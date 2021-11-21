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Новости Политика Украины
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Кремль прокомментировал данные о возможном нападении на Украину: Истерика нагнетается искусственно, могут быть провокации

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кремль прокомментировал данные о возможном нападении на Украину: Истерика нагнетается искусственно, могут быть провокации

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал информацию украинских и западных спецслужб о подготовке вторжения России в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское агентство ТАСС.

Напомним, что, по данным украинских разведчиков, Москва готовится атаковать до конца января – начала февраля по разным направлениям. Также глава ГУР Кирилл Буданов рассказал о возможных сценариях этого вторжения.

В свою очередь, разведка США также предупреждает союзников о вероятности вторжения России в Украину.

У Путина назвали публикацию этой информации "истерикой", и обвинили США в сложившейся ситуации.

Кроме того, Песков заявил, что "нельзя исключать" возможные провокации, которые якобы станут поводом обвинить Россию в нападении на Украину. О каких именно провокациях идет речь, он не уточнил.

"Эта истерика нагнетается искусственно. Обвиняют (Москву. – Ред.) в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнал свои вооруженные силы через океан. То есть Соединенные Штаты Америки. Ну, это не совсем логично и не совсем прилично", – заявил Песков.

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Отдельно пресс-секретарь Путина озвучил угрозу, что попытки силовой деоккупации ОРДЛО будут иметь "самые серьезные последствия".

"Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей собственной проблемы (имеется в виду оккупация части Донбасса. - Ред.). Добивается этого, скорее всего, под прикрытием тех же учений НАТО, кораблей НАТО в Черном море, американских, британских солдат в регионе, которых становится все больше.

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Топ комментарии
+13
Господи, как же мерзко смотреть на этот ёрщик....
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21.11.2021 14:42
+12
Краще готуватися до "істерики" - ніж до реалізації плану *****.
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21.11.2021 14:42
+12
В перечне частей кацапов у нашей границы есть - 28 медицинских подразделений- , не знаю что это за подразделения но сейчас в принципе есть только один маркер указывающий на возможность крупно масштабного вторжения . Развертывание полевых госпиталей
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21.11.2021 14:46
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Краще готуватися до "істерики" - ніж до реалізації плану *****.
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21.11.2021 14:42 Ответить
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21.11.2021 18:09 Ответить
Господи, как же мерзко смотреть на этот ёрщик....
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21.11.2021 14:42 Ответить
Потому Путин такой злой. Он каждый день на это смотрит
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21.11.2021 14:43 Ответить
Такое ощущение, что его каждый час без вазелина долбят.
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21.11.2021 14:44 Ответить
Не долбят. У него из заднего прохода вымирают шишки, и возможно не геморройные, а распухшие онкологические лимфоузлы. И то и другое очень больно, поэтому он ненавидит весь мир.
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21.11.2021 15:03 Ответить
какой такой пукин,утин ,тупин ? Только *****, хрюсский!
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21.11.2021 15:47 Ответить
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21.11.2021 14:45 Ответить
а провокація, це перехід кордону Українськими військами, які пройдуть кілька кілометрів на територію рф чи білорусі, розвернуться та почнуть шмаляти по українських містах чи селах. розказуй все, що задумали бандероукри.
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21.11.2021 14:45 Ответить
А какие конкретно провокации собрался делать ***** когда озвучит писков?
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21.11.2021 14:46 Ответить
Українські війська наступають на мокшу, а вата не стріляє бо це провокація
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21.11.2021 15:28 Ответить
В перечне частей кацапов у нашей границы есть - 28 медицинских подразделений- , не знаю что это за подразделения но сейчас в принципе есть только один маркер указывающий на возможность крупно масштабного вторжения . Развертывание полевых госпиталей
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21.11.2021 14:46 Ответить
Вони можуть і не розгортати шпиталі - аби не показувати, що всі хто будуть задіяні здохнуть.
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21.11.2021 14:50 Ответить
Провокації будуть, без сумніву, тільки з "тієї сторони" де Піськов.
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21.11.2021 14:47 Ответить
Вони не припиняються з 2014, бл....
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21.11.2021 15:53 Ответить
Смішно чекати відповіді від монголоїдів!!!!!!! "нас там нема, то не ми, нас весь час обвинувачують" !!!!!!!!!!
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21.11.2021 14:53 Ответить
А что он мог сказать? Да, готовимся к вторжению, начнём 22 ноября ровно в 4 утра
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21.11.2021 14:53 Ответить
...коли щось клацне в слухавці - і спрацює самозєквідатор

