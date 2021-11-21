"Беркутня выстроилась напротив нас", - воспоминания 93-й бригады ВСУ о разгоне Майдана в 2013 году

Беркутовцы добивали лежащих, таскали женщин за волосы и избивали журналистов.

Воспоминания о разгоне Майдана в 2013 году 93-я отдельная механизированная бригада публикует в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Боец 93-й бригады "Холодный Яр" Юлий Терехов был среди студентов Евромайдана, которых 8 лет назад разогнал "Беркут".

Терехов учился в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого и летом 2014 должен был перейти на второй курс.

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"Восемь лет назад, 21 ноября, студенты вышли на главную площадь страны, чтобы выразить свой протест по поводу прекращения процесса подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Силовой разгон Евромайдана состоялся в ночь с 29 на 30 ноября, изменив жизнь не только молодых людей, присутствовавших там, но и целой страны.

Среди майдановцев был и Юлий Терехов. Молодой перспективный студент-звукорежиссер из университета имени Ивана Карпенко-Карого. Он, как и многие тысячи других юношей, вышел, чтобы сказать свое слово и выразить протест. В ту ночь, которая стала важной частью нашей истории, все говорили, что существует большой риск разгона. В тот вечер громко звучали патриотические песни. Возле бочонков с костром грелись люди", - говорится в сообщении.

– И вот посреди ночи беркутня уже наготове выстроилась напротив нас. Стояли и ждали приказа, - рассказывает Юлий.

Среди майдановцев было много женщин, пенсионеров и даже детей. Повод "беркутовцы" придумали слишком банальный - им вдруг почему-то понадобилось ставить новогоднюю елку.

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"Подогнали технику и начали доставать из грузовиков заборы. Коммунальщики ставили ограждения среди людей, а толпа им в этом якобы мешала, что и послужило поводом для кровавой зачистки. Меня и еще четырех ребят зажали со всех сторон и начали избивать дубинками. Правоохранители были везде… . Добивали лежащих, таскали женщин за волосы и избивали журналиста, до последнего верившего, что надпись "Pressa" на его жилете как-то спасет ситуацию. Сразу видно - иностранец. Тогда мы начали бежать в сторону торгового центра Globus, чтобы хоть как-то спастись", - рассказывает парень. .

Юлию и его товарищам удалось добежать до памятника Богдану Хмельницкому.

"Нас было 11 человек. Тогда нам посчастливилось вырваться и мы прятались в Михайловском соборе, откуда впоследствии начали бить в набат. В ту ночь шла настоящая борьба", - добавил он.

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