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Новости Политика Украины
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Зеленский (16541) Шустер (681) ЧВК Вагнера (1281) Ткач Михаил (116)

Ткач о бойкотировании властями эфира Шустера по поводу "вагнергейта": Ставка все еще делается на "хорошего" Зеленского

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Ткач о бойкотировании властями эфира Шустера по поводу

Владимир Зеленский, ставший президентом благодаря финансовому влиянию олигархов на политику и медиа, теперь выступает против влияния олигархов на политику и медиа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет в фейсбуке журналист Михаил Ткач, анализируя бойкотирование властями эфира программы "Свобода слова Савика Шустера" о срыве спецоперации по задержанию "вагнеровцев". Далее приводим его пост.

"Зеленский первые два года президентства не менял систему, а пользовался ею. Возглавлять систему – это приятно. Чувствовать власть – приятно. Смотреть сверху на все эти инструменты и средства – личное наслаждение. Тогда Роман Кравец спрашивал у президента: почему телеканал Ахметова вас не критикует Президент кокетливо улыбался. Говорил: ну потому что это честный канал. По тем же причинам президент и не реформировал суды. Приятно чувствовать власть. Не каждый человек найдет в себе стержень самого себя лишить личных предпочтений ради общего блага. Не каждый способен понять, что эти общие блага будут служить и тебе, когда ты станешь этим общим.

Таких президентов, наверное, еще не было в истории нашей страны. Но именно такие нужны. Теперь президент и Ко обижаются, что их начали догонять правила игры, которые они легитимизировали в 2019.

Читайте также: Шустер о "вагнергейте": Это начало конца. Полная утрата доверия. То, что они сделали со страной за последние 2,5 года, – это реально стыдно. ВИДЕО

Когда богатый дядя делает тебе приятное, нужно помнить, что он это делает не потому, что это ты, а потому, что именно сейчас ты имеешь и можешь то, что ему нужно. Ты просто следующий. Очередной.

Изменения нужно производить быстро. Но так сладко пользоваться этим блестящим гардеробом власти. Всё там есть. Много. Выбросить все и носить джинсы "человек не из системы" не смог. Человек, по квотному принципу раздававший депутатские места в списке олигархам, теперь обижается, что эти депутаты его не слушают. Человек, просивший олигарха купить скорые ради собственного пиара, теперь обижается, что олигарх тратит средства на пиар других политиков. Человек, ставший президентом благодаря финансовому влиянию олигархов на политику и медиа, теперь выступает против влияния олигархов на политику и медиа. Потому что человек уже понимает, как это работает. И не хочет, чтобы эти бережные руки наскоро через полгода слепили следующего сыроватого коржика.

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Приятно было на прямых эфирах два года отвечать на вопрос "а почему это вы так хороши"? Теперь пора быть умным. Сможет ли? Самому любопытно. Но бойкот эфира у Шустера свидетельствует о том, что ставка все еще делается на "хорошего".

Ахметову все равно, кто президент. И Шустеру все равно. Они просто делают свою работу. С вами или без вас. Только президенту не все равно, кто президент. Но сейчас это уже его личные проблемы".

Читайте также: Журналист Ткач разобрал 6 тезисов, которыми власть защищается от "вагнергейта": "Парламент и народ Украины имеют право отменить такого президента"

Напомним, что на том эфире был продемонстрирован разговор с бывшим главой ГУР МО Василием Бурбой. Сам он не смог присутствовать на прямом эфире из-за вызова в СБУ на допрос, получивший перед программой.

Бурба раскрыл детали получения указания о переносе спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера". В частности, он сообщил, что, по словам главы ОП Андрея Ермака, указание дал сам президент Зеленский. Бурба также высказал предположение, что среди украинских чиновников есть "крот", передающий информацию врагу. Кроме этого, экс-председатель ГУР МО сообщил, что всех участников спецоперации по задержанию "вагнеровцев" уволили. И не просто уволили с должностей, а из рядов Вооруженных сил, а также забрали у них документы прикрытия, подвергнув этим опасности.
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Топ комментарии
+43
Лариса Новак@LarisaNovak
5 ч

Єрмак крутий.
Найняв Зєлю вести собі день народження...