andrii vn@25_andriy

20 ****.



В Тернополі троє прихильниць з секти Мунтяна наклали на себе руки.
А тепер дещо пригадаемо з минулого Лідора.
«Скандально відомий український релігійний аферист, засновник центру "Відродження" Володимир Мунтян знявся в популярному серіалі "Слуга народу" виробництва студії "К95».
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21.11.2021 14:54 Ответить
Петро Олексійович ми любимо вас. Гетьман буде новим президентом і все буде добре
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21.11.2021 14:58 Ответить
Малорос , запхай це відео собі в те місце , на якому сидиш ,
так як до 2013 р у нас були зовсім інші відносини із кацапами!
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21.11.2021 15:06 Ответить
судячи з наявності морди Табачника серед міністрів - це навіть не 2013-тий, а ще раніше.
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21.11.2021 15:19 Ответить
Сталин с Гитлером наперебой заверяли друг друга в своем миролюбии, и тем временем сосредотачивали войска возле границы. Гитлер рискнул начать первым, а результаты всем известны. Верить Путину, то же самое, что и Сталину с Гитлером, только Путин гораздо подлее и вероломнее.
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21.11.2021 14:59 Ответить
И дурнее ))
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21.11.2021 15:32 Ответить


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21.11.2021 18:10 Ответить
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ответ на вопрос журналиста о поддержке Польши и Украины в случае военного нападения Кацапии в Украину: -

"... не совсем правильно ставить Польшу и Украину в один ряд, Варшава - член НАТО и имеет соответствующие гарантии безопасности, тогда как Киеву даже не предоставлен ПДЧ... Великобритания уже давно стала на сторону Украины в её борьбе с российской агрессией... и теперь выбор за остальной Европой... мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины, они (другие европейские члены НАТО - авт.) должны сказать своё слово и выбрать между российским газом и самой Украиной..."
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21.11.2021 15:01 Ответить
Песьков закликає нас проти провокацій , а саме-
щоби ми і подумках не вирішили деокупувати Лунськ і Донецьк , так як вони відразу приймуть міри 😡
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21.11.2021 15:02 Ответить
Якщо каже за «провокації», значить точно готуються…
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21.11.2021 15:05 Ответить
Так лапотне лайно само і влаштовує провокації по усьому світу...
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21.11.2021 15:08 Ответить
Який сенс їм нападати,коли Зе з Єрмаком саме все здасть
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21.11.2021 15:15 Ответить
навіть 68% лохторату рижої мразі не вірять ***** і піськову. Тільки 32% вірять.
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21.11.2021 15:17 Ответить
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21.11.2021 15:21 Ответить
Да вы посмотрите на них. Это же барыга на барыге- вся суть путлеровской власти. Гопота из питерской подворотни, выросшая на мечтах о "западных конфетках". И дорвавшиеся до этих "конфет" придя к власти. Это клоуны, которые строят из себя совсем не нуждающихся и "выше всего этого", а по факту- инвесторы в западную экономику(в кого не плюнь) и чувствующие свою ущербность перед ними. Какая война? Да они за "квартиру в Париже" маму порешат.
Им давно чётко пояснили их границы возможностей.
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21.11.2021 15:27 Ответить
Правду Письков сказал - нельзя исключать провокации со стороны паРашки...100%...
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21.11.2021 15:27 Ответить
Революця - це ривок. Це спалах. Це вибух. Напруження всіх сил найкраших людей країни на короткому відрізку часу та у обмеженому просторі. А далі - еволюція. А еволюція - це завжди довго, складно, з відчаями та розпачами у тих хто вже давно пішов вперед і змушений роками чекати, поки підтягнуться відстаючі. Роки просвіти, суперечок, позиційних боїв, "крок вперед - два назад", важкої кропіткої праці.

