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Украина - на втором месте в мире по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Украина - на втором месте в мире по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 22 ноября в мире зарегистрировали 396 559 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 4396 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 257 840 675 случаев инфицирования, из них 396 559 только за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 168 407 человек, из них 4396 за минувшие сутки.

Украина - на втором месте в мире по суточной смертности от COVID-19 01

Побороли болезнь и вылечились 232,7 млн ​​человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 326 человек, зафиксированы 7464 новых случая заражения, 10 540 человек выздоровели

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина - на втором месте в мире по суточной смертности от COVID-19 02

Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время следует отметить, что Украина занимает 11-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – 9-ю, по летальным случаям - 2-ю в мире и Европе.

Украина - на втором месте в мире по суточной смертности от COVID-19 03

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+9
В перерахунку на душу населенн'я вже чемпіони…
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22.11.2021 08:52
+9
Это проблема?

Что уж тогда говорить про то, что чистить зубы надо каждый день.
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22.11.2021 09:15
+9
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22.11.2021 09:16
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Ще трохи і будемо таки чемпіонами.
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22.11.2021 08:49 Ответить
В перерахунку на душу населенн'я вже чемпіони…
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22.11.2021 08:52 Ответить
Чому чемпіони? Приблизно на рівні паРаші.
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22.11.2021 09:19 Ответить
це круто ти вважаєш бути на рівні рашки?
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22.11.2021 09:33 Ответить
Це зараз, коли трохи зменшилось, А коли було по 700 померлих за добу...
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22.11.2021 09:58 Ответить
зеУБЛЮДКИ ПОЧТИ ЧЕМПИОНЫ
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22.11.2021 12:59 Ответить
Здобули,так здобули…
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22.11.2021 08:51 Ответить
Главное, что все опять выходят на учёбу!!!

Давайте будем
Нести заразу людям!!!
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22.11.2021 08:52 Ответить
учеба учебой на стадионы какого х пускают?или они думают раз привиты то не будут болеть и заражать
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22.11.2021 09:04 Ответить
Кто привиты?
Многие считают, что на следующий день после первой вакцинации они уже имеют иммунитет.

У меня недавно оконщик был такой. Гордо заявил "Я уже вакцинирован", но потом оказалось, что только первой дозой.
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22.11.2021 09:12 Ответить
Почти все кто вакцинируется это слесари, оконщики, дворники и бродячие точильщики ножей и ножниц. Совпадение?😁
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22.11.2021 09:29 Ответить
Тебе еще 1000 дадут на билеты на стадионы и концерты
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22.11.2021 09:34 Ответить
Да я как-то без галимых подачек проживу. Это замануха для нищебродов.
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22.11.2021 11:09 Ответить
да - но зато есть хорошая новость....., уже о том что когда вакцинизация достигнет 75 % - "коллективная безопасность" ))))) - уже и не вспоминают....

Прививку от COVID-19 придется делать каждый год, - глава BioNTech
Глава BioNTech Шахин объяснил, с чем это связано

Генеральный директор и сооснователь немецкой фармацевтической компании BioNTech Угур Шахин заявил, что прививку от коронавируса необходимо будет делать каждый год.

Как передает "Хвиля", об этом пишет Welt.

Так, Шахин оценил важность введения дополнительной прививки от коронавируса.

При этом он подчеркнул, что на данный момент справиться с распространением коронавирусной инфекции в мире можно лишь с помощью вакцинации.



Кроме того, Шахин заверил, что в будущем делать прививки от COVID-19 нужно будет регулярно.

"Проходить ревакцинацию от коронавируса, скорее всего, потребуется каждый год", - сказал он.
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22.11.2021 09:00 Ответить
Это проблема?

Что уж тогда говорить про то, что чистить зубы надо каждый день.
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22.11.2021 09:15 Ответить
декому і мізки "чистити не перечистити"
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22.11.2021 09:16 Ответить
После 16 лет это практически бесполезно.

