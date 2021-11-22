За сутки войска РФ дважды открывали огонь на Донбассе, применяя 82-мм минометы. Потерь нет, - штаб ООС
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За прошедшие сутки, 21 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в фейсбуке.
В направлении Попасной оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.
В сторону Катериновки на Луганщине противник совершил обстрел из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
По состоянию на 7 часов утра 22 ноября нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
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22 ноября 2021 г. в 07:55
Вчера утром жители оккупированных Макеевки и Ясиноватой (севернее Донецка) массово сообщали про тяжелые артиллерийские бои (смотри также скрины). Позже оккупационные власти сообщили: «Ясиноватая. В результате боевых действий утром 21/11/2021 повреждения получил экспериментальный цех Ясиноватского машиностроительного завод. Разрушена кровля цеха, фасад, разбиты все окна. Плюс повреждено производственное оборудование». Также пострадала расположенная рядом пожарная часть.
«7:06. Макеевка. Утро не доброе, направление Красный партизан - очень большой калибр. Выстрелы каждые три минуты, более мелкий калибр чаще. Относительно ЖД-вокзала звук, как за каналом»,
«7:13 Гупает… Макеевка, Ясиноватая», «7:18. Макеевка. Похоже, слышно и «минусы» (залпы) и «плюсы» (разрывы). Звуки очень громкие и не очень далекие, интервал между выстрелами становится меньше»…
Пользователи социальных сетей объяснили произошедшее в Ясиноватой тем, что в данном районе террористы ДНР обустроили свои позиции:
«По сектору заброшенных окопов, вырытых Скифом, прилетело. Прицепом и МЧСникам досталось»
«Стосовно обстрілу ясинуватського машзаводу та пожежної частини, а хто це між корпусом заводу та пожежними накопав окопів і поставив техніку?».
Впрочем, спикер командования Объединенных сил Дмитрий Луцюк боевых действий на Донбассе за первые одиннадцать часов 21 ноября вообще не зафиксировал…