Вісім років тому ми своєю революцією (як і попередніми) вибороли право на еволюцію. І це вже дуже багато. Це вже дає нам всі підстави сьогодні святкувати, бо це неабияка перемога.

Ну і щоб двічі не вставати - скоро вже буде теж 8 років війни з РФ також саме за це, за право на нашу повільну еволюцію. І коли рано чи пізно ця війна перейде знову у дуже гостру та гарячу фазу (за пару тижнів чи за пару років - ми зараз не спрогнозуємо, але само по собі це закономірно, а отже неминуче) - це також буде всього лише за це. І так, воно того варте.

Як всього того, що вже сталось, і того що ще попереду, варті наші Свобода та Гідність, яких у нас вже не відібрати ні будь-кому всередині країни, ні зайдам з-за парєбриків.

Святкуємо, гідні та свободні! - Є. Дикий
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21.11.2021 15:28 Ответить
економіка должна бить - і желатєльно мєжду глаз
https://www.topic.com/the-reality-stars-and-russian-trolls-of-the-brand-new-busytown

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21.11.2021 15:58 Ответить
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21.11.2021 15:28 Ответить
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21.11.2021 15:39 Ответить
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21.11.2021 15:41 Ответить
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21.11.2021 16:13 Ответить
не зря немцы называли этот свиносброд (не поворачивается язык назвать их нацией) - русишшвайны. немцы неглупые люди. они знали что говорили
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21.11.2021 17:04 Ответить
Совершенно неудивительно что подготовку Украины к отражению надвигающейся агрессии со стороны свинособакостана кремляди называют ничем иным как провокацией. Ожидаемо
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21.11.2021 15:43 Ответить
Уже все давно определились. Войска и оружие московии, вопределенном количестве, есть на территории оккупированных частей Лушанской и Донецкой области. Здесь же, объясняю для особо одаренных, идет речь о широкомасштабном наступлении россии на Украину, крупными военными силами? В чем тебе надо определиться? Ты что с Луны свалился? И что тут смешного?!
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21.11.2021 15:59 Ответить
Покажешь мразота эти смайлики вдовам,мужей которых убили кацапы?
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21.11.2021 16:03 Ответить
На кровожадных тварей лучше всего смотреть через прицел, чтобы они там не говорили.
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21.11.2021 16:06 Ответить
Та да, будут "провокации". ))
Украина этим с 2002-го только этим и занимается. То вопрос по Тузле "провоцирует", то в 2009-м Европе газ "перекрывает", то с 2014-го "нариду бамбаса" "самоопределится" не даёт.
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21.11.2021 16:30 Ответить
Вы еще забыли упомянуть, как в 1992-м Украина пыталась взорвать несколько военных объектов в Крыму, как стреляла по уходящему в Одессу сторожевику, под украинским флагом, боевыми снарядами...

Как в октябре 1993-го провоцировала в РФ энергетический кризис, сначала прекратив поставку газа в Украину, а потом взвинтив на него цену в сотни раз, что привело к такой инфляции, что зарплата летом в 10 тысяч купонов, в январе выросла до нескольких миллионов купонов...

А уж как, в 1994-м Украина провоциорвала РФ, когда Москва выставила Киеву ультиматум - "или сдача ядерного оружия, или полностью перекрываем газ, нефть, топливо для АЭС"...

Неимоверно способная на провокации, эта Украина.

