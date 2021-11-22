Сразу в нескольких городах Нидерландов вспыхнули новые COVID-протесты с беспорядками. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Нидерландах сразу в нескольких городах начались беспорядки в знак протеста против введенных властями карантинных ограничений.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает NOS.
"В нескольких городах страны на улицах снова стало неспокойно. В частности, в Энсхеде и Гронингене повреждены здания, из-за фейерверков вспыхнули пожары", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в этих городах действует чрезвычайный приказ, который дает большую свободу действий стражам порядка, в частности позволяет перекрывать целые улицы и запрещать собрания.
En the making of via @Sikkom050. pic.twitter.com/LTEcnOvAaw— Mario Miskovic (@marioomiskovic) November 21, 2021
По информации издания, в городе Энсхеде задержаны пять человек за нападения и подстрекательство к агрессивным действиям. В Гронингене задержали троих протестующих.
Krijg zojuist deze video doorgestuurd. pic.twitter.com/SnXzB197ll— Mario Miskovic (@marioomiskovic) November 21, 2021
Кроме того, в Тилбурге несколько десятков молодых людей разбили мусорные баки в одном из парков.
Как сообщалось, полиция Нидерландов задержала еще восемь участников антикарантинной акции протеста в Роттердаме, переросшей в массовые беспорядки. В общей сложности, по данным правоохранителей, арестованы 49 человек.
Ранее в Роттердаме акция протеста против коронавирусных ограничений переросла в массовые беспорядки. По меньшей мере семь человек получили ранения, среди них правоохранители и журналисты.
Пожалуйста, подождите...
Почему это люди второго сорта недовольны?
жовті жілети прокинулись теж недарма
знов свинями завоняло у Європі,
ми - глибоко занепокоєні !
Якщо десь у світі "забурляли" протести "бидла" проти дій влади яка хоче навести порядок - шукайте кацапські гроші і тих хто їх використовує!
22.11.2021 07:47 Відповісти Видалити 7
Якщо десь у світі "забурляли" протести "бидла" проти дій влади яка хоче навести порядок - шукайте кацапські гроші і тих хто їх використовує!
Почему по украински пишут Нидерланды не понятно
netherlands
вот как
netherlands in dutch
Надо в украинском поменять правописание на правильное .
в истории употреблялись оба названия, пока пару лет назад не был закреплен законом термин Нидерланды
АБОРИГЕННЫЕ ЕВРОПЕЙЦЫ- законопослушный народ
Протестуют ЗАВЕЗЁННЫЕ дикари ( кацапы, арабы, негры)
Вы наверно забыли как арабы палили в Париже автомобили и громили магазины несколько лет назад - это по Вашему делали респектабельные европейцы ???
Много их ПОНАЕХАЛО в Испанию в последние годы - не хотят жить в своих болотах 😛
ГДЕ заезжает кацап - везде происходят начинаются дрязги
Можу ще слово ;хода; запропонувати.
Можна- ;марш;.
Тобі як більше подобається?
https://www.thegatewaypundit.com/2021/11/uk-health-security-agency-releases-data-shows-deaths-england-fully-vaccinated/
- У вас не дотримуються прав людини!
- А у вас негрів убивають!
Так понятен "смысл манипуляции"?
непоодинокі блогери і коментатори з цих тем вже пророкували щорічне вакцинування від ковіду ще у 2020 році. Як у воду дивилися. Вже є. Адже примітивнне мислення вакцинаторів розумним людям видно як на долоні
В Голландии , Бельгии , Дании - сейчас мигрантов больше чем аборигенного населения .
Вот они за гроши и бунтуют
разве способны наркоманы жить жизнью обычных добропорядочных европейцев?