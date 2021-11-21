Вторжение России в Украину: глава ГУР Буданов рассказал о возможных сценариях
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Российская Федерация может решиться на полномасштабное вторжение на севере, востоке и юге Украины уже в январе-феврале следующего года.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина" руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью главному редактору американского издания "Military Times" Говарду Олтмену показал возможные сценарии наступления России.
По данным разведки, по состоянию на 20 ноября 2021 года вблизи украинских границ и на оккупированных Россией территориях было размещено:
- 90 тысяч российских военных;
- 1200 танков;
- 2900 единиц бронетехники;
- 28 медицинских подразделений;
- 1600 единиц артиллерии;
- 330 самолетов;
- 240 вертолетов;
- 75 кораблей;
- 6 субмарин.
Сейчас два армейских корпуса находятся на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, в приграничной Ростовской области стоит российская армия, а еще одно военное подразделение находится в Волгограде. В общем это 15 батальонных тактических групп.
Вдоль границ Сумской и Харьковской областей размещена еще одна российская армия, а также танковая и механизированная дивизии, которые вместе составляют 8 батальонных тактических групп.
Еще четыре батальонные тактические группы противника находятся у северных границ Украины. Россия разместила свои механизированные дивизии и батальон в Брянской, Смоленской областях, а также на территории Беларуси. Кроме того, в приграничных областях Беларуси размещены три воздушно-десантных батальона.
На территории оккупированного Крыма, по данным разведки, сегодня находятся две армии, армейский корпус и Черноморский флот. Вместе они составляют 13 батальонных тактических групп.
Как прогнозирует украинская разведка, наступление противника может начаться на севере, востоке и юге Украины. Войска из Брянска и Беларуси пойдут наступлением на Черниговскую область и север Сумской области. Также на территорию Сумской области войдут батальоны из Воронежа.
Не исключается и нападение воздушно-десантных батальонов из Беларуси на Ровенскую и Житомирскую области.
Наступление на Харьковскую область возможно сразу с двух направлений - с территории РФ и оккупированных районов Донбасса. Кроме того, размещенные на Донбассе войска вместе с силами противника из Крыма попытаются захватить приморскую часть Запорожской области, чтобы создать сухопутный коридор между Крымом и ОРДЛО.
Разведка также прогнозирует нападение российского морского десанта на Одессу и Херсон. На это направление Россия может бросить сразу 12 батальонных тактических групп.
В целом, согласно опубликованному сценарию разведки, Россия может попытаться захватить приграничные северные, восточные и южные области Украины, поделив территорию нашего государства практически по Днепру.
Пожалуйста, подождите...
Зебобікам ніхто не розказував що на зиму ніхто військових операцій не планує.
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(думати, чого ще не вистачає в тривожному заплічнику та як потягнути з собою весь наявний б/к - а його вже дофігіща )))
Такое предсказание делает в своей статье для Bloomberg обозреватель Леонид Бершидский. По его мнению, в Кремле это понимают, а потому воздержатся от нападения.
«"Северный поток - 2", безусловно, будет уничтожен, если Россия предпримет полномасштабное наступление на Украину», - пишет журналист.
При этом он уверен, что и «менее масштабная» военная операция также невыгодна России, так как это может сдвинуть сроки запуска газопровода, чем непременно воспользовался бы Вашингтон.
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2021/11/19/severnyy-potok-2-budet-unichtozhen-esli-rossiya-napadet-na-ukrainu-bloomberg
вона цельново бєршидсково включілі как ср8ку прікритія...
За что припадочные арестовичи и подоляки получают свою зарплату?
Вісім років тому ми своєю революцією (як і попередніми) вибороли право на еволюцію. І це вже дуже багато. Це вже дає нам всі підстави сьогодні святкувати, бо це неабияка перемога.
Ну і щоб двічі не вставати - скоро вже буде теж 8 років війни з РФ також саме за це, за право на нашу повільну еволюцію. І коли рано чи пізно ця війна перейде знову у дуже гостру та гарячу фазу (за пару тижнів чи за пару років - ми зараз не спрогнозуємо, але само по собі це закономірно, а отже неминуче) - це також буде всього лише за це. І так, воно того варте.
Як всього того, що вже сталось, і того що ще попереду, варті наші Свобода та Гідність, яких у нас вже не відібрати ні будь-кому всередині країни, ні зайдам з-за парєбриків.
Святкуємо, гідні та свободні! - Є. Дикий
1 Своїм указом привести війська в повну бойову готовність.
2 Обявити мобілізацію, терміново розпочати заходи по обороні України
3 Припинити війну з Порошенком, як мінімум терміново призначити його міністром закордонних справ, звільнивши телепня Кулебу.
4 Звільнити з РНБО ідіота Данілова, призначити секретарем РНБО Турчинова.
5 Негайно відсторонити від займаних посад Єрмака і Демчину.
Але. Поки від Президента нема ніяких адекватних дій. Він як заправський актор, продовжує записувати свої дебільні гундосики. Реально, страшно за країну за життя, поки країною керує не адекватний ідіот.
