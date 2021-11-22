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Новости Политика Украины Судебная реформа
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судебная реформа (1535) Высший совет правосудия (544) ВККСУ (496) Вениславский (200)

Судебная реформа заработает в течение нескольких месяцев: мы получим очевидные результаты в ближайшее время, - "слуга народа" Вениславский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Судебная реформа заработает в течение нескольких месяцев: мы получим очевидные результаты в ближайшее время, -

Основная цель судебной реформы – восстановление доверия граждан к судебной ветви власти, и на этом пути уже есть сдвиг.

Об этом заявил народный депутат "СН", представитель Президента в Конституционном Суде Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он напомнил, что в июле Верховная Рада приняла ключевой для судебной реформы закон "О Высшем совете правосудия" и внесла изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей", что предусматривает новый механизм формирования ВСП и отбора кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей.

"В первом и во втором случае действует правило, при котором международные эксперты фактически могут иметь решающее право, чтобы не допустить одиозных, недобросовестных кандидатов на эти должности", – сказал Вениславский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 10-30% судей не довольствуются зарплатой и склонны к коррупции, - "слуга народа" Вениславский

По его словам, уже сформирован Этический совет, который будет заниматься отбором кандидатов в состав ВРП, а также конкурсная комиссия, которая будет подбирать состав ВККС.

"Теперь необходимо, чтобы в течение нескольких месяцев был возобновлен процесс отбора и получены рекомендации Этического совета по составу Высшего совета правосудия. А затем ВСП на основании рекомендаций конкурсной комиссии сформирует Высшую квалификационную комиссию судей. Я прогнозирую, что в течение нескольких месяцев состоится и первое, и второе событие", рассказал депутат.

После этого, добавил он, ВККС приступит к заполнению вакантных должностей в судах: "Мы заполним вакансии в судах, а деятельность обновленного Высшего совета правосудия позволит быстро и эффективно привлекать к ответственности одиозных судей, которые выносят неправосудные, конъюнктурные, неправомерные решения".

По его мнению, в стране достаточно механизмов, чтобы антикоррупционная деятельность велась эффективно.

"У нас есть Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, которое очень авторитетно и имеет очень важные механизмы для формирования антикоррупционной стратегии и предотвращения коррупции. У нас есть Национальное антикоррупционное бюро, которое проводит досудебное расследование. Мы разблокировали деятельность Высшего антикоррупционного суда, который должен рассматривать дела, подготавливаемые Национальным антикоррупционным бюро. То есть, в общем, система антикоррупционных органов достаточна для того, чтобы эти органы действовали", - отметил парламентарий.

В то же время он подчеркнул необходимость нескольких важных шагов, связанных с изменением нормативно-правовой базы, в частности уголовно-процессуального законодательства, которое позволит органам досудебного расследования эффективнее выполнять свои функции.

"Думаю, что мы должны получить уже очевидные результаты в ближайшее время", – резюмировал представитель Президента в КСУ.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+7
Обіцянки-цяцянки мудрому наріду тривають...
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22.11.2021 09:29
+7
Скільки можна вже цією муйнею годувати?
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22.11.2021 09:48
+7
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22.11.2021 10:04
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Обіцянки-цяцянки мудрому наріду тривають...
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22.11.2021 09:29 Ответить
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22.11.2021 10:04 Ответить
И тебя вылечат И меня вылечат
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22.11.2021 09:30 Ответить
Вже шоста влада реформує правосуддя. А віз і досі в трясовині. Будемо сподіватися на сьому владу.
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22.11.2021 09:30 Ответить
ми отримаємо очевидні результати найближчим часом

