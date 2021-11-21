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Вторжение России в Украину: глава ГУР Буданов рассказал о возможных сценариях

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Российская Федерация может решиться на полномасштабное вторжение на севере, востоке и юге Украины уже в январе-феврале следующего года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина" руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью главному редактору американского издания "Military Times" Говарду Олтмену показал возможные сценарии наступления России.

Вторжение России в Украину: глава ГУР Буданов рассказал о возможных сценариях 01

По данным разведки, по состоянию на 20 ноября 2021 года вблизи украинских границ и на оккупированных Россией территориях было размещено:

  • 90 тысяч российских военных;
  • 1200 танков;
  • 2900 единиц бронетехники;
  • 28 медицинских подразделений;
  • 1600 единиц артиллерии;
  • 330 самолетов;
  • 240 вертолетов;
  • 75 кораблей;
  • 6 субмарин.

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Сейчас два армейских корпуса находятся на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, в приграничной Ростовской области стоит российская армия, а еще одно военное подразделение находится в Волгограде. В общем это 15 батальонных тактических групп.

Вдоль границ Сумской и Харьковской областей размещена еще одна российская армия, а также танковая и механизированная дивизии, которые вместе составляют 8 батальонных тактических групп.

Еще четыре батальонные тактические группы противника находятся у северных границ Украины. Россия разместила свои механизированные дивизии и батальон в Брянской, Смоленской областях, а также на территории Беларуси. Кроме того, в приграничных областях Беларуси размещены три воздушно-десантных батальона.

На территории оккупированного Крыма, по данным разведки, сегодня находятся две армии, армейский корпус и Черноморский флот. Вместе они составляют 13 батальонных тактических групп.

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Как прогнозирует украинская разведка, наступление противника может начаться на севере, востоке и юге Украины. Войска из Брянска и Беларуси пойдут наступлением на Черниговскую область и север Сумской области. Также на территорию Сумской области войдут батальоны из Воронежа.

Не исключается и нападение воздушно-десантных батальонов из Беларуси на Ровенскую и Житомирскую области.

Наступление на Харьковскую область возможно сразу с двух направлений - с территории РФ и оккупированных районов Донбасса. Кроме того, размещенные на Донбассе войска вместе с силами противника из Крыма попытаются захватить приморскую часть Запорожской области, чтобы создать сухопутный коридор между Крымом и ОРДЛО.

Разведка также прогнозирует нападение российского морского десанта на Одессу и Херсон. На это направление Россия может бросить сразу 12 батальонных тактических групп.

В целом, согласно опубликованному сценарию разведки, Россия может попытаться захватить приграничные северные, восточные и южные области Украины, поделив территорию нашего государства практически по Днепру.

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Топ комментарии
+41
...Щойно росіяни знищили власний супутник, але при цьому вони показали "кузькіну мать" американцям - мовляв, можемо діставати усе, що є на орбіті до 600 з гаком км (саме десь на цій орбіті знаходився знищений "Космос-1408"). Чому саме зараз? І чому б їм не потримати в секреті свої нові спроможності та тримати в невизначеності і невіданні більш могутнього, але боязкого, супротивника, якими є США?

Припускаю, що Путіна-Шойгу-Патрушева надзвичайно розізлило, як американці засвітили приховані й ретельно замасковані (як вони вважали) приготування до бліцкригу проти України, який мав би розпочатися невдовзі після завершення прискореної (що вони вважали за можливе) сертифікації та запуску в експлуатацію "Північного потоку-2" і припинення транзиту газу до ЄС через Україну. Цим викриттям військових приготувань Росії США зривають план-графік Кремля з силового відновлення СРСР до 100-річниці його утворення, яка буде відзначатися 2022 року.

