование на дистанционке не очень-то и страдает, есть плюсы и есть минусы. Я сам преподавватель (КПИ) и знаю ситуацию изнутри.
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21.11.2021 12:40 Ответить
Ну зачем сравнивать ВУЗы со школами? Вы же привиты? Масочку носите? Вот и расслабьтесь. А естественный отбор сделает свое дело. Только в наше время выживают не более сильные, а более умные.
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21.11.2021 17:51 Ответить
Маска защищает не на 100%, (грубо говоря) на 60-80%. Поэтому, если один умный в течение дня окажется вблизи двух десятков не очень умных, закон больших чисел сделает свое черное дело. Так может быть, лучше беспечную молодежь подержать дома до Нового года, чтобы родители могли подарить им новогодние подарки, а не лежали под ИВЛами?
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21.11.2021 19:17 Ответить
Скажу по секрету, маска работает вообще только в том случае, если ее носит 100% населения. И даже при этом ни о каких 60% речи нет. Помогает, но не панацея. И прививка - не панацея. Никто не даст Вам 100% гарантии незаражения. Но проблема-то в другом! Каким боком здесь НГ? А после НГ ковид испарится? Нет. И через год он никуда не денется, и через 5 он будет. Поймите одно - нам с этим жить. Постепенно летальность ковида снизится. Но это не вопрос 1-10 лет. Умрет от ковида один студент или его родители - начнет вакцинироваться весь ВУЗ. Выбора нет - через это все равно придется пройти. Наши дебилы не могут учиться на опыте других стран.
Если что, то я не нахожусь в группе риска, переболел, привит двумя дозами Модерны, в транспорте одеваю маску (чисто из уважения к окружающим) и уже никому ничего не пытаюсь доказать - реально пох. Хотят дохнуть? Пусть дохнут.
Мне очень жаль, что нормальные люди тоже будут умирать из-за каких-то ублюдков. Но мы не можем это изменить, остается принять. В любом случае жизнь продолжается.
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21.11.2021 23:11 Ответить
Почти со всем согласен, плюсую. Не могу согласиться только с тем, что маска работает, если ее носят все. Хотел бы увидеть ссылку, где это поясняется.
Я читал другие мнения, приведу наиболее запомнившееся. Маска на больном защищает (остальных) на 80%, маска на здоровом защищает (одевшего маску) на 60%. Это означает, что маска задерживает 60% частиц извне внутрь и 80% изнутри наружу. Таким образом, если маски наденут оба (больной и здоровый) , то через обе маски пройдет (1-0.8)(1-0.6) = 0.12 частиц, т.е. будет задержано 88% частиц. Конечно, это лучше, чем одна маска, но и одна маска снижает вероятность заболеть более чем вдвое.
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21.11.2021 23:56 Ответить
Нет ссылки. Я не встречал информации, что маска защищает одевшего ее на 60%. В первую очередь маску должны носить больные, а так как при ковиде человек может даже не догадываться, что он болен, то маску должны носить все. Кроме того, уже говорили, что на вероятность заболевания и тяжесть течения влияет количество вируса, попавшего изначально в организм. Короче, в любом случае маска помогает - доказано японцами.
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22.11.2021 01:13 Ответить
