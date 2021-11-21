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взятка (5957) Одесская область (3105)

Начальник райотдела полиции Одесской области был задержан на взятке $4 тыс. в день назначения на должность, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Начальник райотдела полиции Одесской области был задержан на взятке $4 тыс. в день назначения на должность, - СМИ

Начальник отдела №1 Одесского районного управления полиции №2 (Доброслав) полковник полиции Владимир Панченко задержан вчера по подозрению в получении неправомерной выгоды.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Думской" сообщил источник в прокуратуре.

Интересно, что наручники на офицера одели в тот день, когда его утвердили в должности. До этого почти месяц он был временным исполняющим обязанности.

Задержание провели на 23 км автодороги Одесса-Южный сотрудники ГБР и СБУ.

По данным следствия, Панченко требовал и получил 4 тысячи долларов США за закрытие уголовного производства по факту подделки документов.

В административном здании отдела полиции прошли обыски.

Смотрите также: Чиновница Госгеокадастра задержана в Николаевской области на взятке 100 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО
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Топ комментарии
+30
спрвжний слуга нариду. блестящий выпадок!!!
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21.11.2021 15:08
+21
Черговий реформований право-хоронитель...
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21.11.2021 15:10
+11
Не встиг доробитись до офшора
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21.11.2021 15:10
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спрвжний слуга нариду. блестящий выпадок!!!
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21.11.2021 15:08 Ответить
Теперь пойдет на повышение.
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21.11.2021 18:32 Ответить
Не встиг доробитись до офшора
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21.11.2021 15:10 Ответить
Черговий реформований право-хоронитель...
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21.11.2021 15:10 Ответить
...мабуть незабаром піде на підвищення...
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21.11.2021 15:28 Ответить
терпець, панове, терпець!
вони вже самі, руцями власними...

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21.11.2021 15:12 Ответить
моя "нова" поліцая.
Це не одиничний факт, 95% з них наркобарони та хабарники
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21.11.2021 15:13 Ответить
куй залізо невідходячи від каси ...
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21.11.2021 15:15 Ответить
Мне ухаживать некогда. Вы… привлекательны. Я… чертовски привлекателен. Чего зря время терять? В полночь. Жду.)))
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22.11.2021 09:01 Ответить
Беспрецедентно короткое пребывание на должности до задержания за взятку
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21.11.2021 15:20 Ответить
С таким успехом можно всех мусоров задержать и не ошибешься.Каждый мусор берет взятки.
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21.11.2021 15:25 Ответить
Собирал на взятку за утверждение на должность...
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21.11.2021 15:25 Ответить
Ха-Ха-Ха!
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21.11.2021 15:27 Ответить
Вот такое вот "поздравление". И всегда должно быть так. Люблю такие новости. Человек, который сам следует закону, всегда рад своему выбору при подобных новостях. Такая сущность и психология человека. Он нуждается в подтверждении своего выбора(желательно, каждый день). Ибо справедливость успокаивает лучше любых лекарств и алкоголя.
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21.11.2021 15:34 Ответить
Видел я наркоманов, с чем они "финишируют". Также и алкоголиков.
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21.11.2021 15:47 Ответить
какая стремительная карьера.
как метеор на небосклоне, пролетел и сгорел за секунду.
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21.11.2021 15:35 Ответить
рекорд скорости назначили и сразу спалился на взятке.. предлагаю сразу ареставать все отделение полиции ибо не верю я что никто не знал о этих махинациях, знали , молчали и участвовали, 100% и всех на пожизненное без права освобождения и гарантирую - коррупция будет практически побеждена!? атак - это бесполезное занятие бороться с коррупцией без наказания толкового!
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21.11.2021 15:35 Ответить
Остап! Я машинально! (с)
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21.11.2021 15:38 Ответить
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21.11.2021 17:50 Ответить
командор!
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21.11.2021 20:12 Ответить
Змарнували слузі урода такий день. І перший день на посаді і перший хабар - обов'язкові атрибути входження у обов'язки. А ви узяли, та серпом по найчутливішому, садисти.
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21.11.2021 15:40 Ответить
От удивили новостью. Кто из тех ублюдков не берет.
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21.11.2021 15:41 Ответить
Только вложенные деньги за назначение начал "отбивать" и тут облом... Наверное на должность очередь "заносящих" еще большая...
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21.11.2021 15:45 Ответить
"Обидно, слушай... Честное слово, клянусь, ничего же не сделал - только вошёл".(с.)

https://www.youtube.com/watch?v=ksRVC_UAYyA
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21.11.2021 15:46 Ответить
Он испачкал мундир при входе
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21.11.2021 15:55 Ответить
Турборежим...
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21.11.2021 15:50 Ответить
Мог бы в первый день получить подарок конфеты в коробке "Беломор Канал"
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21.11.2021 15:54 Ответить
А до этой должности он типа никогда не брал и не вымогал,как и его начальство назначившее его на должность.
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21.11.2021 15:59 Ответить
"А как же он служил в очистке?"(с)
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21.11.2021 17:54 Ответить
Ні вспіли затвердити ,а він вже почав покращувати майновий стан,який йому в майбутньому "подарує" држина,тато,мама.та інші, на кого там вони переписують все...
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21.11.2021 16:27 Ответить
Как-то не вдобно, ****, получилось...
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21.11.2021 16:53 Ответить
які питання? просто влаштувався працювати вчителем!
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21.11.2021 17:11 Ответить
😂🌷×××
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21.11.2021 17:43 Ответить
а что тут нового...? был замом....брал взятки, стал начальником на ступень выше....и продолжил брать... для ментов это обыденная жизнь корупция и взятки.... (бывают ясно исключения.....) а им все власти без исключения увеличивают зарплаты.... пенсии .пособия .льготы.... это касается и судей и всех других.... нужно мол им дать больше чтобы не брали взятки... хахахаха да плевать они все хотели на те десятки тысяч грн.даже зарплат когда у них она такая ежедневная....((
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21.11.2021 18:16 Ответить
зпоплюжили Комінтернівському хлопцю в перший робочий день
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21.11.2021 18:32 Ответить
У павильона пиво-воды...

https://www.youtube.com/watch?v=IA13EwUMlSs&ab_channel=%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%8F%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD

Безвременно бывшему ментовскому полковнику посвящается...
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21.11.2021 18:48 Ответить
Одесса всегда была и будет в лидерах ворюг и бандитов среди работников МВД!! Чего только стоит один гавнюк Фучеджи!!!!
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21.11.2021 18:54 Ответить
Полиция рюкзакова все краще и краще, уже и дня не могу удержатся!
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22.11.2021 06:16 Ответить
 
 