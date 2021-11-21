За сутки от COVID-19 в Киеве скончались 46 человек, выявлено 559 новых случаев заболевания, - Кличко
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В Киеве за минувшие сутки выявлено 559 больных коронавирусом (в общей сложности 287 705), умерли 46 человек (в общей сложности 7 182).
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в соцсети "Фейсбук".
Заболели 298 женщин от 18 до 89 лет, 224 мужчины от 18 до 88 лет, 25 девочек от 2 до 16 лет и 12 мальчиков от 1 до 17 лет.
Также зафиксировано 46 летальных исходов от вируса (в общей сложности 7 182): 28 женщин от 47 до 87 лет, 18 мужчин от 56 до 87 лет.
В больницы столицы госпитализировали 83 больных коронавирусом и 220 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Тем временем 545 человек преодолели коронавирус (в общей сложности 245 194).
Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском (146), Дарницком (119) и Деснянском (62) районах.
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Если что, то я не нахожусь в группе риска, переболел, привит двумя дозами Модерны, в транспорте одеваю маску (чисто из уважения к окружающим) и уже никому ничего не пытаюсь доказать - реально пох. Хотят дохнуть? Пусть дохнут.
Мне очень жаль, что нормальные люди тоже будут умирать из-за каких-то ублюдков. Но мы не можем это изменить, остается принять. В любом случае жизнь продолжается.
Я читал другие мнения, приведу наиболее запомнившееся. Маска на больном защищает (остальных) на 80%, маска на здоровом защищает (одевшего маску) на 60%. Это означает, что маска задерживает 60% частиц извне внутрь и 80% изнутри наружу. Таким образом, если маски наденут оба (больной и здоровый) , то через обе маски пройдет (1-0.8)(1-0.6) = 0.12 частиц, т.е. будет задержано 88% частиц. Конечно, это лучше, чем одна маска, но и одна маска снижает вероятность заболеть более чем вдвое.
Заметьте, что в принципе ваше мнение соотносится с тем, что я помню: маска эффективнее на больном😷.
Вони чудово розносять хворобу, головна проблема саме в цьому.
В мене була така сама ситуація - в класі захворіли кілька предків, але пустили дітей до школи (падли). Злягла вчителька, її чоловік, ще кілька батьків, в тому числі я з жінкою. Хворіли важко. В дітей пару днів були соплі та крутив живіт. Поки я зробив тест (в мене були виражені симптоми), поки зробили жінка (в неї пізніше пішло) та діти - останнім ПЛР дав негативний результат, пройшло більше тижня після початку моїх симптомів. Навряд чи вони не хворіли, скоріш за все швидко одужали, але встигли заразити нас. Тому тесті дітей не показові, вони розносять будь здоров.
20 ч
Чоловік з нашого будинку весь цей час носить маску, натягнуту на рукав куртки вище ліктя.
А мені, коли його бачу, здається, що то він учасник якогось похоронного обряду. Як колись хустками руки обв'язували навіщось
Лезет к нам из унитаза
В дерь стучится и в окно
И в маршрутке и метро
В ТРЦ , в кино гуляет
На работе нас пугает.
Но мне кжется порой-
Телевизор здесь герой.
Я б тоже пригрозил. Все нормальные врачи первыми побежали вакцинироваться, потому что их валом полегло в первую волну пандемии, до вакцин. Люди, знаете ли, жить хотят, негодяи такие. Поэтому если какой-то выживший из ума (хотя 55 лет рановато) ударился в заговоры, то ему дорога на улицу.
Что касается "влезая ей в ДНК", то этот тупой миф придумали люди с образованием трёх классов церковно-приходской школы. Потрудить разобраться что такое ДНК, какова её функция, чем она отличается от РНК, какие бывают виды последних, каким образом переносится информация в клетке с ядром, что именно содержат вакцины и каким именно образом они работают. Понимаю, для этого придётся вернутся в старшие классы школы, но ты уж потрудись, оно того стоит. Как минимум, поймёшь какую дичь ты несёшь.
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/
и у нас:
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/
Осознаешь, насколько ты тупой? Там все факты на графиках - даже придумывать ничего не нужно.