Конкретные цифры у разных экспертов могут отличаться, как и для разных типов масок.
Заметьте, что в принципе ваше мнение соотносится с тем, что я помню: маска эффективнее на больном😷.
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22.11.2021 01:17 Ответить
Скорее всего дело даже не в экспертах, а в условиях эксперимента. Эффективность маски на открытом воздухе скорей всего будет близка к 100% - слюну кашлянувшего на Вас она задержит. А вот эффективность маски в непроветриваемой переполненной маршрутке скорей всего стремится к нулю. Сразу говорю, что это мои личные умозаключения - ссылок нет .
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22.11.2021 01:24 Ответить
Не понимаю, какая маске разница, проветривается ли помещение. Маска (если ее менять каждые положенные 1.5-2 часа) будет исправно задерживать положенную ей долю частиц. Другое дело, что в непроветриваемом помещении люди "надышат" намного больше (и никакая дистанция не спасет); маска задержит свои 0.6-0.8 от общей массы, но сама масса в закрытом непроветриваемом помещении будет настолько большая, что и оставшихся 0.2-0.4 для заражения хватит. Это уже мои мысли, а я не вирусолог
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22.11.2021 08:24 Ответить
Разница в том, что маска эффективно задерживает относительно крупные капли жидкости, но я сомневаюсь в ее эффективности задерживать аэрозоли. Я тоже не врач, если что.
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23.11.2021 07:45 Ответить
Треба думати про популярність та майбутні вибори. У самого малий у 2-му класі. Ну я і дружина працювали з дому ще і до карантину, хоча мій офіс тут в 10 хвилинах хотьби (так що з приходом ковіду в цьому плані у мене нічого не змінилося взагалі). Так от, онлайн освіта вимагає від батьків приділяти більшу уваги та час дітям - щось пояснити додатково і т.п. Для багатьох батьків це напряжно. Комусь на роботу. У нас в класі половина мамаш вже збиралися писати петицію, щоб дітей в школу відправляли. А от у друзів в Боярці - навпаки - всі батьки в класі написали заяву, що до НР навчання онлайн. Я, особисто, вважаю, що треба було б до НР посидіти дітям дома. Може навіть канікули зробити, а в червні, коли епідситуація навіть з природніх причин буде менша, наздогнати.
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21.11.2021 12:15 Ответить
Таких малих, як ваш, мабуть краще вчити в класі. По-перше, вони рідше хворіють (напевно, можуть заражати, але менше, бо швидко перемагають хворобу); по-друге, вони ще не вміють вчитись та самоорганізовуватись, і тут потрібен більш тісний контакт з вчителем; по-третє, вони навряд чи зможуть підключитись без допомоги батьків, а батькам треба працювати.
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21.11.2021 12:46 Ответить
Ну, те що має бути спілкування та соціалізація з однолітками - це 100%. А от вчитися та самоорганізовуватися треба вчитися вже змалечку. Вже інші часи - часи доступності будь-яких знань в пару кліків - і саме ті, хто вміють вчитися самостійно та самоорганізовуватися досягнуть найбільшого.
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21.11.2021 12:57 Ответить
> "По-перше, вони рідше хворіють (напевно, можуть заражати, але менше, бо швидко перемагають хворобу"

