Войска РФ дважды обстреляли позиции ОС на Донбассе, в частности применили минометы калибра 82 мм, без потерь, - пресс-центр ОС

Российско-оккупационные войска с начала суток 21 ноября два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в том числе один – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что в направлении Попасной вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов, а в сторону Катериновки, что на Луганщине, - из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет. Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы. Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", – говорится в сообщении.

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Напомним, в течение 20 ноября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В направлении Песков противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.