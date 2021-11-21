Кремль прокомментировал данные о возможном нападении на Украину: Истерика нагнетается искусственно, могут быть провокации
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал информацию украинских и западных спецслужб о подготовке вторжения России в Украину.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское агентство ТАСС.
Напомним, что, по данным украинских разведчиков, Москва готовится атаковать до конца января – начала февраля по разным направлениям. Также глава ГУР Кирилл Буданов рассказал о возможных сценариях этого вторжения.
В свою очередь, разведка США также предупреждает союзников о вероятности вторжения России в Украину.
У Путина назвали публикацию этой информации "истерикой", и обвинили США в сложившейся ситуации.
Кроме того, Песков заявил, что "нельзя исключать" возможные провокации, которые якобы станут поводом обвинить Россию в нападении на Украину. О каких именно провокациях идет речь, он не уточнил.
"Эта истерика нагнетается искусственно. Обвиняют (Москву. – Ред.) в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнал свои вооруженные силы через океан. То есть Соединенные Штаты Америки. Ну, это не совсем логично и не совсем прилично", – заявил Песков.
Отдельно пресс-секретарь Путина озвучил угрозу, что попытки силовой деоккупации ОРДЛО будут иметь "самые серьезные последствия".
"Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей собственной проблемы (имеется в виду оккупация части Донбасса. - Ред.). Добивается этого, скорее всего, под прикрытием тех же учений НАТО, кораблей НАТО в Черном море, американских, британских солдат в регионе, которых становится все больше.
Пожалуйста, подождите...
andrii vn@25_andriy
20 ****.
В Тернополі троє прихильниць з секти Мунтяна наклали на себе руки.
А тепер дещо пригадаемо з минулого Лідора.
«Скандально відомий український релігійний аферист, засновник центру "Відродження" Володимир Мунтян знявся в популярному серіалі "Слуга народу" виробництва студії "К95».
так як до 2013 р у нас були зовсім інші відносини із кацапами!
"... не совсем правильно ставить Польшу и Украину в один ряд, Варшава - член НАТО и имеет соответствующие гарантии безопасности, тогда как Киеву даже не предоставлен ПДЧ... Великобритания уже давно стала на сторону Украины в её борьбе с российской агрессией... и теперь выбор за остальной Европой... мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины, они (другие европейские члены НАТО - авт.) должны сказать своё слово и выбрать между российским газом и самой Украиной..."
щоби ми і подумках не вирішили деокупувати Лунськ і Донецьк , так як вони відразу приймуть міри 😡
Им давно чётко пояснили их границы возможностей.
Вісім років тому ми своєю революцією (як і попередніми) вибороли право на еволюцію. І це вже дуже багато. Це вже дає нам всі підстави сьогодні святкувати, бо це неабияка перемога.
Ну і щоб двічі не вставати - скоро вже буде теж 8 років війни з РФ також саме за це, за право на нашу повільну еволюцію. І коли рано чи пізно ця війна перейде знову у дуже гостру та гарячу фазу (за пару тижнів чи за пару років - ми зараз не спрогнозуємо, але само по собі це закономірно, а отже неминуче) - це також буде всього лише за це. І так, воно того варте.
Як всього того, що вже сталось, і того що ще попереду, варті наші Свобода та Гідність, яких у нас вже не відібрати ні будь-кому всередині країни, ні зайдам з-за парєбриків.
Святкуємо, гідні та свободні! - Є. Дикий
https://www.topic.com/the-reality-stars-and-russian-trolls-of-the-brand-new-busytown
Украина этим с 2002-го только этим и занимается. То вопрос по Тузле "провоцирует", то в 2009-м Европе газ "перекрывает", то с 2014-го "нариду бамбаса" "самоопределится" не даёт.
Как в октябре 1993-го провоцировала в РФ энергетический кризис, сначала прекратив поставку газа в Украину, а потом взвинтив на него цену в сотни раз, что привело к такой инфляции, что зарплата летом в 10 тысяч купонов, в январе выросла до нескольких миллионов купонов...
А уж как, в 1994-м Украина провоциорвала РФ, когда Москва выставила Киеву ультиматум - "или сдача ядерного оружия, или полностью перекрываем газ, нефть, топливо для АЭС"...
Неимоверно способная на провокации, эта Украина.
А развязывание и участие войск РФ в войне в Нагорном Карабахе, в так называемом Приднестровье, дважды в Абхазии, в Осетии, нападение на Грузию, нападение на Украину, бомбардировки школ и больниц в Сирии...
Просто я поленился изложить все факты о "коварстве" и "вероломстве" Украины в одном комменте.
весной путлер начал концентрацию войск вокруг Украины с целью нагнуть руководство США и подтолкнуть Байдена к "диалогу", т.е. к торгу
Байден оказался не слабого десятка ( пример: Обама) и дал путлеру "от трёх до шести месяцев", чтобы перестать выкобениваться
6 месяцев заканчиваются к Новому году, но тут ВДРУГ пророссийская партия в Белом доме ( Джим Керри) терпит поражение и ястребы группируются вокруг Байдена: даже если здоровье престарелого лидера демократов подкачает, всегда можно вначале отправить в отставку вице-президента Камалу Харрис ( слухи уже множатся), а потом поставить вице-президентом молодого чувака-ястреба, который и сменит Байдена как в случае чего, так и на выборах 24 года
путлер играет на нервах Белого дома и Германии, где уходит на покой ( вечный?) комсомолка Ангела - он делает вид, что ему всё похер
НО
Штатами правит не президент, а ЭЛИТА - которой глубоко насрать на какого-то там коротышку, пыжащегося из-за кремлёвской стены, у ЭЛИТЫ главный соперник ( которого можно одним движением руки превратить в союзника) - Китай с его компартией
можно отдать китайцам часть Сибири, можно разместить войска в Восточной Европе, можно усилить полярное направление удара по РФ - вариантов много, все они на столе
но главное остаётся прежним: не РФ будет триггером новой Мировой войны, ей придётся довольствоваться ролью Польши в событиях 1939 года
Самолеты сюда не залетят. Но крылатые ракеты могут. Есть ли против них эффективное противодействие - вопрос. В любом случае, наше небо будет чистым от пилотируемой авиации и Байрактары будут херачить входящие колонны на свой вкус направо и налево. А вкус простой - поражается первая и последняя машины в колонне. Это очень деморализует нападающую сторону.
Если кто-то скажет, что Байрактаров и ракет к ним мало, думаю, через 2-3 дня после наступления росии их станет в разы больше. Главное, чтобы были подготовленные операторы. Кстати Reaper MQ-9 тоже могут подтянуться при необходимости.