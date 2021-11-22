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Данилов о войсках РФ возле украинской границы: Россия пытается поднять ставки перед предстоящими переговорами

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Данилов о войсках РФ возле украинской границы: Россия пытается поднять ставки перед предстоящими переговорами

Стягивая войска к украинской границе, Россия пытается максимально поднять ставки перед предстоящими переговорами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время встречи украинской делегации на Halifax International Security Forum с представителями Сената США.

По словам Секретаря СНБО Украины, "стягивая войска к украинской границе, Россия пытается максимально обострить ситуацию с безопасностью в регионе для поднятия ставок за столом предстоящих переговоров".

По мнению А. Данилова, недавние действия России, в частности, публикация Министром иностранных дел РФ дипломатических документов в СМИ, испытание новейших систем противоракетной обороны на собственных спутниках "говорят о том, что никаких правил для них уже не существует".

Однако, заверил секретарь СНБО Украины, наша страна не допустит повторения ситуации 2014 года и сможет дать адекватный ответ агрессору.

При этом, подчеркнул он, российское руководство "понимает лишь язык силы", поэтому для Украины важна поддержка настоящих партнеров, среди которых прежде всего США, Канада и Великобритания.

Также читайте: В победную войну России над Украиной не верю, за 8 лет мы научились защищаться, - Резников

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+26
Тю, а казали варто лише прибрати Пороха і війні кінець. А виявляється що ще є раісся з танчиками і *****... Як же так, зебіли? Де прорахувалися?
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21.11.2021 20:28
+15
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21.11.2021 20:28
+14
та хто там рахував?
зебіли думали дочекатися кінця війни,
лежачи на дивані, та дивлячись "скотів",
у повній тиші , при здоров'ї , та у теплі...
та щось знов -пішло не так
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21.11.2021 20:36
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21.11.2021 20:28 Ответить
Тю, а казали варто лише прибрати Пороха і війні кінець. А виявляється що ще є раісся з танчиками і *****... Як же так, зебіли? Де прорахувалися?
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21.11.2021 20:28 Ответить
та хто там рахував?
зебіли думали дочекатися кінця війни,
лежачи на дивані, та дивлячись "скотів",
у повній тиші , при здоров'ї , та у теплі...
та щось знов -пішло не так
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21.11.2021 20:36 Ответить
ага, скоро придется идти в холодны окопы, только вот оборонный заказ за 2 года завален полностью их ЗЕ-кумиром какаяразница..

Придется отбиваться от танков кирпичами с Великого Крадевниства..
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21.11.2021 20:59 Ответить
Тю.. та навіть в мене є карабін з оптикою і боєзапас на декілька років партизанської війни. Ну заїдуть танки. І що далі? Танкісти в них жити будуть? Сцяти, срати, спати, митись і жерти? Ми будемо посміхатися вдень і вбивати вночі. І теж будемо посміхатися. І скільки ж їх може "заїхати"? Виявляється всього 340 000 - це всі кацапські війська які заточені на наступальні операції. Решта внутрішні і прикордонні. Більше ніяк! При наступі втрати мінімум 5 до 1. Тобто, армія з 70 000 на підготовлених позиціях покладе всіх окупантів. У нас 10 000 населених пунктів і 1,5 мільйонів стволів офіційно на руках... Тобі ще не смішно від самої думки наступу на 40 мільйонну країну яка вже не буде перейматися "вбивати чи не вбивати" кацапів?
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22.11.2021 05:38 Ответить
...сполучення "чи" недоречне...однозначно перше слово...
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22.11.2021 05:54 Ответить
В 2014 багато людей просто не йняли віри тому що відбувається. Здавалося що це якийсь страшний сон і досить прокинутись і війна зникне... А зараз ніяких сумнівів. Смерть окупантам!
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22.11.2021 06:00 Ответить
Я теж так думал. Да тільки зараз вже год умовно схопив. А Ярош х...ло зараз жодає щоб були блок пости та усіх шмонали та якщо, то на місті стреляли. Зараз партизан усіх тільки під одно гівно під Яроша або якогось хенерала а потім як в Іловайську одним скопом усіх... Це і є реформа від Зелі.
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22.11.2021 11:06 Ответить
Щось ти якось плутано пояснюєш...
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22.11.2021 14:55 Ответить
Оце я панімаю, МАТЕМАТИК.
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22.11.2021 14:53 Ответить
Задача зебилов здатьУкраину без боя
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21.11.2021 20:53 Ответить
Порох передал ключи от карты, на которую капают доходы от войны зелепуке. Тот не устоял перед соблазном. Даром, что деревянный. По пояс.
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21.11.2021 20:55 Ответить
Чего???Ты дурак за зелю голосовал походу??
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21.11.2021 20:59 Ответить
Вот реально, закинул удочку на идиотов. И не прошло 5 минут, как клюнуло. В информации бывают подтексты, слои и уровни. Сарказм, ирония.
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21.11.2021 21:19 Ответить
Идиотов?Это ты идиот накалякал какую то херь только себе понятную со многими смыслами.Закинул он))дебилушка
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21.11.2021 22:54 Ответить
Ну чего ты всполошился? Нормально у тебя. Голова проходит.
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22.11.2021 00:25 Ответить
Нізя так на непідготовлені мізки і так одразу стільки різноманітної інформації.
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22.11.2021 14:58 Ответить
Радіо Свобода від 26 Травня 2014 року, передвиборчий виступ Порошенка:

«АТО не може i не триватиме два-три мiсяцi. Вона повинна i триватиме години», - заявив Порошенко.
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21.11.2021 22:54 Ответить
Якби кацап не ввів регулярні війська АТО би і закінчилося у вересні 2014 року. Так, що іди на ... сепар.
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22.11.2021 08:18 Ответить
Шо ти верзешь,?!
На 26 травня вони вже "референдум" в Криму провели, та повністю його анексували!
Навіщо потрібні такі "українські генерали" які не очікували регулярних військ мордору на территорії України?
Все вони розуміли і на все очікували...
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22.11.2021 18:28 Ответить
Він за ЦЕ вибачився... і не раз. Закрий пельку.
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22.11.2021 10:20 Ответить
А за те, що був міністром Януковича, вибачився?
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26.11.2021 13:00 Ответить
Які саме переговори маються на увазі?
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21.11.2021 20:36 Ответить
Если бы мы могли не повторить 2014, то могли бы и силовым путем деоккупировать хотя бы донецкую и луганскую области. А если не можем, значит не можем и предотвратить события схожие на 2014.
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21.11.2021 20:44 Ответить
зачем тебе лугандон? много лишних денег?
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21.11.2021 21:07 Ответить
были бы яйца освободить, были бы и на депортацию колаборантов (которые не убивали/не нанесли тяжких)
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22.11.2021 01:26 Ответить
У нас нет руководства,у нас есть изменник родины в кресле.Чего они заявляют,их уже никто не слушает
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21.11.2021 20:57 Ответить
Тобто, керівництво НАТО, президенти провідних демократичних країн світу зустрічаються з "ізмєнніком родєни", надають йому зброю, висловлюють та надають підтримку у можливому загостренні війни з Росією, домовляються про будівництво спільного космодрому, про будівництво заводів озброєнь, тощо?
Поясни, що і ти, і такі як ти створіння вживаєте? Чи ти просто дрібний провокатор? Чи за це тобі платять ************? Чи ти просто не сповна розуму?
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21.11.2021 23:02 Ответить
Ідіот! Вони підтримують Україну в стані "стенд бай" в очікуванні зміни влади. І від нас, українців, залежить як швидко і яким шляхом це станеться. Якби ти читав англійською, то таких дурних тез не викладав би. Україна і випадкове дегенеративне жиденя у владі це різні речі.
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22.11.2021 00:22 Ответить
Вони і віслюку б дали зброю, бо після нашої наступна дупа - їхня. А що до зустрічів - то нагадай де інвестиції від Оману? Там де й мільйарди дерев, де технопарки та голівуд? Десь у роялі? )))
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22.11.2021 03:06 Ответить
Меркель уже дважды сделала ми...ет Лукашенко, а Путлеру весь свой срок отрабатывает.
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22.11.2021 10:50 Ответить
Я б може і прислухався до слів Данілофа якби не знав що за освітою він ветеринар... може для нього "чумка" і "кацапи" одне і те ж? ... але ж він сам кацап...
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21.11.2021 20:58 Ответить
А Бутусов хто? Музикант?
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21.11.2021 23:04 Ответить
А хто ви НБ та Міко? Вчилися на коментаторів міжнародних подій???
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22.11.2021 10:23 Ответить
мистер очевидность ...
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21.11.2021 21:11 Ответить
Тю! А 2 тижні тому було все ОК і у вас, і у МО... Що сталося? Яйця защимило публікаціями в західних ЗМІ та діями високопосадовців провідних країн? Сподівалися на своє улюблене "Ми нє зналі", "Нє так понялі" і взагалі "Вирвано з контексту"?

