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Внимание западной прессы к ситуации Кабмина с "зеленым" кредитом ЕС обойдется экономике в миллиарды, - Тынный

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Внимание западной прессы к ситуации Кабмина с

Публикации в западных изданиях, посвященные манипуляциям украинского правительства с целевыми "зелеными" еврооблигациями, повысили риск инвестиций в Украину и соответственно привели к удорожанию внешних заимствований.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, предприниматель Игорь Тынный в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Общий размер наших задолженностей, гарантированных бюджетом и прямых, - это где-то около 90 миллиардов долларов. 1% в год составляет 900 миллионов. То есть, 1% рисков от того, что кто-то сделал плохое заявление, а сегодня опубликованы нехорошие новости у Forbes и у всех известных изданиях на этот счет. Цена вопроса - миллиард долларов в год", - заявил Тынный.

Он добавил, что непродуманные действия правительства, вроде блокирования выплат по "зеленому" кредиту, еще больше усугубляют недоверие инвесторов к Украине.

"Цена заимствования ресурсов за рубежом - это всегда проекция от рисков, есть большой риск Украины или низкий. Все облигации сейчас "Укрэнерго" разместило под 6,8% годовых, что для страны очень много. Я как предприниматель кредитуюсь 28 лет, все долги возвращал. Получается, что я как предприниматель беру в долг дешевле, чем наша страна как суверен", - отметил Тынный.

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Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной, – "ДТЭК ВДЭ".

ДТЭК сообщил западным кредиторам о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.

Мировые рынки отреагировали падением котировок украинских ценных бумаг и повышением риска дефолта страны на 20%.

Инвестиционная компания Dragon Capital сообщила, что политическая дискриминация отдельных компаний при выплате средств целевых "зеленых" еврооблигаций подрывает доверие инвесторов к правительству Украины и приведет к негативной реакции на долговые обязательства украинских компаний.
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Топ комментарии
+8
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21.11.2021 13:40
+5
а лично мне вот непонятно следующее,-
рядом со мной живёт мужик,который прилепил себе на крышу с десяток панелей,и теперь ему башляют почти 5 грн за киловатт,потому как он якобы выдает что то там в пик нагрузки...в то же самое время,он потребляет электроэнергию от общей сети,за которую платит 1,68 грн. он у нас в районе один,примерно на 1000 домов. что он может дать для нас? да ничего! но платят ему из наших денег,которые мы платим за электроэнергию. так же и СЭС и ВЭС,на них нельзя рассчитывать в полной мере...вот сегодня Солнца не видно вообще,и где та СЭС? а ветер тоже проблема...и вот вопрос,а стоит ли этой херью заниматься в промышленных масштабах?
если ты хочешь быть автономным-БУДЬ,падла,но не за мой счёт! поставил панели на крышу? значит отсоединить его на хер от общей сети и тогда будет понятно,сможет этот говнюк быть автономным или нет!
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21.11.2021 14:27
+3
Які ще атомні ? А якщо взірветься ?
Сміцкий, ти занадто самонадієний.
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21.11.2021 13:53
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21.11.2021 13:40 Ответить
От якби дулю не лише рижому, а всім алігархам. А то дуля попадає постійно 90% українцям. А тут лишенько, Ахмєткє вже шостий день гроші не перечисляють.
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21.11.2021 13:55 Ответить
Які ще атомні ? А якщо взірветься ?
Сміцкий, ти занадто самонадієний.
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21.11.2021 13:53 Ответить
зараз ціна звичайної з 8 години до 23 години електроэнергії 13,35 євроцентів перевищує ціну зеленої електроєнергії для СЕС 12,5 євроцентів і 8,8 євроцентів для ВЕС
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21.11.2021 14:02 Ответить
А на них ТВЭЛи купить не забыли? Ну как уголь?
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21.11.2021 14:04 Ответить
Все цілком зрозуміло. Рижий не схотів допомогти і протистояти енергоблокаді ху*ла і його трішки придавили, притримавши зелені виплати ДТЕКу. Відповідь - шквал проплачених рижим олігархом журнашлюх, які обливають владу лайном. І не слід забувати про закон про олігархів. Як тільки його підписали - понеслось.
А тут ще пукін на кордоні спостерігає у повній готовності використати ситуацію розгойдування ситуації в Україні зсередини.

Процитую: "не розхитуйте лодку", бо всі потонемо!
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21.11.2021 13:43 Ответить
Як там писали зебіли до президентських виборів? Не хитайте ночви, наших щурів нудить.
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21.11.2021 14:00 Ответить
А хто вліз в ці Зелені Кредити. Давайте продавати в Європу сировину, Дерева, і грітись від вітру та сонця.
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21.11.2021 13:45 Ответить
Шо? Всё так плохо у "еврогеев"? Возвращайся к скрепам
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21.11.2021 14:05 Ответить
я только Шмыгаля увидел первый раз сказал что он лизоблюд и идиот. Имено такие нужны Зе
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21.11.2021 14:08 Ответить
Время от времени разгоняется волна злобы и ненависти к кому-то или к чему-то. Позже выясняется, волну разгоняет ФСБ с Путиным. 05.07.21 Политика Украины против "зеленой" энергетики выгодна Путину. Политика украинских властей по финансовому шантажу инвесторов в возобновляемую энергетику выгодна Путину, который является ярым противником "зеленой" энергетики.
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21.11.2021 14:09 Ответить
"Увага західної преси до ситуації Кабміну з "зеленим" кредитом ЄС коштуватиме економіці мільярди "

Ця "зелена" енергетика і так коштує Україні мільярди... Вона була запущена під "канкретных пацанов". Можете подивитися, хто почав будувати ці стації в 2010 році.

