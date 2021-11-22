Данилов о войсках РФ возле украинской границы: Россия пытается поднять ставки перед предстоящими переговорами
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Стягивая войска к украинской границе, Россия пытается максимально поднять ставки перед предстоящими переговорами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время встречи украинской делегации на Halifax International Security Forum с представителями Сената США.
По словам Секретаря СНБО Украины, "стягивая войска к украинской границе, Россия пытается максимально обострить ситуацию с безопасностью в регионе для поднятия ставок за столом предстоящих переговоров".
По мнению А. Данилова, недавние действия России, в частности, публикация Министром иностранных дел РФ дипломатических документов в СМИ, испытание новейших систем противоракетной обороны на собственных спутниках "говорят о том, что никаких правил для них уже не существует".
Однако, заверил секретарь СНБО Украины, наша страна не допустит повторения ситуации 2014 года и сможет дать адекватный ответ агрессору.
При этом, подчеркнул он, российское руководство "понимает лишь язык силы", поэтому для Украины важна поддержка настоящих партнеров, среди которых прежде всего США, Канада и Великобритания.
Пожалуйста, подождите...
зебіли думали дочекатися кінця війни,
лежачи на дивані, та дивлячись "скотів",
у повній тиші , при здоров'ї , та у теплі...
та щось знов -пішло не так
Придется отбиваться от танков кирпичами с Великого Крадевниства..
«АТО не може i не триватиме два-три мiсяцi. Вона повинна i триватиме години», - заявив Порошенко.
На 26 травня вони вже "референдум" в Криму провели, та повністю його анексували!
Навіщо потрібні такі "українські генерали" які не очікували регулярних військ мордору на территорії України?
Все вони розуміли і на все очікували...
Поясни, що і ти, і такі як ти створіння вживаєте? Чи ти просто дрібний провокатор? Чи за це тобі платять ************? Чи ти просто не сповна розуму?
Зашевелилися криси!
Можливо, цього добивається Кремль - з допомогою провокацій досягти саме такого ефекту, а потім вдарити тоді і там, і тоді, коли цього найменше чекатимуть.
А такі як ти Промокашки залюбки на ці провокації купуєтеся.
От вперше бачу говорящих глистів ще і з ніком
https://pravo.ua/articles/general-olejnik-amnistirovan/
Рашотроллик, ты про этого Олейника?
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/10/11/7158022/
https://uk.wikipedia.org/wiki/Справа_«катерів_і_санітарок»
Дятел, а вот что сделал зеличайший зеледент.
А ты мне фуфло гонишь, фуфлофан подоляковский. Или может ольгинский. Что в принципе одно и то же.
Я от часом проїздила повз частину. Там ремонту не було з совкових часів. Суцільний занепад і мохом вкрилось. Здогадайтесь що стало після приходу Порошенка ? А все оновили. ВСЕ.
https://lb.ua/society/2019/04/25/425509*********************************.html
Ти не байки слухай,а розмовляй з тими,хто воював.
Військовій справі треба вчитись.
Добровольці вам скажуть, якби вони в 2014 році вміли воювати, як зараз, то в нас було би в половину менше жертв. Так само і керівництво вчилось. Хіба Порошенко винний, що умовний Василь крав ваші речі ? Ви думайте макітрою перед тим як писати.
Щодо ремонту. Похилені хібари з вибитими вікнами це наслідок абсолютного занедбання українським народом своєї армії. А Порошенко все змінив.
Хто ж винний українцям що звикли нести в хату. Попри всі негаразди подивіться на армію - яка була і яка стала.
Нічого вже белькотати вам. От нічого.
Стягнування військової техніки вже сьомий рік на кордоні з Україною, сітки на кацапських танках проти Джавелинів ( ) і інша фуйня це типово для Кремляндії з ії вічними понтами.