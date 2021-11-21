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Новости За рубежом
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Беларусь (7524) граница (4740) мигранты (951) Польша (7476) Моравецкий Матеуш (285)

Мы готовы к полному перекрытию всех пограничных переходов с Беларусью, - Моравецкий

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Мы готовы к полному перекрытию всех пограничных переходов с Беларусью, - Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его правительство на фоне миграционного кризиса готово к ужесточению санкций в отношении Беларуси, в частности закрытию пограничных переходов для прекращения транспортировки грузов через соседнюю страну.

"Польша столкнулась лицом к лицу с войной нового типа, в которой как оружие используют мигрантов и ложную информацию. Людей с Ближнего Востока используют как живой щит, искусственно нагнетается энергетический кризис. Это гибридная война, давление на восточную границу ЕС нарастает", - заявил Моравецкий на пресс-конференции в Таллинне в воскресенье, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Особую тревогу у него вызывает ситуация на границе с Беларусью, где, по словам польского премьера, "деятельность белорусских военных может привести к обострению ситуации". "Мы готовы ко всему. Готовы и к эскалации санкций, закрытию пограничных переходов, чтобы не было возможности транзитной перевозки грузов", - подчеркнул Моравецкий.

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По его словам, власти Беларуси все еще препятствуют находящимся на границе гражданам Ирака и других ближневосточных стран вернуться на родину, а военные призывают их с ножами нападать на польских пограничников.

"Мы все больше думаем об установлении более жестких санкций, мы думаем над тем, что должны закрыть со стороны Польши границу с Беларусью. Но в то же время у нас есть определенные правила, и мы должны продвигаться в эскалации своих санкций поэтапно, хотим дать Лукашенко возможность организовать возвращение людей", - сказал глава польского правительства.

Он отметил также, что близ границ Польши и стран Балтии "ведется борьба, в которой люди Беларуси борются во имя демократических ценностей, мы видим, что репрессии в Беларуси происходят по-прежнему, и они усиливаются". "Там есть политические заключенные, людей пытают, они подвергаются репрессиям, и режим Лукашенко использует очень брутальные методы", - отмечает Моравецкий.

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По его словам, Польша готова предпринять дипломатические шаги для ограничения дополнительной иммиграции из Ирака и других стран Ближнего Востока, и призвал Европейский Союз "сосредоточить внимание на таких приоритетах, как безопасность на восточной границе, энергетический кризис, кризис природного газа, а также на всех рисках и угрозах, связанных с открытием "Северного потока-2", поскольку это даст России дополнительные возможности для шантажа".

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Моравецкий отметил, что в ходе состоявшихся в воскресенье переговоров с премьер-министром Эстонии у сторон была возможность обсудить этот вопрос. "Ясно, что мы придерживаемся тех же взглядов, что и премьер-министр Эстонии, мы очень четко понимаем опасности. Мы оба находимся на переднем крае, когда речь идет об энергетической угрозе, доступности природного газа и военной угрозе. Территориальная целостность Эстонии находится под угрозой, и мы должны реагировать и придерживаться принципа солидарности. Нам необходимо укреплять свое присутствие на восточной границе Европейского Союза и НАТО", - подчеркнул польский премьер.

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Со своей стороны, премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Kaja Kallas), выступая на той же пресс-конференции, поддержала польского коллегу в отношении ужесточения санкций. "Ситуация на границах Польши остается крайне напряженной, а натиск мигрантов становится все агрессивнее. Важно в срочном порядке ввести новые и жесткие санкции против Беларуси, нужно также приостановить полеты из стран, которые доставляют мигрантов на границу ЕС", - сказала она.

Премьер-министр Польши Моравецкий запланировал серию визитов в страны ЕС для обсуждения с партнерами в Европе текущей геополитической ситуации и исходящих с восточного направления угроз. Первый визит он совершил в воскресенье в Эстонию.

Как сказал пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер, в воскресенье премьер-министр планирует посетить также Латвию и Литву.
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Топ комментарии
+6
"Готові і до ескалації санкцій, закриття прикордонних переходів, щоб не було можливості транзитного перевезення вантажів". Границы с парашей и с Лукой (в т.ч. для всех видов транспорта) должны быть закрыты от Балтики до Чёрного моря. Пусть параша на пингвинах через Антарктиду везёт.

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21.11.2021 12:59
+5
Польше и странам Балтии нужно перекрывать любое сообщение, жд, авиа автомобильное ( грузовое и легковое), а возможно и переход. При чем наглухо. До полного прекращения спец операции Путина - Лукашенко. Финляндии , Норвегии( в меньшей степени) и Украине приготовиться к подобному развитию ситуации. Тут вариантов два - либо быть терпилами, и тогда это шантаж никогда не прекратится, либо давать жесткую ответку ( при чем приграничные страны ЕС и НАТО должны получить всестороннюю реальную помощь обоих союзов.)
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21.11.2021 13:06
+4
всаднікі кацаполіпсіса...
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21.11.2021 13:33
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достал нож - пускай его вход ..хера по 100 раз говорить об этом
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21.11.2021 12:42 Ответить
Что б в Польше все делали без твоих комментариев.
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21.11.2021 12:56 Ответить
"Готові і до ескалації санкцій, закриття прикордонних переходів, щоб не було можливості транзитного перевезення вантажів". Границы с парашей и с Лукой (в т.ч. для всех видов транспорта) должны быть закрыты от Балтики до Чёрного моря. Пусть параша на пингвинах через Антарктиду везёт.

