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Новости За рубежом
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Моравецкий призывает ЕС усилить ответ на миграционный и газовый шантаж Лукашенко и Путина

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий считает, что ситуация с мигрантами на российско-белорусской границе является наибольшей попыткой Александра Лукашенко и Владимира Путина дестабилизировать ситуацию в Европейском Союзе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter канцелярии премьер-министра.

Моравецкий призвал Европу усилить общий ответ на шантаж миграционной политики Беларуси и энергетический и газовый шантаж РФ.

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"Гибридная война Лукашенко и Путина против ЕС продолжается. Это самая большая попытка дестабилизировать общество за 30 лет. Польша не поддастся на шантаж и сделает все возможное, чтобы защитить границы ЕС. Но Польша, Литва, Латвия и Эстония нуждаются в поддержке. Мы должны вместе защищать Европу", – заявил Моравецкий.

По его словам, ЕС должен сосредоточиться на таких приоритетах, как: безопасность на востоке, энергетический и газовый кризис и риски, связанные с "Северным потоком-2".

"Мы должны сосредоточить свое внимание на восточном участке, и именно об этом я говорю с европейскими лидерами. Мы должны усилить общий ответ на шантаж миграционной политики и российский энергетический и газовый шантаж", - отметил Моравецкий.

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Нужно вводить прогрессивный налог на импорт газа и нефтепродуктов из России и Белоруссии в ЕС, 1% на каждый год оккупации Крыма и налог должен постоянно повышаться, пока странам ЕС станет экономически не выгодно покупать газ и нефть из России, все остальный действия ЕС пустой фуфел, который не прекратит финансирование агрессивной политики России.
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21.11.2021 11:50 Ответить
а налоги отдать бубочке на прокорм
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21.11.2021 12:01 Ответить
На модернизацию и реформирование сил НАТО.
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21.11.2021 12:04 Ответить
В буцыгарне баланду пусть жрет , гнида
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21.11.2021 14:33 Ответить
В буцыгарне баланду пусть жрет
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21.11.2021 14:38 Ответить
ща как ес выразит свою обеспокоенность))))) тьфу ****, ублюдки
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21.11.2021 12:35 Ответить
Как там недавно анонсированные активации статьи НАТО? На каком этапе?
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21.11.2021 12:45 Ответить
По сути сейчас проходит проверка Путиным ( Лука.. так на подхвате, изображает городского сумасшедшего), ЗАПАДА на "слабо" ( и ЕС и НАТО). На фоне "афганского провала" еще и провал на восточной границе ЕС- НАТО будет иметь долгосрочные негативные последствия.
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21.11.2021 13:36 Ответить
 
 