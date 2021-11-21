Общий долг государства перед ДТЭК превышает 15 млрд грн, - представитель компании Шевелев
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Задолженность государственных компаний перед предприятиями "ДТЭК" на рынке электроэнергии превышает 15 млрд грн, а сама дискуссия о каких-то взаимозачисляемых "долгах" абсурдна и является элементом шантажа.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в своем Facebook менеджер по стратегическим коммуникациям "ДТЭК" Александр Шевелев.
"Близкие к власти комментаторы озвучивают идею с "условиями" возврата долгов госкомпании перед "ДТЭК ВИЭ" за производимую, но неоплаченную "зеленую" электроэнергию. Здесь важно объяснить, что само упоминание о каких-то "условиях" - это абсурд по определению и сродни шантажу. Но тема долгов на энергорынке очень масштабна. Общая сумма долгов государства перед "ДТЭК" превышает 15 млрд грн", - сообщил Шевелев.
Из общего долга более 15 млрд грн 6,7 млрд грн – это долг госпредприятия "Энергорынок", более 2 млрд грн – долг государственной НЭК "Укрэнерго" и 4,3 млрд грн – долг ГП "Гарантированный покупатель" за произведенную, но неоплаченную "зеленую" электроэнергию, отметил менеджер.
Он добавил, что сообщения о якобы долгах компании перед НЭК "Укрэнерго" или "Нафтогазом" не соответствуют действительности, поскольку этих долгов не существует, а есть только претензии сторон, рассматриваемые в суде.
Претензии "Укрэнерго" к ООО "Д.Трейдинг" и АО "ДТЭК Западэнерго" касаются незаконного, по мнению компании, тарифа на передачу во время экспорта, а претензии "Нафтогаза" к ООО "Луганская ТЭС" возникли из-за нарушения правительством своих обязательств по урегулированию разницы цен на газ для станции в период чрезвычайной ситуации, связанной с "угольной блокадой" со стороны РФ, пояснил Шевелев.
Менеджер подчеркнул, что все бизнесы "ДТЭК" являются самостоятельными юридическими лицами, разделенными в соответствии с требованиями украинского и европейского законодательства, и не могут отвечать за обязательства друг друга. Также он сообщил, что часть бизнесов разместила ценные бумаги на европейских биржах, что автоматически налагает жесткие ограничения по финансированию аффилированных лиц.
"ДТЭК" всегда выполняет взятые на себя обязательства и действует строго в соответствии с законом. Этого же мы ждем от остальных участников рынка, прежде всего от государства", - подытожил Шевелев.
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И да, не забудьте акцинировацца
Ахметов хоче стягнути з Києва майже мільярд гривень через "Київенерго"
Компанія-банкрут олігарха нарахувала місту понад 900 млн грн боргів
Компанія олігарха Ріната Ахметова "Київенерго", яка була визнана банкрутом, нарахувала столичній владі боргів на 900 млн грн. Про це повідомляє Depo.Київ з посиланням на видання "Finbalance".
Відомо, що борг столичці виник на підставі угоди про реалізацію проєкту управління та реформування енергетичного комплексу Києва від 27 вересня 2001 року, укладеної між КМДА і Київенерго. Йдеться про гроші, які були витрачені на реконструкцію, добудову, переоснащення, модифікацію об`єктів комунальної енергетичної інфраструктури Києва, що передавалася в управління для підприємства.
Компанія Ахметова зазначає, що неодноразово зверталась до КМДА та Київради з вимогою компенсували витрати.
Але давайте замислмося - наскільки твердо вирішив Ахмєтов завалити цю мафіозну сімейку ?
Мабуть таки остаточно , інакше не злилися в тісній співпраці такі люди , як Гордон й Юра Бутусов (тільки подивитися сайт Гордона) , останній вторить Гордону знову про необхідність дорозслідувати Пороха , тобто вони потягнуть когось звичайно іншого , разом , наприклад Смєшка - тоді краще вже б Бурбу.
Інакше не давали б Гордону вже ДВІ!!! години на його шоу на Україна 24 (навіт на 112 була тільки година) .
Тобто Ахмєтов задньої вже не дасть, навіть якщо вова захоче миритися . Мої роздуми такі
1.він не хоче повтору з сімейкою ВІТІ ШАПКОКРАДА його синулькою, коли влони захопили все.
2.Він нехоче бути причиною взяття України уХйлом- бо там він серед рашистських олігархів буде НІХТО!
Ахметов розуміє й мабуть знає( Й ЦЕ НАДІЯ ДЛЯ УКРАІНЦІВ) про незворотню підтримку від США , стратегічну геополітичну а не ПРОВЛАДНУ ТИМЧАСОВУ.
То нехай тусять гордони з Бутусовими аби лиш скинути це зелене бліадство. А ПОРОХ? так він нікуди не дінеться зі своїм електоратом .
Але його міжусобойних ТБ каналів замало . Щоб охопити більше . Добре, що хоч У АХМЄТОВАП добряче ******** зелених шльндр ЛЮДИ ПОРОХА , й це теж домовленність, я думаю його з Ахмєтовим.
Так, Італія, де громадянство Шустера, була мафізною вотчиною БЄнєподібної мафії дружбана уХйла, але часи змінилися ...
страна в опасности
он - нет
Украинцы на гиляках развесят ДТЭК и чиновников государства, содействующих ХИТРОЖОПОМУ АХМЕТКЕ
ПУСТЬ власть начинает перечитывать ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ДОГОВОРА и находить нарушения.
То, что чиновники часто работают на его монопольные интересы - не секрет
ПОКАЗАТЕЛЬНА ТЕМА С зелёной энергетикой. Условия для инвесторов были выписаны так, что большинству невыгодно было ставить солнечные станции. Выгодно было Клюевым и Ахметову.
Выкуп центрального универмага на крещатике - тоже под Ахметова, выкуп Укртелекома - тоже под Ахметова.
после 2014 года ( доведя Донецк до прихода кацапов ) он спокойно перевёз свой персонал в Запорожье и стал там создавать новый Донецк ?
выкуп завода Ильича в Мариуполе был тоже под Ахметова
выкуп Запорожстали - тоже под Ахметова . По Запорожстали знаю много - 1Ахметов просто ликвидировал на заводе всю социальную инфраструктуру ( дома отдыха на Азове, профилактории , поликлиники)
Совсем не удивляюсь делам в энергетике
Солнечные станции вообще нельзя назвать благом для Украины. Хотя в будущем это все равно будет дешевле, чем жечь ископаемые ресурсы. Так что развивать их все же нужно. У Рыжего вроде как процентов 10 от солнечной генерации, что не так уж и много. Кроме того, он единственный, кто начал строить аккумуляторные станции - а это уже большой плюс. И еще момент, для бюджета лучше, если Ахметка поставит солнечную панель, чем частник. Потому что частник с одной и той же панели заплатит в бюджет меньше, чем Ахметов.
ніж розрахуватися з ним