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Беларусь (7525) граница (4742) мигранты (951) Моравецкий Матеуш (285)

Миграционный кризис может стать прелюдией к "чему-то худшему", - премьер Польши Моравецкий

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Миграционный кризис может стать прелюдией к

Польша считает, что миграционный кризис на границе с Беларусью может стать прелюдией к "чему-то худшему".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

По данным Reuters, опрос, опубликованный польской газетой Rzeczpospolita, показал, что 55% поляков озабочены тем, что кризис на границе может перерасти в вооруженный конфликт.

По словам Моравецкого, кризис пока еще далек от завершения.

"То, что разворачивается на наших глазах, может быть только прелюдией к чему-то гораздо худшему", - сказал он.

Также премьер указал на усиление российского военного присутствия возле Украины, в Беларуси, вдоль российско-белорусской границы, а также в Калининградской области.

"Это присутствие является инструментом, который можно использовать для прямой атаки", - отметил Моравецкий.

По его мнению, ситуация в Афганистане после захвата власти талибами "может быть использована как следующий этап миграционного кризиса".

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Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал миграционный кризис на границе с Беларусью самой большой попыткой дестабилизировать Европу за последние 30 лет.

С конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций в отношении Беларуси.

В ЕС такой шаг назвали "гибридной атакой" Беларуси. Евросоюз готовит пятый пакет санкций в отношении режима Александра Лукашенко из-за использования им мигрантов в качестве инструмента против стран блока.

Особенно напряженная ситуация на польско-белорусской границе наблюдается в последние недели.

Автор: Наталя Джума
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Так і є !
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22.11.2021 09:06 Ответить
І так буде поки Європа буде чухатися, а не дасть відразу "по руках". Що ж це за такий оборонний блок НАТО, який не може захистити кордони ЄС навіть від нелегалів!
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22.11.2021 09:13 Ответить
только запустят "Северный поток 2" мигранты исчезнут как роса на солнце
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22.11.2021 09:46 Ответить
потом сюрприз будeт
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22.11.2021 09:11 Ответить
А почему вчера удалили мой пост про меркельшу и шредера? С таких как они все и началось, скоро эти толпы обезьян, управляемые кацапы будут у их порога.
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22.11.2021 09:27 Ответить
Худшее пошло..

Очільниця управління охорони здоров'я Гродненського облвиконкому Людмила Кеда розповіла, що за сьогодні з табору мігрантів через спалах вірусу вивезли майже сотню осіб.

Дітей направляють до дитячої клінічної лікарні, вагітних - до перинатального центру. Одну особу сьогодні госпіталізували у дуже важкому стані..
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22.11.2021 09:32 Ответить
Идет гибридная война!
Будут новые битвы и новые провокации.
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22.11.2021 09:38 Ответить
где-то будет очередное бурление говен...
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22.11.2021 09:49 Ответить
Орки зовсім страх втратили
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22.11.2021 09:53 Ответить
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22.11.2021 09:58 Ответить
Теперь я понимаю Великобританию, которая не захотела вступать в Евросоюз с толерастами жабоедами и коррумпированными фрицами. Эти вечно проявляющие озабоченность своей политикой сами же и развалят ЕС, что укрепит позиции Мордора в Евразии
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22.11.2021 10:32 Ответить
Brity takze prinimajet bezencev osobeno s afganistana.Im takix i poxozix postojano zabrasyvajet francuzi.Toze ix pogranicniki pomogajet bezencam perejti granicu
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22.11.2021 10:38 Ответить
Litvu takze kazdi den probujet perejti,teper malimi grupami zabrasyvajet po 3-5 celovek.Segodnia 70 vozratili obratno v Belorus,2 zaderzali te paprosili ubezyce oba grazdani Belorus
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22.11.2021 10:35 Ответить
 
 