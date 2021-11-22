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Новости Политика Украины
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Зеленский (16549) День достоинства и Свободы (69)

Родственники Героев Небесной Сотни встретили Зеленского криками "позор", "предатель" и "малорос". ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В воскресенье, 21 ноября, президент Владимир Зеленский принял участие в мероприятиях по чествованию памяти погибших во время Майдана. На мероприятие с Зеленским пришли также глава офиса президента Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмыгаль и спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на OBOZREVATEL.

Президент поставил лампадку к кресту на аллее. После этого собравшиеся почтили память погибших Героев минутой молчания.

Когда же Зеленский в сопровождении политиков и охраны возвращался назад, собравшиеся возле мемориала с портретами погибших участников Революции Достоинства семьи Небесной Сотни кричали ему вслед: "позор", "предатель" и "малорос".

Журналисты, желавшие задать гаранту свои вопросы, практически не могли подойти к нему, ведь охрана никого не подпускала.

Читайте также: Общая молитва за Украину состоялась на Аллее Героев Небесной Сотни. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним: утром 21 ноября официальные каналы президента распространили его видеообращение по случаю восьмой годовщины событий на Майдане Независимости в Киеве – Дня Достоинства и Свободы. Зеленский заявил, что украинцы никогда не простят тех, кто пытался лишить их свободы.
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Топ комментарии
+96
Зеля - чмо!
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21.11.2021 18:21
+95
Шо там первая леди Дерьмака Моника блеяла про голос народа?
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21.11.2021 18:21
+84
Ну - це вже "жОПа" не скаже що "Зеленського не допускають до "Фейсбуку" щоб не "травмувать" - він почув голос простих людей Сьогодні на Банковій буде "урочисте "срання кірпічами"
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21.11.2021 18:23
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ужас
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22.11.2021 14:12 Ответить
Просто у них закончились ВЫПЛАТЫ за погибших , они хотят еще! Сейчас Зеленский им заплатит и те успокоятся
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22.11.2021 14:15 Ответить
Раб по другому и не может мыслить. Боже яке ты кончене.
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26.11.2021 06:30 Ответить
До організатора ходи до ОПУ Гудименка прийшла поліція
Про це голова партії "Демократична Сокира" написав на своїй сторінці у Facebook.
"Прийшла поліція складати на мене протокол за вчора. Ну-ну", - написав Юрій Гудименко.
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22.11.2021 15:03 Ответить
Зелена потвора перещеголяла Яника %!

Ох і мразь 😣
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22.11.2021 15:59 Ответить
Це не антимайдан реваншує з януковичами і зеленьскими, це ми кожного разу викидаємо цю мразоту на смітник.🙂

Антимайданівці можуть 10 разів обрати донецьких зеків і криворізьких квнщиків, але ми 10 разів віднесемо їх на смітник.

Ми вам не дамо жити ваших омраяних ссср і кварталах.
Але є але , ми повинні не просто викидати мусор на смітник ,
а спалювати його до тла , щоби більше не смердів 😡
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22.11.2021 15:53 Ответить
Улыбнуло....Для тех, кто голосовал за него－он зраднык)...Те кто были против него и кому он эти годы, так интенсивно подмахивал, так и не приняли его). Бедный Маугли) Вот, что значит играть кого－то), а не быть самим собой....😂
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22.11.2021 17:06 Ответить
А каким боком Зеленский к этому?? За это должны отвечать Турчинов и Порошенко.
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23.11.2021 14:35 Ответить
Заткнись а убожище.
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26.11.2021 06:27 Ответить
А чего хотели от клоуна который имеет действующий бизнес в рашке и весь его продукт который оно делает заточен на рашку. Конечно оно будет здавать страну по полной.
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26.11.2021 06:26 Ответить
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