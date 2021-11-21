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В победную войну России над Украиной не верю, за 8 лет мы научились защищаться, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В победную войну России над Украиной не верю, за 8 лет мы научились защищаться, - Резников

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина с 8 лет войны научилась защищаться.

Об этом министр сообщил в интервью "Голосу Америки", передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос о возможности великой победной войны России над Украиной, Резников сказал: "Не верю в это. Потому что давайте не забывать, мы за 8 лет этой войны мы научились защищаться. Наши Вооруженные силы на высоком уровне, особенно Сухопутные войска. Я имел честь с генералом Залужным, главнокомандующим, четыре дня провести в ООС, общаться с командирами, солдатами, быть в окопах. Там настроение абсолютно боевое, уверенный в себе, люди умеют защищать страну".

По словам министра, в Украине около 400 000 ветеранов, прошедших через этот фронт и готовых стать защищать свою землю.

"Поэтому столь легкого прохода, как это было в 2014 году, не будет уже. Сегодня люди знают что такое пролитая кровь и как поливать кровь врага тоже знают и умеют это делать", - добавил глава Минобороны.

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Топ комментарии
+14
З зрадниками на Банковый і війни не потрібно, коли щоденно зраджуються інтереси України.
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21.11.2021 19:14
+10
З такими керманичами і вороги не потрібні
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21.11.2021 19:17
+9
Ще одне це чмо (Рєзніков), заперечує наявність війни, війна йде з 2014 року!
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21.11.2021 19:15
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З зрадниками на Банковый і війни не потрібно, коли щоденно зраджуються інтереси України.
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21.11.2021 19:14 Ответить
Результати видно..
Операції поздавали і знову натягнули енергетичний зашморг.
Що там по виплатах заборгованостей військовим ?
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21.11.2021 19:14 Ответить
Ще одне це чмо (Рєзніков), заперечує наявність війни, війна йде з 2014 року!
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21.11.2021 19:15 Ответить
Можете показати, в якому фрагменті Рєзніков заперечує наявність війни?
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21.11.2021 19:57 Ответить
За 30 лет МЫ сами СЕБЯ УНИЧТОЖИЛИ как индустриальное , С/Х и ядерное государство , МЫ выбирали СЕБЕ ВЛАСТЬ и ТАКУЮ жизнь !!! С 1240 года народ Украины превратился в ХОЛОПОВ с рабской психологией , но именует себя великой европейской нацией с великой культурой и все ВЕРЯТ В ЭТО . Нас НИКТО не будет завоевывать , просто чуть - чуть подождут ......
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22.11.2021 01:36 Ответить
З такими керманичами і вороги не потрібні
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21.11.2021 19:17 Ответить
Перемога може бути! 73% бидло вибрало зрадника-наркомана-клована! Зате, у сусідній новині "журналістка", без посилань, звинувачує ВО Свободу у підтрумці зеленого і "нарід" знову вірить! Вірять, то сцені 95-го кварталу, то іншим зрадникам. Справедливо, що Україна знаходиться у такому багні!
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21.11.2021 19:17 Ответить
Ну если ты имеешь что сказать за Свободу то покажи обращение Тягнибока по Вагнейгейту! Чего Олежа язык то в жопу засунул?!
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21.11.2021 19:32 Ответить
https://www.facebook.com/oleh.tyahnybok/posts/3965619400125411
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21.11.2021 19:35 Ответить
от 10 марта сегодня 21 ноября!
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21.11.2021 19:50 Ответить
Щось змінилося (крім дати)?
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21.11.2021 19:53 Ответить
Авжеж багото змінилося за пів року от і я хочу Олежу почути! Рух опору капітуляції та Д7 і багато інщі пійшли під ОП а ось Свободи я там не бачу!
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21.11.2021 20:00 Ответить