А засвітити російські приготування США вдалося за допомогою супутникового угруповання Національного управління військово-космічної розвідки і зокрема, за допомогою "всевидячого ока" останнього з серії КН-11. Звісно, що з 15 см роздільною здатністю важко буде розрізнити, що там тримає в руках офіцер ЗС РФ - ПМ, АПС чи "Удав". А це й не потрібно. Зате добре видно, що танки Т-72 на залізничних платформах обладнані "антиджевеліновою парасолькою". І стає зрозумілим, що переміщати їх можуть тільки в одному напрямку - в наступ на Україну, і з однією метою - для ведення бойових дій в Україні.

Хоча насправді американські супутники бачать не тільки в оптичному діапазоні. І не обов'язково це мають бути супутники військово-космічної розвідки. Знімки, які були опубліковані в американських ЗМІ, були зроблені комерційними супутниками.

Справа в тім, що управління військової розвідки США має з 2019 року доступ до даних комерційних платформ BlackSky Global, Maxar Technologies та Planet. Наприклад, Planet використовує своє угруповання з приблизно 200 супутників для отримання понад 3 мільйонів зображень поверхні Землі щоденно.

Звісно, що США не будуть демонструвати знімки, зроблені КН-11-18, їм достатньо показати те, що бачить супутник Maxar. Що й було зроблено через американські ЗМІ. Ну, а глава ЦРУ Вільям Бернс, очевидно, мав під час візиту до Москви ще більш вагомі аргументи нищівного характеру. Ймовірно, що США поділились цією інформацією з союзниками - і вона була настільки переконливою, що навіть, висловлюючись словами Шевченка, "раби, підніжки, грязь Москви" в Парижі та Берліні не стали вигороджувати Путіна, а навпаки - зробили різкі заяви. - М. Гончар https://gazeta.ua/blog/56109/ssa-spijmali-rosiyu-na-garyachomu-kreml-lyutuye
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21.11.2021 14:05
+38
Не хитайте Вавину табуретку, атопутіннападьоть.
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21.11.2021 14:04
+35
Якщо ця інформація відповідаї дійсності,то верховний головнокомандуючий терміново має почати підговку країни до війни. А саме.

1 Своїм указом привести війська в повну бойову готовність.
2 Обявити мобілізацію, терміново розпочати заходи по обороні України
3 Припинити війну з Порошенком, як мінімум терміново призначити його міністром закордонних справ, звільнивши телепня Кулебу.

4 Звільнити з РНБО ідіота Данілова, призначити секретарем РНБО Турчинова.
5 Негайно відсторонити від займаних посад Єрмака і Демчину.

Але. Поки від Президента нема ніяких адекватних дій. Він як заправський актор, продовжує записувати свої дебільні гундосики. Реально, страшно за країну за життя, поки країною керує не адекватний ідіот.
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21.11.2021 15:35
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Зебєню стошнило вагнергейтом, нерозхитуйте диван бо зєлєнь вирве.
Зебобікам ніхто не розказував що на зиму ніхто військових операцій не планує.
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21.11.2021 15:04 Ответить
Успокойтесь, а то нападет? Ну нападет, и выкусит как тогда. Только жар, опять будут руками налогоплательщиков разгребать.
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21.11.2021 15:08 Ответить
Одним словом "Фуйло нападе, тому любіть Піаніста
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21.11.2021 15:09 Ответить
Ну, потанцюємо трохи. Досвіду вистачає.
*******
(думати, чого ще не вистачає в тривожному заплічнику та як потягнути з собою весь наявний б/к - а його вже дофігіща )))
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21.11.2021 15:09 Ответить
Если это заявление является реализацией полученных разведданных нашей страной и союзниками в НАТО для предупреждения паРашке, что сюрпоиза не будет, то время обнародования выбрано крайне плохо, а если надо перебить информационный ажиотах по очередному позору преЗЕдента, то время выбрано в самый раз...
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21.11.2021 15:10 Ответить
Ви пропонуєте союзникам ще почекати? І за скільки днів до нападу оголосити?
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21.11.2021 15:32 Ответить
Похоже на бред ...а вообще стало традицией ,что когда у власти дела идут хреново и рейтинги летят вниз ,сразу начинается история про то ,как завтра путин нападёт ..хотя это не отменяет того ,что к нападению Украина должна быть готова всегда и всюду .
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21.11.2021 15:11 Ответить
В случае полномасштабного военного вторжения России на Украину газопроводу «Северный поток - 2» грозит «гарантированное уничтожение».

