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Новости За рубежом
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Беларусь (7524) мигранты (951) Польша (7476) Эстония (1164)

Немедленное применение новых и более жестких санкций, - премьер Эстонии Каллас требует усилить давление на Лукашенко

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Немедленное применение новых и более жестких санкций, - премьер Эстонии Каллас требует усилить давление на Лукашенко

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о необходимости ужесточения санкций в отношении Александра Лукашенко, называющего себя президентом Беларуси и которого называет виновным в организации миграционного кризиса на восточной границе ЕС.

"Мы прогнозируем, что давление Александра Лукашенко на внешнюю границу ЕС-НАТО будет продолжаться, потому что белорусский режим не достиг своих целей. Немедленное применение новых и более жестких санкций – один из ключей к отражению гибридной атаки", – цитирует Каллас пресс-служба правительства Эстонии, информируя о состоявшейся в воскресенье встрече эстонского премьера с польским коллегой Матеушем Моравецким, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Каллас поблагодарила Польшу за эффективную защиту внешних границ ЕС и НАТО и подтвердила, что Эстония поможет своему соседу справиться с ситуацией как с помощью дипломатической поддержки, так и практической помощи.

По ее мнению, "длительная конфронтация отвечает интересам белорусского режима, помогает отвлечь внимание от продолжающихся жестоких репрессий и нарушений прав человека в Беларуси". "Наша цель одна: обеспечить безопасность Европы и наше единство", - подчеркнула премьер-министр Эстонии.

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По ее мнению, "кроме введения эффективных санкций, необходимо продолжать дипломатическое давление на страны, граждане которых используются для проведения гибридной атаки". Премьер также считает важным помочь облегчить гуманитарную ситуацию в Беларуси, чтобы "люди, попавшие туда обманным путем, могли получить помощь от гуманитарных организаций и имели возможность вернуться домой".

"Основная ответственность здесь лежит на режиме Лукашенко. Минск должен предоставить полный доступ и свободу действий в Беларуси организациям ООН по оказанию помощи", - подчеркнула Каллас.

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Премьер-министры Эстонии и Польши обсудили ситуацию в Украине.

"Мы очень внимательно следим за военными маневрами России у границ Украины. В своей риторике Россия в последнее время все более агрессивно атакует Украину - очевидно желание еще больше обострить отношения. Цель сотрудничества союзников - предотвратить военную эскалацию", - сказала Каллас.

Премьер-министры подтвердили необходимость усиления обороны и мер сдерживания НАТО по всему региону, активизации сотрудничества в этом направлении, сообщила пресс-служба правительства Эстонии.

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Топ комментарии
+5
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21.11.2021 16:10
+4
Тиснути потрібно на лапотне лайно що смердить з бункеру...
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21.11.2021 16:12
+3
Колись анекдот ходив:
- Сколько нужно денег чтобы открыть в Одессе публичный дом?
- Две копейки! Позвонить по телефону и сказать что они переходят на легальный режим работы!
В Сибіру вже кацапи сміються:
- Что нужно чтобы Сибирь сделать Китаем?
- Сменить вывески и флаги на госучреждениях и по утрам транслировать по радио "Алеет восток"!

А в Білорусі і вивіски мінять не треба - там і мова вже кацапська!
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21.11.2021 17:26
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21.11.2021 16:10 Ответить
уявляю як з них регочуть ті хто не "повівся" на це шахрайство!
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21.11.2021 17:19 Ответить
Тиснути потрібно на лапотне лайно що смердить з бункеру...
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21.11.2021 16:12 Ответить
а вот и "беларуSSкий мир", вернее - сыр
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21.11.2021 16:33 Ответить
Колись анекдот ходив:
- Сколько нужно денег чтобы открыть в Одессе публичный дом?
- Две копейки! Позвонить по телефону и сказать что они переходят на легальный режим работы!
В Сибіру вже кацапи сміються:
- Что нужно чтобы Сибирь сделать Китаем?
- Сменить вывески и флаги на госучреждениях и по утрам транслировать по радио "Алеет восток"!

А в Білорусі і вивіски мінять не треба - там і мова вже кацапська!
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21.11.2021 17:26 Ответить
İrəvanda Rusiyaya qarşı aksiya: "Russia go home!"
Акція проти Росії в Єревані: "Росія йде додому!

İctimai TV



16 листопада о 23:08

https://www.facebook.com/ictimaitv/videos/413928837108056
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21.11.2021 16:49 Ответить
Домой?! А, может, в *опу? Где ей и место
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21.11.2021 16:56 Ответить
Там дом і є дупа.Вони там живуть.
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21.11.2021 16:59 Ответить
Польша никак не решится закрыть границу с Беларусью, какие уж тут «санкции»? Беларусы мотаются за продуктами в Польшу, ездят через Польшу в Европу, а вы все мечтаете…
Домечтаетесь.
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21.11.2021 16:54 Ответить
Отож, когда санкции бъют по своему карману, все как-то сразу успокаиваются и границу сразу расхотелось закрывать. Грозили ещё 15 ноября супер-страшными наказаниями, но позвонила Меркель Бульбофюреру и все обо всём забыли. Я ещё не удивлюсь, если и баблеца по-тихому подкинут картофельному лосю
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21.11.2021 17:29 Ответить
Уже! Уже всерьёз обсуждают вопрос «экономической помощи Беларуси для разрешения миграционного кризиса». Они *бнутые! Таракан с Пукиным затеял «кризис», а эти придурки хотят помочь «разрулить» за деньги европейского налогоплательщика. И
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21.11.2021 17:44 Ответить
Чушь, единственно что серьезно повредит это эмбарго на ГСМ, это основные поступления валюты, но Украина и ЕС на это не пойдут.
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21.11.2021 17:28 Ответить
біозброя почала спрацьовувати

