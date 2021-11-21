В победную войну России над Украиной не верю, за 8 лет мы научились защищаться, - Резников
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Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина с 8 лет войны научилась защищаться.
Об этом министр сообщил в интервью "Голосу Америки", передает Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос о возможности великой победной войны России над Украиной, Резников сказал: "Не верю в это. Потому что давайте не забывать, мы за 8 лет этой войны мы научились защищаться. Наши Вооруженные силы на высоком уровне, особенно Сухопутные войска. Я имел честь с генералом Залужным, главнокомандующим, четыре дня провести в ООС, общаться с командирами, солдатами, быть в окопах. Там настроение абсолютно боевое, уверенный в себе, люди умеют защищать страну".
По словам министра, в Украине около 400 000 ветеранов, прошедших через этот фронт и готовых стать защищать свою землю.
"Поэтому столь легкого прохода, как это было в 2014 году, не будет уже. Сегодня люди знают что такое пролитая кровь и как поливать кровь врага тоже знают и умеют это делать", - добавил глава Минобороны.
Пожалуйста, подождите...
Операції поздавали і знову натягнули енергетичний зашморг.
Що там по виплатах заборгованостей військовим ?
Остановить масштабное вторжение с танками, вертолётами, самолётами, массовыми ракетными ударами? Возможно. Но когда мы этому так здорово научились?
В этом Россия продвинулась куда дальше к
Впрочем, ничего этого не будет. Незачем. Россия считает, что добъется своего экономическими, политическими и информационными средствами. Правда, не так скоро.
Россия решила этого не допустить и ввела в бой 6 батальонных тактических групп общей численностью около 9000 человек. Эти полностью укомплектованные и обученные силы в 3 дня полностью разорвали весь правый фланг наступающей украинской армии, представленный преимущественно добробатами, может и обладавшими боевым духом, но это единственное, что они имели. В противостоянии с профессиональной, подготовленной армией они не имели никаких шансов. После Иловайска я смотрел на карту и гадал, куда они пойдут - налево, на Мариуполь, или направо, перерезая тылы оставшихся сил ВСУ и замыкая котел. Он не пошли никуда!!! У российских войск не было задачи разгромить ВСУ, у них была задача защитить ЛДНР. Чего они и добились, после чего начались, преимущественно, дипломатические игры.
ваш уряд про інше піклуеться із ворогом - агресором ...- то яка мае бути війна....
Україна розраховує на подовження контракта з «Газпромом» на 15 років
Уряд вважає ідеальним терміном продовження контракту з "Газпромом" на транзит газу 15 років.
не гоняй сквозняк...очкарик !
каким же надо быть уверенным и непогрешимым чтобы вырывая одно событие из канвы, забывать о предпосылках и ситуации сложившейся в то время...
и больше всего добавляют аргументов в споре или дискуссии - умение ставить диагноз оппоненту...
Открою страшную тайну тебе: путинских вояк твоя вера и не-вера ипет примерно как жизнь на Марсе.
И видосики от бубасика их тоже ******.
Их ипать могут только новые ракеты (а их производство вы, зе-******, свернули).
И новые танки, артиллерия, самолёты - но их производство вы тоже свернули.
Так что осталось вам три месяца.
РАБссия просрала даже рюсска-турецкую войну 1855 года в Севастополе.... а Наполеон в 1812 году посрал на Мацковии жидким поносом... увидев уровень жизни РЮССКАВА БЫДЛА...
Почему не в Киеве...Михал Афанасьч не объяснил...наверно знал досконально Мацковское БЫДЛО.... что и я сегодня...
і зсередини -
і олігархами та їх лакеями,
і нацмаргіналами, якими Кремль маніпулює просто граючись, добиваючись саморуйнування України - просто щоб полегшити собі завдання.
Путлер и Патрушев сами виноваты,что просрали Украину...
СПАСИБО ...Натаха Михайловна...