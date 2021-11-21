Моравецкий призывает ЕС усилить ответ на миграционный и газовый шантаж Лукашенко и Путина

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий считает, что ситуация с мигрантами на российско-белорусской границе является наибольшей попыткой Александра Лукашенко и Владимира Путина дестабилизировать ситуацию в Европейском Союзе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter канцелярии премьер-министра.

Моравецкий призвал Европу усилить общий ответ на шантаж миграционной политики Беларуси и энергетический и газовый шантаж РФ.

Trwa wojna hybrydowa Łukaszenki i Putina przeciwko UE. To największa od 30 lat próba destabilizacji Wspólnoty.🇵🇱 nie ulegnie szantażowi i zrobi wszystko, żeby bronić granic UE. Ale PL, LT, LV i EST potrzebują wsparcia. Musimy stanąć razem bronić Europy.https://t.co/OMEtY70vlo — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) November 21, 2021

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"Гибридная война Лукашенко и Путина против ЕС продолжается. Это самая большая попытка дестабилизировать общество за 30 лет. Польша не поддастся на шантаж и сделает все возможное, чтобы защитить границы ЕС. Но Польша, Литва, Латвия и Эстония нуждаются в поддержке. Мы должны вместе защищать Европу", – заявил Моравецкий.

По его словам, ЕС должен сосредоточиться на таких приоритетах, как: безопасность на востоке, энергетический и газовый кризис и риски, связанные с "Северным потоком-2".

"Мы должны сосредоточить свое внимание на восточном участке, и именно об этом я говорю с европейскими лидерами. Мы должны усилить общий ответ на шантаж миграционной политики и российский энергетический и газовый шантаж", - отметил Моравецкий.

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