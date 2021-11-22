Франция предупреждает Россию о "тяжелых последствиях" в случае "какого-либо вторжения" в Украину
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Франция обеспокоена наращиванием российских войск вдоль границы Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.
"Какое-либо нарушение границы, какое-либо вторжение приведет к чрезвычайно тяжелым последствиям", - подчеркнул глава МИД Франции.
Ле Дриан отметил, что важно найти "способ работать вместе", несмотря на то, что "авторитарные" тенденции президента Владимира Путина стали заметнее в последние месяцы. По его словам, Россия должна привлечь свое влияние, чтобы помочь в урегулировании углубления кризиса в Беларуси.
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Дивилась на днях французький фільм «Президенти». Там ніби-то Ніколя Саркозі та ніби-то Франсуа Олланд вирішили знову стати президентами. Хороша французська комедія, з прекрасним Жаном Дюжарденом у головній ролі.
_Мерзавцам важно "работать вместе" с людоедами... Но кто завтракает с людоедами - оказывается в меню на ужин.
И для Германии в последнюю очередь.