В Минобразования определили молодых ученых, которые получат стипендии в честь Героев Небесной Сотни
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Министерство образования и науки Украины сообщает, что в День достоинства и свободы определены 22 победителя на получение государственных именных стипендий лучшим молодым ученым для увековечения событий Революции достоинства и чествования подвига Героев Украины – Героев Небесной Сотни на 2022 год.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины, соответствующий приказ подписал министр образования и науки Сергей Шкарлет 19 ноября.
Победители конкурса получат стипендии с 1 января 2022 года на год в размере почти 5 тыс. грн. "Каждый стипендиат внес весомый вклад в развитие украинской науки как важной составляющей защиты национальных интересов Украины, усиление международного авторитета Украины, вклад в развитие демократических и гуманистических ценностей в сфере науки и образования, а также занимает активную общественную позицию", - говорится в сообщении.
В конкурсе принимали участие 176 претендентов, работающих или обучающихся в высших учебных заведениях и научных учреждениях, принадлежащих к сфере управления министерств, Службы безопасности Украины или находящихся в ведении Национальной академии наук Украины, национальных отраслевых академий, с учетом распределения государственных именных стипендий.
Определение победителей на получение государственных именных стипендий состоялось в соответствии с пятью номинациями: стипендии имени Дмитрия Максимова и Назария Войтовича – по пять человек, стипендии имени Романа Гурика, Устима Голоднюка и Юрия Поправки – по четыре человека.
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Він також молодий науковець!
Пал жертвой интриг завистников и злопыхателей!
А то ведь и на нобеля мог потянуть...
ВСЕ ЗЕЧЕСНО. все як має бути. тройное протяжонное УРА!!!
здобутокплагіатора шкарлета.
"Кабмін з ініціативи Міністерства освіти і науки погодив
ліквідацію Академії зовнішньої розвідки України.
Про це йдеться в розпорядженні уряду від 5 листопада 2021 року:"
Через месяц "создадут" с новым названием, что бы пустить пыль в глаза.