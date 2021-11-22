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Сразу в нескольких городах Нидерландов вспыхнули новые COVID-протесты с беспорядками. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Нидерландах сразу в нескольких городах начались беспорядки в знак протеста против введенных властями карантинных ограничений.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает NOS.

"В нескольких городах страны на улицах снова стало неспокойно. В частности, в Энсхеде и Гронингене повреждены здания, из-за фейерверков вспыхнули пожары", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этих городах действует чрезвычайный приказ, который дает большую свободу действий стражам порядка, в частности позволяет перекрывать целые улицы и запрещать собрания.

По информации издания, в городе Энсхеде задержаны пять человек за нападения и подстрекательство к агрессивным действиям. В Гронингене задержали троих протестующих.

Кроме того, в Тилбурге несколько десятков молодых людей разбили мусорные баки в одном из парков.

Сразу в нескольких городах Нидерландов вспыхнули новые COVID-протесты с беспорядками 01

Как сообщалось, полиция Нидерландов задержала еще восемь участников антикарантинной акции протеста в Роттердаме, переросшей в массовые беспорядки. В общей сложности, по данным правоохранителей, арестованы 49 человек.

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Ранее в Роттердаме акция протеста против коронавирусных ограничений переросла в массовые беспорядки. По меньшей мере семь человек получили ранения, среди них правоохранители и журналисты.

Сразу в нескольких городах Нидерландов вспыхнули новые COVID-протесты с беспорядками 02
Сразу в нескольких городах Нидерландов вспыхнули новые COVID-протесты с беспорядками 03
Фото: твитер / Mario Miskovic

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+9
Якщо у вуличних туалетах "забурляло" лайно - шукають людей руки яких пахнуть дріжжами
Якщо десь у світі "забурляли" протести "бидла" проти дій влади яка хоче навести порядок - шукайте кацапські гроші і тих хто їх використовує!
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22.11.2021 07:47
+7
шукайте сліди кацапських копит...
жовті жілети прокинулись теж недарма
знов свинями завоняло у Європі,
ми - глибоко занепокоєні !
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22.11.2021 07:46
+6
Майдан был тоже кацапами проплачен?
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22.11.2021 08:37
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Странно?
Почему это люди второго сорта недовольны?
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22.11.2021 07:42 Ответить
шукайте сліди кацапських копит...
жовті жілети прокинулись теж недарма
знов свинями завоняло у Європі,
ми - глибоко занепокоєні !
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22.11.2021 07:46 Ответить
Майдан был тоже кацапами проплачен?
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22.11.2021 08:37 Ответить
Якщо у вуличних туалетах "забурляло" лайно - шукають людей руки яких пахнуть дріжжами
Якщо десь у світі "забурляли" протести "бидла" проти дій влади яка хоче навести порядок - шукайте кацапські гроші і тих хто їх використовує!