Вони чудово розносять хворобу, головна проблема саме в цьому.
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21.11.2021 13:32 Ответить
Якщо дитина швидко одужує (за кілька днів), то когось за ці дні може заразити, з цим не сперечаюсь, але дорослий за час інкубаційного періоду (тиждень) та час власне хвороби заразить набагато більше. Якось так. Я не вірусолог і повторюю зараз те, що чув від спеціалістів.
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21.11.2021 14:36 Ответить
Це десь так, все коректно, але є нюанс (с): дітей багато, вони скупчені, вони постійно контактують з дорослими. Особисто мене цією гидотою "нагородили" саме діти, що принесли її зі школи.
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21.11.2021 14:56 Ответить
Дорослі не бувають скупченими? Ми з дружиною від дорослих підхопили, потім місяць вичухувались. А дитина (тоді було 12 років) якийсь день трохи побухикав, через 1-2 йому в клініці зроили ПРЛ-тест - здоровий.
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21.11.2021 17:00 Ответить
Дорослі також, але школи вносять добрий ваклад в росповсюдження.

В мене була така сама ситуація - в класі захворіли кілька предків, але пустили дітей до школи (падли). Злягла вчителька, її чоловік, ще кілька батьків, в тому числі я з жінкою. Хворіли важко. В дітей пару днів були соплі та крутив живіт. Поки я зробив тест (в мене були виражені симптоми), поки зробили жінка (в неї пізніше пішло) та діти - останнім ПЛР дав негативний результат, пройшло більше тижня після початку моїх симптомів. Навряд чи вони не хворіли, скоріш за все швидко одужали, але встигли заразити нас. Тому тесті дітей не показові, вони розносять будь здоров.
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21.11.2021 17:09 Ответить
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21.11.2021 11:43 Ответить
Яблунька@Yablonyka

20 ч

Чоловік з нашого будинку весь цей час носить маску, натягнуту на рукав куртки вище ліктя.
А мені, коли його бачу, здається, що то він учасник якогось похоронного обряду. Як колись хустками руки обв'язували навіщось
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21.11.2021 11:44 Ответить
Ковидла хитрая зараза
Лезет к нам из унитаза
В дерь стучится и в окно
И в маршрутке и метро
В ТРЦ , в кино гуляет
На работе нас пугает.
Но мне кжется порой-
Телевизор здесь герой.
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21.11.2021 12:43 Ответить
> "Мэр Хемница пригрозил ему увольнением."

Я б тоже пригрозил. Все нормальные врачи первыми побежали вакцинироваться, потому что их валом полегло в первую волну пандемии, до вакцин. Люди, знаете ли, жить хотят, негодяи такие. Поэтому если какой-то выживший из ума (хотя 55 лет рановато) ударился в заговоры, то ему дорога на улицу.
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21.11.2021 13:35 Ответить
В Европе и США врачи были привиты в первую очередь. Все. В Украине согласен, нормальных врачей найти проблема, в основном или мажоры, купившие дипломы и открывшие свои "практики", или заскорузлые деды, застрявшие знаниями во временах позднего совка (в лучшем случае). От обеих категорий сложно ожидать адекватности.

Что касается "влезая ей в ДНК", то этот тупой миф придумали люди с образованием трёх классов церковно-приходской школы. Потрудить разобраться что такое ДНК, какова её функция, чем она отличается от РНК, какие бывают виды последних, каким образом переносится информация в клетке с ядром, что именно содержат вакцины и каким именно образом они работают. Понимаю, для этого придётся вернутся в старшие классы школы, но ты уж потрудись, оно того стоит. Как минимум, поймёшь какую дичь ты несёшь.
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21.11.2021 16:58 Ответить
Сейчас Вы утверждаете, что в Израиле нет нормальных врачей... Вас реально нужно лечить.
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21.11.2021 17:56 Ответить
Принимай таблетки. Ты бредишь.
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21.11.2021 23:14 Ответить
Він працює.
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21.11.2021 23:17 Ответить
Не факт. У меня есть такие же упоротые знакомые. К счастью, таких можно пересчитать на пальцах одной руки. Зато знакомых вакцинированных уже сотни - все без последствий.
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21.11.2021 23:26 Ответить
Смотри график смертей в Израиле
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/
и у нас:
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/
Осознаешь, насколько ты тупой? Там все факты на графиках - даже придумывать ничего не нужно.
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21.11.2021 23:17 Ответить
Интересно, если у человека плохо с сердцем, и он попадает в реанимацию, но у него уже начинались симптомы грипа, и он умирает. То от чего он умер, и что напишут в заключении от гриппа, или от проблем с сердцем? Учитывая то, что ковид новое сезонное ОРВИ, которое можно обнаружить у каждого несколько раз за год, а в реанимации попадают и с почками, и с отравлениями, с сердечно-сосудистыми..., то это очень удобный повод для власти сеять панику и разделять народ Украины на ваксеров и антиваксеров, на майдановцев и антимайдановцев, на за НАТО или против НАТО, за руский язык или против, ты оранжевый или голубой. Ничего нового власть не придумала. РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ!
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21.11.2021 12:04 Ответить
У похоронных бюро сезонности нету. Люди бабки на бабках колотят.
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21.11.2021 13:24 Ответить
Из 46 бедолаг, наверное не привитые или с купленной справкой. R.I.P.
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21.11.2021 13:26 Ответить
 
 