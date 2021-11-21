Кабмин до сих пор не вернул доработанный проект госбюжета-2022 в ВР, но на его рассмотрение еще есть две пленарные недели, - Корниенко

Для принятия государственного бюджета на 2022 год есть еще две пленарные недели работы народных депутатов, но Кабинет Министров пока не предоставил парламенту доработанный проект.

Об этом рассказал первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко в комментарии Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Для бюджета у нас еще есть две недели пленарных, будем пытаться в первую неделю (пленарную. - Ред.) его рассмотреть, но пока нет конечного возвращенного проекта с доработанными от правительства, поэтому ждем от них", - отметил вице-спикер.

Корниенко объяснил, что если на следующей неделе Кабмин успеет вернуть проект бюджета-2022 в ВР, и документ пройдет необходимое комитетское рассмотрение, тогда возможно его принятие на пленарной неделе с 30 ноября по 3 декабря.

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В то же время он выразил мнение, что, скорее всего, принятие госбюджета во втором чтении состоится на другой пленарной неделе - с 14 по 17 декабря.

"Он (бюджет. – Ред.) должен быть принят к Новому году", – заверил первый заместитель Председателя ВР.

В то же время Корниенко заявил, что есть "системное сопротивление" принятию так называемых ресурсных законопроектов, в частности № 5600. По словам Корниенко, этот законопроект, в частности, может увеличить ресурсную базу бюджета на "несколько десятков миллиардов гривен".

Напомним, Верховная Рада 2 ноября приняла постановление №6000-П "О выводах и предложениях к проекту Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2022 год", которое считается принятием законопроекта о Госбюджете на следующий год в первом чтении.

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