Як в тому анекдоті-а ми?
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22.11.2021 09:35 Ответить
Ущерб возместят или избавятся от свидетелей?
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22.11.2021 09:38 Ответить
Сліпий казав: "ПОБАЧИМ"!.....
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22.11.2021 09:45 Ответить
Тобто, судова система стане зовсім прозорою. Помічати її ніхто не буде, від неї нічого не залежитиме. Як в жОПі скажуть, таке й буде рішення суду.
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22.11.2021 09:47 Ответить
Скільки можна вже цією муйнею годувати?
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22.11.2021 09:48 Ответить
а нафіга ви, всі різномастні 73/43%зебіли, привели їх до влади?
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22.11.2021 10:36 Ответить
А твій криголам зробив цю реформу? Жодний риг чи вбивця майдану досі не покараний! Штепа гуляє на волі... Продовжувати?
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22.11.2021 11:39 Ответить
Проодовжуй свою брехню.
Тільки сам в тінь не ховайся, не знімай вини з себе, як ти проголосував, і як агітував. І як, до речі, блокував вигаданну твоїм насінням "торгівлю на крові". А такж блокування ним же тих же законів для ефективного слідства і суду над злочинцями.
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22.11.2021 14:02 Ответить
Парадокс. Іронія долі. Зараз саме Зєлєнскій і його зелена кліка мають бути найбільш зацікавлені у судовій реформі і чесному судочинстві, яке не залежить від темників з високих владних кчбінетів. 😊Вони повинні вже подбати, щоб їх судили чесним, незалежним судом. 😊
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22.11.2021 09:51 Ответить
Дело Шеремета ( и не только)показывает шо рехформа уже прошла и какие ще зрушення нужны? Суды продаются , зарплаты ого, бабки берут. Главное шо все довольны.
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22.11.2021 09:52 Ответить
нашому-б теляті та з'їсти вовка. Щоб, в Україні цивілізовано запрацювала судова система, потрібно спочатку розігнати і пересадити всю, без єдиного виключення, сьогоднішню судову мафію, і починати потрібно з найвищих інстанцій і до самих низових ланок.
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22.11.2021 09:55 Ответить
Навіть слухати зелену плісняву вже нудить. Яка може бути судова реформа від злодіїв?
Самі себе посадять? Мерзота.
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22.11.2021 09:55 Ответить
які чудові в нас закони,
сурові й толерантні,
їх так багато , їх - мільйони...
пусті лиш - шконкі платні
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22.11.2021 10:00 Ответить
конечно, заработет...еще столько кварталовцев не пристоенных)))
Лысого жеку - на главу конституционного суда, а Лэнку Кравец на главу Высшего суда. Я думаю справятся...) Вовка ж с президентством справляется....
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22.11.2021 10:02 Ответить
УСІ закони, прийняті зєкодланом, у яких є згадка про нмдг, мінімальна зп, мінімальна пенсія, пдв, пай, судовий збір повинні бути скасовані одним пакетом.
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22.11.2021 10:04 Ответить
А время президенства Зеленского должно быть описано в истории Украины одной фразой - темные времена массового затмения сознания украинского общества...
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22.11.2021 10:41 Ответить
ТІльки СУД ЛІНЧА спасе УКРАЇНУ, а не яка там реформа тих покидьків...
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22.11.2021 10:08 Ответить
судовая реформа могла бы иметь место только после увольнения 100% судей и их приспешников... а через пару-тройку лет набрать новых...
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22.11.2021 10:09 Ответить
И набирать будут Ермак с Мендель!
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22.11.2021 10:39 Ответить
наверное, Вы правы...

Дед приходит на избирательный участок и спрашивает: - Я могу узнать, моя жена проголосовала? - Конечно, сейчас. Да, вот она расписалась. А что, дедушка, вы не живете вместе? - Да нет, она у меня умерла 15 лет назад, но каждый год приходит голосовать. А я ее все застать не могу.
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22.11.2021 10:48 Ответить
Поки Печерський суд не буде теліпатися на ліхтарях на Хрещатику --- ніякої реформи не буде!