22.11.2021 07:47 Відповісти Видалити 7
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22.11.2021 11:34 Ответить
люди жить хотя, идиотос обыкновенный!!!
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22.11.2021 09:04 Ответить
Якщо у вуличних туалетах "забурляло" лайно - шукають людей руки яких пахнуть дріжжами
Якщо десь у світі "забурляли" протести "бидла" проти дій влади яка хоче навести порядок - шукайте кацапські гроші і тих хто їх використовує!
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22.11.2021 07:47 Ответить
По словацки НИДЕРЛАНДЫ - HOLANDSKO( Голландия )
Почему по украински пишут Нидерланды не понятно
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22.11.2021 08:01 Ответить
По голландски
netherlands
вот как
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22.11.2021 08:05 Ответить
зачем врать... нидерл. Nederland [ˈneːdərlɑnt]
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22.11.2021 08:07 Ответить
Откройте перевод на голландский
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22.11.2021 08:10 Ответить
нидерланды по голландски-
netherlands in dutch
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22.11.2021 08:16 Ответить
И по английски Netherlands
Надо в украинском поменять правописание на правильное .
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22.11.2021 08:22 Ответить
по-украински пишется через дефис
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22.11.2021 08:06 Ответить
А мне лень клавиатуру переключать
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22.11.2021 08:10 Ответить
Не сперечайтесь з "кацапом"! Його завдання - "розвести срач" на "гілці"!
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22.11.2021 08:23 Ответить
😀
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22.11.2021 08:26 Ответить
потому, что официальное название страны - Нидерланды ( Нижние Земли), а Голландия - историческое название нескольких северных районов страны
в истории употреблялись оба названия, пока пару лет назад не был закреплен законом термин Нидерланды
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22.11.2021 08:17 Ответить
Протестує проти влади бидло? Кацапську методичку для внутрішнього користування витягнув?
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22.11.2021 08:03 Ответить
Это второй акт хутинского шоу «МИГРАНТЫ» .
АБОРИГЕННЫЕ ЕВРОПЕЙЦЫ- законопослушный народ
Протестуют ЗАВЕЗЁННЫЕ дикари ( кацапы, арабы, негры)
Вы наверно забыли как арабы палили в Париже автомобили и громили магазины несколько лет назад - это по Вашему делали респектабельные европейцы ???
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22.11.2021 08:09 Ответить
Бачив я пару років тому як законослухняні каталунці бушували. А зараз також не всім місцевим до вподоби ,що їх дім в концтабір перетворюють.
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22.11.2021 08:21 Ответить
Бушевание каталонцев было проплачено кацапами .
Много их ПОНАЕХАЛО в Испанию в последние годы - не хотят жить в своих болотах 😛
ГДЕ заезжает кацап - везде происходят начинаются дрязги
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22.11.2021 08:25 Ответить
Ти про Майдан?
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22.11.2021 11:29 Ответить
Я про "бидло" писав! Бо під час "Майдану" не били вітрини магазинів і не ламали зупинки громадського транспорту саме тому що на "Майдані" бидла не було! А за порядком спеціальні "охоронні" сотні слідкували які негайно затримували за провокації подібного роду та проганяли дебоширів!
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22.11.2021 11:40 Ответить
А , слабо показать про протесты во Франции. Фото разбитой остановки, такое, себе освещение событий ((
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22.11.2021 07:50 Ответить
Шукайте звернення докерів Роттердаму по нецензурованих соцмережах.
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22.11.2021 07:51 Ответить
В США БЛМ на червоному джипі протаранили мітинг в честь Різдва. Десятки жертв....
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22.11.2021 07:54 Ответить
«мітинг в честь Різдва»- это что-то новенькое в текстах . Не с кацапского сайта случайно ?
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22.11.2021 08:32 Ответить
Парад дужче влаштує?
Можу ще слово ;хода; запропонувати.
Можна- ;марш;.
Тобі як більше подобається?
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22.11.2021 08:38 Ответить
Надо следить за смыслом - у тебя дома тоже митинг в честь Нового года ?
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22.11.2021 09:00 Ответить
ПМС?
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22.11.2021 12:02 Ответить
ща трех кцпв отловят и протесты закончатся
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22.11.2021 07:59 Ответить
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22.11.2021 08:30 Ответить
Агентство охорони здоров'я Великобританії оприлюднило дані, які показують, що більшість померлих від COVID-19 в Англії були повністю вакциновані