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21.11.2021 16:20
+34
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21.11.2021 16:30
+29
то что не соколы - ясно
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21.11.2021 16:38
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Лариса Новак@LarisaNovak
5 ч

Єрмак крутий.
Найняв Зєлю вести собі день народження...

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21.11.2021 16:20 Ответить
Gheorghe Bandu
До речі, державна резиденція в Синьогорі - це така своєрідна мишоловка, що, якщо закрити над нею повітря, здриснути з неї вже нікуди...

Кіт Вчений

Форос-2?

Gheorghe Bandu
так я там бував
автомобільна дорога там - в півтори полоси через села, яку перекрити на раз
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21.11.2021 16:22 Ответить
Можна через хребет пішки перейти в Закарпаття. Я там ходив. Знаю. Можу Вована з бандою аж до кордону провести коли будуть утікать з України. ДОРОГО.
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21.11.2021 18:14 Ответить
А может они голубки?
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21.11.2021 16:33 Ответить
то что не соколы - ясно
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21.11.2021 16:38 Ответить
👨‍❤️‍💋‍👨 Шерочка с Машерочкой !
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21.11.2021 17:26 Ответить
день рождения жены, пардон, мужа, - то святе !
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21.11.2021 16:37 Ответить
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21.11.2021 16:58 Ответить
Зеля неизменно ведёт страну через энергетическую зависимость от Московии в Таёжный союз, да ещё троилит как имбецилов США спрашивая, а когда мы будем в НАТО.
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21.11.2021 16:21 Ответить
Оно и есть 🐲🤢🤡 нарик -имбецил
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21.11.2021 17:28 Ответить
Зеленські виродки - зрадники та кроти!
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21.11.2021 22:07 Ответить
Не качайте шатёр! Клоунов укачивает!
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21.11.2021 16:28 Ответить
Ви про яке бойкотування? Там панічний страх перед Яніною! ЇЇ боїться сама "полковнік скабєєва"
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21.11.2021 16:28 Ответить
Зепотерпиллер боится критики в свой адрес , так как там мозгов ноль и те притрушены белым порошком 😠
Только умный человек понимает и осознаёт , что критики - наши друзья: они указывают нам на наши ошибки, но это не о сегодняшней власти , так как их план очень простой - побольше украсть и свалить 😡
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21.11.2021 16:28 Ответить
И не в Ростов ,запасные аэродромы уже приготовлены с запасом миллиардов авансом полученным в Омане !!!!
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21.11.2021 17:32 Ответить
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21.11.2021 16:30 Ответить
Вбити дракона ...
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21.11.2021 16:32 Ответить
Пір`я, що прилипло до обісраної страки ще нікого не зробило орлом.
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21.11.2021 16:44 Ответить
👍🤝😀
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22.11.2021 13:00 Ответить
зебил, незачот!
зеЛох офшорный само проболталось что лично позвонило лукашенку, "как только вагнеровцы въехали в Беларусь"

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21.11.2021 18:26 Ответить
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21.11.2021 18:28 Ответить
Якесь зелене чмо проквакало якесь ******************!
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21.11.2021 22:09 Ответить
Кто так подставил Зеленского ,вот в чём вопрос ..и зачем так подставляться самому ???
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21.11.2021 16:40 Ответить
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21.11.2021 17:08 Ответить
Всі політтехнологи говорять,що ця рєчовка вже не катить...Зараз навпаки треба критикувати Пороха,робити з нього гнаного,загнаного,обіженого і приниженого...І тоді появляться симпатіі,рейтинги і надія на другий термін...Але і тут не можна перестаратись...Надто багато в Пороха лайна,ледь сильніше натиснеш і полізе зі всіх дір...
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21.11.2021 18:06 Ответить
ну раз Вам так підказують Ваші політтехнологи - починайте робити так як вони кажуть...
хто Вам заважає?
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21.11.2021 18:25 Ответить
ЗЕ-лька возомнил из себя Ампиратора, сказал Ахметке, чтобы он называл себе "олигархом" и кинул на большие бабки

- Ахметке стало смешно
нашего красотунчика ЗЕ-беньку будут подгрызать со всех сторон
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21.11.2021 16:41 Ответить
Беня отодвинул от корыта Петю. Надо полагать, за то, что Петя отодвинул Беню от Привата. Теперь Беня отодвигает Рината.