Такое предсказание делает в своей статье для Bloomberg обозреватель Леонид Бершидский. По его мнению, в Кремле это понимают, а потому воздержатся от нападения.
«"Северный поток - 2", безусловно, будет уничтожен, если Россия предпримет полномасштабное наступление на Украину», - пишет журналист.

При этом он уверен, что и «менее масштабная» военная операция также невыгодна России, так как это может сдвинуть сроки запуска газопровода, чем непременно воспользовался бы Вашингтон.

Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2021/11/19/severnyy-potok-2-budet-unichtozhen-esli-rossiya-napadet-na-ukrainu-bloomberg
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21.11.2021 15:15 Ответить
і опять оні САВСЄМ нє палятся:
вона цельново бєршидсково включілі как ср8ку прікритія...
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21.11.2021 15:23 Ответить
И вот этой бредятиной пытаются перебить шум от "вагнергейта"...
За что припадочные арестовичи и подоляки получают свою зарплату?
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21.11.2021 15:16 Ответить
Интересно, что по мнению Буданова правобережная Украина даже москалям не нужна.
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21.11.2021 15:17 Ответить
Марк фрадкин или рак маткин,ты что ли?
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21.11.2021 15:40 Ответить
Так, дійсно...про це відкрито говорить вже всі 7 років жиріновський... Захід України - це "біндєровці" , а лаптєногим проблеми з ними не потрібні...вони до сих пір усираються від одного імені Бандери!
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21.11.2021 19:56 Ответить
Взагалі то такі речі посадовці такого рівня за звичай у ЗМІ не запускають. Такі речі, такі посадовці повинні доповідати у відповідних колах, для прийняття рішень та заходів по забезпеченню безпеки і обороноздатності Держави. Передбачення можливостей і передбачення подій це різні речі. Якщо цього розуміння немає, то вібуваються такі речі, як провокації, істерики і навіть психози. От нам зараз саме цього тільки і не вистачає.
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21.11.2021 15:22 Ответить
Підемо воювати.....але москалі тут хазяйнувати не будуть!!!
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21.11.2021 15:23 Ответить
Революця - це ривок. Це спалах. Це вибух. Напруження всіх сил найкраших людей країни на короткому відрізку часу та у обмеженому просторі. А далі - еволюція. А еволюція - це завжди довго, складно, з відчаями та розпачами у тих хто вже давно пішов вперед і змушений роками чекати, поки підтягнуться відстаючі. Роки просвіти, суперечок, позиційних боїв, "крок вперед - два назад", важкої кропіткої праці.

Вісім років тому ми своєю революцією (як і попередніми) вибороли право на еволюцію. І це вже дуже багато. Це вже дає нам всі підстави сьогодні святкувати, бо це неабияка перемога.

Ну і щоб двічі не вставати - скоро вже буде теж 8 років війни з РФ також саме за це, за право на нашу повільну еволюцію. І коли рано чи пізно ця війна перейде знову у дуже гостру та гарячу фазу (за пару тижнів чи за пару років - ми зараз не спрогнозуємо, але само по собі це закономірно, а отже неминуче) - це також буде всього лише за це. І так, воно того варте.

Як всього того, що вже сталось, і того що ще попереду, варті наші Свобода та Гідність, яких у нас вже не відібрати ні будь-кому всередині країни, ні зайдам з-за парєбриків.

Святкуємо, гідні та свободні! - Є. Дикий
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21.11.2021 15:25 Ответить
После срыва операции вагнеровцев, резко начались сценарии у власти.
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21.11.2021 15:25 Ответить
Истинно вам говорю: 4 января 2022 года земля налетит на небесную ось!
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21.11.2021 15:33 Ответить
Якщо ця інформація відповідаї дійсності,то верховний головнокомандуючий терміново має почати підговку країни до війни. А саме.

