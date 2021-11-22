Украина - на втором месте в мире по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА
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По состоянию на утро 22 ноября в мире зарегистрировали 396 559 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 4396 человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
По данным центра, в мире зафиксировали 257 840 675 случаев инфицирования, из них 396 559 только за минувшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 168 407 человек, из них 4396 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 232,7 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.
Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время следует отметить, что Украина занимает 11-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – 9-ю, по летальным случаям - 2-ю в мире и Европе.
Пожалуйста, подождите...
Давайте будем
Нести заразу людям!!!
Многие считают, что на следующий день после первой вакцинации они уже имеют иммунитет.
У меня недавно оконщик был такой. Гордо заявил "Я уже вакцинирован", но потом оказалось, что только первой дозой.
Прививку от COVID-19 придется делать каждый год, - глава BioNTech
Глава BioNTech Шахин объяснил, с чем это связано
Генеральный директор и сооснователь немецкой фармацевтической компании BioNTech Угур Шахин заявил, что прививку от коронавируса необходимо будет делать каждый год.
Как передает "Хвиля", об этом пишет Welt.
Так, Шахин оценил важность введения дополнительной прививки от коронавируса.
При этом он подчеркнул, что на данный момент справиться с распространением коронавирусной инфекции в мире можно лишь с помощью вакцинации.
Кроме того, Шахин заверил, что в будущем делать прививки от COVID-19 нужно будет регулярно.
"Проходить ревакцинацию от коронавируса, скорее всего, потребуется каждый год", - сказал он.
Что уж тогда говорить про то, что чистить зубы надо каждый день.
Если уж вырос дебил, то обучение не возможно - только дрессировка кнутом и пряником.
пс от таки е дурни профи - ликари из 35 ричним сьтажем - по всьому сьвити , яки стверджують , що перехворившим , вакцинация зрвсим не потрибна ....- дурни напевне ...
Иду в аптеку, покупаю санофиевский ваксигрипп и колю себе и всей семье.
Не вижу проблемы - почему нельзя также с ковидной вакциной, я согласен ее даже покупать.
Если бы мог купить ее зимой, то не переболели бы всей семьей в апреле...
можешь сколько хочешь колоться но все равно переболеешь
Две недели держались 400-700.
люби Боже правду.
Вони не чемпіони, а срібні призери.
кислород - все чем вашей маме-дуре можно помочь.
Вам как потомственному дурачку это конечно трудно осилить, но вы попробуйте.