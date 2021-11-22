Нацполиция опровергла информацию об экс-командире роты "Беркута" Цикалюке на акции под ОП: "Уволен более двух месяцев назад". ДОКУМЕНТ
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Экс-руководителя роты "Беркута" Руслана Цикалюка уволили из полиции более 2 месяцев назад. Приказ об увольнении издан 15 сентября 2021 года за подписью начальника полиции Киева Ивана Выговского.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера на одном из новостных ресурсов появилась недостоверная информация: якобы во время мирных акций 21 ноября этого года подразделениями полиции по обеспечению публичной безопасности и порядка руководил бывший командир роты "Беркута", которому в начале ноября текущего года сообщено о подозрении за превышение служебных полномочий при разгоне митингующих на Майдане в ноябре 2013 года", - заявили в полиции.
"Обращаем внимание на то, что указанное лицо уволено из полиции 16 сентября 2021 года. Согласно этому, во время вчерашних мероприятий он не присутствовал среди правоохранителей, которые обеспечили правопорядок и мирное проведение акции", - добавили в ведомстве.
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Ничего , что "ложечки нашлись , но осадок остался" ? Так и работает российская пропаганда , не новость ...
кстати зебобик у тебя с правописанием . клавой или головой проблемы ? шо это у тебя за буква ьі ? ты где учился . в Трускавце что ли ?
Але ЗЄбанати підтвердили той факт що дійсно найняли його на службу.
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_ff1936d8-0203-450d-99a7-057681dc2c99
https://public.nazk.gov.ua/documents/50006de6-0142-4f6f-9b88-ecdbca32a79b
Так, служил. Приговор суда был? Не, не было.
Во вторых - да, не уволили.
В третьих, - перечислите основания для увольнения мента. Согласно законодательства.
Где вы, болезный, увидели слив? То вы какашки у себя в штанах находите и другим их приписываете, теперь слив какой то.
А командовал полицией под ОП Цикалюк на громадських засадах наверное.
Хотя, после того, как Ермак командовал войсковой разведкой, уже не удивительно.