"Причем тут Зеленский?" (с)
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21.11.2021 16:55 Ответить
действительно,
при чем здесь "Причем тут Зе-Бломойский?" (с)
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21.11.2021 17:00 Ответить
Каким способом Зе влияет на планы Бе по отжиму активов у А? Можете пояснить?
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21.11.2021 17:02 Ответить
"Зе" в планах "Бе", потому что это инструмент. Как молоток или паяльник. Просто по беспределу отжать активы не получится, "А" и сам ещё у кого хочешь что хочешь отожмет. Поэтому ставка делается на использование государственного аппарата. А для этого нужен инструмент для управлением государственным аппаратом. Вот "Зе" и есть этот инструмент.
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21.11.2021 17:16 Ответить
И как молоток влияет на планы по использованию этого молотка?
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21.11.2021 17:23 Ответить
Сам молоток никак не влияет. Но рабочий, взяв молоток в руки, может обнаружить, что и ручка вся шершавая, а металл поколот, и инструмент для работы не подходит. Есть такой шанс.
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21.11.2021 17:50 Ответить
Америка в очередной раз предупредила Эвропу об угрозе начала войны Мацковии против Украины.

Ну а ********** молчит.

********** отмечает день рождения президента Ермака.😡в Синегоре !
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21.11.2021 16:41 Ответить
Зелебенські такі дурбалеси в квадраті, що навіть не змогли уявити, як би підскочив їх рейтинг в разі успішності операції ''Вагнер''!
А тепер ще і боягузи(сци...уни).
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21.11.2021 16:42 Ответить
Та вони с задоволенням би цю операції провели, але в ФСБ не дозволили.
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21.11.2021 17:23 Ответить
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21.11.2021 17:24 Ответить
👍💥💥💥💥🎯
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21.11.2021 17:37 Ответить
П"ятикратний уклоніст, ...лять...
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21.11.2021 16:46 Ответить
Влада в Україні наразі - повне лайно. Але, приїхати на ефір до Шустера - це приїхати у ще більше лайно!
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21.11.2021 16:51 Ответить
що б вони сказали ?

покаялись ?
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21.11.2021 16:56 Ответить
Виходить, що правильно зробили, що не поїхали...

Хоч щось зробили правильно.
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21.11.2021 17:26 Ответить
сраный провокаторишка за з гр от Падали-ка
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21.11.2021 17:38 Ответить
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21.11.2021 16:52 Ответить
якщо таких мільйони ....- то чому така загальна ситуація...- адже всім відомо , що рушійна сила - це завжди МЕншість , але вона е Локомотивом та Еволюціонатором ( скажем так ) ...- а баласт ( пристосуванці) - вони практично у всіх суспільствах чи недосуспільствах... так що не все так однозначно добродію Лемберг ))
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21.11.2021 16:57 Ответить
для олігархатичної системи питання не в " зЄлі" - знести його не питання....- але ж і вони не пальцем роблені - так як ще не вирішили ...- а що дальше ...., а хто - це ддля них не питання ...- ТВ зомби зробить свою справу ....- тільки дайте собі самі відповідь : що це дасть Україні ...- та її Громадянам та Суспільству ......

пора хАвакова витягувати - чи ще не час ...
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21.11.2021 16:52 Ответить
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21.11.2021 16:57 Ответить
Чем эфиры Шустера отличаются от эфиров 95?

Подскажите, кто знает, пожалуйста.
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21.11.2021 16:57 Ответить
ничем. только телепопрошайка сявик шустрый денег выпрашивает.
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21.11.2021 17:01 Ответить
получается, хоть что-то правильно сделали....
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21.11.2021 17:04 Ответить
Як швидко в цій країні змінюється сексуальна орієнтація Савіка Шустера?Бистріше тількі в арестовича.
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21.11.2021 17:05 Ответить
Орієнтація Савіка Шустера не змінюється вже дуже давно.
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21.11.2021 17:06 Ответить
после его дебюта на москвабаде после разгона НТВ вопросов к нему не имею -))) обычная полит журнашлюха
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21.11.2021 17:13 Ответить
Шустер не играет членом на рояле
Ш. не называет страну проституткой
Ш. не выступает на корпоративах

А ответь как мил человек: - Чем 95 квартал отличается от Порнохаба?
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21.11.2021 17:44 Ответить
"Шустер не играет членом на рояле"

Согласен. Он играет на мозге. Вполне успешно, должен сказать.

