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За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 32 человека, выявлены 358 новых случаев заболевания, - Кличко. КАРТА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

В Киеве за минувшие сутки выявлены 358 больных коронавирусом (в общей сложности 288 063), зафиксированы 32 летальных случая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в фейсбуке.

Так, заболели 196 женщин от 18 до 92 лет, 137 мужчин от 18 до 85 лет, 13 девочек от 1 до 17 лет и 12 мальчиков от 3 месяцев до 16 лет.

Зафиксированы 32 летальных случая от вируса (в общей сложности 7214): 15 женщин от 61 до 92 лет, 17 мужчин от 33 до 86 лет.

В больницы столицы госпитализировали 58 больных коронавирусом и 185 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

В то же время 764 жителя столицы преодолели коронавирус (в общей сложности 245 958).

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Больше всего случаев заболевания выявили в следующих районах: Днепровском (83), Оболонском (68) и Подольском (55).

За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 32 человека, выявлены 358 новых случаев заболевания, - Кличко 01
За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 32 человека, выявлены 358 новых случаев заболевания, - Кличко 02

Автор: Наталя Джума
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Других болезней не осталось?
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22.11.2021 10:24 Ответить
Тесты кончились? Я за 4 дня не смог сделать тест, потому что в в/ч их нет какого-то хера, в амбулатории не делают, типа нет договора и нет место для заключения договора. В общем со всеми симптомами ковида переболел на ногах. Забавно теперь смотреть, как ковид косит сослуживцев из-за тупых медиков.
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22.11.2021 10:52 Ответить
тест на ковид в Украине делают бесплатно и не ДОГОВОРА, тупое ты кацапское чмо, а ДЕКЛАРАЦИИ с врачом для этого не требуется.
И фиг бы ты ходил туда-сюда, будь у тебя реально ковид.
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22.11.2021 11:16 Ответить
 
 