А коли повиснуть --- ви не взнаєте наші суди! Реформи стануть непотрібні!
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22.11.2021 10:09 Ответить
Вениславский же не полный дебил, но не смотря на это без мыла всё глубже и глубже лезет в задницу... Вот где в полной мере жизнью подтверждается пословица "С кем поведёшься, того и наберешься".
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22.11.2021 10:10 Ответить
Щось дуже швидко. Взагалі то влада розраховує на якісь зміни як мінімум з 2030 року за правилом "обіцяв пан кожух...."
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22.11.2021 10:20 Ответить
Все ваши "реформы" только ухудшают ситуацию. Пора на выход. Всей команде слуг, вместе с бубочкой. И не забудьте забрать с собой символ вашего лидера - обоссаного безголового петуха.
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22.11.2021 10:22 Ответить
Ага, заработает...
Семенченку дадут два пожизненных, а Леросу дадут пятнашку и отправят отбывать наказание в Горловскую колонию ша шахтерский режим...
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22.11.2021 10:37 Ответить
Забыл добавить - Юзика судьей изберут и судить будет он врагов народа 95 -го квартала...
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22.11.2021 10:38 Ответить
Теперь посадят всех воров и бандитов и не будут садить невинных?
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22.11.2021 10:41 Ответить
У вас вся команда рівня Юзіка-законотворця... Яка тут судова реформа, про що ви базікаєте??? За 2.5 роки ви все в державі зруйновали... 😠 зруйнували державні інститути, освіту, медицину, економіку, армію , спецслужби....
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22.11.2021 10:46 Ответить
потеряйся ублюдок пархатый, вам осталось время только собрать вещи на курорты красного моря. тебя дурака должен волновать только один вопрос, хватит ли тебе места в самолете, или тебя повесят твои же бывшие поклонники73.
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22.11.2021 11:01 Ответить
За 2,5 года так нареформировали, что боюсь даже прогнозировать какие еще "улучшения" ждут мудрый нарид.
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22.11.2021 11:06 Ответить
Несколько месяцев это сколько? Как сейчас? Всего 30 прошло!
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22.11.2021 12:43 Ответить
Этот вениславский ,такая продажная ****, таких свет ещё не видывал!!
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22.11.2021 13:29 Ответить
Чинний український Президент В.Зеленський отримав посаду не в останню чергу завдяки в більшій мірі безглуздим звинуваченням соратників п'ятого Президента П.Порошенка в корупції. Молдавський екс-президент Додон приходив до влади на хвилі антикорупційних виступів проти Демократичної партії і її лідера Влада Плахотнюка. І хоча самі соціалісти Молдови з їхньою проросійською позицією не підтримувалися більшістю населення, Додон сприймався як один із лідерів протестів, а Маріан Лупу, який визнав під час дебатів територіальну цілісність України, сприймався як представник корупційної партії.
От і в Болгарії Румен Радев - нехай навіть соціалісти Болгарії втрачають голоси від одних виборів до інших - сприймається як сміливий генерал, який протистоїть корупційному правлінню партії ГЕРБ колишнього прем'єра Бойко Борисова. А його опонент Герджиков був підтриманий як раз цією партією. Так що, на мій превеликий жаль, «антикорупція» може бути не тільки суспільним запитом, а й технологією, яка дозволяє Кремлю допомагати своїм прихильникам посилювати вплив навіть тоді, коли їх не підтримує більшість населення. Адже прихильники Додона в Молдові не хотіли помічати, що їхній обранець також був пов'язаний із корумпованими кланами. А прихильники Радева не хочуть думати, що болгарські соціалісти, також замішані у багатьох корупційних скандалах і тісно пов'язані з Москвою, не випадково висунули генерала в президенти.
Так чому він повинен соромитися у виразах і думати про реакцію Києва? Йому якраз потрібно продемонструвати свої політичні пріоритети - тим більше, що вплив Москви на Балканах посилюється. Радев же не тільки про російський Крим говорив, але і про безглуздість санкцій проти Росії. Його відповідь на дебатах була справжнім маніфестом політика, який зацікавлений в тому, щоб ці слова помітили.
Чи означає все це, що не потрібно боротися з корупцією? Ні, звичайно - без перемоги над нею навряд чи можливий нормальний розвиток таких країн, як Болгарія, Молдова або Україна. Просто потрібно знати, що технологія «антикорупції» давно вже стала важливим інструментом політичного впливу чекістів. І так, під прапором боротьби з «баригами» і корупціонерами владу будуть втрачати їхні опоненти, зате до влади будуть приходити «антикорупціонери» - у Софії, Кишиневі, Києві і так далі. І переобрати їх потім буде не так-то й просто - Додона ось вдалося, бо була Мая Санду з кращою репутацією, а Радеву на других виборах взагалі не було альтернативи. І з Зеленським ми попрощаємося тільки завдяки його власній некомпетентності і ненаситності, а не через народне прозріння.
Так, і при всьому при тому при всіх цих «антикорупціонерах» та їхніх перемогах рівень корупції буде просто зашкалювати. Ну це ви і самі знаєте. Для цього до Софії їхати не треба, ні.

Віталій Портников
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22.11.2021 14:03 Ответить
Ще один із філософів середньовіччя сказав: Якщо ви поставите наглядача над якимось процесом ,то через деякий час необхідно буде ставити наглядача над наглядачем. І цей процес буде безкінечний. Необхідно змінити систему. Судова система, що буде ефективна в наші державі одна. Суд присяжних. Присяжними являються всі дієспособні громадяни. Верховний суд геть. Судді обираються громадянами на 5 років.
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23.11.2021 10:34 Ответить
 
 