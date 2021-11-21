Зеленский отметил орденами и медалями десятерых военнослужащих, одного из них посмертно
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В честь Дня Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины президент Владимир Зеленский встретился с военнослужащими и вручил им государственные награды.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.
Поздравляя собравшихся, президент отметил, что профессиональный праздник десантников отмечается одновременно с Днем достоинства и свободы, что очень символично.
"Думаю, что это символично, ведь чтобы достойно защищать свободу своего государства, нашу субъектность, независимость и территориальную целостность, мы должны иметь такую мощную армию, представители которой сейчас здесь", – сказал Зеленский и подчеркнул, что для него действительно большая честь, как и для каждого из присутствующих и всех украинцев, поздравить защитников с праздником.
Президент выразил благодарность военным за их службу и пожелал здоровья и согласия в семьях.
"Хочу поблагодарить за то, что вы делаете каждый день, и пожелать, чтобы каждый день вы чувствовали, что ваша работа приоритетна, ваша служба – это самое главное, что сейчас есть в государстве", – отметил Зеленский.
Он также напомнил, что в настоящее время украинская армия, каждый защитник и защитница имеют высокий уровень доверия граждан.
По случаю праздника за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое исполнение воинского долга Владимир Зеленский вручил защитникам государственные награды.
В частности, согласно указу №590/2021, награждены:
- орденом Богдана Хмельницкого III степени
КАТЕРИНЧИК Василий Юрьевич - старший лейтенант
ОКУСОК Александр Михайлович - майор
СУЩЕНКО Виталий Юрьевич - подполковник
- орденом "За мужество" II степени
МРАЧКОВСКИЙ Уберт Валерьевич (посмертно) – старший солдат
- орденом "За мужество" III степени
КОВАЛЬ Андрей Владимирович - старший сержант
- медалью "За военную службу Украины"
ГАТАУЛИНА Татьяна Владимировна – сержант
- медалью "Защитнику Отечества"
БАЛИНСКАЯ Анна Александровна - старший солдат
ОРЛОВА Светлана Викторовна – старший солдат
СТОГНИЙ Валентин Михайлович – полковник
ХОМЯКОВ Максим Викторович – мастер-сержант.
Во встрече также приняли участие министр обороны Алексей Резников и руководитель офиса президента Андрей Ермак.
Пожалуйста, подождите...
Я б хотіла зараз знати, що думають ці особи на фото під поглядами Небесної сотні.
Що думає Зеленський, який у сьогоднішній промові стільки разів вжив слово "гідність", що воно втратило смисл у його вустах. Суцільне "ігогого" лишилося. Торохтить як порожній віз під суфлера, грає емоцію, погано грає, непереконливо.
Ні, я не забуду йому "********* палички". Ніколи не забуду.
Лєна - сценаристка ********** паличок - не прийшла. Чи то нерви слабші, не вміє так працювати лицем, чи то рано вставати не захотіла.
Що думає Єрмак?
Що означає його публічна поява поряд із Зеленським після вангергейту? Це ж сигнал усім нам, правильно? Я б хотіла знати, чи задоволений він собою. Чи йому не страшно. Зрештою, чи не печуть підошви. Там, на місці розстрілу українців, у нього б мало підгорати під ногами. - https://t.me/nuts_roses/389
5 ч
Єрмак крутий.
Найняв Зєлю вести собі день народження...
Маруся Звіробій-Біленька
15 год ·
З сталевим скрипом по моїх нервах, звідусіль звучить оте "хто ж знав, що так буде?" Лупонути своїм вибором, як бітою по м'ячику і відкинути можливості країни до початку самоусвідомлення нею своєї воєнної гідності, виявилось так просто. А кожне життя, якого тепер нема поруч, дихає холодом мені в мозок питанням "Нахіба я поклав своє життя в 2014??? 15??? 17??? 21??? ЯКИЙ У ВАС ПЛАН?!? Я Ж ЧЕКАЮ!" Озираєшся в черговій панічній атаці і не бачиш ресурсу в руках. Стоїш, як олбодоб з мечем посеред арени якогось карколомного цирку, де горить шатер, клоуни з'їхавши з катушок, лупашать один одного поломаними велосипедами, якісь мавпи в суддівських мантіях постійно стукають молотками по листам з вироками. А бойові генерали стоять перед тими мавпами з похиленими головами в наручниках за спиною. Дискотека абсурду під щоденну брехню хрипатої криси стає такою голосною, що в її галасі не чутно вже власне того ворога, якому ми дали по зубах в 2014му. В шумі, не розібравшись звідки репет, б'ють на звук патріоти, часто промазуючи і забиваючи вчорашніх побратимів ногами. Бо бажання когось прибити набуває ознак гострої форми шизи. А неможливість виходу агресії лише поглиблює внутрішню кризу кожного. Ця лють знайде собі вихід. Головне щоб ми нею самі себе не втопили.
За бойових генералів особливо боляче. Їх судять 4разові ухилянти від повісток в армію. Де ж честь, мущини?
Бурбу всі бачили, і Вову теж всі не бачили.
Натомість пропоную вам звернути увагу на цю мега актуальну петицію.
Кожен підпис - маленька петарда під сидінням Зе.
Він своїм головним нервом відчує кожен голос.
Приєднуйтеся!
https://petition.president.gov.ua/petition/127298
Петиція про напис "за гроші платників податків" на білбордах, де говориться про витрати бюджетних коштів, набрала 25 тисяч підписів Джерело: https://censor.net/ua/n3300672
зеленский в а
Р S неудолять!!!