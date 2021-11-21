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"Беркутня выстроилась напротив нас", - воспоминания 93-й бригады ВСУ о разгоне Майдана в 2013 году

Новости Цензор.НЕТ Общество

Беркутовцы добивали лежащих, таскали женщин за волосы и избивали журналистов.

Воспоминания о разгоне Майдана в 2013 году 93-я отдельная механизированная бригада публикует в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Боец 93-й бригады "Холодный Яр" Юлий Терехов был среди студентов Евромайдана, которых 8 лет назад разогнал "Беркут".

Терехов учился в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого и летом 2014 должен был перейти на второй курс.

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"Восемь лет назад, 21 ноября, студенты вышли на главную площадь страны, чтобы выразить свой протест по поводу прекращения процесса подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Силовой разгон Евромайдана состоялся в ночь с 29 на 30 ноября, изменив жизнь не только молодых людей, присутствовавших там, но и целой страны.

Среди майдановцев был и Юлий Терехов. Молодой перспективный студент-звукорежиссер из университета имени Ивана Карпенко-Карого. Он, как и многие тысячи других юношей, вышел, чтобы сказать свое слово и выразить протест. В ту ночь, которая стала важной частью нашей истории, все говорили, что существует большой риск разгона. В тот вечер громко звучали патриотические песни. Возле бочонков с костром грелись люди", - говорится в сообщении.

– И вот посреди ночи беркутня уже наготове выстроилась напротив нас. Стояли и ждали приказа, - рассказывает Юлий.

Среди майдановцев было много женщин, пенсионеров и даже детей. Повод "беркутовцы" придумали слишком банальный - им вдруг почему-то понадобилось ставить новогоднюю елку.

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"Подогнали технику и начали доставать из грузовиков заборы. Коммунальщики ставили ограждения среди людей, а толпа им в этом якобы мешала, что и послужило поводом для кровавой зачистки. Меня и еще четырех ребят зажали со всех сторон и начали избивать дубинками. Правоохранители были везде… . Добивали лежащих, таскали женщин за волосы и избивали журналиста, до последнего верившего, что надпись "Pressa" на его жилете как-то спасет ситуацию. Сразу видно - иностранец. Тогда мы начали бежать в сторону торгового центра Globus, чтобы хоть как-то спастись", - рассказывает парень. .

Юлию и его товарищам удалось добежать до памятника Богдану Хмельницкому.

"Нас было 11 человек. Тогда нам посчастливилось вырваться и мы прятались в Михайловском соборе, откуда впоследствии начали бить в набат. В ту ночь шла настоящая борьба", - добавил он.

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Топ комментарии
+18
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21.11.2021 22:54
+16
Ледь не всравсь. А як стрибав, як стрибав!
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21.11.2021 23:16
+12
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21.11.2021 23:18
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21.11.2021 22:54 Ответить
"Ми танцюєм і поєм кагебістський кавеен":
камінгаут Чекалкіна-спєцпропагандиста
https://www.youtube.com/watch?v=S1TTae8-9M4&ab_channel=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85
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21.11.2021 23:04 Ответить
Татаров керує силовиками, Демченко розвідкою , Єрмак дипломатією - що ще треба рашистам ???
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21.11.2021 23:28 Ответить
На невеликий мітинг у день пам"яті вони ВЖЕ розкрили свої садистські морди . Комусь ще невідома реакція? -Підійдіть до півня в косоворотці - дуже красномовно!
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21.11.2021 23:31 Ответить
Еще мразь ФСБ-шная Портнов - судами
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21.11.2021 23:35 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=6E3G4hpWXwM

