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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 326 человек, зафиксированы 7464 новых случая заражения, 10 540 человек выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 326 человек, зафиксированы 7464 новых случая заражения, 10 540 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 7464 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 22 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 21 ноября в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 326 человек, зафиксированы 7464 новых случая заражения, 10 540 человек выздоровели 01 зафиксированы 7464 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 577, 4 работников);

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 326 человек, зафиксированы 7464 новых случая заражения, 10 540 человек выздоровели 01 99 826 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 29 382 человека, полностью иммунизированы – 70 444 человека.

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 326 человек, зафиксированы 7464 новых случая заражения, 10 540 человек выздоровели 01 госпитализированы - 2501 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 326 человек, зафиксированы 7464 новых случая заражения, 10 540 человек выздоровели 01 летальных исходов - 326;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 326 человек, зафиксированы 7464 новых случая заражения, 10 540 человек выздоровели 01 выздоровели - 10 540 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штамм коронавируса "Дельта+" обнаружили в Херсонской области

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 326 человек, зафиксированы 7464 новых случая заражения, 10 540 человек выздоровели 01 заболели – 3 340 407 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 326 человек, зафиксированы 7464 новых случая заражения, 10 540 человек выздоровели 01 выздоровели – 2 773 490 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 326 человек, зафиксированы 7464 новых случая заражения, 10 540 человек выздоровели 01 летальных исходов – 81 598;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 326 человек, зафиксированы 7464 новых случая заражения, 10 540 человек выздоровели 01 проведено ПЦР-тестирований – 15 557 638.

С начала вакцинальной кампании привиты 12 835 128 человек, из них получили одну дозу – 12 835 126 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 834 309 человек. В общей сложности проведены 22 669 435 прививок.

88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – не вакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 326 человек, зафиксированы 7464 новых случая заражения, 10 540 человек выздоровели 10

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+2
но давайте дождёмся до вторника-среды и там видно будет, а заодно ,што по трупикам...
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22.11.2021 08:30
+2
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22.11.2021 08:38
+2
Побачите, як через тиждень-два знову буде збільшення: дітей та студентів випустили до шкіл та ВИШів. Купа дітей в транспорті та дорослих з ними, учні заражаються в тісних класах і несуть ковід додому...
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22.11.2021 11:01
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Знов число тих, хто одужав, більше ніж число нових випадків!
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22.11.2021 08:19 Ответить
..потому что те кто болеют не могут болеть одновременно два раза? а могут только выздоравливать ... потому логично что такие числа + люди по немногу вакцинируються и не повышают статистику "заболевших"
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22.11.2021 15:43 Ответить
но давайте дождёмся до вторника-среды и там видно будет, а заодно ,што по трупикам...
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22.11.2021 08:30 Ответить
Крива захворювань плавно опускається до "від Романа до Йордана" і сезону корпоративів
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22.11.2021 08:32 Ответить
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22.11.2021 08:38 Ответить
А якби ще на стадіони не пускали то булоб ще набагато меньше
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22.11.2021 08:42 Ответить
37 тыс тестов? Все понятно.
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22.11.2021 08:46 Ответить
Ви непонимаете, эта другое!
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22.11.2021 10:13 Ответить
Уже лучше
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22.11.2021 09:56 Ответить
Да-да, одна моя знакомая считает, что если она измерит талию во время выдоха, то она будет стройнее.
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22.11.2021 10:03 Ответить
Какая страна хуже всех по числу тестов на миллион населения? Если не считать Ватикан, который их вообще не делает (они в Италии их делают), то это Украина. Нас даже Албания обогнала. Вот такие у нас мастера спорта у власти...
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22.11.2021 10:30 Ответить
Побачите, як через тиждень-два знову буде збільшення: дітей та студентів випустили до шкіл та ВИШів. Купа дітей в транспорті та дорослих з ними, учні заражаються в тісних класах і несуть ковід додому...
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22.11.2021 11:01 Ответить
на сайте Минфина есть графики заболеваемости
они колеблются: больше всего случаев в середине недели, меньше в выходные - это понятно, врачи отдыхают и проч.
есть графики выздоровлений: они тоже колеблются, в выходные никого не выписывают
но есть график СМЕРТЕЙ, который тоже достигает пика в среду-четверг, и падает до минимума в выходные
и у меня вопрос: либо в выходные люди меньше умирают от коронавируса, либо статистика Минфина е"ёт нам всем мозги
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22.11.2021 19:16 Ответить
 
 