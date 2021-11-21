Немедленное применение новых и более жестких санкций, - премьер Эстонии Каллас требует усилить давление на Лукашенко
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о необходимости ужесточения санкций в отношении Александра Лукашенко, называющего себя президентом Беларуси и которого называет виновным в организации миграционного кризиса на восточной границе ЕС.
"Мы прогнозируем, что давление Александра Лукашенко на внешнюю границу ЕС-НАТО будет продолжаться, потому что белорусский режим не достиг своих целей. Немедленное применение новых и более жестких санкций – один из ключей к отражению гибридной атаки", – цитирует Каллас пресс-служба правительства Эстонии, информируя о состоявшейся в воскресенье встрече эстонского премьера с польским коллегой Матеушем Моравецким, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Каллас поблагодарила Польшу за эффективную защиту внешних границ ЕС и НАТО и подтвердила, что Эстония поможет своему соседу справиться с ситуацией как с помощью дипломатической поддержки, так и практической помощи.
По ее мнению, "длительная конфронтация отвечает интересам белорусского режима, помогает отвлечь внимание от продолжающихся жестоких репрессий и нарушений прав человека в Беларуси". "Наша цель одна: обеспечить безопасность Европы и наше единство", - подчеркнула премьер-министр Эстонии.
По ее мнению, "кроме введения эффективных санкций, необходимо продолжать дипломатическое давление на страны, граждане которых используются для проведения гибридной атаки". Премьер также считает важным помочь облегчить гуманитарную ситуацию в Беларуси, чтобы "люди, попавшие туда обманным путем, могли получить помощь от гуманитарных организаций и имели возможность вернуться домой".
"Основная ответственность здесь лежит на режиме Лукашенко. Минск должен предоставить полный доступ и свободу действий в Беларуси организациям ООН по оказанию помощи", - подчеркнула Каллас.
Премьер-министры Эстонии и Польши обсудили ситуацию в Украине.
"Мы очень внимательно следим за военными маневрами России у границ Украины. В своей риторике Россия в последнее время все более агрессивно атакует Украину - очевидно желание еще больше обострить отношения. Цель сотрудничества союзников - предотвратить военную эскалацию", - сказала Каллас.
Премьер-министры подтвердили необходимость усиления обороны и мер сдерживания НАТО по всему региону, активизации сотрудничества в этом направлении, сообщила пресс-служба правительства Эстонии.
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İctimai TV
16 листопада о 23:08
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Домечтаетесь.
Около ста мигрантов было госпитализировано из логистического центра "Брузги" на белорусско-польской границе, в том числе с тяжелой формой коронавируса, сообщила начальник Главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда.
"Мы возим пациентов в Гродно. Основные клиники - это больница скорой медицинской помощи и университетская клиника. Детей отправляем в детскую клиническую больницу, беременных - в перинатальный центр. На сегодняшний день увезли около 100 человек", - сообщила Кеда делегации ВОЗ, приехавшей в центр.
Среди основных причин госпитализации Кеда выделила пневмонию, заболевания легких, желудочно-кишечного тракта.
"Часть людей увезли с переохлаждением и возникшими простудными заболеваниями, в том числе и пневмонией. Есть один пациент в тяжелом состоянии с пневмонией, вызванной коронавирусом", - добавила врач.
https://charter97.org/ru/news/2021/11/21/444933/
путинские шестёрки уже загнали и теперь замуровывают Беларусь под Моксву - чтобы и мысль не возникала соскочить с "русского мира"...
Типа дурачками прикидываются и не знают кто играет эти игры с "эмигрантами".
срань гейРопейская.
Поставки на Украину выросли на 2,5 миллиарда долларов, также увеличился экспорт в страны - члены ЕС, среди которых выделяются Нидерланды, Польша, Литва и Латвия
РИГА, 19 ноя - Sputnik. Экспорт белорусских товаров в страны дальнего зарубежья уверенно растет, несмотря на то, что Запад был инициатором санкций против Минска. За девять месяцев текущего года общий объем экспорта вырос на 36,1%, сообщает ej.by.
По данным Национального статистического комитета, экспорт белорусских товаров с января по сентябрь 2021 года составил в денежном выражении 28,1 миллиарда долларов, импорт - 29,6 миллиарда долларов (рост к аналогичному периоду прошлого года 28,5%).
Голландия в этом году остается одним из самых быстрорастущих рынков сбыта продукции белорусских производителей. Эта страна поднялась в первой десятке крупнейших партнеров Беларуси, прежде всего, благодаря увеличению объемов закупки белорусских нефтепродуктов. За девять месяцев 2021 года поставки в Голландию выросли в 5,1 раза - до 1,7 миллиарда долларов.
Более чем двукратно выросли поставки продукции белорусских компаний в Соединенные Штаты и ФРГ: в США объем экспорта превысил 360 миллионов долларов (увеличение на 187,1%), в Германию - почти 1,3 миллиарда долларов (рост на 104,5%).
В Литву экспорт белорусских товаров вырос на 41,2%, в Польшу - на 74,3%, в Латвию - на 91,5%, причем по динамике он заметно опережает импорт из этих государств. Импорт из Литвы упал к аналогичному периоду 2020 года на 31,6%, из Голландии - на 19,1%, из Польши - на 6,7%. На рынке США белорусских товаров стало на 6,6% меньше.
Если оценивать отдельно экспорт белорусского продовольствия - то он вырос на 12,6% и составил 4,7 миллиарда долларов. Только в страны ЕС поставки белорусских продуктов питания увеличились на 44,6% - до 320 миллионов долларов, сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов.
В Россию за девять месяцев текущего года продовольствия поставлено на 3,4 миллиарда долларов, рост составил 7,8% к показателю за соответствующий период прошлого года. "При этом доля РФ в общем экспорте составила 72% и снизилась к уровню прошлого года на 3,2 процентных пункта", - уточнил Богданов.
По его словам, доля стран дальнего зарубежья растет. "За девять месяцев у нас плюс 3,2 процентных пункта, доля достигла 16,3%. Мы уже наторговали на 772 миллиона долларов, рост поставок составил 40% к уровню прошлого года", - сказал замминистра.
Отдельно он отметил рост поставок в Китай. Экспорт в КНР за 9 месяцев вырос на 35,5% к уровню прошлого года и достиг практически 250 миллионов долларов.(с)Вот что санкции животворящие делают..