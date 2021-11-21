"Беркутня выстроилась напротив нас", - воспоминания 93-й бригады ВСУ о разгоне Майдана в 2013 году
Новости Цензор.НЕТ Общество
Беркутовцы добивали лежащих, таскали женщин за волосы и избивали журналистов.
Воспоминания о разгоне Майдана в 2013 году 93-я отдельная механизированная бригада публикует в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
Боец 93-й бригады "Холодный Яр" Юлий Терехов был среди студентов Евромайдана, которых 8 лет назад разогнал "Беркут".
Терехов учился в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого и летом 2014 должен был перейти на второй курс.
"Восемь лет назад, 21 ноября, студенты вышли на главную площадь страны, чтобы выразить свой протест по поводу прекращения процесса подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Силовой разгон Евромайдана состоялся в ночь с 29 на 30 ноября, изменив жизнь не только молодых людей, присутствовавших там, но и целой страны.
Среди майдановцев был и Юлий Терехов. Молодой перспективный студент-звукорежиссер из университета имени Ивана Карпенко-Карого. Он, как и многие тысячи других юношей, вышел, чтобы сказать свое слово и выразить протест. В ту ночь, которая стала важной частью нашей истории, все говорили, что существует большой риск разгона. В тот вечер громко звучали патриотические песни. Возле бочонков с костром грелись люди", - говорится в сообщении.
– И вот посреди ночи беркутня уже наготове выстроилась напротив нас. Стояли и ждали приказа, - рассказывает Юлий.
Среди майдановцев было много женщин, пенсионеров и даже детей. Повод "беркутовцы" придумали слишком банальный - им вдруг почему-то понадобилось ставить новогоднюю елку.
"Подогнали технику и начали доставать из грузовиков заборы. Коммунальщики ставили ограждения среди людей, а толпа им в этом якобы мешала, что и послужило поводом для кровавой зачистки. Меня и еще четырех ребят зажали со всех сторон и начали избивать дубинками. Правоохранители были везде… . Добивали лежащих, таскали женщин за волосы и избивали журналиста, до последнего верившего, что надпись "Pressa" на его жилете как-то спасет ситуацию. Сразу видно - иностранец. Тогда мы начали бежать в сторону торгового центра Globus, чтобы хоть как-то спастись", - рассказывает парень. .
Юлию и его товарищам удалось добежать до памятника Богдану Хмельницкому.
"Нас было 11 человек. Тогда нам посчастливилось вырваться и мы прятались в Михайловском соборе, откуда впоследствии начали бить в набат. В ту ночь шла настоящая борьба", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
камінгаут Чекалкіна-спєцпропагандиста
https://www.youtube.com/watch?v=S1TTae8-9M4&ab_channel=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85
Армію недофінансувати, ТАТАРОВА винного без розслідування замінити авокатом, котрий заспокоює "війнинебуде" - й пазли майже склалися .
Почитайте останню працб Суркова - про розщирення імперії через точки розбурханих протестів
https://nv.ua/world/geopolitics/surkov-napisal-propagandistskuyu-statyu-pro-imperskie-ambicii-rossii-poslednie-novosti-50197323.html
Пайку урезали, или методичку не поднесли, или это и есть - по методичке?
Тому що вірно сказав Портніков - хто б міг ослухатися Табачніка або Медведчука часів Кучми...
Тому що він або підвів би своїх людей СВОЇМ РІШЕННЯМ - бо там ВЖЕ БУЛО ЗЛИТО, або повинен умовно, навіть через Єрмака спиратися на рішення голвонокомандуючого .
Якби він самовільно не відмінив - по"вязали б усіх наших.
А так він хоча б дав їм шанс вижити
Але отримав таку вказівку від Єрмака, Бурба зобовязан був отримати підтвердження цього від самого Президента. Бо це була дуже важлива справа, а Голова ОП не керує військовою розвідкою.
А Бурба не пішов знов до Президента, та не наполягав на негайной зустрічи...
Так уже заигрались в политику что всякий стыд потеряли. Не различают где святэ а дэ грiшнэ