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Новости Экономика
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задолженность (220) ДТЭК (407) альтернативная энергетика (121)

Общий долг государства перед ДТЭК превышает 15 млрд грн, - представитель компании Шевелев

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Общий долг государства перед ДТЭК превышает 15 млрд грн, - представитель компании Шевелев

Задолженность государственных компаний перед предприятиями "ДТЭК" на рынке электроэнергии превышает 15 млрд грн, а сама дискуссия о каких-то взаимозачисляемых "долгах" абсурдна и является элементом шантажа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в своем Facebook менеджер по стратегическим коммуникациям "ДТЭК" Александр Шевелев.

"Близкие к власти комментаторы озвучивают идею с "условиями" возврата долгов госкомпании перед "ДТЭК ВИЭ" за производимую, но неоплаченную "зеленую" электроэнергию. Здесь важно объяснить, что само упоминание о каких-то "условиях" - это абсурд по определению и сродни шантажу. Но тема долгов на энергорынке очень масштабна. Общая сумма долгов государства перед "ДТЭК" превышает 15 млрд грн", - сообщил Шевелев.

Из общего  долга более 15 млрд грн 6,7 млрд грн – это долг госпредприятия "Энергорынок", более 2 млрд грн – долг государственной НЭК "Укрэнерго" и 4,3 млрд грн – долг ГП "Гарантированный покупатель" за произведенную, но неоплаченную "зеленую" электроэнергию, отметил менеджер.

Он добавил, что сообщения о якобы долгах компании перед НЭК "Укрэнерго" или "Нафтогазом" не соответствуют действительности, поскольку этих долгов не существует, а есть только претензии сторон, рассматриваемые в суде.

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Претензии "Укрэнерго" к ООО "Д.Трейдинг" и АО "ДТЭК Западэнерго" касаются незаконного, по мнению компании, тарифа на передачу во время экспорта, а претензии "Нафтогаза" к ООО "Луганская ТЭС" возникли из-за нарушения правительством своих обязательств по урегулированию разницы цен на газ для станции в период чрезвычайной ситуации, связанной с "угольной блокадой" со стороны РФ, пояснил Шевелев.

Менеджер подчеркнул, что все бизнесы "ДТЭК" являются самостоятельными юридическими лицами, разделенными в соответствии с требованиями украинского и европейского законодательства, и не могут отвечать за обязательства друг друга. Также он сообщил, что часть бизнесов разместила ценные бумаги на европейских биржах, что автоматически налагает жесткие ограничения по финансированию аффилированных лиц.

"ДТЭК" всегда выполняет взятые на себя обязательства и действует строго в соответствии с законом. Этого же мы ждем от остальных участников рынка, прежде всего от государства", - подытожил Шевелев.

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Топ комментарии
+19
***** купляти замки королів у Бєльгіях, апартаменти у Лондонах, вирізати мідні кабелі "Укртелекомів", відразу зёявляться кошти на вугілля та на опалення ТЕС.
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21.11.2021 15:26
+13
Нужно напомнить Ахметику что все активы он украл у Народа
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21.11.2021 15:30
+10
Вкрав в України 300 млрд гривень. А тепер Україна ще й винна йому 15 млрд?
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21.11.2021 15:52
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Плять!!! Підприємства змушують наперед замовляти та сплачувати замовлені обсяги електроенергії. Звідки борги???
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21.11.2021 15:20 Ответить
Вкрав в України 300 млрд гривень. А тепер Україна ще й винна йому 15 млрд?
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21.11.2021 15:52 Ответить
Ось так взяв і вкрав?
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21.11.2021 15:57 Ответить
Та це не борги, це ЗЕублюдки накопили Ахметці такого собі хабара , за те шаб він не був у списку олігархів ...
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21.11.2021 16:27 Ответить
Денех нет... (с)
И да, не забудьте акцинировацца
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21.11.2021 15:25 Ответить
***** купляти замки королів у Бєльгіях, апартаменти у Лондонах, вирізати мідні кабелі "Укртелекомів", відразу зёявляться кошти на вугілля та на опалення ТЕС.
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21.11.2021 15:26 Ответить
Державні борги потрібно списати ,а по зеленому тарифу нехай Гудок сам у себе купує ел.енергію для підприємств.
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21.11.2021 15:54 Ответить
Не надо было ему предоставлять Роттердам+. Это та же самая государственная дотация, что платилась за уголдь ещё при совке.
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21.11.2021 16:15 Ответить
Нужно напомнить Ахметику что все активы он украл у Народа
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21.11.2021 15:30 Ответить
Від тебе ******** він крім вошей і корости вкрасти нічого не міг😉
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21.11.2021 15:39 Ответить
напомни клоуну, что увольнять боевых офицеров во время войны для прикрытия своей задницы - подло и низко, дуня-мнемоник
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21.11.2021 16:13 Ответить
какой у нас справедливый нарид!Опять пахнет леворуцией....снова - Все отнять и поделить!))....ничего вам гудок не даст!....наоборот вы выберете его куклу
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21.11.2021 17:00 Ответить
Значит пора закрывать ДТЕК
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21.11.2021 15:37 Ответить
ахмєт у нас давно банкрут, а не тільки на гебешному гачку теліпається

