Работаем над тем, чтобы России не удалось превратить "Северный поток-2" в северное оружие, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Россия ведет игру сразу по нескольким направлениям, а цель – сертификация "Северного потока-2".
Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.
"Украина вместе с рядом стран ЕС и Еврокомиссией настаивает, что "Северный поток-2" должен быть полностью подчинен не только духу, но и букве Третьего энергетического пакета ЕС. Мы работаем над тем, чтобы России не удалось превратить "Северный поток-2" в северное оружие", - подчеркнул министр.
По словам Кулебы, давление, которое Россия сейчас оказывает на нескольких фронтах гибридной войны, одной из задач ставит сертификацию "Северного потока-2".
""Северный поток-2" давно должен быть запущен и заработать, но то, что он до сих пор не работает, и мы с ним боремся, это результат наших общих усилий. Мы вместе с партнерами существенно затормозили реализацию этого проекта и выиграли много времени для лучших условий противостояния с Россией", - объяснил глава МИД.
Кулеба добавил, что кризис с гражданами, привезенными на границу с Европейским Союзом, и обострение ситуации на украинских границах, на оккупированных территориях, увеличение пропаганды и дезинформации России в странах Евросоюза, и действия России, чтобы парализовать Нормандский формат и минский процесс - все это элементы одной игры.
"Мы видим усилия юристов и лоббистов РФ, пытающихся найти пробелы в европейском законодательстве и создать какие-то особые условия для "Северного потока-2". Но мы настаиваем, что исключений не должно быть", - отметил министр.
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Когда зашли разговоры о строительстве СП-2
Тогда надо было шевелится
А что было у нас в прессе
'' не сумеют построитпостроить развалится кримский мост ''
Мост стоит СП-2 запустят
А мы наоборот уменьшили добычу своего газа
,а могли обеспечить себя своим газом не на словах а на деле