1 Своїм указом привести війська в повну бойову готовність.
2 Обявити мобілізацію, терміново розпочати заходи по обороні України
3 Припинити війну з Порошенком, як мінімум терміново призначити його міністром закордонних справ, звільнивши телепня Кулебу.

4 Звільнити з РНБО ідіота Данілова, призначити секретарем РНБО Турчинова.
5 Негайно відсторонити від займаних посад Єрмака і Демчину.

Але. Поки від Президента нема ніяких адекватних дій. Він як заправський актор, продовжує записувати свої дебільні гундосики. Реально, страшно за країну за життя, поки країною керує не адекватний ідіот.
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21.11.2021 15:35 Ответить
Та подожди...
Но ведь вэлычный лидор вернул же Крым? - разве нет?
И на обстрелы дал команду отвечать в 100-кратном размере - разве нет?
И эпоха бидности закончилась.
И мясо на Бесарабке по 50.

Разве нет?
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21.11.2021 16:31 Ответить
А Зермак не здасть Харків, буде бабміть ?
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21.11.2021 16:33 Ответить
Шановний, тількино ми зробимо кроки за номером 1 і 2 вашого плану, одразу паРаша отримує сигнал про те, що Україна ПЕРША розпочинає підготовку до бойових дій проти неї. Без найменших проблем паРаша в лічені години доведе, що це є підготовка анресії проти неї. І тоді, шановний, прощавай наша надія на підтримку світової спільноти, прощавай надія на санкції проти паРаші, на фінансову, економічну, військову і навіть на гуманітарну допомогу з боку тих, хто вміє ломати такі скелі, як СРСР і подібні диктатури "пролетаріату". От нехай і надалі - "пролетают".
Не грайте своїми пропозиціями на руку ворогу, бо він саме цього тільки і очікує. А вам це навіщо?!
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21.11.2021 22:44 Ответить
Пані Лариса, ви серйозно??? Проблема потопельника, справа рук самого потопельника. Ніхто не буде воювати за Україну, окрім самих Українців. Так, будуть чимось допомагати, санкціями, грішми, озброєнням. Але от боронити спільний дім, який зветься Україна, будуть самі Українці. Це прекрасно розуміла попередня влада, яка з нуля відродила армію. Але на жаль не розуміє наркозалежний неадекват, який через помилку більшості населення України займає посаду Президента України, верховного головнокомандувача ЗС України. І замість того , щоб займатись обороною України, він зараз розважається на днюхі свого ............ Я навідь вже не знаю ким є Єрмак для Зеленського. Друг???? Коханець????? У всякому разі їхні відносини між собою тісніші за просто як начальника і підлеглого. Не безпідставно говорять що Олена Зеленська має великі проблеми з чоловіком через Єрмака. Єрмак з Вовою вже вскрізь. Підозрюю що і в бані, і в ліжку. Яка тут оборона України??????
Так от. Якщо президент України отримує від своєї розвідки інформацію такого характеру пункт 1 і 2 це перше що робить адекватний верховний головнокомандуючий. Потім включає дипломатичну машину і звертається до світу. Але якщо Буданов про це в пресі вже говорить, то діло швах. Значить Вова вже настільки не адекват, що і подумати страшно. Те що повідомив генерал Бурба на програмі Шустера тому тільки підтвердження.
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21.11.2021 23:58 Ответить
Как-то странно "интервью сменщика" Бурбы совпало с вулканом информации о "Вагнергейте". Плюс увольнение всех "операторов операции" после увольнени Бурбы... Плюс отказ американцев и англичан делится спутниковой информацией... Плюс инфо о разворачивании наступательных частей и соединений в пределах 100 - 200 км от украинской границы... Как-то дурно пахнет, is`nt it?
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21.11.2021 15:40 Ответить
Не сунутся, но и донбасс не дадут освободить.
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21.11.2021 15:42 Ответить
Вы пля не сценарии озвучивайте,а скажите чем противостоять будем.Волонтеров а АТОвцев-из тюрем призовете?
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21.11.2021 15:49 Ответить
АБИ ТІЛЬКИ ВАГНЕРГЕЙТ ЗАГЛУХ У ВОЛАННЯХ "ЗАРАЗ НАПАДУТЬ".
Кацапт то нападуть, але вони не самогубці, бо знають що зараз армія України це не "армія" зразка 2014 року - 20 000- 30 000 кацапів на концерт до Кобзона до весни можуть відправитись у разі висадки в Одесі, Маріуполі і з боку Беларусіт. До того є ОПЕК може зняти квоти на видобуток нафти і вона знову буде по 17 доларів за барель. Напасти можуть, але на Грузію чи маленьку країну, тільки не на Україну
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21.11.2021 15:56 Ответить
так это было уже с 14 по 19 года - сидите тихо ато ***** нападет, тамжынашилюди.
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21.11.2021 16:21 Ответить
Но пришел же найвэлычниший лидор и все прекратилось ведь?
Разве нет?
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21.11.2021 16:33 Ответить