Ахметов хоче стягнути з Києва майже мільярд гривень через "Київенерго"

Компанія-банкрут олігарха нарахувала місту понад 900 млн грн боргів

Компанія олігарха Ріната Ахметова "Київенерго", яка була визнана банкрутом, нарахувала столичній владі боргів на 900 млн грн. Про це повідомляє Depo.Київ з посиланням на видання "Finbalance".

Відомо, що борг столичці виник на підставі угоди про реалізацію проєкту управління та реформування енергетичного комплексу Києва від 27 вересня 2001 року, укладеної між КМДА і Київенерго. Йдеться про гроші, які були витрачені на реконструкцію, добудову, переоснащення, модифікацію об`єктів комунальної енергетичної інфраструктури Києва, що передавалася в управління для підприємства.

Компанія Ахметова зазначає, що неодноразово зверталась до КМДА та Київради з вимогою компенсували витрати.
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21.11.2021 17:22 Ответить
На рыхансрукссыю на бумахе при рыжам клауне.
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21.11.2021 22:27 Ответить
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21.11.2021 15:38 Ответить
Звичайно СУПЕР! що Ахмєтов перегризся з БЄмафією. Наші 73 відсотки й сном би й духом не знали про ОПУщених зрадою .

Але давайте замислмося - наскільки твердо вирішив Ахмєтов завалити цю мафіозну сімейку ?

Мабуть таки остаточно , інакше не злилися в тісній співпраці такі люди , як Гордон й Юра Бутусов (тільки подивитися сайт Гордона) , останній вторить Гордону знову про необхідність дорозслідувати Пороха , тобто вони потягнуть когось звичайно іншого , разом , наприклад Смєшка - тоді краще вже б Бурбу.

Інакше не давали б Гордону вже ДВІ!!! години на його шоу на Україна 24 (навіт на 112 була тільки година) .

Тобто Ахмєтов задньої вже не дасть, навіть якщо вова захоче миритися . Мої роздуми такі
1.він не хоче повтору з сімейкою ВІТІ ШАПКОКРАДА його синулькою, коли влони захопили все.

2.Він нехоче бути причиною взяття України уХйлом- бо там він серед рашистських олігархів буде НІХТО!
Ахметов розуміє й мабуть знає( Й ЦЕ НАДІЯ ДЛЯ УКРАІНЦІВ) про незворотню підтримку від США , стратегічну геополітичну а не ПРОВЛАДНУ ТИМЧАСОВУ.

То нехай тусять гордони з Бутусовими аби лиш скинути це зелене бліадство. А ПОРОХ? так він нікуди не дінеться зі своїм електоратом .
Але його міжусобойних ТБ каналів замало . Щоб охопити більше . Добре, що хоч У АХМЄТОВАП добряче ******** зелених шльндр ЛЮДИ ПОРОХА , й це теж домовленність, я думаю його з Ахмєтовим.
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21.11.2021 16:30 Ответить
Савік справжня інформаційна проститука, ДУЖЕ ТАЛАНОВИТА !!! але під контролем світових тенденцій й свого ЗАХІДНОГО громадянства.