Зашевелилися криси!
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21.11.2021 22:11 Ответить
Вот же гнида. Неделю тому обвинил западные СМИ в сознательной дезинформации.
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21.11.2021 22:19 Ответить
Він правий на 100%. Заяви політичних діячів Заходу, так само як заяви ЗМІ, не є сигналом для Секретаря Ради Національної Безпеки і Оборони. Його б повідомили через закриті канали - військові, дипломатичні тощо. Повідомлень, очевидно, не було. Тому не було підстав робити інші заяви. Бо заява РНБО не буває без оголошення певних дій, як таємних, так і відкритих, наприклад, привелення війська в стан повної бойової готовності. Бо армію, спецслужби, державні органи влади неможливо тримати в стані максимальної бойової готовності упродовж багатьох місяців - це коштує величезних коштів, матеріальних затрат і виснажує і економіку лержави, і людей - як фізично, так і морально.
Можливо, цього добивається Кремль - з допомогою провокацій досягти саме такого ефекту, а потім вдарити тоді і там, і тоді, коли цього найменше чекатимуть.
А такі як ти Промокашки залюбки на ці провокації купуєтеся.
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21.11.2021 23:18 Ответить
"Парабеллум..." Сралин теж казав що провокація. Хтось гіне на війні, а хтось гуляє по кабакам та заробляє гроші. Уся економіка від Зеленського загнати народ до ями. В Ізраїлі вся молодь з зброєю ходить. А наша молодь якщо пострибає до Европи. Де навчання та армія? Вся економіка у олігархів та імущих.
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22.11.2021 10:59 Ответить
гавнилов, запомни: с врагами переговоров быть не может. ****** заняли часть нашей территории, ****** и освобождай, **** ты там крякаешь в тепле и уюте, пока наши парни замерзают в окопах? и чего крым не освобождаете, черти? тоже ведь украина, или уже нет?
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22.11.2021 03:40 Ответить
бондарь, а ты уже в окопе?
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22.11.2021 10:26 Ответить
болван, я уже в твоей жопе. расслабься и получай удовольствие
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22.11.2021 11:29 Ответить
Глист чи що ?
От вперше бачу говорящих глистів ще і з ніком
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22.11.2021 19:33 Ответить
Данілов такий гнилий балабол. Зразу видно що ця влада заважати будь якому вторгненню не збирається, власне це видно за станом армії з 19-го і відношенню до військових. За Порошенка нарощувалися війська, озброєння, реформувалася армія, за клована - нічого, все навпаки. Може чутки про зрадника виявляться не такими ж і чутками.
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22.11.2021 08:25 Ответить
За Порошенка бути військовим було престижно, за Зеленського все повернулося у розруху часів Кучми-Януковича.
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22.11.2021 08:29 Ответить
Більше 100 000 контрактників покинуло українське військо при Порошенку.Реформ не було жодних-трохи покращили забезпечення війська.Але,головне-взаємовідносини у війську залишились як у совково-підорашенській армії,основною тезою якої було :"Я начальник -ти дурак."Йшло шалене розкрадання війська-чого вартує тільки крадіжка 150 000 000 гривень генералом Олійником на закупівлі пального.Його посадили?А ні путіна!!Міністр оборони Полторак вимагав його повернути,бо дуже цінний кадр.
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22.11.2021 09:13 Ответить
МОСКВА, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. Московский окружной военный суд отказал Главной военной прокуратуре в повторном аресте бывшего главного военного финансиста Министерства обороны Георгия Олейника.
https://pravo.ua/articles/general-olejnik-amnistirovan/

