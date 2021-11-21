Немедленное применение новых и более жестких санкций, - премьер Эстонии Каллас требует усилить давление на Лукашенко

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о необходимости ужесточения санкций в отношении Александра Лукашенко, называющего себя президентом Беларуси и которого называет виновным в организации миграционного кризиса на восточной границе ЕС.

"Мы прогнозируем, что давление Александра Лукашенко на внешнюю границу ЕС-НАТО будет продолжаться, потому что белорусский режим не достиг своих целей. Немедленное применение новых и более жестких санкций – один из ключей к отражению гибридной атаки", – цитирует Каллас пресс-служба правительства Эстонии, информируя о состоявшейся в воскресенье встрече эстонского премьера с польским коллегой Матеушем Моравецким, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Каллас поблагодарила Польшу за эффективную защиту внешних границ ЕС и НАТО и подтвердила, что Эстония поможет своему соседу справиться с ситуацией как с помощью дипломатической поддержки, так и практической помощи.

По ее мнению, "длительная конфронтация отвечает интересам белорусского режима, помогает отвлечь внимание от продолжающихся жестоких репрессий и нарушений прав человека в Беларуси". "Наша цель одна: обеспечить безопасность Европы и наше единство", - подчеркнула премьер-министр Эстонии.

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По ее мнению, "кроме введения эффективных санкций, необходимо продолжать дипломатическое давление на страны, граждане которых используются для проведения гибридной атаки". Премьер также считает важным помочь облегчить гуманитарную ситуацию в Беларуси, чтобы "люди, попавшие туда обманным путем, могли получить помощь от гуманитарных организаций и имели возможность вернуться домой".

"Основная ответственность здесь лежит на режиме Лукашенко. Минск должен предоставить полный доступ и свободу действий в Беларуси организациям ООН по оказанию помощи", - подчеркнула Каллас.

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Премьер-министры Эстонии и Польши обсудили ситуацию в Украине.

"Мы очень внимательно следим за военными маневрами России у границ Украины. В своей риторике Россия в последнее время все более агрессивно атакует Украину - очевидно желание еще больше обострить отношения. Цель сотрудничества союзников - предотвратить военную эскалацию", - сказала Каллас.

Премьер-министры подтвердили необходимость усиления обороны и мер сдерживания НАТО по всему региону, активизации сотрудничества в этом направлении, сообщила пресс-служба правительства Эстонии.

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