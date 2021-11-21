Внимание западной прессы к ситуации Кабмина с "зеленым" кредитом ЕС обойдется экономике в миллиарды, - Тынный
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Публикации в западных изданиях, посвященные манипуляциям украинского правительства с целевыми "зелеными" еврооблигациями, повысили риск инвестиций в Украину и соответственно привели к удорожанию внешних заимствований.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, предприниматель Игорь Тынный в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
"Общий размер наших задолженностей, гарантированных бюджетом и прямых, - это где-то около 90 миллиардов долларов. 1% в год составляет 900 миллионов. То есть, 1% рисков от того, что кто-то сделал плохое заявление, а сегодня опубликованы нехорошие новости у Forbes и у всех известных изданиях на этот счет. Цена вопроса - миллиард долларов в год", - заявил Тынный.
Он добавил, что непродуманные действия правительства, вроде блокирования выплат по "зеленому" кредиту, еще больше усугубляют недоверие инвесторов к Украине.
"Цена заимствования ресурсов за рубежом - это всегда проекция от рисков, есть большой риск Украины или низкий. Все облигации сейчас "Укрэнерго" разместило под 6,8% годовых, что для страны очень много. Я как предприниматель кредитуюсь 28 лет, все долги возвращал. Получается, что я как предприниматель беру в долг дешевле, чем наша страна как суверен", - отметил Тынный.
Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.
15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной, – "ДТЭК ВДЭ".
ДТЭК сообщил западным кредиторам о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.
Мировые рынки отреагировали падением котировок украинских ценных бумаг и повышением риска дефолта страны на 20%.
Инвестиционная компания Dragon Capital сообщила, что политическая дискриминация отдельных компаний при выплате средств целевых "зеленых" еврооблигаций подрывает доверие инвесторов к правительству Украины и приведет к негативной реакции на долговые обязательства украинских компаний.
Пожалуйста, подождите...
Сміцкий, ти занадто самонадієний.
А тут ще пукін на кордоні спостерігає у повній готовності використати ситуацію розгойдування ситуації в Україні зсередини.
Процитую: "не розхитуйте лодку", бо всі потонемо!
Ця "зелена" енергетика і так коштує Україні мільярди... Вона була запущена під "канкретных пацанов". Можете подивитися, хто почав будувати ці стації в 2010 році.
Не думаю, що влада почала перейматися проблемами українців і вирішила якось позбутися "зеленого" тарифу. Схоже, що випадково дії бригади ЗЕ(БЕ) схожі на "турботу про Україину".
Хоча, йдеться про дерибан і усунення конкурентів на дерибан від корита.
А де ж "інвестиційні няні"??? Де 100500 мільярдів інвестицій з Оману, Катару, про які репетувало недолуге найвеличніше???
Я вже сподівався, що воно здохло (ніякої реакції на "вагнергейт"), але в новинах побачив, як його хазяїн д'Єрмак сьогодні вигулював це найвеличніше... Але надія ще живе
рядом со мной живёт мужик,который прилепил себе на крышу с десяток панелей,и теперь ему башляют почти 5 грн за киловатт,потому как он якобы выдает что то там в пик нагрузки...в то же самое время,он потребляет электроэнергию от общей сети,за которую платит 1,68 грн. он у нас в районе один,примерно на 1000 домов. что он может дать для нас? да ничего! но платят ему из наших денег,которые мы платим за электроэнергию. так же и СЭС и ВЭС,на них нельзя рассчитывать в полной мере...вот сегодня Солнца не видно вообще,и где та СЭС? а ветер тоже проблема...и вот вопрос,а стоит ли этой херью заниматься в промышленных масштабах?
если ты хочешь быть автономным-БУДЬ,падла,но не за мой счёт! поставил панели на крышу? значит отсоединить его на хер от общей сети и тогда будет понятно,сможет этот говнюк быть автономным или нет!
та й та сама Франція має стільки АЕС,що нам до них дуже далеко...
Показательно, что одним из Ахметовских бомбардировщиков выступает Цензор.