В победную войну России над Украиной не верю, за 8 лет мы научились защищаться, - Резников

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина с 8 лет войны научилась защищаться.

Об этом министр сообщил в интервью "Голосу Америки", передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос о возможности великой победной войны России над Украиной, Резников сказал: "Не верю в это. Потому что давайте не забывать, мы за 8 лет этой войны мы научились защищаться. Наши Вооруженные силы на высоком уровне, особенно Сухопутные войска. Я имел честь с генералом Залужным, главнокомандующим, четыре дня провести в ООС, общаться с командирами, солдатами, быть в окопах. Там настроение абсолютно боевое, уверенный в себе, люди умеют защищать страну".

По словам министра, в Украине около 400 000 ветеранов, прошедших через этот фронт и готовых стать защищать свою землю.

"Поэтому столь легкого прохода, как это было в 2014 году, не будет уже. Сегодня люди знают что такое пролитая кровь и как поливать кровь врага тоже знают и умеют это делать", - добавил глава Минобороны.

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