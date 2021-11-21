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Майор 93-й ОМБр Руслан Абразовский, эвакуированный из зоны ООС, скончался в госпитале Днепра

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

В госпитале имени Мечникова в Днепре 20 ноября скончался эвакуированный из зоны проведения ООС майор 93-й ОМБр Руслан Абразовский.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написала депутат Винницкого городского совета Елена Верлан-Кульшенко.

По ее информации, 20 ноября в больнице Днепра, в которую он был доставлен из зоны ООС, остановилось сердце майора Абразовского Руслана Валерьевича, 18.02.1977 года рождения, уроженца г. Литин Винницкой области.

"Выбрав для себя после окончания школы профессию военного, он окончил военно-инженерный факультет при ПГАТУ в 1998 году. С того времени и до последнего дня своей жизни Руслан Абразовский преданно служил стране, пройдя путь от лейтенанта до майора. За время войны прошел шесть длительных ротаций, каждая из которых была более восьми месяцев на фронте. Майор Руслан Абразовский отдал свою жизнь, защищая наше спокойствие!" - написала она.

Похоронят героя в родном Литине, время и дата прощания будут сообщены позже.

Майор 93-й ОМБр Руслан Абразовский, эвакуированный из зоны ООС, скончался в госпитале Днепра 01
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Світла пам'ять Герою Украіни та щирі співчуття родині 😪😪😪
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21.11.2021 11:41 Ответить
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21.11.2021 11:44 Ответить
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21.11.2021 11:47 Ответить
вічна пам,ять герою. а зеленський хай подивиться в очі рідним майора, бо в очі...уйла він вже дивився
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21.11.2021 11:59 Ответить
Світла пам'ять офіцеру, нехай спочиває.

Глибокі співчуття родині.
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21.11.2021 12:09 Ответить


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21.11.2021 12:19 Ответить
Царство небесне Герою! Вічна пам'ять. Хлопці свої життя віддають за Україну, а керівна верхівка робить державну зраду. Може вже прийшов час владі оголосити імпічмент, бо їх вже ніхто не сприймає, крім слуг.
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21.11.2021 13:08 Ответить
R.I.P.
Слава Герою !
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21.11.2021 13:22 Ответить
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою...
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21.11.2021 15:20 Ответить
 
 