Но ведь вэлычный лидор вернул же Крым? - разве нет?
И на обстрелы дал команду отвечать в 100-кратном размере - разве нет?
И эпоха бидности закончилась.
И мясо на Бесарабке по 50.
Разве нет?
Не грайте своїми пропозиціями на руку ворогу, бо він саме цього тільки і очікує. А вам це навіщо?!
Так от. Якщо президент України отримує від своєї розвідки інформацію такого характеру пункт 1 і 2 це перше що робить адекватний верховний головнокомандуючий. Потім включає дипломатичну машину і звертається до світу. Але якщо Буданов про це в пресі вже говорить, то діло швах. Значить Вова вже настільки не адекват, що і подумати страшно. Те що повідомив генерал Бурба на програмі Шустера тому тільки підтвердження.
Кацапт то нападуть, але вони не самогубці, бо знають що зараз армія України це не "армія" зразка 2014 року - 20 000- 30 000 кацапів на концерт до Кобзона до весни можуть відправитись у разі висадки в Одесі, Маріуполі і з боку Беларусіт. До того є ОПЕК може зняти квоти на видобуток нафти і вона знову буде по 17 доларів за барель. Напасти можуть, але на Грузію чи маленьку країну, тільки не на Україну
Разве нет?
Жосткій боєц з Кривого Рогу ) І нєлох.
- заранее готовившийся энергетический кризис в Украине преодолён с помощью США
- Лука не смог удержать напряжение на границе с Польшей и перенаправить исламских титушек на Волынь, поэтому угроза перекрыть поток газа в Европу через Украину повисла в воздухе
- анивакцинаторы от РПЦ МП не сумели поднять народ, теперь Киеву достаточно просто не перегибать палку в отличие от Нидерландов и Австрии
остался "Вагнергейт", но только на этой теме Майдан не собрать
таким образом, попытка использовать противоречия внутри украинского общества накануне агрессии кремля явно не заладилась
а тут и коронавирус у путлера подоспел очень кстати
Війська на своєму місці, Тепер треба терміново братися за місцеву самооборону, роздати українцям зброю. Хоча б щоби ця зброя була під рукою, у міськвідділах міліції чи місцевих віськових частинах. Необхідно щоби місцева самооборона могла озброїтися за лічені години.
Розробити плани оборони кожного регіону, подумати над будівництвом укріплень, бо коли станеться напад будувати їх буде уже надто пізно.
І це треба робити вже завтра, не чекаючи зими та січня та новорічних і різдвяних свят. Готуйте народ України до оборони держави, поки пуйло живе, ця небезпека буде постійною.
В Азербайджане были нейтрализованы все агенты москвы, все уволены со всех должностей, они заткнулись все. И Азербайджан победил, когда власть и народ были едины.
"В то же время Буданов предупредил, что любая такая атака последует только после серии психологических операций, уже сейчас проводимых Москвой, их цель - дестабилизировать ситуацию в Украине и подорвать обороноспособность.
Эти усилия, по данным разведки, включают действия РФ, направленные на организацию длительных протестов против ковид-вакцинации, разжигание беспорядков, связанных с экономикой и снабжением энергоносителями. Кроме того, Буданов сказал, что Россия пытается поднять антиправительственные настроения в Украине с помощью так называемого "Вагнергейта".
Вот ключевая цель. Нагнетать панические настроения среди населения, что бы о предательстве ЗЕшмаркли с Дерьмоком не вспоминали. Почему об этом мы узнаем из интервью начальника ГУР Украины редактору журнала иностранного государства? Кстати, это тот штемп, которого поставили на место Бурбы? Ну тогда конечно, нужно отрабатывать у хозяев.
все, о чем врали про Президента, - правда про актера, играющего президента)
Самолеты сюда не залетят. Но крылатые ракеты могут. Есть ли против них эффективное противодействие - вопрос. В любом случае, наше небо будет чистым от пилотируемой авиации и Байрактары будут херачить входящие колонны на свой вкус направо и налево. А вкус простой - поражается первая и последняя машины в колонне. Это очень деморализует нападающую сторону.
Если кто-то скажет, что Байрактаров и ракет к ним мало, думаю, через 2-3 дня после наступления росии их станет в разы больше. Главное, чтобы были подготовленные операторы. Кстати Reaper MQ-9 тоже могут подтянуться при необходимости.
Кхе, кхе......а ********* это потянут???? Это не дулькина Абхазия. И вдобавок Россия может получить и повреждения свой территории.
А смысл этих средневековых потуг???
«Петро Порошенко, президент України з 2014 по 2019 роки, сказав в інтерв'ю, що Захід на чолі зі США повинен надати його країні більше «летальної оборонної зброї», домагатися того, щоб Україна стала членом НАТО. А також змінити свою позицію щодо газопроводу «Північний потік-2» і посилити санкції для Москви», - пише видання.
«Якщо США та їхні союзники не зроблять цих кроків, це «підвищить ймовірність» того, що Путін розпочне друге велике вторгнення в Україну, - застерігає Порошенко.