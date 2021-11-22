Сразу в нескольких городах Нидерландов вспыхнули новые COVID-протесты с беспорядками. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Нидерландах сразу в нескольких городах начались беспорядки в знак протеста против введенных властями карантинных ограничений.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает NOS.

"В нескольких городах страны на улицах снова стало неспокойно. В частности, в Энсхеде и Гронингене повреждены здания, из-за фейерверков вспыхнули пожары", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этих городах действует чрезвычайный приказ, который дает большую свободу действий стражам порядка, в частности позволяет перекрывать целые улицы и запрещать собрания.

По информации издания, в городе Энсхеде задержаны пять человек за нападения и подстрекательство к агрессивным действиям. В Гронингене задержали троих протестующих.

Krijg zojuist deze video doorgestuurd. pic.twitter.com/SnXzB197ll — Mario Miskovic (@marioomiskovic) November 21, 2021

Кроме того, в Тилбурге несколько десятков молодых людей разбили мусорные баки в одном из парков.

Как сообщалось, полиция Нидерландов задержала еще восемь участников антикарантинной акции протеста в Роттердаме, переросшей в массовые беспорядки. В общей сложности, по данным правоохранителей, арестованы 49 человек.

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Ранее в Роттердаме акция протеста против коронавирусных ограничений переросла в массовые беспорядки. По меньшей мере семь человек получили ранения, среди них правоохранители и журналисты.





Фото: твитер / Mario Miskovic