Сразу в нескольких городах Нидерландов вспыхнули новые COVID-протесты с беспорядками. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Нидерландах сразу в нескольких городах начались беспорядки в знак протеста против введенных властями карантинных ограничений.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает NOS.

"В нескольких городах страны на улицах снова стало неспокойно. В частности, в Энсхеде и Гронингене повреждены здания, из-за фейерверков вспыхнули пожары", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этих городах действует чрезвычайный приказ, который дает большую свободу действий стражам порядка, в частности позволяет перекрывать целые улицы и запрещать собрания.

