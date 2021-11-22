Судебная реформа заработает в течение нескольких месяцев: мы получим очевидные результаты в ближайшее время, - "слуга народа" Вениславский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Основная цель судебной реформы – восстановление доверия граждан к судебной ветви власти, и на этом пути уже есть сдвиг.
Об этом заявил народный депутат "СН", представитель Президента в Конституционном Суде Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Он напомнил, что в июле Верховная Рада приняла ключевой для судебной реформы закон "О Высшем совете правосудия" и внесла изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей", что предусматривает новый механизм формирования ВСП и отбора кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей.
"В первом и во втором случае действует правило, при котором международные эксперты фактически могут иметь решающее право, чтобы не допустить одиозных, недобросовестных кандидатов на эти должности", – сказал Вениславский.
По его словам, уже сформирован Этический совет, который будет заниматься отбором кандидатов в состав ВРП, а также конкурсная комиссия, которая будет подбирать состав ВККС.
"Теперь необходимо, чтобы в течение нескольких месяцев был возобновлен процесс отбора и получены рекомендации Этического совета по составу Высшего совета правосудия. А затем ВСП на основании рекомендаций конкурсной комиссии сформирует Высшую квалификационную комиссию судей. Я прогнозирую, что в течение нескольких месяцев состоится и первое, и второе событие", рассказал депутат.
После этого, добавил он, ВККС приступит к заполнению вакантных должностей в судах: "Мы заполним вакансии в судах, а деятельность обновленного Высшего совета правосудия позволит быстро и эффективно привлекать к ответственности одиозных судей, которые выносят неправосудные, конъюнктурные, неправомерные решения".
По его мнению, в стране достаточно механизмов, чтобы антикоррупционная деятельность велась эффективно.
"У нас есть Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, которое очень авторитетно и имеет очень важные механизмы для формирования антикоррупционной стратегии и предотвращения коррупции. У нас есть Национальное антикоррупционное бюро, которое проводит досудебное расследование. Мы разблокировали деятельность Высшего антикоррупционного суда, который должен рассматривать дела, подготавливаемые Национальным антикоррупционным бюро. То есть, в общем, система антикоррупционных органов достаточна для того, чтобы эти органы действовали", - отметил парламентарий.
В то же время он подчеркнул необходимость нескольких важных шагов, связанных с изменением нормативно-правовой базы, в частности уголовно-процессуального законодательства, которое позволит органам досудебного расследования эффективнее выполнять свои функции.
"Думаю, что мы должны получить уже очевидные результаты в ближайшее время", – резюмировал представитель Президента в КСУ.
Пожалуйста, подождите...
Як в тому анекдоті-а ми?
Тільки сам в тінь не ховайся, не знімай вини з себе, як ти проголосував, і як агітував. І як, до речі, блокував вигаданну твоїм насінням "торгівлю на крові". А такж блокування ним же тих же законів для ефективного слідства і суду над злочинцями.
Самі себе посадять? Мерзота.
сурові й толерантні,
їх так багато , їх - мільйони...
пусті лиш - шконкі платні
Лысого жеку - на главу конституционного суда, а Лэнку Кравец на главу Высшего суда. Я думаю справятся...) Вовка ж с президентством справляется....
Дед приходит на избирательный участок и спрашивает: - Я могу узнать, моя жена проголосовала? - Конечно, сейчас. Да, вот она расписалась. А что, дедушка, вы не живете вместе? - Да нет, она у меня умерла 15 лет назад, но каждый год приходит голосовать. А я ее все застать не могу.
А коли повиснуть --- ви не взнаєте наші суди! Реформи стануть непотрібні!
Семенченку дадут два пожизненных, а Леросу дадут пятнашку и отправят отбывать наказание в Горловскую колонию ша шахтерский режим...
От і в Болгарії Румен Радев - нехай навіть соціалісти Болгарії втрачають голоси від одних виборів до інших - сприймається як сміливий генерал, який протистоїть корупційному правлінню партії ГЕРБ колишнього прем'єра Бойко Борисова. А його опонент Герджиков був підтриманий як раз цією партією. Так що, на мій превеликий жаль, «антикорупція» може бути не тільки суспільним запитом, а й технологією, яка дозволяє Кремлю допомагати своїм прихильникам посилювати вплив навіть тоді, коли їх не підтримує більшість населення. Адже прихильники Додона в Молдові не хотіли помічати, що їхній обранець також був пов'язаний із корумпованими кланами. А прихильники Радева не хочуть думати, що болгарські соціалісти, також замішані у багатьох корупційних скандалах і тісно пов'язані з Москвою, не випадково висунули генерала в президенти.
Так чому він повинен соромитися у виразах і думати про реакцію Києва? Йому якраз потрібно продемонструвати свої політичні пріоритети - тим більше, що вплив Москви на Балканах посилюється. Радев же не тільки про російський Крим говорив, але і про безглуздість санкцій проти Росії. Його відповідь на дебатах була справжнім маніфестом політика, який зацікавлений в тому, щоб ці слова помітили.
Чи означає все це, що не потрібно боротися з корупцією? Ні, звичайно - без перемоги над нею навряд чи можливий нормальний розвиток таких країн, як Болгарія, Молдова або Україна. Просто потрібно знати, що технологія «антикорупції» давно вже стала важливим інструментом політичного впливу чекістів. І так, під прапором боротьби з «баригами» і корупціонерами владу будуть втрачати їхні опоненти, зате до влади будуть приходити «антикорупціонери» - у Софії, Кишиневі, Києві і так далі. І переобрати їх потім буде не так-то й просто - Додона ось вдалося, бо була Мая Санду з кращою репутацією, а Радеву на других виборах взагалі не було альтернативи. І з Зеленським ми попрощаємося тільки завдяки його власній некомпетентності і ненаситності, а не через народне прозріння.
Так, і при всьому при тому при всіх цих «антикорупціонерах» та їхніх перемогах рівень корупції буде просто зашкалювати. Ну це ви і самі знаєте. Для цього до Софії їхати не треба, ні.
Віталій Портников