Ну Свобода вже не та. Їй скоро кінець. Партія члени, якої вмирали на Майдані не потрапила узагалі до парламенту. Більшість розчарувалася. Який сенс проливати кров, якщо люди будуть голосувати за тих, кому належать медіа. Але я не розумію, чому люди, котрі не голосують за Свободу, весь час хочуть її бачити на передовій? Чому люди не звертаються до партій за які вони голосували?!
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21.11.2021 20:03 Ответить
Люди не голосоють за Свободу тому бачуть що керівничтво Свободи ділами підтримує наркомана на троні! Чого керівничтво Свободи ні слова не сказало про вагнергейт і цому керівничтво не вийшло согодні на мирний протест до ОП?
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21.11.2021 20:12 Ответить
Схоже моє повідомлення було проігнороване, напишу ще раз: "Але я не розумію, чому люди, котрі не голосують за Свободу, весь час хочуть її бачити на передовій? Чому люди не звертаються до партій за які вони голосували?!" За яку партію ти голосував? Я хочу дізнатися чи вона під ОП
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21.11.2021 20:15 Ответить
На місцевих та виборах мера я голосував за Д7!
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21.11.2021 20:30 Ответить
як не потратила? Вона потрапила в верховну раду в 2014 році от тілки вона там хернею займалася разом з жопоблоком і Жулькиной Родиной!
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21.11.2021 20:13 Ответить
Треба оновлювати зброю, викинути зрадників та паркетних совкових хенералів,призначати нових бойових офіцерів на керівні посади а не тільки спілкуватись...
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21.11.2021 19:19 Ответить
Не рвіть душу. Хто в цьому зацікавлений, оцей верховний головнокомандуючий?!
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21.11.2021 19:48 Ответить
Верю/не верю... Чучело, ты не в церкве и не в синагоге. Твое дело, идиот, готовится к отражению рашисткой агрессии, налаживать логистику с союзниками, покупать новые образцы вооружений, профинансировать наконец-то САУ "Богдана", ОТРК "Сапсан", ПКР "Нептун". А верят пусть новинские и прочие талибаны!
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21.11.2021 19:19 Ответить
Молчи жопа
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21.11.2021 19:21 Ответить
Ще один корисний ідіот у владі Зеленського. Не діло міністра оборони вірити чи не вірити у щось. Завдання міністра оборони підготувати країну до оборони. Забезпечити збройні сили всім необхідним. Обмундируванням, паливом, ************, грошима, технікою,ремонтними базами,медикаментами. А якщо міністр оборони починає розказувати у що він вірить а у що не вірить то хай краще бере аркуш паперу в руки формату А4 ручку і пише заяву на звільнення. У тому що за останні роки збройні сили України змінились, то в тому заслуги Резнікова нема.
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21.11.2021 19:25 Ответить
Давайте міняти головнокомандуючих на переправі...
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21.11.2021 19:52 Ответить
Україна навчилась воювати та давати відсіч окупантам за умов, що є справжній проукраїнський головнокомандувач, а зараз хто буде віддавати накази війську? Той, хто на колінах перед ху@лом ладен стояти, аби тільки його "сКатов" та "папіков" в московській орді крутили по ТВ?? чи, можливо агент московитів "козирь"? чи агент московитів Демченко??? Щоб дати відсіч, треба спочатку убрати зрадників та агентів окупанта з керуючих ланок, та не обманювати ні себе ні народ.
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21.11.2021 19:26 Ответить
Защищаться от ежедневных обстрелов и редких вылазок диверсионных групп? Верю.
Остановить масштабное вторжение с танками, вертолётами, самолётами, массовыми ракетными ударами? Возможно. Но когда мы этому так здорово научились?
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21.11.2021 19:27 Ответить
Время танковых клиньев с массированной артподготовкой, интенсивными бомбежками и вторжением многотысячных масс пехоты прошло. Современная война - это массированное применение РЭБ, точечные удары по центрам принятия политических решений и штабам, транспортным узлам, энергостанциям, хранилищам горючего и боеприпасов, короткие и болезненные операции сил специального назначения и ВДВ, массированная пропаганда, задействование заранее внедрённых агентов и агентов влияния.
В этом Россия продвинулась куда дальше к