А развязывание и участие войск РФ в войне в Нагорном Карабахе, в так называемом Приднестровье, дважды в Абхазии, в Осетии, нападение на Грузию, нападение на Украину, бомбардировки школ и больниц в Сирии...
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21.11.2021 18:07 Ответить
Таки да, Вы правы! ))
Просто я поленился изложить все факты о "коварстве" и "вероломстве" Украины в одном комменте.
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21.11.2021 18:28 Ответить
Для тех кто взрывает жилые дома,валит гражданские борты,ведет огонь прячась в жилых кварталах, поддерживающих диктаторские режимы, провокация-это образ жизни.
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21.11.2021 16:57 Ответить
Провокація це постійні обстріли України рашенфашистами з території лугондону.
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21.11.2021 17:48 Ответить
давайте разберёмся
весной путлер начал концентрацию войск вокруг Украины с целью нагнуть руководство США и подтолкнуть Байдена к "диалогу", т.е. к торгу
Байден оказался не слабого десятка ( пример: Обама) и дал путлеру "от трёх до шести месяцев", чтобы перестать выкобениваться
6 месяцев заканчиваются к Новому году, но тут ВДРУГ пророссийская партия в Белом доме ( Джим Керри) терпит поражение и ястребы группируются вокруг Байдена: даже если здоровье престарелого лидера демократов подкачает, всегда можно вначале отправить в отставку вице-президента Камалу Харрис ( слухи уже множатся), а потом поставить вице-президентом молодого чувака-ястреба, который и сменит Байдена как в случае чего, так и на выборах 24 года
путлер играет на нервах Белого дома и Германии, где уходит на покой ( вечный?) комсомолка Ангела - он делает вид, что ему всё похер
НО
Штатами правит не президент, а ЭЛИТА - которой глубоко насрать на какого-то там коротышку, пыжащегося из-за кремлёвской стены, у ЭЛИТЫ главный соперник ( которого можно одним движением руки превратить в союзника) - Китай с его компартией
можно отдать китайцам часть Сибири, можно разместить войска в Восточной Европе, можно усилить полярное направление удара по РФ - вариантов много, все они на столе
но главное остаётся прежним: не РФ будет триггером новой Мировой войны, ей придётся довольствоваться ролью Польши в событиях 1939 года
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21.11.2021 17:48 Ответить
если кацапье решится начать полномасштабные боевые действия против нас, у Штатов есть простое противодействие - объявить территорию Украины, как союзника, бесполетной зоной. Технические средства это им вполне позволяют. Радары с АФАР на их истребителях позволяют обнаруживать и уничтожать любую недружественную воздушную цель, равно и наземных постановщиков помех (средства РЭБ) с расстояния сотен километров. У цапов тоже есть самолеты с АФАР, но там эффективность намного меньше из-за устаревших технологий.
Самолеты сюда не залетят. Но крылатые ракеты могут. Есть ли против них эффективное противодействие - вопрос. В любом случае, наше небо будет чистым от пилотируемой авиации и Байрактары будут херачить входящие колонны на свой вкус направо и налево. А вкус простой - поражается первая и последняя машины в колонне. Это очень деморализует нападающую сторону.
Если кто-то скажет, что Байрактаров и ракет к ним мало, думаю, через 2-3 дня после наступления росии их станет в разы больше. Главное, чтобы были подготовленные операторы. Кстати Reaper MQ-9 тоже могут подтянуться при необходимости.
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21.11.2021 18:34 Ответить
Смердячие кацапские свиньи! Кто обращает внимание на ваш словесный понос? Яркий пример руцкага менталитета видно на примере карликового недоношенного выродка, стоящего у руля огромной станы, при этом, больше схожего на психически больную, лживую , шлюху чем на президента.
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21.11.2021 20:08 Ответить
А попрут орки опять в день открытия олимпиады в Пекине? В 2008 это было 8 августа, а в 2022 назначено на 4 февраля.
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22.11.2021 18:32 Ответить
 
 