https://www.thegatewaypundit.com/2021/11/uk-health-security-agency-releases-data-shows-deaths-england-fully-vaccinated/
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22.11.2021 08:12 Ответить
Ваш Ник - нулевой. Кацапскую пропаганду на форум тянете ?
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22.11.2021 08:28 Ответить
А який стосунок має Великобританія до протестів у Нідерландах? Це як по методичках СРСР:
- У вас не дотримуються прав людини!
- А у вас негрів убивають!
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22.11.2021 08:32 Ответить
Кацапчик запоминай! Голандия, британия и украина это европа. И ковид ситуация в европе непосредственно касается украинцев.
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22.11.2021 08:50 Ответить
Одноразовий" - запам"ятовуй! Ти прийшов сьогодні і завтра щезнеш А я тут вже ВІСІМ РОКІВ і мене давно тут знають Тому від того, що ти мене "кацапчиком" обізвеш , думка форумчан про мене не зміниться! Якщо ти "не доганяєш" , про що саме я написав - це твоя вина і твоя біда! Бо в школі погано вчився і дурним виріс! А якщо ти "відпрацьовуєш методичку" - то я-б тобі не платив: за таку "халтуру" з роботи виганяють!
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22.11.2021 08:58 Ответить
Точно . Их тут сейчас несколько тролей кацапских работает - по комментам видно. И
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22.11.2021 09:09 Ответить
И все - нулевки 😀
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22.11.2021 09:10 Ответить
Стаття маніпулятивна, заголовок не відповідає змісту. В статті сказано, що серед людей вікової групи 50+ помирало більше вакцинованих. Але не приведено відсотку вакцінації цієї групи. А отже якби ця група була вакцінована на 100%, то можна було б писати, що від ковіду помирають лише вакціновані.
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22.11.2021 08:48 Ответить
А зачем процент вакцинации именно этой группы? Фраза "помирало більше вакцинованих" означает, что к примеру из 10 заболевших, умерло 3, из них два были вакцинированными.
Так понятен "смысл манипуляции"?
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22.11.2021 10:42 Ответить
не читав (і не буду). Може й маніпулятивна. Але отієї статистики, яку Ви хотіли б побачити, ніде і ніколи не опублікують. Бо зараз при владі ті сили, яким правда не потрібна. Бо їхня брехня щедро стимульвана виробниками вакцин та іншими фарма. Вакцинація однозначно потягне за собою збільшення витрат і на інші ліки. Які задарма щеплені вже будуть купляти власним коштом.
непоодинокі блогери і коментатори з цих тем вже пророкували щорічне вакцинування від ковіду ще у 2020 році. Як у воду дивилися. Вже є. Адже примітивнне мислення вакцинаторів розумним людям видно як на долоні
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22.11.2021 10:45 Ответить
Мiзкiв - нуль цiлих, нуль десятих. Убила фраза "Вакцинація однозначно потягне за собою збільшення витрат і на інші ліки". Друг невакцинований перехворiв ковiдом та змушений ковтати таблетки в кiлькостi15 штук за добу. Був би вакцинований - взагалi не захворiв би...
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22.11.2021 12:10 Ответить
Випадок з Вашим другом не є системним. Мої знайомі після хвороби не ковтають таблеток. Бо не ******* бігати по лікарям (здравих у нашій поліклініці на даний момент нема). Вакциновані теж хворіють - факт. Тобто останнє Ваше речення - неправда. Як тоді можна вірити іншому Вами сказаному?
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22.11.2021 23:39 Ответить
Хворiють, але з набагато меншою ймовiрнiстю. Будете заперечувати цей факт? Щодо випадка з другом - вiн якраз системний. Всiм перехворiвшим згiдно протоколу назначають таблетки, якi купують в аптеках. Лiкарня тут нi до чого. Ви ахiнею пишете, бо не хворiли....
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23.11.2021 12:31 Ответить
Щас набегут вакцинаторы и любители уколоться и расскажут, что всё путинский след! Что на самом деле люди не могут не хотеть быть рабами и всё это провокации со стороны ватников!
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22.11.2021 08:15 Ответить
а шо, не видно, что тетушня нанятая?
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22.11.2021 08:21 Ответить
И Ваш Ник - нулевой. Ещё один работник кацапстана
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22.11.2021 08:30 Ответить
Знаєш ще з літа мацаю свою шию і ніяк не можу рабський ошийник відшукать! І куди він подівся?....
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22.11.2021 08:34 Ответить
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22.11.2021 08:31 Ответить
из окна психбольницы
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22.11.2021 08:35 Ответить
На РАБссии известный трижды вакцинированный актер Гаркалин кони двинул...,а еще 3 раза вакцинированный режиссер Меньшов сдох...
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22.11.2021 08:34 Ответить
Странно одно,что на РАБссии дохнут почему то вакцинированные актеры...режиссеры...Ютьюб в помощь чуваки..
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22.11.2021 08:39 Ответить
Угадай с с первой попытки слово из трех букв...и это не слово ***, и не слово Мир...Первая буква В
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22.11.2021 08:58 Ответить
Ну якщо навіть ультратолерантні пацифіст бунтують...
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22.11.2021 09:05 Ответить
Не пишите дурню
В Голландии , Бельгии , Дании - сейчас мигрантов больше чем аборигенного населения .

Вот они за гроши и бунтуют
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22.11.2021 09:16 Ответить
Странный у них протест... От ковид ограничений и так пострадали предприниматели... так давайте им разгатим еще и магазины...
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22.11.2021 09:06 Ответить
А зачем наркоманам магазины ? Им бесплатно дозу в тех странах дают - и им хватает .
разве способны наркоманы жить жизнью обычных добропорядочных европейцев?
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22.11.2021 09:19 Ответить
Міняй ресурс, якщо він тобі не ті новини пропонує. Т
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22.11.2021 12:15 Ответить
Зарплатня прийшла з московських болот, от і повилазило місцеве бидло, підбурюванне руссо-туристо та кремлівською агентурою.
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22.11.2021 12:11 Ответить
Кацапня ніколи не довольна де б вона не продивала. Причому додому на істарічєскую родіну їхати не збирається
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10.04.2022 22:00 Ответить
 
 