Так, Італія, де громадянство Шустера, була мафізною вотчиною БЄнєподібної мафії дружбана уХйла, але часи змінилися ...
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21.11.2021 16:34 Ответить
Да сравсует рыжае.
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21.11.2021 22:30 Ответить
рыжего надо понять и простить
страна в опасности
он - нет
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21.11.2021 16:03 Ответить
Ахметов конечно вор и преступник со стажем, но в данном случае долги надо возвращать. Тут он выиграет все суды у государства, и не понять этого может только такой пенёк как Зеля.
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21.11.2021 16:12 Ответить
А КТО ДОЛЖЕН ВОЗВРЩАТЬ - украинский налогоплательщик ?

Украинцы на гиляках развесят ДТЭК и чиновников государства, содействующих ХИТРОЖОПОМУ АХМЕТКЕ
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21.11.2021 17:13 Ответить
Ну еси с парочки судилава снять шкуру, то не выиграить ни када.
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21.11.2021 22:32 Ответить
Тільки ніхто не підрахував скільки цей олігарх і володар дтек винний державі за "халявні"надра та забруднену екологію,на жаль,таких бухгалтерів не існує...поки що.
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21.11.2021 16:13 Ответить
ось той сук який ЗЕСУКИ під собою зрубали
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21.11.2021 16:16 Ответить
А когда Зеля прощал долги всем олигархам десятками миллиардов гривен, там были долги Ахметки?
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21.11.2021 16:17 Ответить
Короче заберет ахметка Украину за долги. Деолигархизация для зелохов.
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21.11.2021 16:19 Ответить
спасиба порошенку что після падіння національнлї валюти с 8.40к стало 31 грн - він залиш действующий тариф в евро центах і теперь с бюджета ідуть гроші ахметову -косюку правой руки порошенка - найвищий тариф - а ми не может будувати нові енергоблоки
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21.11.2021 16:20 Ответить
Интересно, ти кремлядь или зешлюха? Судя по незнанию как падала гривня, таки кремлядь.
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21.11.2021 16:28 Ответить
спасиба порошенку что після падіння національнлї валюти с 8.40к стало 31 грн - він залиш действующий тариф в евро центах і теперь с бюджета ідуть гроші ахметову -косюку правой руки порошенка - найвищий тариф - а ми не может будувати нові енергоблоки
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21.11.2021 16:19 Ответить
ЗЕБОТИ ВИ ДУРНІ й ТУПІ ! АЛЕ Й ЗА ВАШУ ТУПІСТЬ СКОРО ВЖЕ ПЛАТИТИ НЕ БУДУТЬ
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21.11.2021 16:23 Ответить
Вот и повод взяться вплотную за ДТЭК, там одни только ответвления "Ясно" и сама ДТЭК чего стоят, историю поднять акцентируя внимание на обещаниях Кличка по приватизации Киевэнерго и Киевгаза, там много чего нарыть можно вплоть до национализации хозяйства Ахметова. Кличко боится потерять долю в распиле, тут может получиться так, что он обычный уголовник.Да мало ли таких среди бывших спортсменов.
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21.11.2021 16:22 Ответить
Весь долг из-за разницы в тарифах, бюджет покупает по 5,5 грн а продает намного дешевле.
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21.11.2021 16:27 Ответить
Долг придется отдать, но и надо что-то менять. Повышать тарифы населению нельзя, значит нужно уменьшать аппетиты зеленых инвесторов.
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21.11.2021 16:29 Ответить
зелёная энергия должна сначала доказать,что она конкурентна с атомной,и тепловой. если этого нет,то это афёра!
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21.11.2021 16:46 Ответить
"ДТЕК" це злочинна організація створена злочинними, кримінальними методами на крові жертв бандита та стукача КГБ (ФСБ) Ахмєтова. За тридцять років "рудий татарин" знищив та пограбував тисячі людей. І цього факту ніщо вже не змінить - мертві не воскресають, але вимагають справедливості...
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21.11.2021 16:41 Ответить
Пора Ахметку национализировать
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21.11.2021 17:05 Ответить
Подавайте заявку в ЮНЕСКО. Ахметов - обЪект национального КУЛЬТУРНОГО наследия.
