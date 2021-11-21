10-30% судей не довольствуются зарплатой и склонны к коррупции, - "слуга народа" Вениславский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Сегодня в Украине сложилась парадоксальная ситуация: судьи получили высокие зарплаты - 30-400 тыс. грн., а уровень доверия граждан к судебной власти остается на низком уровне.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ДОМ", об этом заявил нардеп "Слуги народа", представитель президента Украины в Конституционном суде Украины Федор Вениславский.
Одна из причин: украинцы, в основном, реагируют на публикации о скандальных судебных решениях, отметил парламентарий.
"Очень резонансными есть решения, связанные с какими-то скандалами. Журналисты, гражданское общество всегда отмечают такие скандальные решения. И, как правило, относительно восприятии этого информационного массива создается впечатление вообще о судебной власти. В то же время большинство судебных решений являются справедливыми и правильными", – сказал нардеп.
Также в судах до сих пор есть коррупция. И, несмотря на то, что ее уровень снижен, по таким негативным факторам украинцы также судят о судебной системе в целом.
"Есть где-то 10-30% судей, которые не довольствуются заработной платой и которые, кроме официальных источников дохода, имеют и неофициальные. Мы говорим о коррупционной составляющей. Именно эта коррупционная составляющая позволяет узкому кругу судей получать очень большие деньги, и именно благодаря этому у нас есть одиозные, часто абсурдные решения", - рассказал Вениславский.
Он отметил, что именно коррумпированная часть судей противодействует реализации судебной реформы в Украине. Но сейчас в стране достаточно механизмов, чтобы антикоррупционная деятельность велась эффективно.
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вихід один - підвищення зарплати пересічним українцям
*****, блеать...
Во все времена, при любом правительстве их было не менее 70%, тут и к гадалке не ходи.
Любая проститутка намного порядочнее любого судьи, хотя бы в силу разборчивости.
10-30% судей . . .
Блин, ВОТ ОТКУДА ТАКИЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ?
Ну нельзя же так ляпать языком, как корова лепёшки наложила.
Во-первых, разброс данных. 20% диапазона при 5 тысячах (чуть меньше) действующих судей - это 1 тысяча человек. Что это за плюс/минус ? Уже одно это говорит, что заявление - фигня на постном масле, потому что серьёзные тезисы НЕ МОГУТ дать такой диапазон. Любой спец по статистике скажет, что погрешности выборки, как правило, в рамках 2-3%, а не 20%. И это справедливо не только для соцопросов.
Во-вторых, даже цифру 10% (допустим нижняя граница диапазона) откуда ты взял ? Ну вот откуда ? Сошлись на какое-то, блин, исследование серьёзное. Хотя бы на анонимное тестирование участников судебных процессов. Нет, взял и в небо пукнул про 10%. А почему не 8, или не 3, а может 72 ? Как можно на таком серьёзном политическом и публичном уровне делать такие безответственные заявления ??? Это то же самое, что я бы сказал, что 10-30% депутатов "Слуги Народа" - коррупционеры / педофилы / предатели Родины / убийцы или ещё кто-нибудь (кому что нравится из ярлыков). И в результате макнул бы всех поголовно, включая этого же Вениславского . . .
А потом удивляются, что у нас люди судьям не доверяют. Так конечно, бабулька послушала по телевизору депутата и говорит: "Ну вот же, сказали . . . Они же там знают, наверное, лучше нас".
Я не говорю, что все 100% судей - белые и пушистые. Но делать такие заявления надо крайне осторожно и крайне персонализированно, после доказательных судебных процессов. И даже тогда лучше от таких обобщённых заявлений отказаться в пользу комментариев относительно конкретных личностей (после их привлечения к ответственности, а не до или во время).
Если власть не будет показывать пример уважения к суду, то его никогда не будет.
А если судья какой-то замарался - так привлекайте к ответственности по всей строгости. А не можете доказать - заткнитесь лучше.
Вон, ВАКС посадил судью из Мукачево на 7 лет за доказанный факт взятки (хотя 7 лет за 70 долларов (2 тыс. грн.) многовато, наверное, но то уже такое - суд решил, значит решил). Вот и комментируйте данный конкретный случай, а не всех судей макайте. 10-30% . . . Как говорил Лавров: "Дебилы, бл..."
Треба міняти систему судів кардинально так само як і всі інші силові органи