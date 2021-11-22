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Новости Политика Украины
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Беркут (8676) Нацполиция (15739) увольнение (2508) Цикалюк (2)

Нацполиция опровергла информацию об экс-командире роты "Беркута" Цикалюке на акции под ОП: "Уволен более двух месяцев назад". ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нацполиция опровергла информацию об экс-командире роты

Экс-руководителя роты "Беркута" Руслана Цикалюка уволили из полиции более 2 месяцев назад. Приказ об увольнении издан 15 сентября 2021 года за подписью начальника полиции Киева Ивана Выговского.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера на одном из новостных ресурсов появилась недостоверная информация: якобы во время мирных акций 21 ноября этого года подразделениями полиции по обеспечению публичной безопасности и порядка руководил бывший командир роты "Беркута", которому в начале ноября текущего года сообщено о подозрении за превышение служебных полномочий при разгоне митингующих на Майдане в ноябре 2013 года", - заявили в полиции.

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"Обращаем внимание на то, что указанное лицо уволено из полиции 16 сентября 2021 года. Согласно этому, во время вчерашних мероприятий он не присутствовал среди правоохранителей, которые обеспечили правопорядок и мирное проведение акции", - добавили в ведомстве.

Нацполиция опровергла информацию об экс-командире роты Беркута Цикалюке на акции под ОП: Уволен более двух месяцев назад 01

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+11
вас баранов носом тыкают в то шо вы привели к власти предателей а вы все продолжаете жевать жевачку . ничего не слышу - ничего не вижу - все происки москалей - а Бубочка хороший
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22.11.2021 10:43
+10
Пішов на "заслужений" відпочинок. Але ще при здоров*ї і може поїхати на "підробітки" в Москву, де ОМОНОм керує бувший колега по "Беркуту".
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22.11.2021 10:17
+6
Прямо как у кацапов "Уволен вчера".

А командовал полицией под ОП Цикалюк на громадських засадах наверное.

Хотя, после того, как Ермак командовал войсковой разведкой, уже не удивительно.
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22.11.2021 11:16
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Пішов на "заслужений" відпочинок. Але ще при здоров*ї і може поїхати на "підробітки" в Москву, де ОМОНОм керує бувший колега по "Беркуту".
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22.11.2021 10:17 Ответить
Зачем куда то ехать? Мусорской титушкой и здесь неплохо работается.
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22.11.2021 11:44 Ответить
Опять "зрада" сдулась ?
Ничего , что "ложечки нашлись , но осадок остался" ? Так и работает российская пропаганда , не новость ...
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22.11.2021 10:18 Ответить
вас баранов носом тыкают в то шо вы привели к власти предателей а вы все продолжаете жевать жевачку . ничего не слышу - ничего не вижу - все происки москалей - а Бубочка хороший
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22.11.2021 10:43 Ответить
Только козльі считают , что происков москалей нет в природе . Хотя , до 2019г все косяки власти вьі же и списьівали на "происки Кремля". Неувязочка , не ?
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22.11.2021 10:50 Ответить
естественно есть . например такое . зачесать баранам про простого парня из народа что бы эти козлы выбрали его президентом и приставить к нему своего смотрящего . как видишь все получилось . удивляет что эти козлы по прошествии двух с половиной лет не желают прозревать и продолжают верить в правильность своего выбора
кстати зебобик у тебя с правописанием . клавой или головой проблемы ? шо это у тебя за буква ьі ? ты где учился . в Трускавце что ли ?
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22.11.2021 11:02 Ответить
Заднім числом звільнили мудака (но ета нє точна) як це привили в кацапстані.

