Майор 93-й ОМБр Руслан Абразовский, эвакуированный из зоны ООС, скончался в госпитале Днепра

В госпитале имени Мечникова в Днепре 20 ноября скончался эвакуированный из зоны проведения ООС майор 93-й ОМБр Руслан Абразовский.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написала депутат Винницкого городского совета Елена Верлан-Кульшенко.

По ее информации, 20 ноября в больнице Днепра, в которую он был доставлен из зоны ООС, остановилось сердце майора Абразовского Руслана Валерьевича, 18.02.1977 года рождения, уроженца г. Литин Винницкой области.

"Выбрав для себя после окончания школы профессию военного, он окончил военно-инженерный факультет при ПГАТУ в 1998 году. С того времени и до последнего дня своей жизни Руслан Абразовский преданно служил стране, пройдя путь от лейтенанта до майора. За время войны прошел шесть длительных ротаций, каждая из которых была более восьми месяцев на фронте. Майор Руслан Абразовский отдал свою жизнь, защищая наше спокойствие!" - написала она.

Похоронят героя в родном Литине, время и дата прощания будут сообщены позже.