Армію недофінансувати, ТАТАРОВА винного без розслідування замінити авокатом, котрий заспокоює "війнинебуде" - й пазли майже склалися .
Почитайте останню працб Суркова - про розщирення імперії через точки розбурханих протестів
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21.11.2021 23:53 Ответить
Не утратили имперских инстинктов». Сурков написал пропагандистскую статью, в которой заявил, что «Россия будет расширяться

https://nv.ua/world/geopolitics/surkov-napisal-propagandistskuyu-statyu-pro-imperskie-ambicii-rossii-poslednie-novosti-50197323.html
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21.11.2021 23:57 Ответить
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21.11.2021 23:00 Ответить
Ледь не всравсь. А як стрибав, як стрибав!
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21.11.2021 23:16 Ответить
Странно что от этих ждали чего то другого
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22.11.2021 08:04 Ответить
Нужно объявлять сбор на Майдане ветеранов воевавших в 2014-2017 годах! Хватит терпеть зе-ублюдка! Мусорня будет убегать за поребрик так что только пятки будут сверкать!
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21.11.2021 23:00 Ответить
Що там Сірожа розказував при спробах збирати 100500 майдан при Порошенко?
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21.11.2021 23:04 Ответить
Ну так враг уже занял позиции прямо в офисе президента, сливает врагу всю инфу, срывает спецоперации, блокирует развитие армии, разработку и покупку вооружений, грабит бюджет, убивает Конституцию, развивает коррупцию и т.д. !
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21.11.2021 23:10 Ответить
Петрович, смотрю концепция поведения шлюшек Зеленского кардинально изменилась. Раньше вы восхваляли своего кумира, а теперь просто набрасываетесь на форумчан.
Пайку урезали, или методичку не поднесли, или это и есть - по методичке?
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21.11.2021 23:22 Ответить
Раніше куратором був Подоляк, а зараз- Лєщенко.
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22.11.2021 06:13 Ответить
а у пішов звідси, шлюха расейска!
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22.11.2021 00:31 Ответить
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21.11.2021 23:05 Ответить
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21.11.2021 23:18 Ответить
а нікому на думку не спадала сама думка, чому бурба повірив ермаку? питань що ермак є агент кремля - є питання, але, чому саме так поступив бурба? чому повірив? чомуне наполіг і т.д. і.т.п., чому не продовжив операцію? якийсь сюрь -імхо звісно
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21.11.2021 23:38 Ответить
Тому що до операціїї лишалися години .
Тому що вірно сказав Портніков - хто б міг ослухатися Табачніка або Медведчука часів Кучми...
Тому що він або підвів би своїх людей СВОЇМ РІШЕННЯМ - бо там ВЖЕ БУЛО ЗЛИТО, або повинен умовно, навіть через Єрмака спиратися на рішення голвонокомандуючого .
Якби він самовільно не відмінив - по"вязали б усіх наших.
А так він хоча б дав їм шанс вижити
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22.11.2021 00:03 Ответить
це я на свій баський розсуд так вважаю
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22.11.2021 00:04 Ответить
Правильно вважаєте, інакше б всіх наших розвідників пов'язали.
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22.11.2021 01:01 Ответить
Так, ви вірно вважаєте, але...
Але отримав таку вказівку від Єрмака, Бурба зобовязан був отримати підтвердження цього від самого Президента. Бо це була дуже важлива справа, а Голова ОП не керує військовою розвідкою.
А Бурба не пішов знов до Президента, та не наполягав на негайной зустрічи...
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22.11.2021 16:23 Ответить
тому що замість того щоб вийти на зустріч з Бурбою, зеленський побіг звонити лукашенку та розповідати про вагнерівців
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22.11.2021 00:36 Ответить
мне также было дико читать что Зеленский не давал вытянуть того раненого нашего воина, который в конце концов умер от ран не дождавшись помощи.. То есть лежит мой товарищ весь в крови, теряет последние капли крови и жизнь уходит а я его побратим сижу жду разрешения... Зеля их за руки/ноги держал что ли?! Зато крику то было - зелене чмо не полiзло и саме не вытягнуло нашого бiйця..
Так уже заигрались в политику что всякий стыд потеряли. Не различают где святэ а дэ грiшнэ
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22.11.2021 04:16 Ответить
не беркутня а нова полиция - очьень важьно.
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22.11.2021 01:23 Ответить
А что есть разница между быдлом Кучмы 2013 года и сегодня? Я вас умоляю....
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22.11.2021 03:02 Ответить
 
 