Жосткій боєц з Кривого Рогу ) І нєлох.
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21.11.2021 18:05 Ответить
кацапо-фашистов уже давно никто не боится!е$ашим/е№ашили и будем е№ашить на перегной!
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21.11.2021 16:04 Ответить
До речі, замісь того, щоб займатись обороною України Верховний головнокомандуючий ЗС , президент України сьогодні знаходиться в резиденції Синьогора, де пиячить на дні народженні Єрмака. Про що далі говорити????????
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21.11.2021 16:06 Ответить
там їх можуть накрити місцеві партизани; є нагода їм почати діяти
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21.11.2021 16:15 Ответить
Потрібно негайно почати проводити навчання територіальної оборони і вводити надзвичайний стан в областях дотичних до Московії.
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21.11.2021 16:13 Ответить
замысел кремля стал трещать по швам
- заранее готовившийся энергетический кризис в Украине преодолён с помощью США
- Лука не смог удержать напряжение на границе с Польшей и перенаправить исламских титушек на Волынь, поэтому угроза перекрыть поток газа в Европу через Украину повисла в воздухе
- анивакцинаторы от РПЦ МП не сумели поднять народ, теперь Киеву достаточно просто не перегибать палку в отличие от Нидерландов и Австрии
остался "Вагнергейт", но только на этой теме Майдан не собрать
таким образом, попытка использовать противоречия внутри украинского общества накануне агрессии кремля явно не заладилась
а тут и коронавирус у путлера подоспел очень кстати
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21.11.2021 16:15 Ответить
К сожалению, не январь, и не февраль. Раньше..
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21.11.2021 16:22 Ответить
завтра?)))) нет, сегодня вечером?
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21.11.2021 17:49 Ответить
Готовими до нападу пуйла треба бути завжди. Не нападе взимку, може напасти влітку.
Війська на своєму місці, Тепер треба терміново братися за місцеву самооборону, роздати українцям зброю. Хоча б щоби ця зброя була під рукою, у міськвідділах міліції чи місцевих віськових частинах. Необхідно щоби місцева самооборона могла озброїтися за лічені години.
Розробити плани оборони кожного регіону, подумати над будівництвом укріплень, бо коли станеться напад будувати їх буде уже надто пізно.
І це треба робити вже завтра, не чекаючи зими та січня та новорічних і різдвяних свят. Готуйте народ України до оборони держави, поки пуйло живе, ця небезпека буде постійною.
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21.11.2021 16:31 Ответить
Пока не решится вопрос с промосковскими олигархами и предателями в высших эшелонах власти, дело не сдвинется не в экономики, не в военном деле, не в решении вопросов Крыма и Донбасса. С этими предателями, Украина не будет готова ко дню возмездия.