Але ЗЄбанати підтвердили той факт що дійсно найняли його на службу.
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22.11.2021 10:50 Ответить
даже если так - он получал зп с 2014-го? это шкандаль...
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22.11.2021 10:22 Ответить
Скорее всего он был восстановлен на должности ментяры во второй половине 2019 года.
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22.11.2021 10:38 Ответить
Его и не увольняли с 2014-го, посмотрите декларации.
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22.11.2021 10:46 Ответить
Дайте ссылку.
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22.11.2021 10:47 Ответить
В Гугле забанили?
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22.11.2021 11:03 Ответить
А не проще дать ссылку чем дискуссию разводить?
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22.11.2021 11:05 Ответить
https://youcontrol.com.ua/catalog/individuals/*********-ruslan-ivanovych/

https://declarations.com.ua/declaration/nacp_ff1936d8-0203-450d-99a7-057681dc2c99

https://public.nazk.gov.ua/documents/50006de6-0142-4f6f-9b88-ecdbca32a79b
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22.11.2021 11:07 Ответить
Ну вот, а то сразу гугл гугл. Спасибо.
Так, служил. Приговор суда был? Не, не было.
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22.11.2021 11:10 Ответить
То може ти нарешті визнаєш що з 2014 його не звільняли? А то кумедно обісрався і пробуєш щось видумати...)
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22.11.2021 11:22 Ответить
Ну, во первых, обосрался не я, а видимо вы у себя что то в штанах нашли.
Во вторых - да, не уволили.
В третьих, - перечислите основания для увольнения мента. Согласно законодательства.
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22.11.2021 11:24 Ответить
Добре, що нарешті визнав свій злив. Іди шукай все, що тобі потрібно в гуглі (якщо інтелект дозволяє), іншим не платять за пошуки довідкової інформації для ботів вроді тебе.
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22.11.2021 11:34 Ответить
У вас проблемы с ЖКТ?
Где вы, болезный, увидели слив? То вы какашки у себя в штанах находите и другим их приписываете, теперь слив какой то.
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22.11.2021 11:40 Ответить
Тактика ихтамнетов-уволен задним числом.
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22.11.2021 10:32 Ответить
Ох і надавати б їм по задньому числу!
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22.11.2021 10:39 Ответить
Мудак Джугашвили-Сралин в ССре дохлом вавше не занимал никаких постов и должностей до 5 мая 1941 года....,а потом вдруг стал главным Мудаком ЦК ВКП(б)...с 6 мая...
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22.11.2021 10:47 Ответить
Надо вернуться в 2004 год..Когда Кучма назначил Ведмедчука своим КГБшным начальником...
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22.11.2021 10:55 Ответить
Да, да, а елдак не имеет полномочий...
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22.11.2021 10:57 Ответить
Говно отмазать невозможно...,хоть ты Карл Маркс или Володя чЛенин...
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22.11.2021 11:01 Ответить
Даже если не обращать внимания,что это ложь и он уволен задним числом, всё равно возникает вопрос-Что делал этот цигалюк в полиции до 16 сентября 2021 года?
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22.11.2021 11:15 Ответить
"Руслан Цикалюк не виїхав до Росії, не отримав підозру та не переховується від слідства. Його справи набагато краще, ніж в інших керівників "Беркуту". У 2014 після ліквідації "Беркуту" він продовжує працювати у спеціальному полку, у 2015 стає заступником командира. У 2016 Цикалюк вже заступник командира та начальник штабу полку, а у 2017-му очолив підрозділ", - йдеться у матеріалі Громадського.
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22.11.2021 12:04 Ответить
Очевидно, це під його орудою бєркутасня розганяла містечко під ВРУ 03.03.2018 із воплями "єта вам, с...і біндєравскіє, за ваш Майдан".
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22.11.2021 14:27 Ответить
Прямо как у кацапов "Уволен вчера".

А командовал полицией под ОП Цикалюк на громадських засадах наверное.

Хотя, после того, как Ермак командовал войсковой разведкой, уже не удивительно.
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22.11.2021 11:16 Ответить
Шо
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22.11.2021 11:37 Ответить
А чого його всю свою каденцію ПОП не звільняв?
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22.11.2021 11:51 Ответить
Не дякуйте!
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22.11.2021 12:20 Ответить
 
 