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21.11.2021 17:57 Ответить
Та не на мардовию у мастосрань атправить.
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21.11.2021 22:35 Ответить
Не пишите бред. В прошлом году национализировали Добропольеголь. Это 4-5 млн тонн угля и десятки тысяч рабочих мест, если что. Было передовым угледобывающим предприятием, теперь в глубокой заднице. Уже дотации, задолженности по зарплате, ну и полное отсутствие перспектив - все как и положено для государственного объединения.
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21.11.2021 18:07 Ответить
Так керманыча на кичу и усех дилов.
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21.11.2021 22:37 Ответить
Я за. И всю зеленую банду туда же. Но это потом. А сегодня пусть выполняют свою миссию: учат дебилов, что голосовать по приколу нельзя.
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21.11.2021 23:30 Ответить
А как с Ахметом ещё справиться? Оборзели окончательно
ПУСТЬ власть начинает перечитывать ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ДОГОВОРА и находить нарушения.
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21.11.2021 23:49 Ответить
В чем борзость выражается? В том что на его предприятиях даже спецодежду выдают качественную и в срок? Или в том, что на его шахтах зарплата реально в несколько раз выше, чем на государственных (а в государственные шахты каждый год вбухиваются миллиарды гривен)? При этом это абсолютно белая зарплата - все налоги уплачены. А самое интересное, что тем городам, куда заходит ДТЭК, ДТЭК же и помогает. Строит дороги, клубы, парки, стадионы и т.д. Ну нет нарушений в инвестиционных договорах, понимаете? Рыжий реально вскрывает новые горизонты, реально бьет стволы, реально вкладывает деньги в производство. Да, своего он не упустит. Проблема не в Ахметке, а в том, что по факту он получился монополистом в тепловой генерации. Как с этим бороться? Х.з. Но долги нужно возвращать.
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22.11.2021 01:06 Ответить
Надо разобраться как эти долги получились
То, что чиновники часто работают на его монопольные интересы - не секрет
ПОКАЗАТЕЛЬНА ТЕМА С зелёной энергетикой. Условия для инвесторов были выписаны так, что большинству невыгодно было ставить солнечные станции. Выгодно было Клюевым и Ахметову.
Выкуп центрального универмага на крещатике - тоже под Ахметова, выкуп Укртелекома - тоже под Ахметова.
после 2014 года ( доведя Донецк до прихода кацапов ) он спокойно перевёз свой персонал в Запорожье и стал там создавать новый Донецк ?
выкуп завода Ильича в Мариуполе был тоже под Ахметова
выкуп Запорожстали - тоже под Ахметова . По Запорожстали знаю много - 1Ахметов просто ликвидировал на заводе всю социальную инфраструктуру ( дома отдыха на Азове, профилактории , поликлиники)
Совсем не удивляюсь делам в энергетике
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22.11.2021 01:24 Ответить
Я никогда не говорил, что Ахметка белый и пушистый. Его нужно ставить в рамки. Если только Вы во всем городе на рынке продаете рыбу (к примеру), не возникнет ли у вас соблазна взвинтить на нее цену? А спрашивать нужно с тех, кто позволил ему добиться монопольного положения.
Солнечные станции вообще нельзя назвать благом для Украины. Хотя в будущем это все равно будет дешевле, чем жечь ископаемые ресурсы. Так что развивать их все же нужно. У Рыжего вроде как процентов 10 от солнечной генерации, что не так уж и много. Кроме того, он единственный, кто начал строить аккумуляторные станции - а это уже большой плюс. И еще момент, для бюджета лучше, если Ахметка поставит солнечную панель, чем частник. Потому что частник с одной и той же панели заплатит в бюджет меньше, чем Ахметов.
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22.11.2021 01:37 Ответить
Ну ясно, а борги ДТЕК перед державою Янкукович пробачив.
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21.11.2021 17:51 Ответить
Ахметовская шлюха. Твой папик разворовал Украину до нитки. Заберите у Ахметова гражданство и его офшоры.
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21.11.2021 18:00 Ответить
Які споживачі не заплатили?
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21.11.2021 18:24 Ответить
тобто зараз державі вже легше націоналізувати дтек,
ніж розрахуватися з ним
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21.11.2021 22:05 Ответить
 
 