"Ш. не называет страну проституткой"

Не называет. Он собирает у себя тех, кто так считает.

"Ш. не выступает на корпоративах"

Вероятно, не выступает. Он использует другие способы.
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21.11.2021 17:50 Ответить
"А ответь как мил человек: - Чем 95 квартал отличается от Порнохаба"

Я, вероятно, очень мало знаю о том, что Вы называете "Порнохаб".
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21.11.2021 17:52 Ответить
Вы предпочитаете стиль ЗЕ-игры или игру умов у Шустера? И после этого вы с невинным видом заявляете что вам неизвестно что такое Порнохаб.
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21.11.2021 18:04 Ответить
"игру умов у Шустера?"

Шустер играет на остатках ума зрителей тем, чем Зе играет на рояле.

Очень успешно играет, должен Вам сказать.
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21.11.2021 18:29 Ответить
Хе, Шустер как Микеланджело журналистики работает профессиональным инструментом по твёрдому малоподатливому камню облагораживая его формы, а ЗЕ-квартал лепит из говна петушков вместо рук используя член.

И чё это вы так людей не любите, рассуждая об их "остатках ума"? Вам ближе безумцы из *ОПы ЗЕ-президента
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21.11.2021 18:39 Ответить
Откуда такая напористость в попытках приписать мне Ваши фантазии про ЗЕ?
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21.11.2021 18:41 Ответить
А откуда у вас такая напористость измазать Шустера за эту программу?
Если ЗЕ накосячил, зассал и спрятался так в этом виноват Шустер?
Что плохо в том что в студии Шустера говорили правду о предателях и подлецах с ОП?
Изгаживая Шустера вы оправдываете ЗЕ-изменника.
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21.11.2021 18:51 Ответить
Какой кошмар к Вас в голове!

"напористость измазать Шустера за эту программу?"

Шустер не нуждается в "моем измазывании". Достаточно посмотреть на методы, которыми пользуется г. Шустер, чтобы понять, что происходит на его эфирах.

"Если ЗЕ накосячил, зассал и спрятался так в этом виноват Шустер?"

"Ну, причем здесь Шустер?" Где я утверждал, что в косяказ Зе как-то замешан Шустер?

"Что плохо в том что в студии Шустера говорили правду о предателях и подлецах с ОП"

Ничего плохого в этом нет. Кто утверждал, что в этоесть что-то плохое?

"Изгаживая Шустера вы оправдываете ЗЕ-изменника. "

Шустер не нуждается в этом. См. мою точку зрения выше. Что Шустер, что Зе выполняют свою роль в становлении Украины, как государства. Оправдывать кого-либо (или обвинять!) у меня нет никакой необходимости.

Грустно видеть, как персонажи, типа Зе и Шустера (список далеко не полный), умело манипулируют граждами Украины. Некоторые даже готовы сражаться за одну из сторон.
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21.11.2021 21:10 Ответить
Демагогия.
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21.11.2021 23:15 Ответить
Классный коммент.
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21.11.2021 23:14 Ответить
"Вы предпочитаете стиль ЗЕ-игры или игру умов у Шустера? "

Ни то, ни другое.
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21.11.2021 18:30 Ответить
?
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21.11.2021 17:05 Ответить
до речі ця зелена потвора не поздоровила десантно штуромові війска ЗСУ
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21.11.2021 17:08 Ответить
йому не до того
треба було без бійки (але під вигуки - ганьба) прослизнути з поводирем-дерьмаком на возложеніє...
і шоби вже зовсім відчути себе впевнено і під захистом... вручити нагороди воїнам (роззброєним єстєствєнно))))
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21.11.2021 17:13 Ответить
В нього зранку день не задався...Та і десантникам напевно краще, коли сцикун і уклоніст не вітає.
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21.11.2021 22:06 Ответить
Американський аналітичний центр при НАТО: ,,Національна рада з телебачення і радіомовлення оголосила про надання регіональних телевізійних прав.

