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В Минобразования определили молодых ученых, которые получат стипендии в честь Героев Небесной Сотни

Новости Цензор.НЕТ Общество

В Минобразования определили молодых ученых, которые получат стипендии в честь Героев Небесной Сотни

Министерство образования и науки Украины сообщает, что в День достоинства и свободы определены 22 победителя на получение государственных именных стипендий лучшим молодым ученым для увековечения событий Революции достоинства и чествования подвига Героев Украины – Героев Небесной Сотни на 2022 год.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины, соответствующий приказ подписал министр образования и науки Сергей Шкарлет 19 ноября.

Победители конкурса получат стипендии с 1 января 2022 года на год в размере почти 5 тыс. грн. "Каждый стипендиат внес весомый вклад в развитие украинской науки как важной составляющей защиты национальных интересов Украины, усиление международного авторитета Украины, вклад в развитие демократических и гуманистических ценностей в сфере науки и образования, а также занимает активную общественную позицию", - говорится в сообщении.

В конкурсе принимали участие 176 претендентов, работающих или обучающихся в высших учебных заведениях и научных учреждениях, принадлежащих к сфере управления министерств, Службы безопасности Украины или находящихся в ведении Национальной академии наук Украины, национальных отраслевых академий, с учетом распределения государственных именных стипендий.

Определение победителей на получение государственных именных стипендий состоялось в соответствии с пятью номинациями: стипендии имени Дмитрия Максимова и Назария Войтовича – по пять человек, стипендии имени Романа Гурика, Устима Голоднюка и Юрия Поправки – по четыре человека.

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Давайте вже стипендії на честь злитої Нєлохом спецоперації по затримці вагнерівців.
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21.11.2021 17:32 Ответить
Кандидату околовсяческіх наук Киві не забудьте степендію Героїв Небесної Сотні призначити!
Він також молодий науковець!
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21.11.2021 17:33 Ответить
Увы, научная карьера этого светила закончилась так и не начавшись!
Пал жертвой интриг завистников и злопыхателей!
А то ведь и на нобеля мог потянуть...
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21.11.2021 17:40 Ответить
молоді науковці які зробили великі внески в розвиток науки, по П,ЯТЬ тисяч. наглядові ради які загнали в сраку УЗД, нафто та газовиробництво по 450000+ мільйонні премії.
ВСЕ ЗЕЧЕСНО. все як має бути. тройное протяжонное УРА!!!
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21.11.2021 17:39 Ответить
Ось ще один здобуток плагіатора шкарлета.
"Кабмін з ініціативи Міністерства освіти і науки погодив

ліквідацію Академії зовнішньої розвідки України.

Про це йдеться в розпорядженні уряду від 5 листопада 2021 року:"
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21.11.2021 17:47 Ответить
Ну так тут все просто.
Через месяц "создадут" с новым названием, что бы пустить пыль в глаза.
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21.11.2021 17:51 Ответить
рыговский шкарлет определял?))))
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21.11.2021 18:06 Ответить
Отца и матери Зеленского случайно нет в этом списке?
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21.11.2021 18:13 Ответить
Ківу, сподіваюся, не обминули?
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21.11.2021 19:03 Ответить
тот в секретном списке
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21.11.2021 19:23 Ответить
 
 