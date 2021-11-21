Начальник райотдела полиции Одесской области был задержан на взятке $4 тыс. в день назначения на должность, - СМИ

Начальник отдела №1 Одесского районного управления полиции №2 (Доброслав) полковник полиции Владимир Панченко задержан вчера по подозрению в получении неправомерной выгоды.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Думской" сообщил источник в прокуратуре.

Интересно, что наручники на офицера одели в тот день, когда его утвердили в должности. До этого почти месяц он был временным исполняющим обязанности.

Задержание провели на 23 км автодороги Одесса-Южный сотрудники ГБР и СБУ.

По данным следствия, Панченко требовал и получил 4 тысячи долларов США за закрытие уголовного производства по факту подделки документов.

В административном здании отдела полиции прошли обыски.

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