Усього за 43 частоти боролися 130 претендентів, але понад третину було викуплено однією компанією "Аверс", яка належить Ігорю Палиці, депутату парламенту і близькому соратнику олігарха Ігоря Коломойського.
Скандальний олігарх пов'язаний із Зеленським і раніше цього року був підданий санкціям із боку США за звинувачення в "значній корупції".
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21.11.2021 17:11 Ответить
Картина Репина "Обгадившиеся".
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21.11.2021 17:20 Ответить
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21.11.2021 17:22 Ответить
В банке должен остаться только один паук.
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21.11.2021 17:28 Ответить
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21.11.2021 17:36 Ответить
А разве кто то обязан ходить на передачу Шустэра делать Шустэру рейтинг?
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21.11.2021 17:38 Ответить
Олег Петрович ed2c8e0a а чего ЗЕленый предатель и его кремлевский смотряший, дЕрьмак-"козырь", ходили к Шустеру и не стеснялись делать ему рейтинг в 2020 г, когда рассказывали всем байки про то, что операция по "вагнеровцам" это, типа выдуманная история? А?
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21.11.2021 17:54 Ответить
Ещё НЕДАВНО членограй и прислуга ,оттуда не вылазили
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21.11.2021 17:47 Ответить
Ахметову все одно хто президент.)) Джерело: https://censor.net/ua/n3300742

 Згадуючи передвиборче , просто - на межі божевілля , "перемивання кісток" Порошенку ,і облизуваня ЗЕ , на каналі Рінатіка , вважаю що все ж - не все одно . .
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21.11.2021 17:50 Ответить
Читаю коментарі. 😊 Боти Подоляка обережно розганть хвилю, що Шустер - чмо, брехло, проданий журналіст. Тобто раз Шустер поганий, то все, що він робить - однозначно теж погане. 😁 А от і ні! Шустер - журналюга. Саме журналюга. Тертий. Досвідчений. Високопрофесійний. Так, він продається. За гроші. Великі. Бо спеціаліст у своїй царині. Він чудово відчуває кон'юнктуру. І звичайно не лізе на рожен. Але!!! Скпжіть, шановне товариство, чи був Шустер помічений у брехні? Чи розповсюдженні фейків, як скажімо, Мосейчучкч з "Г+Г"? Ні! Комусь може не подобатись, що Шустер мочить його кумира. Але це робота Шустера! Просто кумир налажав, давши Шустеру матеріал! От тому Шустери і є цепні пси демократії. Вони винюхують косяки і лажі чиновників і сильних світу цього, змушуючи тих озиратись і сильно не пускатись берега. У сьогоднішньому невтілному становищі Зєлєнского винуватий не Шустер - винуватий сам Зєлєнскій. А Шустер - так, аморальний безпминіипний високопрофесійний журналіст. І це добре! 😊
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21.11.2021 18:01 Ответить
боты работают так непрофессионально, что чего там разогнать у них не выйдет)
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21.11.2021 18:18 Ответить
Та й пізно вже! 😊
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21.11.2021 18:46 Ответить
"чи був Шустер помічений у брехні?" (с) - БУВ! І сьогодні бреше, наприклад, що Порох закрив його програму в Бені на Г+Г і вигнав з України.
І це тільки ******* брехня шустрика. А згадайте ті часи, наприклад, коли він виправдовував криміналітет, з якого складався добробат "Торнадо"... Таких побрехеньок в нього вистачає; нехай тільки на кількість пальців, але вистачає. Тому повністю йому, шустрику, довіряти КАТЕГОРИЧНО НЕ МОЖНА!
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21.11.2021 19:16 Ответить
Причина одна, після чергових "зашкварів" треба відсидітися і публічно не появлятися поки "утрясеться". Можна тільки заявити про себе якимось відосиком для "галочки".
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21.11.2021 18:29 Ответить
разве что в гробу
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21.11.2021 18:34 Ответить
Досить вважати, що ВаЗелін - людина не із системи. Він із неї плоть от плоті. Більше того він втілює найгірше, що є в цій системі: підлабузництво, брехню, вирішення справ через підкилимні домовленості, обгадити супротивника, поржати над "простими українцями", над їх наївними бажаннями справедливості, підлизати ху-лу. Він хизувався, що його допускали в "святая святих олігархів і влади" - в баню, в ложе, на корпоратив...
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21.11.2021 21:55 Ответить
Журналюшки возомнили себя пупами Украины, а по сути дерьмо обыкновенное...
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22.11.2021 09:43 Ответить
 
 