Около ста мигрантов было госпитализировано из логистического центра "Брузги" на белорусско-польской границе, в том числе с тяжелой формой коронавируса, сообщила начальник Главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда.

"Мы возим пациентов в Гродно. Основные клиники - это больница скорой медицинской помощи и университетская клиника. Детей отправляем в детскую клиническую больницу, беременных - в перинатальный центр. На сегодняшний день увезли около 100 человек", - сообщила Кеда делегации ВОЗ, приехавшей в центр.

Среди основных причин госпитализации Кеда выделила пневмонию, заболевания легких, желудочно-кишечного тракта.

"Часть людей увезли с переохлаждением и возникшими простудными заболеваниями, в том числе и пневмонией. Есть один пациент в тяжелом состоянии с пневмонией, вызванной коронавирусом", - добавила врач.
https://charter97.org/ru/news/2021/11/21/444933/
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21.11.2021 17:36 Ответить
Надобно оффшоры Лукашенко и его министров арестовать.
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21.11.2021 17:43 Ответить
"...усилить давление на Лукашенко..."

путинские шестёрки уже загнали и теперь замуровывают Беларусь под Моксву - чтобы и мысль не возникала соскочить с "русского мира"...
Типа дурачками прикидываются и не знают кто играет эти игры с "эмигрантами".
срань гейРопейская.
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21.11.2021 17:54 Ответить
Эстония уже ввела санкции?
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21.11.2021 18:12 Ответить
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21.11.2021 18:28 Ответить
Беларусь увеличила экспорт товаров в Латвию на 92%.

Поставки на Украину выросли на 2,5 миллиарда долларов, также увеличился экспорт в страны - члены ЕС, среди которых выделяются Нидерланды, Польша, Литва и Латвия

РИГА, 19 ноя - Sputnik. Экспорт белорусских товаров в страны дальнего зарубежья уверенно растет, несмотря на то, что Запад был инициатором санкций против Минска. За девять месяцев текущего года общий объем экспорта вырос на 36,1%, сообщает ej.by.

По данным Национального статистического комитета, экспорт белорусских товаров с января по сентябрь 2021 года составил в денежном выражении 28,1 миллиарда долларов, импорт - 29,6 миллиарда долларов (рост к аналогичному периоду прошлого года 28,5%).

Голландия в этом году остается одним из самых быстрорастущих рынков сбыта продукции белорусских производителей. Эта страна поднялась в первой десятке крупнейших партнеров Беларуси, прежде всего, благодаря увеличению объемов закупки белорусских нефтепродуктов. За девять месяцев 2021 года поставки в Голландию выросли в 5,1 раза - до 1,7 миллиарда долларов.

Более чем двукратно выросли поставки продукции белорусских компаний в Соединенные Штаты и ФРГ: в США объем экспорта превысил 360 миллионов долларов (увеличение на 187,1%), в Германию - почти 1,3 миллиарда долларов (рост на 104,5%).

В Литву экспорт белорусских товаров вырос на 41,2%, в Польшу - на 74,3%, в Латвию - на 91,5%, причем по динамике он заметно опережает импорт из этих государств. Импорт из Литвы упал к аналогичному периоду 2020 года на 31,6%, из Голландии - на 19,1%, из Польши - на 6,7%. На рынке США белорусских товаров стало на 6,6% меньше.

Если оценивать отдельно экспорт белорусского продовольствия - то он вырос на 12,6% и составил 4,7 миллиарда долларов. Только в страны ЕС поставки белорусских продуктов питания увеличились на 44,6% - до 320 миллионов долларов, сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов.

В Россию за девять месяцев текущего года продовольствия поставлено на 3,4 миллиарда долларов, рост составил 7,8% к показателю за соответствующий период прошлого года. "При этом доля РФ в общем экспорте составила 72% и снизилась к уровню прошлого года на 3,2 процентных пункта", - уточнил Богданов.

По его словам, доля стран дальнего зарубежья растет. "За девять месяцев у нас плюс 3,2 процентных пункта, доля достигла 16,3%. Мы уже наторговали на 772 миллиона долларов, рост поставок составил 40% к уровню прошлого года", - сказал замминистра.

Отдельно он отметил рост поставок в Китай. Экспорт в КНР за 9 месяцев вырос на 35,5% к уровню прошлого года и достиг практически 250 миллионов долларов.(с)Вот что санкции животворящие делают..
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21.11.2021 22:10 Ответить
Нехай активніше крутить педалі на вєліку під час чергового об'їзду естонсько-мордорського кордону.
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21.11.2021 23:39 Ответить
 
 