Не думаю, що влада почала перейматися проблемами українців і вирішила якось позбутися "зеленого" тарифу. Схоже, що випадково дії бригади ЗЕ(БЕ) схожі на "турботу про Україину".

Хоча, йдеться про дерибан і усунення конкурентів на дерибан від корита.
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21.11.2021 14:15 Ответить
"непродумані дії уряду (...) ще більше посилюють недовіру інвесторів до України" Джерело: https://censor.net/ua/n3300725

А де ж "інвестиційні няні"??? Де 100500 мільярдів інвестицій з Оману, Катару, про які репетувало недолуге найвеличніше???

Я вже сподівався, що воно здохло (ніякої реакції на "вагнергейт"), але в новинах побачив, як його хазяїн д'Єрмак сьогодні вигулював це найвеличніше... Але надія ще живе
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21.11.2021 14:20 Ответить
на это и расчет.
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21.11.2021 14:26 Ответить
а лично мне вот непонятно следующее,-
рядом со мной живёт мужик,который прилепил себе на крышу с десяток панелей,и теперь ему башляют почти 5 грн за киловатт,потому как он якобы выдает что то там в пик нагрузки...в то же самое время,он потребляет электроэнергию от общей сети,за которую платит 1,68 грн. он у нас в районе один,примерно на 1000 домов. что он может дать для нас? да ничего! но платят ему из наших денег,которые мы платим за электроэнергию. так же и СЭС и ВЭС,на них нельзя рассчитывать в полной мере...вот сегодня Солнца не видно вообще,и где та СЭС? а ветер тоже проблема...и вот вопрос,а стоит ли этой херью заниматься в промышленных масштабах?
если ты хочешь быть автономным-БУДЬ,падла,но не за мой счёт! поставил панели на крышу? значит отсоединить его на хер от общей сети и тогда будет понятно,сможет этот говнюк быть автономным или нет!
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21.11.2021 14:27 Ответить
а лично мне вот непонятно следующее /Холодильник требует капиталовложений но экономит затраты на продукты. Зелёная энергетика требует капиталовложений, но экономит затраты на топливо.Топливная составляющая себестоимости енергии ТЭС 70 % . Поэтому мы сейчас типа платим кредит за холодильник. А через несколько лет зелёная энергия станет дешевле не зелёной.С атомной энергетикой то же самое. / Тут мені простіш на державній. Термін окупності зеленої енергетики на Заході 12 років.Через високі економічні ризики інвестори в українську зелену енергетику стільки чекати не згодні.Тому вартість української зеленої енергетики вища за західну.
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21.11.2021 14:52 Ответить
якщо б все було так як мрієшь...але є реальність. та сама Німеччина не дуже якось поспішає позбутися використання газу.
та й та сама Франція має стільки АЕС,що нам до них дуже далеко...
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21.11.2021 14:57 Ответить
якщо б все було так як мрієшь...але є реальність/ Выше реальность, а если бы Иван Петрович Сидоров в 2014 году был начальником, то он сделал бы так. ТЭС 50% , ГЭС 10 %, АЭС 40%. Донецкого угля не стало, что делать. Строить АЭС долго, дорого, проблема с топливом. Иван Петрович Сидоров строил бы ВИЭ и , одновременно, ГТУ которые бы держали частоту. ГТУ делает Харьков. Где брать газ? Тысячи котельных, сотни промышленных ТЭЦ, 29 городских ТЭЦ работают на газе.Часть из них перевести на украинский уголь типа александрийского, волынского, и вот он, газ для ГТУ. И ещё бы присоединился к энергосистеме ЕС .
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21.11.2021 17:37 Ответить
можливо...але реальність у тому,що так звані "державні діячи" в нашій державі,звичайні шахраї та злочинці. за той час що ми існуемо як самостійні,можно було б багато чого зробить,але все продано,пограбовано,та віведено за кордон...тому пану Сидорову,в умовах війни,було вже не до того щоб щось будувати...ну а нинішні взагалі працюють на *****,та добивають останнє.
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21.11.2021 17:57 Ответить
Если отдадим, то обойдется в миллиарды, а если не отдадим, то блеф превратится в пшик. Да и с Ахметова можно будет отжать за коррупционную попытку получения неправоиерной выгоды. А там только зацепи...
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21.11.2021 14:28 Ответить
Ахметов продолжает массированную бомбардировку слабых умов.))
Показательно, что одним из Ахметовских бомбардировщиков выступает Цензор.
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21.11.2021 14:48 Ответить
 
 