Впрочем, ничего этого не будет. Незачем. Россия считает, что добъется своего экономическими, политическими и информационными средствами. Правда, не так скоро.
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21.11.2021 20:07 Ответить
А по факту Лоссия поперхнулась крошечным Донбассом и украинской армией в том виде, в котором она была.
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21.11.2021 20:27 Ответить
ДНР организовал Ахметов, а ЛНР - Ефремов после того, как Беня заявил о том, что следует "пощипать" собственность сторонников Януковича. И когда Порошенко заявил, что решение конфликта на Донбассе должно занять не недели, а дни, он явно не имел в виду военное решение вопроса. С Ефремовым он так и не договорился, поэтому Ефремов просидел 4 года под следствием. А вот с Ахметовым Петр Алексеевич, таки, смог договориться, правда, не так быстро. Но когда договоренности были достигнуты об этом сообщили Стрелкову-Гиркину, тот кинул Славянск и рванулся в Донецк (как ему это удалось отдельная темная история). В Донецке Стрелков-Гиркин разогнал всю ахметовскую шоблу, и вот только тогда война пошла по-настоящему. До этого было лишь ее неуклюжее изображение. При этом выяснилось, что регулярная украинская армия, даже в том состоянии, в котором она была, намного сильнее ополчения сепаратистов. Это признал сам Гиркин, заявивший, что он не собирается вести маневренную войну, а ожидает ВСУ на улицах Донецка. Он уже планировал уличные бои.
Россия решила этого не допустить и ввела в бой 6 батальонных тактических групп общей численностью около 9000 человек. Эти полностью укомплектованные и обученные силы в 3 дня полностью разорвали весь правый фланг наступающей украинской армии, представленный преимущественно добробатами, может и обладавшими боевым духом, но это единственное, что они имели. В противостоянии с профессиональной, подготовленной армией они не имели никаких шансов. После Иловайска я смотрел на карту и гадал, куда они пойдут - налево, на Мариуполь, или направо, перерезая тылы оставшихся сил ВСУ и замыкая котел. Он не пошли никуда!!! У российских войск не было задачи разгромить ВСУ, у них была задача защитить ЛДНР. Чего они и добились, после чего начались, преимущественно, дипломатические игры.
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21.11.2021 20:50 Ответить
Согласен с Вами. Тут многие готовятся к войне как во 2-ю мировую. С массовым призывом, позиционными боями., противотанковыми рвами и прочей лабудой. Короче если не на месяцы, то по крайней мере на недели (!) боёв рассчитывают.
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21.11.2021 20:28 Ответить
Массовые армии, вообще, уходят в прошлое. Будущее (а кое-где уже и современное) это относительно небольшие по численности но высокопрофессиональные, оснащенные высокотехнологичным оружием, информационными и разведывательными системами вооруженные силы, обладающие, к тому же, высокой, едва ли не глобальной подвижностью. На сегодняшний день вышеприведённым требованиям частично (лишь частично!) соответствуют ВС США и России. С большой натяжкой - французские вооруженные силы.
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21.11.2021 20:59 Ответить
От мені чомусь так думається,що з цього дядька такий же міністр оборони- як з гімна куля. Як,до речі,і з усіх тих,хто був до нього...
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21.11.2021 19:29 Ответить
даунбас він вже реінтегрував ...
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21.11.2021 19:31 Ответить
Народ героев выиграет войну и под руководством клоуна-наркомана но лучше что-бы руководил героями Гетьман!
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21.11.2021 19:30 Ответить
про яку "війну" ви добродію міністре .....
ваш уряд про інше піклуеться із ворогом - агресором ...- то яка мае бути війна....

Україна розраховує на подовження контракта з «Газпромом» на 15 років

Уряд вважає ідеальним терміном продовження контракту з "Газпромом" на транзит газу 15 років.
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21.11.2021 19:30 Ответить
Вже восьмий рік окуповано частину України. То армія у нас сильна чи слабка?
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21.11.2021 19:31 Ответить
Де?
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21.11.2021 20:01 Ответить
В слоях власти предатель на предателе, какая там защита..смешно..Эти крысы сами первые и убегут, имея по 2-3 гражданства. А на одних добр батах далеко не уедешь.
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21.11.2021 19:32 Ответить
А що до нас збираються епічні герої? Якісь зачухані кацапи. ... У нас одних мисливський рушниць на руках 1,5 мільйона. Єдине що вони можуть робити майже безкарно то це з своєї території запускати ракети, а жива сила досить швидко буде утилізована.
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21.11.2021 20:08 Ответить
какие-то 2 года назад наши воины света по шагу, по метру, по террикону, по оврагу, по посадке, по селу, по опорнику.... по чуть-чуть но продвигались вперед.... они били на подходах и убивали в тылу... они верили и знали и умели идти вперед, а не только оборонятся...
не гоняй сквозняк...очкарик !
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21.11.2021 19:34 Ответить
а может с самого начала начнете??? с братского отжатия Крыма? дружественных обстрелов из-за кордона? с армии, которой не было? и армии раши, прошедшей уже кавказские войны?
каким же надо быть уверенным и непогрешимым чтобы вырывая одно событие из канвы, забывать о предпосылках и ситуации сложившейся в то время...
и больше всего добавляют аргументов в споре или дискуссии - умение ставить диагноз оппоненту...
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21.11.2021 20:43 Ответить
Верю , не верю-несёт пургу игруля Что Где Когда. Вместо того чтобы доложить украинцам что он сделал по исправлению этих безобразий : Минобороны разрешило кормить военных просроченной едой. 20.04.21 Завтрак и ужин 54-й ОМБр - это хряпа, которой кормят свиней. 26.06.21
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21.11.2021 19:38 Ответить
це баран і пустобрьох, а не міністр оборони.
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21.11.2021 19:38 Ответить
Дядя-зебил!
Открою страшную тайну тебе: путинских вояк твоя вера и не-вера ипет примерно как жизнь на Марсе.
И видосики от бубасика их тоже ******.