В Азербайджане были нейтрализованы все агенты москвы, все уволены со всех должностей, они заткнулись все. И Азербайджан победил, когда власть и народ были едины.
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21.11.2021 17:00 Ответить
соответствуют ли амбиции этих рососиянцев их возможностям, этот лепрозорий гнилой сам очень может не пережить...
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21.11.2021 17:36 Ответить
а об этом на "цензорНет" почему то решили умолчать___________

"В то же время Буданов предупредил, что любая такая атака последует только после серии психологических операций, уже сейчас проводимых Москвой, их цель - дестабилизировать ситуацию в Украине и подорвать обороноспособность.

Эти усилия, по данным разведки, включают действия РФ, направленные на организацию длительных протестов против ковид-вакцинации, разжигание беспорядков, связанных с экономикой и снабжением энергоносителями. Кроме того, Буданов сказал, что Россия пытается поднять антиправительственные настроения в Украине с помощью так называемого "Вагнергейта".
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21.11.2021 17:43 Ответить
Крім того, Буданов сказав, що РФ намагається підняти антиурядові настрої в Україні через ситуацію з "вагнерівцями".


Вот ключевая цель. Нагнетать панические настроения среди населения, что бы о предательстве ЗЕшмаркли с Дерьмоком не вспоминали. Почему об этом мы узнаем из интервью начальника ГУР Украины редактору журнала иностранного государства? Кстати, это тот штемп, которого поставили на место Бурбы? Ну тогда конечно, нужно отрабатывать у хозяев.
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21.11.2021 17:45 Ответить
вагнергейт неможна, а то путін нападе)))

все, о чем врали про Президента, - правда про актера, играющего президента)
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21.11.2021 17:45 Ответить
Ну припустимо це станеться. І на що ***** розраховує? Так, в нас слабка армія, але все рівно дуже багато свинособак відправляться на концерт кобзона. І після цього, я впевнений що терпіння росіян закінчиться, а разом з ним і *****вське президенство. Йому вже точно жопа буде!!
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21.11.2021 17:47 Ответить
В который раз пишу,что нужно готовить АЭС к подрывам.Одного подрыва Южноукраинской АЭС хватит для того,чтобы навсегда закрыть вопрос так называемой Новороссии и укрепления русни там .
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21.11.2021 17:47 Ответить
Ты на карту смотрел?где Южноукраинская АЭС,а где новососия?Запорожская АЭС ближе.взрывать свои АЭС умно конечно.
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22.11.2021 01:02 Ответить
Можно и Запорожскую до пары.
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22.11.2021 17:43 Ответить
я предлагаю Воронежскую
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22.11.2021 19:28 Ответить
вы за 8 лет уже так надоели с этими нападениями что люди вообще не реагируют))))) очередной пустозвон. если не нападут то этот мудень должен подать в отставку))))
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21.11.2021 17:48 Ответить
если кацапье решится начать полномасштабные боевые действия против нас, у Штатов есть простое противодействие - объявить территорию Украины, как союзника, бесполетной зоной. Технические средства это им вполне позволяют. Радары с АФАР на их истребителях позволяют обнаруживать и уничтожать любую недружественную воздушную цель, равно и наземных постановщиков помех (средства РЭБ) с расстояния сотен километров. У цапов тоже есть самолеты с АФАР, но там эффективность намного меньше из-за устаревших технологий.
Самолеты сюда не залетят. Но крылатые ракеты могут. Есть ли против них эффективное противодействие - вопрос. В любом случае, наше небо будет чистым от пилотируемой авиации и Байрактары будут херачить входящие колонны на свой вкус направо и налево. А вкус простой - поражается первая и последняя машины в колонне. Это очень деморализует нападающую сторону.
Если кто-то скажет, что Байрактаров и ракет к ним мало, думаю, через 2-3 дня после наступления росии их станет в разы больше. Главное, чтобы были подготовленные операторы. Кстати Reaper MQ-9 тоже могут подтянуться при необходимости.
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21.11.2021 18:51 Ответить
Ну давайте предположим, что Украина окажет....незначительное сопротивление пабедоносной армии ************. В результате массированной атаки будет уничтожена практически вся территория, а русские по другому не умеют. Результат выжженую территорию( если она нужна?) нужно будет восстанавливать. А это все уже под более серьёзными санкциями, в декарбонизованном мире!!
Кхе, кхе......а ********* это потянут???? Это не дулькина Абхазия. И вдобавок Россия может получить и повреждения свой территории.
А смысл этих средневековых потуг???
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21.11.2021 18:52 Ответить
не забываем о счетах отцов "сверхдержавы" в западных банках