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21.11.2021 12:59 Ответить
Наш гетьман Петро Порошенко допоможе вам. Скоро буде президентом і все буде добре

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21.11.2021 13:01 Ответить
По факту зебілятко, поки допомагає ваш *******
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21.11.2021 14:23 Ответить
Польше и странам Балтии нужно перекрывать любое сообщение, жд, авиа автомобильное ( грузовое и легковое), а возможно и переход. При чем наглухо. До полного прекращения спец операции Путина - Лукашенко. Финляндии , Норвегии( в меньшей степени) и Украине приготовиться к подобному развитию ситуации. Тут вариантов два - либо быть терпилами, и тогда это шантаж никогда не прекратится, либо давать жесткую ответку ( при чем приграничные страны ЕС и НАТО должны получить всестороннюю реальную помощь обоих союзов.)
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21.11.2021 13:06 Ответить
Розумієш у чому справа - подивись на карту: Всі виходи транспортних коридорів Білорусі у Європу ідуть через Польщу! Будь-який товар який переміщається на захід рано-чи пізно упирається у польський кордон! Вагони , контейнери , фури пломбуються в Білорусі і йдуть з білоруськими документами! Тому не важливо - відправить Білорусь вантаж прямо через свій кордон з Польщею чи пожене "в обхід" - через Латвію Литву чи Україну Він буде зупинений на польському кордоні Є два "лази" - гнать через російські порти або через Україну в обхід Польщі Але це буде "золоте" транспортування!
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21.11.2021 14:11 Ответить
Ну так я о чем. Это будет настоящий ответ на шантаж.Перекроют проезд. Раша быстро приструнит своего служку., там убытков непомерно.. На газовый шантаж не решится. И все рассосется как снег весной.
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21.11.2021 14:15 Ответить
Litva i Latvija podsejedenistsia zakrytyju granic ix toze eto kasajestia,dolzna i vsia ES zakryt takze
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21.11.2021 15:21 Ответить
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21.11.2021 13:18 Ответить
всаднікі кацаполіпсіса...
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21.11.2021 13:33 Ответить
Это будет удар в спину.
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21.11.2021 13:25 Ответить
Правильно! Нічого Білорусі експортувать у Європу білоруські креветки, хамон і оселедці!
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21.11.2021 13:58 Ответить
Ne tak mnogo oni exportirujet v ES mozet gde to 30%,v rasku 40%.No tut zakrojetsia i kitajcem put v Evropu cerez nix,konecno kitajci najdut drugoj variant mozet cerez Ukrainu pojdut ix produkcija.Problemi byli bi bolsije u nix jesli zakryli granicu .Dlia ES eto meloc,a vot im problemi
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21.11.2021 15:18 Ответить
На даний час БРСР - "держава-контрабандист" Росія "про людське око" наклала санкції на товари Європи Так зараз ці товари завозять до білорусів а потім вже білоруси їх завозять в Росію під виглядом своїх (у товаро-транспортних накладних пишуть що товари -білоруські а насправді навіть етикетки не міняють на самих упаковках І що буде коли поляки перекриють цей канал? Хто почне верещать?!
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21.11.2021 15:31 Ответить
Полякам-респект...
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21.11.2021 15:12 Ответить
Готовы то закройте. Нех. пиз...ть.
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21.11.2021 15:44 Ответить
Закроют они,конечно А кто будет закупаться в Biedronka,Lidl и Makro??Белорусы половину товарооборота делают в приграничных городах.Это как Украина периодически отказывается от диктаторских э/э и топлива.Все никак отказаться не может)
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21.11.2021 22:22 Ответить
Ты как-то определись: это покупатель нужен продавцу или наоброт. А то путаешься в показаниях, лукашенковец.
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21.11.2021 23:47 Ответить
Украине нужно дешевая белорусская э/э и топливо,Беларуси-рынок сбыта.Это взаимозависимость.Как и Польше нужны белорусские потребители в приграничной торговле и транзит.Никто себе в ногу стрелять не будет.
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21.11.2021 23:51 Ответить
Не всегда и не везде все решает бабло. Умные люди мыслят стратегически, и тогда неочевидные долгосрочные цели превалируют над тактическими достижениями, наподобие отжатия Крыма или удержания беларусских потребителей. Учитывая размеры Беларуси, ВВП на душу населения и доходы Беларусов в сравнении с теми же показателями Польши, просто смешно говорить о том, что Польша как-то экономически ощутит потерю беларусских челноков. А вот потеря украинских рынков и рынков ЕС Беларусь точно компенсировать не сможет, из-за чего еще прочнее привяжется к мордору - и это стратегическая цель кремля. Так понятнее?
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22.11.2021 20:37 Ответить
 
 