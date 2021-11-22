Работаем над тем, чтобы России не удалось превратить "Северный поток-2" в северное оружие, - Кулеба

Россия ведет игру сразу по нескольким направлениям, а цель – сертификация "Северного потока-2".

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"Украина вместе с рядом стран ЕС и Еврокомиссией настаивает, что "Северный поток-2" должен быть полностью подчинен не только духу, но и букве Третьего энергетического пакета ЕС. Мы работаем над тем, чтобы России не удалось превратить "Северный поток-2" в северное оружие", - подчеркнул министр.

По словам Кулебы, давление, которое Россия сейчас оказывает на нескольких фронтах гибридной войны, одной из задач ставит сертификацию "Северного потока-2".

""Северный поток-2" давно должен быть запущен и заработать, но то, что он до сих пор не работает, и мы с ним боремся, это результат наших общих усилий. Мы вместе с партнерами существенно затормозили реализацию этого проекта и выиграли много времени для лучших условий противостояния с Россией", - объяснил глава МИД.

Кулеба добавил, что кризис с гражданами, привезенными на границу с Европейским Союзом, и обострение ситуации на украинских границах, на оккупированных территориях, увеличение пропаганды и дезинформации России в странах Евросоюза, и действия России, чтобы парализовать Нормандский формат и минский процесс - все это элементы одной игры.

"Мы видим усилия юристов и лоббистов РФ, пытающихся найти пробелы в европейском законодательстве и создать какие-то особые условия для "Северного потока-2". Но мы настаиваем, что исключений не должно быть", - отметил министр.

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