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21.11.2021 19:14 Ответить
Не стоит искать рациональные мысли в голове Путина, гробы поедут в Россию, или же разрушат все в Украине, ему похеру, этот человек подобный Гитлеру и Сталину
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22.11.2021 10:27 Ответить
Что то в этом есть, ибо как говорят москали - загнанная в угол крыса становится опасной.
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21.11.2021 19:00 Ответить
Кто это такой???Это чмо,как и зеля,он отрицал операцию с вагенровцами
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21.11.2021 19:03 Ответить
Это не голова ГУР,это говорящая жопа
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21.11.2021 19:06 Ответить
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21.11.2021 19:17 Ответить
На самом деле украинское начальство сидит за одним столом с российским и дружно думают, как бы половчее перенаселение подсократить и старую инфраструктуру демонтировать. Вопрос сложный, поэтому подключилось начальство США и британское. Все дружно думают, как бы людей стравить, чтобы правдоподобно и эффективно было.
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21.11.2021 19:26 Ответить
на зображенні білим по синьому чітко показано, що це все стоїть на кордонах України ще з квітня цього року! Але що цікаво, на сьогодні числа ЗМЕНШИЛИСЬ, а не збільшились, але про це в 'новині' чомусь ні слова....
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21.11.2021 20:41 Ответить
Это не Чечня и не Грузия полномаштабная война это сотни тысяч русских гробов и тотальное уничтожение и взрывы в Москве и всей территории рф.Вся рф полыхнёт как спички.В 14 году никто не ожидал сейчас к ней ментально готовы.И русских будут убивать на лево и на право не щадя.Срашку можно наказать легко если бы бараны в еврозоне начали думать головой .А они играются с ней а нами прикрываются.И главное нельзя воевать там где нет поддержки населения иначе всё что движется летает и ходит будет уничтожаться.Русские хоть и дебилы но прекрасно это понимают.Даже на Донбассе понимают что атаковать Украину это тупое бесполезное занятие иначе хана.Увы наши бараны что Порох что Зелень вместо того что бы увеличивать количество войск и в 3 смены загрузить все военные заводы и поставить планку так что бы даже желания не было нападать на страну включают дурачка.Мир меняется и только сильная армия имеет результат.
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21.11.2021 21:02 Ответить
П'ятий Президент Петро Порошенко під час Міжнародної безпекової конференції у Галіфаксі закликав союзників надати Україні більше летального оборонного озброєння. Про це пише в аналітичній статті про результати форуму у Галіфаксі впливове американське видання Politico.

«Петро Порошенко, президент України з 2014 по 2019 роки, сказав в інтерв'ю, що Захід на чолі зі США повинен надати його країні більше «летальної оборонної зброї», домагатися того, щоб Україна стала членом НАТО. А також змінити свою позицію щодо газопроводу «Північний потік-2» і посилити санкції для Москви», - пише видання.

«Якщо США та їхні союзники не зроблять цих кроків, це «підвищить ймовірність» того, що Путін розпочне друге велике вторгнення в Україну, - застерігає Порошенко.
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22.11.2021 18:43 Ответить
гур-гур-гур стара баба з печі... а... то ви, мамо....
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23.11.2021 03:41 Ответить
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