Если уж вырос дебил, то обучение не возможно - только дрессировка кнутом и пряником.
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22.11.2021 09:18 Ответить
Незачет. Ты ровняеш палец с гусинной шеей.
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22.11.2021 09:25 Ответить
ще кажуть що сьмиеться той - хто сьмиеться здоровий ( перефразуем) .... , про 75 % колективного вже чули ..., тепер вже и про бустерну ( 3-ю) ....дальше по 2 рази в рик - а потим по 3 пигулочки щомысячно .... , тильки що це за химка - ни слова .... чого б це - не знаючь , чи ....
пс от таки е дурни профи - ликари из 35 ричним сьтажем - по всьому сьвити , яки стверджують , що перехворившим , вакцинация зрвсим не потрибна ....- дурни напевне ...
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23.11.2021 18:40 Ответить
я вакцинируюсь каждую осень от обычного гриппа.
Иду в аптеку, покупаю санофиевский ваксигрипп и колю себе и всей семье.
Не вижу проблемы - почему нельзя также с ковидной вакциной, я согласен ее даже покупать.
Если бы мог купить ее зимой, то не переболели бы всей семьей в апреле...
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22.11.2021 10:45 Ответить
а кто не хочет?
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22.11.2021 10:48 Ответить
у меня напарник в смене переболел ковидом и вся его семья тоже переболела и все они были вакцинированы а я переболевший год назад и не вакцинированный не заболел
можешь сколько хочешь колоться но все равно переболеешь
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22.11.2021 10:56 Ответить
какая у них была вакцина?
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22.11.2021 22:10 Ответить
Щас осел запишет победный видосик и заживём!
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22.11.2021 09:00 Ответить
Голободько чемпион не только среди баранов.... и овец
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22.11.2021 09:09 Ответить
Мощное такое плато уже третью неделю.
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22.11.2021 09:10 Ответить
если верить цифрам то даже пошли на спад.
Две недели держались 400-700.
люби Боже правду.
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22.11.2021 10:45 Ответить
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22.11.2021 09:12 Ответить
грьобані "чемпіони" рулюють, 73% вменшуються
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22.11.2021 09:15 Ответить
Есть такой блогер в Ютьюбе Александр Балу,чувак удивляется дохлости РАБссиян от Короны...,я когда узнал что он РАБссиянец опупел...,не может такого быть..второй Димка Камикадзе...
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22.11.2021 09:16 Ответить
Камикадзе давно в Германию свалил вроде, да и Балу более взвешенно говорит, не истерит как Димка, который еще и критику не воспринимает.
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22.11.2021 11:51 Ответить
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22.11.2021 09:16 Ответить
Криминальный авторитет в СССре дохлом ХАМ дважды не сидевший по кличке Витька Индюкович,был начальником,сегодня начальник всемирно известный клоун 95 квартала Чарли Чаплин...,следующим начальником 73% баранов изберут уже не Шарикова,а Швондера...
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22.11.2021 09:22 Ответить
не равняй ВЕЛИКОГО Чаплина и тупого клоуна - которого никто скоро и не вспомнит
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22.11.2021 12:02 Ответить
Де наші чемпіони з бородьби з короновірусом?
Вони не чемпіони, а срібні призери.
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22.11.2021 09:24 Ответить
Болгария тоже избрала себе Голобородьку...Советское пролетариат говно не тонет и не дохнет...
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22.11.2021 09:25 Ответить
Ну их Голобородьку уже второй раз избирают. И оно не такое упоротое.
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22.11.2021 09:27 Ответить
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22.11.2021 09:34 Ответить
Найвєлічайші досягнення Найвєлічайшего Гундоса Термосовича.
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22.11.2021 09:40 Ответить
Малороси с кацапами братья по разуму, дохнут ноздря в нюздрю.
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22.11.2021 09:51 Ответить
ложил маму в больницу с короной они даже не слушают легкие Стетоско́пом . бегают толпой ситурацию проверяют и почти не лечат . маски кислородные понатягивают на пациентов и все лечение . выживет то выживет .
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22.11.2021 09:52 Ответить
при сатурации ниже 85 нету смысла слушать легкие - только рисковать жизнью ради хапануть большую дозу вируса и все из-за какой-то дуры, которая боялась чипироваться полгода назад.

кислород - все чем вашей маме-дуре можно помочь.
Вам как потомственному дурачку это конечно трудно осилить, но вы попробуйте.
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22.11.2021 10:48 Ответить
вакцинированные тоже болеют - правда гораздо легче
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22.11.2021 12:04 Ответить
Дурака ты казел с%аный в зеркале каждый день видишь. соплячек научись себя вести прилично что бы не лить слезы по жизни и не причитать "за что?"
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22.11.2021 13:02 Ответить
Думаю, что и не только от ко вида, мы также первые места занимаем.
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22.11.2021 15:55 Ответить
аргентина -3 умерших, франция- 15... не верю
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22.11.2021 22:11 Ответить
 
 