Ткач о бойкотировании властями эфира Шустера по поводу "вагнергейта": Ставка все еще делается на "хорошего" Зеленского
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Владимир Зеленский, ставший президентом благодаря финансовому влиянию олигархов на политику и медиа, теперь выступает против влияния олигархов на политику и медиа.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет в фейсбуке журналист Михаил Ткач, анализируя бойкотирование властями эфира программы "Свобода слова Савика Шустера" о срыве спецоперации по задержанию "вагнеровцев". Далее приводим его пост.
"Зеленский первые два года президентства не менял систему, а пользовался ею. Возглавлять систему – это приятно. Чувствовать власть – приятно. Смотреть сверху на все эти инструменты и средства – личное наслаждение. Тогда Роман Кравец спрашивал у президента: почему телеканал Ахметова вас не критикует Президент кокетливо улыбался. Говорил: ну потому что это честный канал. По тем же причинам президент и не реформировал суды. Приятно чувствовать власть. Не каждый человек найдет в себе стержень самого себя лишить личных предпочтений ради общего блага. Не каждый способен понять, что эти общие блага будут служить и тебе, когда ты станешь этим общим.
Таких президентов, наверное, еще не было в истории нашей страны. Но именно такие нужны. Теперь президент и Ко обижаются, что их начали догонять правила игры, которые они легитимизировали в 2019.
Когда богатый дядя делает тебе приятное, нужно помнить, что он это делает не потому, что это ты, а потому, что именно сейчас ты имеешь и можешь то, что ему нужно. Ты просто следующий. Очередной.
Изменения нужно производить быстро. Но так сладко пользоваться этим блестящим гардеробом власти. Всё там есть. Много. Выбросить все и носить джинсы "человек не из системы" не смог. Человек, по квотному принципу раздававший депутатские места в списке олигархам, теперь обижается, что эти депутаты его не слушают. Человек, просивший олигарха купить скорые ради собственного пиара, теперь обижается, что олигарх тратит средства на пиар других политиков. Человек, ставший президентом благодаря финансовому влиянию олигархов на политику и медиа, теперь выступает против влияния олигархов на политику и медиа. Потому что человек уже понимает, как это работает. И не хочет, чтобы эти бережные руки наскоро через полгода слепили следующего сыроватого коржика.
Приятно было на прямых эфирах два года отвечать на вопрос "а почему это вы так хороши"? Теперь пора быть умным. Сможет ли? Самому любопытно. Но бойкот эфира у Шустера свидетельствует о том, что ставка все еще делается на "хорошего".
Ахметову все равно, кто президент. И Шустеру все равно. Они просто делают свою работу. С вами или без вас. Только президенту не все равно, кто президент. Но сейчас это уже его личные проблемы".
Напомним, что на том эфире был продемонстрирован разговор с бывшим главой ГУР МО Василием Бурбой. Сам он не смог присутствовать на прямом эфире из-за вызова в СБУ на допрос, получивший перед программой.
Бурба раскрыл детали получения указания о переносе спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера". В частности, он сообщил, что, по словам главы ОП Андрея Ермака, указание дал сам президент Зеленский. Бурба также высказал предположение, что среди украинских чиновников есть "крот", передающий информацию врагу. Кроме этого, экс-председатель ГУР МО сообщил, что всех участников спецоперации по задержанию "вагнеровцев" уволили. И не просто уволили с должностей, а из рядов Вооруженных сил, а также забрали у них документы прикрытия, подвергнув этим опасности.
Пожалуйста, подождите...
5 ч
Єрмак крутий.
Найняв Зєлю вести собі день народження...
До речі, державна резиденція в Синьогорі - це така своєрідна мишоловка, що, якщо закрити над нею повітря, здриснути з неї вже нікуди...
Кіт Вчений
Форос-2?
Gheorghe Bandu
так я там бував
автомобільна дорога там - в півтори полоси через села, яку перекрити на раз
жены, пардон, мужа, - то святе !