Их ипать могут только новые ракеты (а их производство вы, зе-******, свернули).
И новые танки, артиллерия, самолёты - но их производство вы тоже свернули.

Так что осталось вам три месяца.
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21.11.2021 19:39 Ответить
В 1995 году Джохар Дудаев сказал крутую фразу...

РАБссия просрала даже рюсска-турецкую войну 1855 года в Севастополе.... а Наполеон в 1812 году посрал на Мацковии жидким поносом... увидев уровень жизни РЮССКАВА БЫДЛА...
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21.11.2021 19:44 Ответить
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21.11.2021 19:44 Ответить
Ех, ще б навчилися владу вибирати!
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21.11.2021 19:44 Ответить
Победная война расеи закончится ликвидацией этой самой расеи. А разные резниковы могут рассказывать всё что угодно.
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21.11.2021 19:46 Ответить
Ага, в окопі, але вже в Ізраїлі...
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21.11.2021 19:59 Ответить
Чтобы окоп , по берму, засрать???!
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22.11.2021 08:39 Ответить
такие войны выигрывает народ,пример - Афганистан,народ которого бортанул за последние 40 лет две сильнейшие армии мира..
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21.11.2021 19:56 Ответить
Там інші порядки. У нас половина буде партизанити а друга- буде їх стріляти.
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21.11.2021 20:27 Ответить
Вірю, не вірю... Що це млять за "лексіка" вагітної гімназистки у міністра оборони... Діагноз фамільний - резнік(ов).
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21.11.2021 19:58 Ответить
ну просто ох...нний міністр оборони!
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21.11.2021 20:03 Ответить
Доктор украинской философии Михаил Булгаков однажды сказал...,говно всегда рождается в Мацковском Подворотне Арбата...

Почему не в Киеве...Михал Афанасьч не объяснил...наверно знал досконально Мацковское БЫДЛО.... что и я сегодня...
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21.11.2021 20:07 Ответить
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21.11.2021 20:09 Ответить
Україну знову атаковано. І ззовні - Кремлем,
і зсередини -
і олігархами та їх лакеями,
і нацмаргіналами, якими Кремль маніпулює просто граючись, добиваючись саморуйнування України - просто щоб полегшити собі завдання.
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21.11.2021 20:09 Ответить
Ти про Бубочку - лакея Бені? Чи про те що Бубочка в такому стані не зможе захищати Україну уч Головнокомандувач і Стратег?
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21.11.2021 20:12 Ответить
За 4 дня він поняв шо війська здатні захищатись. Проти Іскандерів, Ураганів, Калібрів.
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21.11.2021 20:10 Ответить
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21.11.2021 20:14 Ответить
Наталья Витренко...,недавно выдала такой спич...,полная дура всех времен и народов предала РАБссию...

Путлер и Патрушев сами виноваты,что просрали Украину...

СПАСИБО ...Натаха Михайловна...
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21.11.2021 20:15 Ответить
Національно-визвольна війна русинів Русі-України проти ординців Московії-Росії точиться різними проявами вже четверте століття. Такі війни завершуються тільки перемогою нації, інакше нація зникає, розчиняється в сусідніх націях. Останні сто років діє більшовицька українізація, щоб не відроджувалась державність русинів в Україні..
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21.11.2021 20:28 Ответить
Ну, вообще-то, большевики во главу угла ставили Пролетарский интернационализм. В этом была из ошибка.
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21.11.2021 21:29 Ответить
Чтобы понять одну вещь,много ума не надо...Видео живого Джохара Дудаева...год 1995...Украина не даст рюсскаму рейху ползти по Европе и Миру...откуда Джохар знал это... почти 30 лет назад...
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21.11.2021 20:32 Ответить
Логичная логика, могли бы себе позволить, уже б сделали, бутафория, сплошная.
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21.11.2021 22:41 Ответить
Вот смотрю сидит чмо типа Резников и комментирует ситуацию вместо того чтобы заниматься своими прямыми обязанностями Разболбай иди нахрен работать
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21.11.2021 22:45 Ответить
не забываем, шо у сраных сверхдержавных первых лиц щета на Западе

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21.11.2021 22:51 Ответить
 
 