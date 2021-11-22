Украина - на втором месте в мире по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 22 ноября в мире зарегистрировали 396 559 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 4396 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 257 840 675 случаев инфицирования, из них 396 559 только за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 168 407 человек, из них 4396 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 232,7 млн ​​человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 326 человек, зафиксированы 7464 новых случая заражения, 10 540 человек выздоровели

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время следует отметить, что Украина занимает 11-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – 9-ю, по летальным случаям - 2-ю в мире и Европе.





