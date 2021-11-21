10-30% судей не довольствуются зарплатой и склонны к коррупции, - "слуга народа" Вениславский

Сегодня в Украине сложилась парадоксальная ситуация: судьи получили высокие зарплаты - 30-400 тыс. грн., а уровень доверия граждан к судебной власти остается на низком уровне.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ДОМ", об этом заявил нардеп "Слуги народа", представитель президента Украины в Конституционном суде Украины Федор Вениславский.

Одна из причин: украинцы, в основном, реагируют на публикации о скандальных судебных решениях, отметил парламентарий.

"Очень резонансными есть решения, связанные с какими-то скандалами. Журналисты, гражданское общество всегда отмечают такие скандальные решения. И, как правило, относительно восприятии этого информационного массива создается впечатление вообще о судебной власти. В то же время большинство судебных решений являются справедливыми и правильными", – сказал нардеп.

Также в судах до сих пор есть коррупция. И, несмотря на то, что ее уровень снижен, по таким негативным факторам украинцы также судят о судебной системе в целом.

"Есть где-то 10-30% судей, которые не довольствуются заработной платой и которые, кроме официальных источников дохода, имеют и неофициальные. Мы говорим о коррупционной составляющей. Именно эта коррупционная составляющая позволяет узкому кругу судей получать очень большие деньги, и именно благодаря этому у нас есть одиозные, часто абсурдные решения", - рассказал Вениславский.

Он отметил, что именно коррумпированная часть судей противодействует реализации судебной реформы в Украине. Но сейчас в стране достаточно механизмов, чтобы антикоррупционная деятельность велась эффективно.

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