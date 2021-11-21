Общий долг государства перед ДТЭК превышает 15 млрд грн, - представитель компании Шевелев

Задолженность государственных компаний перед предприятиями "ДТЭК" на рынке электроэнергии превышает 15 млрд грн, а сама дискуссия о каких-то взаимозачисляемых "долгах" абсурдна и является элементом шантажа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в своем Facebook менеджер по стратегическим коммуникациям "ДТЭК" Александр Шевелев.

"Близкие к власти комментаторы озвучивают идею с "условиями" возврата долгов госкомпании перед "ДТЭК ВИЭ" за производимую, но неоплаченную "зеленую" электроэнергию. Здесь важно объяснить, что само упоминание о каких-то "условиях" - это абсурд по определению и сродни шантажу. Но тема долгов на энергорынке очень масштабна. Общая сумма долгов государства перед "ДТЭК" превышает 15 млрд грн", - сообщил Шевелев.

Из общего долга более 15 млрд грн 6,7 млрд грн – это долг госпредприятия "Энергорынок", более 2 млрд грн – долг государственной НЭК "Укрэнерго" и 4,3 млрд грн – долг ГП "Гарантированный покупатель" за произведенную, но неоплаченную "зеленую" электроэнергию, отметил менеджер.

Он добавил, что сообщения о якобы долгах компании перед НЭК "Укрэнерго" или "Нафтогазом" не соответствуют действительности, поскольку этих долгов не существует, а есть только претензии сторон, рассматриваемые в суде.

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Претензии "Укрэнерго" к ООО "Д.Трейдинг" и АО "ДТЭК Западэнерго" касаются незаконного, по мнению компании, тарифа на передачу во время экспорта, а претензии "Нафтогаза" к ООО "Луганская ТЭС" возникли из-за нарушения правительством своих обязательств по урегулированию разницы цен на газ для станции в период чрезвычайной ситуации, связанной с "угольной блокадой" со стороны РФ, пояснил Шевелев.

Менеджер подчеркнул, что все бизнесы "ДТЭК" являются самостоятельными юридическими лицами, разделенными в соответствии с требованиями украинского и европейского законодательства, и не могут отвечать за обязательства друг друга. Также он сообщил, что часть бизнесов разместила ценные бумаги на европейских биржах, что автоматически налагает жесткие ограничения по финансированию аффилированных лиц.

"ДТЭК" всегда выполняет взятые на себя обязательства и действует строго в соответствии с законом. Этого же мы ждем от остальных участников рынка, прежде всего от государства", - подытожил Шевелев.

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