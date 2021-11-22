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Новости Политика Украины
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Работаем над тем, чтобы России не удалось превратить "Северный поток-2" в северное оружие, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Работаем над тем, чтобы России не удалось превратить

Россия ведет игру сразу по нескольким направлениям, а цель – сертификация "Северного потока-2".

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"Украина вместе с рядом стран ЕС и Еврокомиссией настаивает, что "Северный поток-2" должен быть полностью подчинен не только духу, но и букве Третьего энергетического пакета ЕС. Мы работаем над тем, чтобы России не удалось превратить "Северный поток-2" в северное оружие", - подчеркнул министр.

По словам Кулебы, давление, которое Россия сейчас оказывает на нескольких фронтах гибридной войны, одной из задач ставит сертификацию "Северного потока-2".

""Северный поток-2" давно должен быть запущен и заработать, но то, что он до сих пор не работает, и мы с ним боремся, это результат наших общих усилий. Мы вместе с партнерами существенно затормозили реализацию этого проекта и выиграли много времени для лучших условий противостояния с Россией", - объяснил глава МИД.

Кулеба добавил, что кризис с гражданами, привезенными на границу с Европейским Союзом, и обострение ситуации на украинских границах, на оккупированных территориях, увеличение пропаганды и дезинформации России в странах Евросоюза, и действия России, чтобы парализовать Нормандский формат и минский процесс - все это элементы одной игры.

"Мы видим усилия юристов и лоббистов РФ, пытающихся найти пробелы в европейском законодательстве и создать какие-то особые условия для "Северного потока-2". Но мы настаиваем, что исключений не должно быть", - отметил министр.

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Автор: Наталя Джума
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Ну, після безперервних зашкварів твого "шефа", ця "праця" швидше схожа на те, що дармоїди з мзс непогано харчуються за кошти платників податків.
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22.11.2021 01:21 Ответить
После того, как ЗЕвласть превратила Нафтогаз из локомотива борьбы с Газпромом в личную игрушку Коломойского говорить про какую-то борьбу с СП-2 - это все равно, что ЗЕ говорит про борьбу с олигархами.
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22.11.2021 01:39 Ответить
Честно говоря, из него работник как из пластилина пуля.
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22.11.2021 07:44 Ответить
Когда до него дойдет что сейчас запуск СП-2 невыгоден и спешить с этим не будут.
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22.11.2021 08:07 Ответить
Дипломаты то у нас проукраинские. Да только кремлядь знает что за дипломатами никто не стоит, про Зеленскому насрать и за ним стоит ФСБшный Ермак, которого он слушается как папу родного.
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22.11.2021 08:14 Ответить
Куліба щось ляпає язиком та й годі.
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22.11.2021 09:32 Ответить
СП-2 запустят
Не расходуйте желчь и слюну
Когда зашли разговоры о строительстве СП-2
Тогда надо было шевелится
А что было у нас в прессе
'' не сумеют построитпостроить развалится кримский мост ''
Мост стоит СП-2 запустят
А мы наоборот уменьшили добычу своего газа
,а могли обеспечить себя своим газом не на словах а на деле
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22.11.2021 09:48 Ответить
 
 