Только умный человек понимает и осознаёт , что критики - наши друзья: они указывают нам на наши ошибки, но это не о сегодняшней власти , так как их план очень простой - побольше украсть и свалить 😡
зеЛох офшорный само проболталось что лично позвонило лукашенку, "как только вагнеровцы въехали в Беларусь"
хто Вам заважає?
- Ахметке стало смешно
нашего красотунчика ЗЕ-беньку будут подгрызать со всех сторон
"Причем тут Зеленский?" (с)
при чем здесь "Причем тут Зе-Бломойский?" (с)
Ну а ********** молчит.
********** отмечает день рождения президента Ермака.😡в Синегоре !
А тепер ще і боягузи(сци...уни).
покаялись ?
Хоч щось зробили правильно.
пора хАвакова витягувати - чи ще не час ...
Подскажите, кто знает, пожалуйста.
Ш. не называет страну проституткой
Ш. не выступает на корпоративах
А ответь как мил человек: - Чем 95 квартал отличается от Порнохаба?
Согласен. Он играет на мозге. Вполне успешно, должен сказать.
"Ш. не называет страну проституткой"
Не называет. Он собирает у себя тех, кто так считает.
"Ш. не выступает на корпоративах"
Вероятно, не выступает. Он использует другие способы.
Я, вероятно, очень мало знаю о том, что Вы называете "Порнохаб".
Шустер играет на остатках ума зрителей тем, чем Зе играет на рояле.
Очень успешно играет, должен Вам сказать.
И чё это вы так людей не любите, рассуждая об их "остатках ума"? Вам ближе безумцы из *ОПы ЗЕ-президента
Если ЗЕ накосячил, зассал и спрятался так в этом виноват Шустер?
Что плохо в том что в студии Шустера говорили правду о предателях и подлецах с ОП?
Изгаживая Шустера вы оправдываете ЗЕ-изменника.
"напористость измазать Шустера за эту программу?"
Шустер не нуждается в "моем измазывании". Достаточно посмотреть на методы, которыми пользуется г. Шустер, чтобы понять, что происходит на его эфирах.
"Если ЗЕ накосячил, зассал и спрятался так в этом виноват Шустер?"
"Ну, причем здесь Шустер?" Где я утверждал, что в косяказ Зе как-то замешан Шустер?
"Что плохо в том что в студии Шустера говорили правду о предателях и подлецах с ОП"
Ничего плохого в этом нет. Кто утверждал, что в этоесть что-то плохое?
"Изгаживая Шустера вы оправдываете ЗЕ-изменника. "
Шустер не нуждается в этом. См. мою точку зрения выше. Что Шустер, что Зе выполняют свою роль в становлении Украины, как государства. Оправдывать кого-либо (или обвинять!) у меня нет никакой необходимости.
Грустно видеть, как персонажи, типа Зе и Шустера (список далеко не полный), умело манипулируют граждами Украины. Некоторые даже готовы сражаться за одну из сторон.
Ни то, ни другое.
треба було без бійки (але під вигуки - ганьба) прослизнути з поводирем-дерьмаком на возложеніє...
і шоби вже зовсім відчути себе впевнено і під захистом... вручити нагороди воїнам (роззброєним єстєствєнно))))
Усього за 43 частоти боролися 130 претендентів, але понад третину було викуплено однією компанією "Аверс", яка належить Ігорю Палиці, депутату парламенту і близькому соратнику олігарха Ігоря Коломойського.
Скандальний олігарх пов'язаний із Зеленським і раніше цього року був підданий санкціям із боку США за звинувачення в "значній корупції".
Згадуючи передвиборче , просто - на межі божевілля , "перемивання кісток" Порошенку ,і облизуваня ЗЕ , на каналі Рінатіка , вважаю що все ж - не все одно . .
І це тільки ******* брехня шустрика. А згадайте ті часи, наприклад, коли він виправдовував криміналітет, з якого складався добробат "Торнадо"... Таких побрехеньок в нього вистачає; нехай тільки на кількість пальців, але вистачає. Тому повністю йому, шустрику, довіряти КАТЕГОРИЧНО НЕ МОЖНА!