Рашотроллик, ты про этого Олейника?
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22.11.2021 10:50 Ответить
Підорашка!!Я про зама Півторисраки.
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22.11.2021 10:52 Ответить
Дятел, так и пиши что Детективы НАБУ и САП задержали заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Игоря Павловского и директора Департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/10/11/7158022/
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22.11.2021 11:04 Ответить
Підорашка,а ось і про Павловського,якого затримували ще у 2017 році,лапотний.https://hromadske.ua/posts/zatrymanyi-zastupnyk-ministra-oborony-pavlovskyi-ya-niiakykh-dokumentiv-na-palne-ne-********** і ось ще про цього "бойового" генрала.https://hromadske.ua/posts/shcho-vidomo-pro-zatrymanykh-vysokoposadovtsiv-minoborony
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22.11.2021 11:19 Ответить
2 серпня 2021 року, Апеляційний суд міста Києва розглянув клопотання про зміну запобіжного заходу для голови правління заводу «Кузня на Рибальському» Валерія Шандри. Так, голова правління заводу «Кузня на Рибальському» Валерій Шандра залишиться під вартою до 4 вересня 2021 року. Таке рішення винесли судді Апеляційний суд Києва. Проте зменшили суму застави - з 443 мільйонів до понад 50 мільйонів[
https://uk.wikipedia.org/wiki/Справа_«катерів_і_санітарок»

Дятел, а вот что сделал зеличайший зеледент.
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22.11.2021 11:28 Ответить
Я тобі факти,а ти дурня включаєш.
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22.11.2021 12:13 Ответить
"Йшло шалене розкрадання війська-чого вартує тільки крадіжка 150 000 000 гривень генералом Олійником на закупівлі пального.Його посадили?А ні путіна!!Міністр оборони Полторак вимагав його повернути,бо дуже цінний кадр.

А ты мне фуфло гонишь, фуфлофан подоляковский. Или может ольгинский. Что в принципе одно и то же.
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22.11.2021 12:17 Ответить
В тебе повністю відсутня мозкова діяльність,ти на рівні первісної людини.Треба аналізувати факти,а не зовнішні подразники та слова.
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23.11.2021 08:38 Ответить
Иди в ОПу к своему работодателю, мыслитель.
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23.11.2021 08:59 Ответить
Ти просто дурень опідорашений.
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23.11.2021 09:23 Ответить
пошел в спам, дятел
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23.11.2021 09:32 Ответить
Ви ж брешете, не шановний..
Я от часом проїздила повз частину. Там ремонту не було з совкових часів. Суцільний занепад і мохом вкрилось. Здогадайтесь що стало після приходу Порошенка ? А все оновили. ВСЕ.
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22.11.2021 16:05 Ответить
До чого тут ремонт?Так,він потрібен,але це справа десята.Не було головного ремонту-ремонту взаємовідносин у війську,відносин між офіцером та солдатом,штабістом та офіцером на пердовій.Мої сини з друзями витратили кучу грошей на допомогу війську,купували тепловізори,прилади нічного бачення,шоломи,бронежилети....Передавали у частини,а до ОКОПІВ ВОНО НЕ ДОХОДИЛО-все розкрадалось.Тоді почали передавати з рук в руки.Ти не на гасла реагуй:"армія,мова,віра",а порозмовляй з тими добровольцями,хто покинув службу у війську-ЧОМУ ВОНИ ЦЕ ЗРОБИЛИ?Син моєї куми,доброволець,був мобілізований у березні 2014 року,потім пішов на контракт на три роки,а потім покинув службу,відмовився його продовжувати,хоча примушували насильно його передпідписати,не відпускали по закінченню.Його частина рік була на передовій БЕЗ ЗАМІН,шахта Бутівка-НІКИМ БУЛО МІНЯТИ.Розповідав,виїздить російський танк і 2-3 години розстрілює їхні позиції,поки не закінчиться боєкомплект.А наша артилерія мовчить,бо в них опечатані гармати і пораховані снаряди,складені акти,бо нас "перемирря" і не цього Зеленого Йолопа,а ще порошенківське."Купались" розтоплюючи сніг-кума казала,що не всигала труси йому шити,бо вживані ніде були випрати-їх просто викидали з окопів.Каже такого не було навіть в перший рік війни,тоді завжди арта допомагала.Таких історій в мене декілька,від знайомих,які воювали.Чому заборонили волонтерам їздити на передову ще у 2018 році?-А щоб не бачили того бардака.

https://lb.ua/society/2019/04/25/425509*********************************.html

Ти не байки слухай,а розмовляй з тими,хто воював.
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23.11.2021 09:20 Ответить
Ваш досвід не унікальний. Одним ви можете прикрашати фантазіями свої спогади, а інші побачать неправду і маніпуляції.
Військовій справі треба вчитись.
Добровольці вам скажуть, якби вони в 2014 році вміли воювати, як зараз, то в нас було би в половину менше жертв. Так само і керівництво вчилось. Хіба Порошенко винний, що умовний Василь крав ваші речі ? Ви думайте макітрою перед тим як писати.
Щодо ремонту. Похилені хібари з вибитими вікнами це наслідок абсолютного занедбання українським народом своєї армії. А Порошенко все змінив.
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23.11.2021 09:33 Ответить
Щодо мовчання артилерії. ЦЕ зараз відбувається. А не в ті роки. І я теж знаю про що кажу. В хлопців було і чим захищатись і чим воювати.
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23.11.2021 09:36 Ответить
Продовжуй у тому ж дусі Лахта Зе клоунська.
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22.11.2021 13:01 Ответить
Кажуть пальне вкрав Арагамія.
Хто ж винний українцям що звикли нести в хату. Попри всі негаразди подивіться на армію - яка була і яка стала.
Нічого вже белькотати вам. От нічого.
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22.11.2021 16:03 Ответить
Данілову провели корекцію зору?Воно раптом прозріло?І шо,ЦРУ вже не агентура *****?
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22.11.2021 09:04 Ответить
"Народне радіо" запитують, чи дійсно, як вважає Данілов, "Росія стягує війська до кордону з Україною, щоб максимально підняти ставки"? "Народне радіо" відповідає, мабуть що ні. Адже такі сподівання скидаються більше на ігри у покер з олігатором.
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22.11.2021 10:48 Ответить
А если ты, Данилов, ошибаешься ?
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22.11.2021 11:34 Ответить
Люди, кацапи не самогубці щоб іти на непогано озброєну країну як Україна, так спектаклі вміють робити як на зоні, щоб зашугати новеньких та лохів, не треба забувати що брехливіше кацапа (расєяніна) людини немає на Землі
Стягнування військової техніки вже сьомий рік на кордоні з Україною, сітки на кацапських танках проти Джавелинів ( ) і інша фуйня це типово для Кремляндії з ії вічними понтами.
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22.11.2021 12:58 Ответить
Даремно ви ТАК ПРО РЕШІТКИ. Принаймні БеТеРе від кумулятивної БЧ ПТУР-ів вони, решітки, захищали , досить ефективно. Про Джевеліни нічого сказати не можу, але бої покажуть.
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22.11.2021 16:45 Ответить
Не спасуться кацапські танки від знищення. Джавелін це не радянський гранатомет.
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22.11.2021 18:06 Ответить
Россия готовится к будущим переговорам? Что за детский наивняк?
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22.11.2021 13:49 Ответить
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22.11.2021 14:50 Ответить
Серед усієї цієї зільоної дурки, він мені здавався найбільш виваженою, навіть, розумною людиною....
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22.11.2021 16:39 Ответить
Каких переговоров? Кто с кем? О чем он вообще?
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22.11.2021 16:41 Ответить
 
 